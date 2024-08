Die westliche Art des Krieges – der Besitz der Erzählung übertrumpft die Realität

Alastair Crooke

Kriegspropaganda und Täuschung sind so alt wie die Welt. Das ist nichts Neues. Neu ist jedoch, dass der Infokrieg nicht mehr nur eine Ergänzung zu umfassenderen Kriegszielen ist, sondern zum Selbstzweck geworden ist.

Der Westen ist zu der Ansicht gelangt, dass es wichtiger ist, das Narrativ des Siegers zu „besitzen“ – und die anderen als klobig, dissonant und extremistisch darzustellen – als sich den Fakten vor Ort zu stellen. Das Narrativ des Siegers zu besitzen, bedeutet in dieser Sichtweise zu gewinnen. Der virtuelle „Sieg“ übertrumpft somit die „echte“ Realität.

Der Krieg wird also eher zum Schauplatz für die Durchsetzung einer ideologischen Ausrichtung in einer breiten globalen Allianz und deren Durchsetzung über willfährige Medien.

Dieses Ziel genießt eine höhere Priorität als beispielsweise die Sicherstellung einer ausreichenden Produktionskapazität zur Erreichung militärischer Ziele. Die Schaffung einer imaginären „Realität“ hat Vorrang vor der Gestaltung der Realität vor Ort.

Der springende Punkt ist, dass dieser Ansatz – der eine Funktion der gesamtgesellschaftlichen Ausrichtung ist (sowohl im Inland als auch im Ausland) – dazu führt, dass falsche Realitäten und falsche Erwartungen geschaffen werden, aus denen ein Ausstieg (wenn er notwendig wird) nahezu unmöglich ist, eben weil die aufgezwungene Ausrichtung die öffentliche Meinung erstarren lässt. Die Möglichkeit eines Staates, seinen Kurs zu ändern, wenn sich die Ereignisse entwickeln, wird eingeschränkt oder geht verloren, und die genaue Interpretation der Fakten vor Ort bewegt sich in Richtung der politischen Korrektheit und weg von der Realität.

Die kumulative Wirkung einer „siegreichen virtuellen Erzählung“ birgt jedoch das Risiko, schrittweise in einen ungewollten „echten Krieg“ abzugleiten.

Nehmen wir zum Beispiel den von der NATO organisierten und ausgerüsteten Einmarsch in den symbolträchtigen Oblast Kursk. Die Attraktivität für den Westen liegt auf der Hand: die Ukraine „führt den Krieg bis nach Russland hinein“.

Wäre es den ukrainischen Streitkräften gelungen, das Kernkraftwerk Kursk einzunehmen, hätten sie ein wichtiges Druckmittel in der Hand gehabt und möglicherweise russische Streitkräfte von der stetig zusammenbrechenden ukrainischen „Linie“ im Donbas abgezogen.

Und zu allem Überfluss waren die westlichen Medien (im Sinne des Infokriegs) darauf vorbereitet und darauf ausgerichtet, Präsident Putin als „erstarrt“ durch den überraschenden Einmarsch und „schwankend“ vor Angst zu zeigen, dass sich die russische Öffentlichkeit in ihrer Wut über die Demütigung gegen ihn wenden würde.

Bill Burns, Leiter der CIA, meinte, dass „Russland keine Zugeständnisse in Bezug auf die Ukraine machen würde, bis Putins übergroßes Selbstvertrauen in Frage gestellt würde und die Ukraine Stärke zeigen könnte“. Andere US-Beamte fügten hinzu, dass der Einmarsch in Kursk – für sich genommen – Russland nicht an den Verhandlungstisch bringen würde; es wäre notwendig, auf der Kursk-Operation mit anderen gewagten Operationen aufzubauen (um Moskaus Kaltblütigkeit zu erschüttern).

Natürlich bestand das übergeordnete Ziel darin, Russland als zerbrechlich und verletzlich darzustellen, im Einklang mit dem Narrativ, dass Russland jeden Moment auseinanderbrechen und sich in alle Winde zerstreuen könnte. Der Westen bleibt natürlich als Gewinner zurück.

In der Tat war der Einmarsch in Kursk ein großes NATO-Spiel: Es ging darum, die militärischen Reserven und die Panzerung der Ukraine als Chips auf dem Roulettetisch zu verpfänden, als Wette darauf, dass ein flüchtiger Erfolg in Kursk das strategische Gleichgewicht auf den Kopf stellen würde. Die Wette wurde verloren, und die Chips gingen verloren.

Die Kursk-Affäre ist ein Beispiel für das Problem des Westens mit den „Siegererzählungen“: Ihr inhärenter Fehler besteht darin, dass sie auf Emotivismus beruhen und sich der Argumentation entziehen. Sie sind unweigerlich vereinfachend. Sie dienen lediglich dazu, eine gemeinsame Ausrichtung der „gesamten Gesellschaft“ zu fördern. Das heißt, dass alle Medien, Unternehmen, Bundesbehörden, Nichtregierungsorganisationen und der Sicherheitssektor sich dem Kampf gegen alle „Extremismen“ anschließen sollten, die „unsere Demokratie“ bedrohen.

Dieses Ziel setzt voraus, dass das Narrativ anspruchslos und relativ unumstritten ist: „Unsere Demokratie, unsere Werte und unser Konsens“. Der Nationale Parteitag der Demokraten beispielsweise macht sich „Freude“ (die endlos wiederholt wird), „Vorwärtsbewegung“ und „Widerstand gegen Verrücktheiten“ als Kernaussagen zu eigen. Sie sind banal, aber diese Meme erhalten ihre Energie und ihren Schwung nicht so sehr durch den Inhalt, sondern durch die bewusste Hollywood-Kulisse, die ihnen Glanz und Glamour verleiht.

Es ist nicht schwer zu erkennen, wie dieser eindimensionale Zeitgeist dazu beigetragen haben könnte, dass die USA und ihre Verbündeten die Auswirkungen des heutigen „waghalsigen Abenteuers“ von Kursk auf die einfachen Russen falsch eingeschätzt haben.

„Kursk“ hat Geschichte. Im Jahr 1943 überfiel Deutschland Russland in Kursk, um von seinen eigenen Verlusten abzulenken, wobei Deutschland schließlich in der Schlacht von Kursk besiegt wurde. Die Rückkehr des deutschen Kriegsgeräts in die Umgebung von Kursk muss bei vielen ein ungläubiges Staunen hervorgerufen haben; das heutige Schlachtfeld um die Stadt Sudzha ist genau der Ort, an dem sich 1943 die 38. und 40. sowjetische Armee zu einer Gegenoffensive gegen die deutsche 4. Armee zusammenzogen.

Im Laufe der Jahrhunderte wurde Russland immer wieder an seiner verwundbaren Flanke vom Westen her angegriffen. Und in jüngerer Zeit von Napoleon und Hitler. Es überrascht nicht, dass die Russen für diese blutige Geschichte sehr empfänglich sind. Haben Bill Burns und andere dies durchdacht? Haben sie sich vorgestellt, dass ein Einmarsch der NATO in Russland selbst Putin dazu bringen würde, sich „herausgefordert“ zu fühlen, und dass er mit einem weiteren Schubs einknicken und einem „eingefrorenen“ Ergebnis in der Ukraine zustimmen würde – mit dem Beitritt der Ukraine zur NATO? Vielleicht haben sie das getan.

Letztendlich war die Botschaft der westlichen Dienste, dass der Westen (die NATO) auf Russland zukommt. Das ist die Bedeutung der bewussten Entscheidung für Kursk. Wenn man zwischen den Zeilen von Bill Burns Botschaft liest, heißt es, dass man sich auf einen Krieg mit der NATO vorbereiten muss.

Nur um das klarzustellen: diese Art von „Sieger-Narrativ“ rund um Kursk ist weder eine Täuschung noch eine Finte. Die Minsker Vereinbarungen waren Beispiele für Täuschung, aber es waren Täuschungen, die auf einer rationalen Strategie beruhten (d.h. sie waren historisch normal). Die Minsker Täuschungen sollten dem Westen Zeit verschaffen, um die Militarisierung der Ukraine voranzutreiben – bevor er den Donbas angriff. Die Täuschung hat funktioniert, aber nur um den Preis, dass das Vertrauen zwischen Russland und dem Westen zerbrochen ist. Die Minsker Täuschungen beschleunigten jedoch auch das Ende der 200-jährigen Ära der Verwestlichung Russlands.

Kursk ist dagegen ein anderer „Fisch“. Er beruht auf den Vorstellungen vom westlichen Exzeptionalismus. Der Westen sieht sich selbst auf der „richtigen Seite der Geschichte“. „Siegererzählungen“ behaupten im Wesentlichen – in säkularem Format – die Unvermeidlichkeit der westlichen eschatologischen Mission zur globalen Erlösung und Konvergenz. In diesem neuen narrativen Kontext werden die Fakten vor Ort zu bloßen Irritationen und nicht zu Realitäten, die berücksichtigt werden müssen.

Dies ist ihre Achillesferse.

Der Nationale Kongress der Demokratischen Partei in Chicago hat jedoch ein weiteres Problem deutlich gemacht:

So wie der hegemoniale Westen aus der Ära des Kalten Krieges hervorging und durch die dialektische Opposition zum Kommunismus (in der westlichen Mythologie) geformt und gestärkt wurde, so sehen wir heute einen (behaupteten) totalisierenden „Extremismus“ (sei es im MAGA-Modus oder in der externen Variante: Iran, Russland usw.) – in Chicago in einer ähnlichen hegelianischen dialektischen Opposition zum früheren Kapitalismus versus Kommunismus aufgestellt; aber im heutigen Fall ist es der „Extremismus“ im Konflikt mit „unserer Demokratie“.

Die narrative These des DNC Chicago ist selbst eine Tautologie der Identitätsdifferenzierung, die sich als „Zusammengehörigkeit“ unter dem Banner der Vielfalt ausgibt und im Konflikt mit „Weißsein“ und „Extremismus“ steht. Der „Extremismus“ wird in der Tat als Nachfolger der ehemaligen Antithese des Kalten Krieges – des Kommunismus – hingestellt.

Die Chicagoer „Hinterzimmer“ stellen sich vielleicht vor, dass eine Konfrontation mit dem Extremismus – im weitesten Sinne – wieder zu einer amerikanischen Verjüngung führen wird, wie es in der Zeit nach dem Kalten Krieg der Fall war. Das heißt, dass ein Konflikt mit dem Iran, Russland und China (auf eine andere Art und Weise) auf die Tagesordnung kommen könnte. Die Anzeichen dafür sind da (und auch das Bedürfnis des Westens, seine Wirtschaft wieder auf Vordermann zu bringen, was regelmäßig durch Kriege geschieht).

Die Kursk-Aktion erschien London und Washington zweifellos clever und kühn. Doch mit welchem Ergebnis? Es wurde weder das Ziel erreicht, das KKW Kursk einzunehmen, noch die russischen Truppen von der Kontaktlinie abzuziehen. Die ukrainische Präsenz im Gebiet Kursk wird beseitigt werden.

Was sie jedoch bewirkt hat, ist, dass sie alle Aussichten auf eine eventuelle Verhandlungslösung in der Ukraine zunichte gemacht hat. Das Misstrauen der Russen gegenüber den USA ist nun absolut. Das hat Moskau noch entschlossener gemacht, die Sonderoperation zu Ende zu führen. Die in Kursk sichtbare deutsche Ausrüstung hat alte Geister geweckt und das Bewusstsein für die feindlichen Absichten des Westens gegenüber Russland gefestigt. „Nie wieder“ ist die unausgesprochene Antwort.