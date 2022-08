Die Wiedergeburt des Herzlandes

Von Pepe Escobar

Es ist verlockend, sich das überwältigende kollektive Debakel des Westens als eine Rakete vorzustellen, die schneller als im freien Fall in den schwarzen, leeren Strudel des völligen soziopolitischen Zusammenbruchs stürzt.

Das Ende (ihrer) Geschichte entpuppt sich als ein historischer Prozess im Schnelldurchlauf mit erschütternden Auswirkungen: weitaus tiefgreifender als die selbsternannten „Eliten“, die über ihre Botenjungen und -mädchen eine Dystopie diktieren, die durch Austerität und Finanzialisierung herbeigeführt wird: das, was sie als „Great Reset“ bezeichnen, und dann, nach einem größeren Misserfolg, als „The Great Narrative“.

Die Finanzialisierung von allem bedeutet die totale Vermarktlichung des Lebens selbst. In seinem neuesten Buch, No-Cosas: Quiebras del Mundo de Hoy (auf Spanisch, noch keine englische Übersetzung), analysiert der führende deutsche zeitgenössische Philosoph (Byung-Chul Han, der zufällig Koreaner ist), wie der Informationskapitalismus, anders als der Industriekapitalismus, auch das Immaterielle in eine Ware verwandelt: „Das Leben selbst nimmt die Form einer Ware an (…) der Unterschied zwischen Kultur und Kommerz verschwindet. Die Institutionen der Kultur werden als profitable Marken präsentiert.“

Die giftigste Folge ist, dass „die totale Kommerzialisierung und Merkantilisierung der Kultur die Gemeinschaft zerstört (…) Gemeinschaft als Ware ist das Ende der Gemeinschaft.“

Chinas Außenpolitik unter Xi Jinping schlägt die Idee einer Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Zukunft für die Menschheit vor, im Wesentlichen ein geopolitisches und geoökonomisches Projekt. Doch China hat noch nicht genug Soft Power angesammelt, um dies kulturell umzusetzen und weite Teile der Welt dafür zu gewinnen: Das betrifft vor allem den Westen, für den die chinesische Kultur, Geschichte und Philosophie praktisch unverständlich ist.

In Innerasien, wo ich mich gerade befinde, kann eine wiederbelebte glorreiche Vergangenheit andere Beispiele für „geteilte Gemeinschaft“ bieten. Ein glanzvolles Beispiel ist die Nekropole Shaki Zinda in Samarkand.

Schahrisabz. Die Ruinen des riesigen Ak Saray aus dem 15. Jahrhundert. Im Hintergrund der knallharte Timur – wer sonst? Foto: Pepe Escobar / https://t.me/rocknrollgeopolitics

Afrasiab – die alte Siedlung vor Samarkand – wurde 1221 von den Horden des Dschingis Khan zerstört. Das einzige Gebäude, das erhalten blieb, war das Hauptheiligtum der Stadt: Shaki Zinda.

Viel später, in der Mitte des 15. Jahrhunderts, löste der Starastronom Ulug Beg, selbst Enkel des türkisch-mongolischen „Welteroberers“ Timur, nicht weniger als eine kulturelle Renaissance aus: Er rief Architekten und Handwerker aus allen Ecken des Timuridenreichs und der islamischen Welt zusammen, um in einem de facto kreativen Kunstlabor zu arbeiten.

Die Allee der 44 Gräber in Shaki Zinda repräsentiert die Meister verschiedener Schulen, die in harmonischer Weise eine einzigartige Synthese der Stile in der islamischen Architektur geschaffen haben.

Das bemerkenswerteste Dekor in Shaki Zinda sind die Stalaktiten, die in Gruppen in den oberen Teilen der Portalnischen hängen. Ein Reisender aus dem frühen 18. Jahrhundert beschrieb sie als „prächtige Stalaktiten, die wie Sterne über dem Mausoleum hängen und die Ewigkeit des Himmels und unsere Zerbrechlichkeit deutlich machen“. Im 15. Jahrhundert wurden Stalaktiten „muqarnas“ genannt, was im übertragenen Sinne „Sternenhimmel“ bedeutet.

Der schützende (Gemeinschafts-)Himmel

Der Shaki Zinda-Komplex steht jetzt im Mittelpunkt der Bemühungen der usbekischen Regierung, Samarkand wieder zu seinem früheren Glanz zu verhelfen. Die zentralen, geschichtsträchtigen Begriffe sind „Harmonie“ und „Gemeinschaft“ – und das geht weit über den Islam hinaus.

In scharfem Kontrast dazu hat der unschätzbare Alastair Crooke in Anspielung auf Lewis Carroll und Yeats den Tod des Eurozentrismus veranschaulicht: Nur durch den Spiegel können wir die vollen Konturen des kitschigen Spektakels narzisstischer Selbstbesessenheit und Selbstrechtfertigung sehen, das von „dem Schlimmsten“ geboten wird, das noch immer so „voller leidenschaftlicher Intensität“ ist, wie Yeats es beschreibt.

Doch im Gegensatz zu Yeats sind die Besten heute nicht „ohne jede Überzeugung“. Sie mögen wenige sein, geächtet von der Annullierungskultur, aber sie sehen die „raue Bestie, deren Stunde endlich gekommen ist, die sich heranschleicht…“. Brüssel (nicht Jerusalem) „geboren wird“.

Diese nicht gewählte Schar unerträglicher Mittelmäßiger – von von der Leyden und Borrell bis zu diesem Stück norwegischen Holzes Stoltenberg – träumen vielleicht davon, in der Zeit vor 1914 zu leben, als Europa im politischen Zentrum stand. Doch jetzt kann nicht nur „die Mitte nicht halten“ (Yeats), sondern das von Eurokraten verseuchte Europa ist endgültig vom Mahlstrom verschlungen worden, ein irrelevanter politischer Rückstau, der ernsthaft damit liebäugelt, in den Status des zwölften Jahrhunderts zurückzukehren.

Den physischen Aspekten des Sündenfalls – Sparmaßnahmen, Inflation, keine warmen Duschen, Erfrieren zur Unterstützung der Neonazis in Kiew – sind die Schwefel- und Schwefelfeuer des geistigen Sündenfalls vorausgegangen, ohne dass dafür christliche Bilder verwendet werden müssten. Die transatlantischen Meister dieser Papageien, die sich als „Eliten“ ausgeben, konnten dem Globalen Süden nie eine Idee verkaufen, die auf Harmonie und schon gar nicht auf „Gemeinschaft“ ausgerichtet war.

Was sie über ihre einmütige Erzählung, ihre Version von „Wir sind die Welt“, verkaufen, sind Variationen von „Ihr werdet nichts besitzen und glücklich sein“. Schlimmer noch: Du wirst dafür bezahlen müssen – teuer. Und du hast kein Recht, von irgendeiner Transzendenz zu träumen – ganz gleich, ob du ein Anhänger von Rumi, dem Tao, dem Schamanismus oder dem Propheten Mohammed bist.

Die sichtbarsten Schocktruppen dieses reduktionistischen westlichen Neo-Nihilismus – verdeckt durch den Nebel von „Gleichheit“, „Menschenrechten“ und „Demokratie“ – sind die Schläger, die in der Ukraine schnell entnazifiziert werden und ihre Tattoos und Pentagramme tragen.

Die Morgendämmerung einer neuen Aufklärung

Die Selbstrechtfertigungsshow des kollektiven Westens, die inszeniert wird, um seinen ritualisierten Selbstmord zu verwischen, bietet keinen Hinweis auf die transzendente Opferbereitschaft, die ein zeremonielles Seppuku beinhaltet. Alles, was sie tun, ist, sich in der unnachgiebigen Weigerung zu schwelgen, zuzugeben, dass sie sich ernsthaft irren könnten.

Wie kann man es wagen, die aus der Aufklärung stammenden „Werte“ zu verhöhnen? Wer sich nicht vor diesem glitzernden Kulturaltar niederwirft, ist ein Barbar, der verleumdet, geächtet, verfolgt, sanktioniert und – HIMARS zu Hilfe – bombardiert werden soll.

Wir haben immer noch keinen Post-Tik-Tok-Tintoretto, der das mehrfache Schlucken des kollektiven Westens in Dante-esken Kammern der Pop-Hölle darstellt. Was wir jedoch haben und Tag für Tag ertragen müssen, ist der kinetische Kampf zwischen ihrer „Großen Erzählung“ oder ihren Erzählungen und der reinen und einfachen Realität. Ihre Besessenheit von der Notwendigkeit, dass die virtuelle Realität immer „gewinnen“ muss, ist pathologisch: Schließlich ist die einzige Tätigkeit, in der sie sich auszeichnen, die Herstellung einer falschen Realität. Wie schade, dass Baudrillard und Umberto Eco nicht mehr unter uns weilen, um ihren geschmacklosen Schwindel zu entlarven.

Macht das in weiten Teilen Eurasiens überhaupt einen Unterschied? Nein, natürlich nicht. Wir müssen nur die schwindelerregende Abfolge von bilateralen Treffen, Abkommen und fortschreitender Interaktion von BRI, SCO, EAEU, BRICS+ und anderen multilateralen Organisationen verfolgen, um einen Eindruck davon zu bekommen, wie das neue Weltsystem gestaltet wird.

In Samarkand, umgeben von faszinierenden Beispielen timuridischer Kunst und einem Entwicklungsboom, der an das ostasiatische Wunder der frühen 1990er Jahre erinnert, wird deutlich, dass das Herz des Landesinneren mit voller Wucht zurückkehrt – und den pleonexiegeplagten Westen in den Sumpf der Irrelevanz schicken wird.

Ich verlasse Sie mit einem psychedelischen Sonnenuntergang mit Blick auf den Registan, am Rande einer neuen Art von Aufklärung, die das Herzland zu einer realitätsnahen Version von Shangri-La führt, in der Harmonie, Toleranz und vor allem der Sinn für Gemeinschaft im Vordergrund stehen.

Von Pepe Escobar: Er ist ein brasilianischer Journalist, der eine Kolumne, The Roving Eye, für Asia Times Online schreibt und ein Kommentator auf Russlands RT und Irans Press TV ist. Er schreibt regelmäßig für den russischen Nachrichtensender Sputnik News und verfasste zuvor viele Meinungsbeiträge für Al Jazeera.