Die Welt braucht eine russisch/chinesische Pax Romana

Von Paul Craig Roberts: Er ist ein US-amerikanischer Ökonom und Publizist. Er war stellvertretender Finanzminister während der Regierung Reagan und ist als Mitbegründer des wirtschaftspolitischen Programms der Regierung Reagans bekannt.

Wie ich berichtet habe, bedeutet die Tatsache, dass Washington den russischen Vorschlag zur gegenseitigen Sicherheit nicht unterzeichnet und öffentlich angenommen hat, nichts. Die Frage ist geklärt. Putin hat gewonnen.

Wir wissen dies aus einer Vielzahl von Gründen. Hier sind einige von ihnen:

Victoria Nuland, US-Unterstaatssekretärin, signalisierte Washingtons Kapitulation, als sie China aufforderte, Chinas Einfluss auf Russland zu nutzen, um die Ukraine vor einer russischen Invasion zu retten. Damit erklärte Nuland vor der ganzen Welt die Ohnmacht Amerikas.

Ein hysterischer Biden erklärte dem ukrainischen Präsidenten Zelenskij, Russland stehe kurz vor einem Angriff und Kiew würde geplündert werden. Dies wurde von Zelensky mit den Worten dementiert: „Ich bin der Präsident der Ukraine und ich bin hier ansässig, und ich denke, ich kenne die Details hier besser„. Bidens Behauptung, Kiew (die Hauptstadt der Ukraine) stehe kurz vor der Plünderung, ist ein Beweis dafür, dass Washington und die NATO nicht glauben, dass die Ukraine, Washington und die NATO zusammen irgendeine Möglichkeit haben, einen russischen Angriff zu verhindern oder abzuwehren. In der Tat ist die militärische Ohnmacht der Ukraine selbst ein Beweis dafür, dass ein russischer Angriff nicht notwendig ist. Der Kreml hat unmissverständlich klargestellt, dass er die Ukraine nicht will, dass er aber auch nicht zulassen wird, dass die Ukraine NATO-Mitglied wird und mit US-Militärstützpunkten durchsetzt wird.

Russland könnte die Ukraine einnehmen, wann immer es will, und niemand auf der Welt und keine Kombination von „westlichen Kräften“ – in erster Linie Sanktionen – kann etwas dagegen tun. Wir wissen das aus vielen Gründen. Man denke nur an die US/NATO-Militärkräfte, mit deren Einsatz Biden Russland gedroht hat: 8.500 US-Soldaten, 5.000 französische Soldaten, ein paar hundert britische Soldaten im Baltikum und in Polen, 1.000 US-Soldaten in Rumänien, 1.000 Soldaten in Bulgarien. Diese winzige Zahl von Soldaten könnte, selbst wenn sie als einzige Truppe eingesetzt würde, einen russischen Vormarsch keine 5 Minuten lang aufhalten. Es ist offensichtlich, dass Washington und die NATO nicht in der Lage sind, einen russischen Angriff irgendwo in Europa, sei es in Ost oder West, abzuwehren. Dies wurde noch deutlicher, als das Pentagon ankündigte, dass keine US-Truppen in die Ukraine entsandt würden; als zwei NATO-Mitglieder ankündigten, sie würden keine Truppen entsenden, falls die NATO in der Ukraine aktiv würde; als das NATO-Mitglied Deutschland dem NATO-Mitglied Großbritannien Überflugrechte für Waffenlieferungen an die Ukraine verweigerte; als ein NATO-Mitglied, Bulgarien, sich weigerte, die angebotenen 1.000 US-Soldaten aufzunehmen.

Jede Regierung der Welt weiß, dass die Ukraine nicht in die NATO aufgenommen werden wird. Es wäre ein Selbstmord für die Ukraine und für die NATO. Wenn die Dummköpfe in Washington die USA einbeziehen, dann nur mit Atomwaffen, und das wäre das Ende der USA.

Niemand in Europa, das sich weigert, seine eigenen Grenzen vor einer Überflutung durch Einwanderer zu schützen, ist bereit, für den Schutz der ukrainischen Grenzen zu sterben. Zelensky weiß das und wird im Gegensatz zu Washington eine weniger aggressive Haltung gegenüber Russland einnehmen. Er wird Gefahr laufen, von Washington gestürzt zu werden und an seine Stelle eine der verrückten neonazistischen Marionetten Washingtons zu setzen. Aber auch diese Marionette wird durch ihre militärische Ohnmacht in ihrer Russophobie behindert werden.

Ich bezweifle, dass selbst die hirntoten amerikanischen Superpatrioten, die sich in die Flagge hüllen, begeistert davon sind, für den Schutz der ukrainischen Grenzen zu sterben, wenn ihre eigenen Grenzen für Einwanderer weit geöffnet sind und Bidens Partei versucht, den Einwanderern das Wahlrecht zu geben und damit den Sinn der amerikanischen Staatsbürgerschaft zu zerstören.

Die Propaganda der „russischen Invasion“ wird von den Washingtoner Neokonservativen am Leben erhalten, die Bidens Regierung dominieren und als israelische Agenten gelten, die Israels Interessen über die Amerikas stellen. Die Neokonservativen sind entschlossen, sich bei Putin dafür zu revanchieren, dass er Washingtons Sturz von Assad in Syrien und die Bombardierung des Iran blockiert hat – Kriege, die die Neokonservativen forciert haben, um Israels Position im Nahen Osten zu stärken. Die Neokonservativen und ihre Hurenmedien schüren weiterhin Invasionsängste, obwohl klar ist, dass keine Notwendigkeit für eine Invasion besteht. Genießen Sie Tucker Carlsons Spießrutenlauf durch die Medien, der sie als die Huren entlarvt, die sie sind.

Der Kreml selbst trägt dazu bei, den „Russische-Invasion-Krieg-zu-jeder-Minute“-Hype am Leben zu erhalten, indem er betont, dass Washington und die NATO den Vorschlag zur gegenseitigen Sicherheit abgelehnt haben und dass die NATO-Mitgliedschaft der Ukraine einen europäischen Krieg bedeuten könnte.

Die Reaktion des Kremls auf das „Scheitern“ der Sicherheitsgespräche deutet auf ein ungerechtfertigtes Vertrauen in unterzeichnete Dokumente hin – ein immer wiederkehrender Fehler von Diplomaten. Wenn man dem Wort einer Regierung nicht trauen kann, kann man auch nicht einem Dokument trauen, das die Regierung unterzeichnet. Was die erfolgreichen Sicherheitsgespräche jedem klar gemacht haben, ist, dass Russland zum Krieg greifen wird, wenn die Ukraine oder Georgien oder irgendeine andere ehemalige russische oder sowjetische Provinz Mitglied der NATO wird und wenn es zu einer weiteren Verlagerung der NATO nach Osten kommt. Auch die US-Raketenbasen in Polen und Rumänien müssen entfernt werden. Die Russen haben deutlich gemacht, dass dies keine Bitte ist. Es ist eine Forderung. Jede NATO-Regierung weiß, dass das Überschreiten dieser Linie Krieg bedeutet, und jede NATO-Regierung weiß, dass in einem konventionellen Krieg keine mögliche Kombination von westlichen konventionellen Streitkräften einem russischen Angriff standhalten kann.

Jedes NATO-Land weiß, dass der Westen gedemütigt würde und dass die Gefahr besteht, dass die gedemütigten Vereinigten Staaten zu Atomwaffen greifen, um ihr Gesicht zu wahren, und dass dies das Ende der westlichen Welt bedeuten würde. Länder, deren eigene Grenzen schutzlos sind, werden nicht um der Grenzen der Ukraine willen Selbstmord begehen.

Alles, was der Kreml tun muss, ist, seine entschlossene, bedingungslose Haltung beizubehalten und, falls Washington mit einem bedeutenden Aufbau militärischer Streitkräfte beginnt, die die russischen Grenzen bedrohen, einen Stopp anzuordnen, da sonst die Streitkräfte bei ihrer Ankunft vernichtet würden.

Russland sollte offen mit den Ländern an seinen Grenzen sprechen und klarstellen, dass Russland mit ihnen wirtschaftlich zusammenarbeiten wird, aber weder die Absicht noch den Wunsch hat, sie zu einem Teil der Russischen Föderation zu machen, und nicht zulassen wird, dass sie Militärstützpunkte für die USA und die NATO an seinen Grenzen werden. Selbst russophobe Idioten werden die Folgen einer Missachtung verstehen.

Washington hat deutlich gemacht, dass der Frieden nicht seiner Agenda dient. Deshalb kann es derzeit keinen Frieden in der Welt geben, wenn Russland und China nicht deutlich machen, dass sie beabsichtigen, den Frieden mit harter Hand durchzusetzen. Das Zögern und die Unentschlossenheit Russlands und Chinas werden zum Krieg führen. Zögern und Unentschlossenheit werden zu weiteren Provokationen Washingtons führen, bis die Spannungen explodieren.