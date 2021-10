Die Wissenschaft der Propaganda wird immer mehr weiterentwickelt und verbessert

Caitlin Johnstone

Wir leben in einer weit weniger freien Gesellschaft, als die meisten von uns denken.

Es sieht so aus, als ob wir frei wären. Wir werden nicht ins Gefängnis geworfen, wenn wir unsere Regierungsvertreter kritisieren. Wir können wählen, wen wir wollen. Wir können uns ins Internet einloggen und Informationen zu jedem Thema, das uns interessiert, nachschlagen. Wenn wir ein Produkt kaufen wollen, können wir unter vielen Marken frei wählen.

Aber wir sind nicht frei. Unsere politischen Systeme sind so aufgebaut, dass sie die Menschen in ein Zweiparteiensystem treiben, das auf beiden Seiten von Plutokraten kontrolliert wird. Die Nachrichtenmedien, auf die sich die Menschen verlassen, um sich ein Bild davon zu machen, was vor sich geht und wie sie wählen sollten, werden von der plutokratischen Klasse kontrolliert und stark von geheimen Regierungsstellen beeinflusst. Internet-Algorithmen werden aggressiv manipuliert, um den Menschen Informationen zu zeigen, die den Status quo begünstigen. Sogar unsere Unterhaltung ist durchdrungen vom Einfluss des Pentagons und der CIA.

Wie frei ist das? Wie frei ist Ihre Meinungsäußerung, wenn es unzählige institutionelle Schutzmechanismen gibt, die verhindern, dass Ihre Äußerungen jemals einen politischen Wandel bewirken?

Es spielt keine Rolle, was Sie sagen dürfen, wenn es egal ist, was Sie sagen. Es spielt keine Rolle, ob man die Oligarchenmarionette, die durch die letzte gefälschte Wahl ins Amt gebracht wurde, einen Schwachkopf nennen darf. Es spielt keine Rolle, wenn man jede beliebige Information googeln darf, nur um die Informationen zu finden, die Google zu finden wünscht.

Worin besteht der funktionelle Unterschied zwischen einem Regime, das das Internet direkt zensiert, um abweichende Meinungen zu verhindern, und einem Regime, das mit den Plutokraten des Silicon Valley zusammenarbeitet, um Informationen über Algorithmen zu kontrollieren, und ein System eingerichtet hat, das verhindert, dass abweichende Meinungen irgendeinen bedeutenden Einfluss haben?

Es gibt keinen.

Das kanadische Militär hat sich auf Propagandatechniken gestützt, die denen ähneln, die im Afghanistan-Krieg eingesetzt wurden, und hat Informationen „geformt“ und „ausgenutzt“, um den zivilen Ungehorsam der Kanadier während der Coronavirus-Pandemie zu verhindern und die Botschaften der Regierung zu unterstützen.

Canada’s military “relied on propaganda techniques similar to those employed during the Afghanistan war”, “shaping” & “exploiting” info “to head off civil disobedience by Canadians during the coronavirus pandemic and to bolster government messages” https://t.co/qr9nRlT0lH — Max Blumenthal (@MaxBlumenthal) October 1, 2021

Wir leben in einer zutiefst unfreien Gesellschaft, die sich als freie Gesellschaft tarnt. Die westliche liberale Demokratie ist nichts anderes als ein verkleideter Totalitarismus.

Und es wird nur noch schlimmer. Propaganda ist eine sich noch entwickelnde Wissenschaft.

Letzten Monat berichtete der Ottawa Citizen, dass das kanadische Militär den Covid-Ausbruch als Vorwand nutzte, um unter dem Vorwand, die Einhaltung von Pandemie-Beschränkungen zu gewährleisten, tatsächliche militärische Psyop-Techniken an der eigenen Zivilbevölkerung zu testen.

Einige Auszüge:

„Kanadische Militärs sahen in der Pandemie eine einmalige Gelegenheit, Propagandatechniken an einer ahnungslosen Öffentlichkeit zu erproben, wie aus einem kürzlich veröffentlichten Bericht der kanadischen Streitkräfte hervorgeht.“

„Der vom Canadian Joint Operations Command (CJOC) ausgearbeitete Plan stützte sich auf Propagandatechniken, die denen ähnelten, die im Afghanistan-Krieg eingesetzt wurden. Die Kampagne sah die ‚Formung‘ und ‚Ausnutzung‘ von Informationen vor. Das CJOC behauptete, die Informationsoperationen seien notwendig, um den zivilen Ungehorsam der Kanadier während der Coronavirus-Pandemie zu verhindern und um die Botschaften der Regierung über die Pandemie zu untermauern“.

„Eine separate Initiative, die nicht mit dem Plan des CJOC in Verbindung steht, aber von Geheimdienstoffizieren der kanadischen Streitkräfte beaufsichtigt wird, sammelte Informationen aus öffentlichen Social-Media-Konten in Ontario. Es wurden auch Daten über friedliche Black-Lives-Matter-Versammlungen und BLM-Anführer gesammelt.“

„‚Dies ist wirklich eine Lernmöglichkeit für uns alle und eine Chance, Informationsoperationen in unsere (CAF-DND) Routine zu integrieren‘, erklärte der Konteradmiral.“

„Eine weitere Überprüfung bezog sich auf die Abteilung für öffentliche Angelegenheiten der kanadischen Streitkräfte und ihre Aktivitäten. Im vergangenen Jahr hatte die Abteilung einen umstrittenen Plan auf den Weg gebracht, der es den Offizieren für öffentliche Angelegenheiten der Streitkräfte erlaubt hätte, Propaganda zu betreiben, um die Einstellung und das Verhalten der Kanadier zu ändern, sowie Informationen aus öffentlichen Konten in sozialen Medien zu sammeln und zu analysieren.“

„Der Plan hätte dazu geführt, dass die Mitarbeiter von den traditionellen Methoden der Regierungskommunikation mit der Öffentlichkeit zu einer aggressiveren Strategie übergegangen wären, bei der Informationskriegsführung und Beeinflussungstaktiken für die Kanadier eingesetzt worden wären.“

Sie setzen also nicht nur massenhaft psychologische Operationen in der Öffentlichkeit ein, sondern testen sie auch und lernen daraus.

Und wir können wahrscheinlich davon ausgehen, dass alles, was sie gelernt haben, auch an die Regierungsstellen anderer NATO-Mitglieder weitergegeben wurde.

Westliche Regierungen im NATO-Militärbündnis entwickeln Taktiken der „kognitiven Kriegsführung“, indem sie die angebliche Bedrohung durch China und Russland nutzen, um einen „Kampf um dein Gehirn“ im „menschlichen Bereich“ zu rechtfertigen und „jeden Menschen zu einer Waffe zu machen“.

Western governments in the NATO military alliance are developing tactics of “cognitive warfare,” using the supposed threats of China & Russia to justify waging a “battle for your brain” in the “human domain,” to “make everyone a weapon”



by @BenjaminNortonhttps://t.co/xFinhmunjy — The Grayzone (@TheGrayzoneNews) October 9, 2021

In einem neuen Artikel mit dem Titel „Hinter der ‚kognitiven Kriegsführung‘ der NATO: Western militaries are waging a ‚battle for your brain'“ berichtet Ben Norton von The Grayzone über die jüngsten von der NATO geförderten Diskussionen, in denen ausdrücklich die Notwendigkeit betont wurde, die Wissenschaft der kognitiven Kriegsführung sowohl für offensive als auch für defensive Zwecke voranzutreiben.

Einige Auszüge:

„Die NATO entwickelt eine völlig neue Art der Kriegsführung, die sie als kognitive Kriegsführung bezeichnet. Die neue Methode, die als „Bewaffnung der Hirnforschung“ beschrieben wird, beinhaltet das „Hacken des Individuums“, indem die „Schwachstellen des menschlichen Gehirns“ ausgenutzt werden, um ein ausgefeilteres „Social Engineering“ durchzuführen.

Die von der NATO unterstützte Studie betonte zwar, dass ein Großteil ihrer Forschung zur kognitiven Kriegsführung defensiven Zwecken dient, räumte aber auch ein, dass das Militärbündnis offensive Taktiken entwickelt, und erklärte: „Der Mensch ist sehr oft die Hauptschwachstelle, und das sollte anerkannt werden, um das Humankapital der NATO zu schützen, aber auch, um von den Schwachstellen unserer Gegner profitieren zu können.“

„In einer erschreckenden Enthüllung stellte der Bericht ausdrücklich fest, dass ‚das Ziel der kognitiven Kriegsführung darin besteht, Gesellschaften und nicht nur dem Militär zu schaden.'“

„Die Studie beschreibt dieses Phänomen als ‚Militarisierung der Gehirnforschung‘. Aber es scheint klar zu sein, dass die Entwicklung der kognitiven Kriegsführung durch die NATO zu einer Militarisierung aller Aspekte der menschlichen Gesellschaft und Psychologie führen wird, von den intimsten sozialen Beziehungen bis hin zum Geist selbst.“

„Mit anderen Worten, dieses Dokument zeigt, dass die Verantwortlichen des NATO-Militärkartells ihre eigene Bevölkerung zunehmend als Bedrohung ansehen, weil sie befürchten, dass Zivilisten potenzielle chinesische oder russische Schläferzellen sind, heimtückische ‚fünfte Kolonnen‘, die die Stabilität der ‚westlichen liberalen Demokratien‘ herausfordern.“

„Natürlich behauptete der NATO-Forscher, dass ausländische ‚Gegner‘ die vermeintlichen Aggressoren seien, die kognitive Kriegsführung betreiben. Aber gleichzeitig machte er deutlich, dass das westliche Militärbündnis seine eigenen Taktiken entwickelt.“

Im Jahr 1917 wurde der junge Edward Bernays gebeten, die amerikanischen Kriegsanstrengungen zu unterstützen, indem er die Theorien seines Onkels Sigmund Freud über das Unbewusste auf eine neue deutsche Technik namens „Propaganda“ anwandte. So begann der aktuelle Krieg:

In 1917, a young Edward Bernays was asked to help the American war effort by applying his uncle Sigmund Freud’s theories of the unconscious to a new German technique called “propaganda”. Thus began the current war: https://t.co/BqeaYIAic2 — Bean #DropTheCharges🔥 (@SomersetBean) March 16, 2021

In einem Essay aus dem Jahr 2017 mit dem Titel „The War on Sensemaking“ hat der Autor Jordan Greenhall eine Beobachtung gemacht, über die ich seitdem nachgedacht habe: dass die Wissenschaft der modernen Propaganda seit mehr als einem Jahrhundert erforscht und entwickelt wird und notwendigerweise wissenschaftlich genauso fortgeschritten ist wie andere Bereiche des Militärs.

„1917 wurde der junge Edward Bernays gebeten, den amerikanischen Kriegsanstrengungen zu helfen, indem er die Theorien seines Onkels Sigmund Freud über das Unbewusste auf eine neue deutsche Technik namens ‚Propaganda‘ anwendete“, schreibt Greenhall. „Die Technologie des Krieges entwickelt sich schnell. Innerhalb von anderthalb Jahrhunderten sprang der letzte Krieg von Langgewehren über Repetiergewehre zu Gatling-Guns bis hin zu Little Boy. Die Kämpfer des aktuellen Krieges haben nicht getrödelt. Die Kriege der Kultur, des Sinns und des Zwecks haben Innovationen auf einer „exponentiellen Technologiekurve“ erlebt. Die handwerklichen Bemühungen von Bernays und Goebbels sind durch moderne Methoden weit in die Vergangenheit gerückt.

Denken Sie einmal darüber nach, wie viele technologische Fortschritte es im letzten Jahrhundert beim Militär gegeben hat. Unsere Herrscher haben die ganze Zeit über ihre Methoden zur Manipulation unserer Wahrnehmungsfähigkeit zu ihrem Vorteil verfeinert, und nur eine kleine Minderheit von uns hat überhaupt begonnen zu erkennen, dass diese Manipulation überhaupt stattfindet. Wir lernen gerade erst, Dame zu spielen, während sie das 3-D-Schach beherrschen.

Ich habe keine andere Lösung für dieses Problem, als das Bewusstsein dafür zu verbreiten, dass dies geschieht. Propaganda funktioniert nur, wenn man nicht versteht, (A) dass sie einem widerfährt und (B) wie sie abläuft, und ein grundlegendes Bewusstsein für die Tatsache, dass es eine weltumspannende Kampagne gibt, um das menschliche Denken zum Vorteil der Mächtigen zu manipulieren, ist der erste Schritt zu diesem Verständnis. Die Demut zu verstehen, dass man selbst manipuliert und getäuscht werden kann, ist der zweite Schritt.

Ich hoffe, dass die Menschheit ihre psychologische Anfälligkeit für Manipulationen überwindet und ein gesundes Verhältnis zu geistigen Erzählungen entwickelt, während der Abgrund, an dem wir uns anpassen oder sterben müssen, immer näher rückt. Aber das wird nur die Zeit zeigen.