Die Wissenschaft hinter molekularen Wasserstofftabletten

Dieses kleine, aber mächtige Molekül hat eine einzigartige antioxidative Wirkung. Dank seiner Fähigkeit, jede Membran zu durchdringen, kommt es nachweislich jedem Organ im menschlichen Körper zugute.

GESCHICHTE AUF EINEN BLICK

Molekularer Wasserstoff (H2) ist ein Gas mit einer sehr einzigartigen und selektiven antioxidativen Wirkung. Es wirkt in erster Linie, indem es den Redox-Status der Zelle bei Bedarf verbessert

Wasserstoff ist das kleinste Molekül im Universum, weshalb seine Bioverfügbarkeit so groß ist. Es ist auch neutral, so dass es leicht durch jede Membran in Ihrem Körper eindringen kann

Das Trinken von Wasserstoffwasser kann die Wasserstoffgaskonzentration in den Zellen verdoppeln. Etwa fünf Minuten lang erreicht Ihr Blutspiegel seinen Höchststand, und dann treten positive Veränderungen bei der Zellsignalisierung und der Genexpression auf

Molekularer Wasserstoff wird am besten zyklisch oder gepulst eingenommen. Wenn man ihn kontinuierlich einnimmt – zum Beispiel, indem man den ganzen Tag über Wasserstoffwasser trinkt – scheint die Wirkung nachzulassen und kann sogar ganz verschwinden

Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie zwei Tabletten in 1 Liter Wasser geben und das Ganze morgens trinken. Dadurch erhalten Sie einen sehr starken Puls, der bessere Ergebnisse bringt als ein niedrigerer Puls zweimal am Tag. Sobald die Tabletten vollständig aufgelöst sind, sollten Sie sie so schnell wie möglich trinken

Alex Tarnava, von dem Sie vielleicht noch nie gehört haben, ist der Erfinder der Tabletten mit molekularem Wasserstoff in offenen Behältern – meine Lieblingsergänzung – und macht ihn damit in einer praktischen Form weithin verfügbar.

Was ist molekularer Wasserstoff?

Molekularer Wasserstoff (H2) – zwei miteinander verbundene Wasserstoffatome – ist ein Gas mit einer sehr einzigartigen und selektiven antioxidativen Wirkung, die sich speziell gegen die schädlichsten freien Radikale richtet. Es wirkt in erster Linie durch die Verbesserung und Optimierung des Redox-Status der Zelle, wenn dies erforderlich ist.

Infolgedessen verbessern sich zum Beispiel die Werte von Superoxiddismutase, Katalase und Glutathion. Wasserstoff reduziert nicht nur selektiv die giftigsten Radikale, sondern kann auch dazu beitragen, dass ein Übermaß an freien Radikalen (die toxisch werden) gar nicht erst produziert wird. Dies ist ein sehr wirksamer Präventionsmechanismus.

H2 aktiviert bei Bedarf auch den Nrf2-Signalweg. Nrf2 ist ein Transkriptionsfaktor, der, wenn er aktiviert wird, in den Zellkern eindringt und sich an das Antioxidans Response Element in der DNA bindet.

Er induziert dann die Transkription weiterer zytoprotektiver Enzyme wie Glutathion, Superoxiddismutase, Katalase, Glutathionperoxidase, Phase-II-Enzyme, Häm-1-Oxygenase und viele andere.

Eine bahnbrechende Arbeit über molekularen Wasserstoff wurde 2007 in Nature Medicine veröffentlicht, in der gezeigt wurde, dass 2 % Wasserstoffgas Hirnschäden durch Ischämie und Reperfusion wirksam verhindern kann und als Antioxidans leistungsstarke therapeutische Anwendungen hat. Wasserstoff ist das kleinste Molekül im Universum und ist neutral und unpolar, weshalb seine Bioverfügbarkeit so groß ist.

Tarnavas Entdeckungsreise

Wie so oft entstand Tarnavas Interesse an molekularem Wasserstoff und seine anschließende Erfindung aus einer persönlichen gesundheitlichen Herausforderung, die ihn dazu veranlasste, tiefer nach einer Lösung zu suchen. Er erklärt:

„Ich hatte ein anderes Geschäft, das mir viel Freiraum für Sport und Bewegung ließ. Ich habe sechs bis acht Stunden am Tag trainiert. Ich habe verschiedene Kampfsportarten und CrossFit trainiert. Dann wurde ich richtig krank. Sie äußerte sich in plötzlich auftretender Narkolepsie. Mein zentrales Nervensystem schaltete sich ab. Meine schweren Gewichte waren unverändert, aber ich konnte nicht mehr auf einer Platte springen, während ich ein paar Wochen zuvor noch einen plyometrischen Sprung von 54 Zentimetern geschafft hatte. Ich schlief 16 bis 15 Stunden am Tag. Ich schlief schon ein, wenn ich mich nur eine Minute lang hinsetzte. Meine Blutwerte waren bizarr … Mein C-reaktives Protein lag bei 34 [mg/dL].“

Das C-reaktive Protein sollte idealerweise unter 1 Milligramm pro Deziliter (mg/dL) liegen, so dass Tarnava offensichtlich unter massiven Entzündungen litt. Außerdem hatte er einen Eisenmangel und war anämisch, obwohl er viel rotes Fleisch und Blattgemüse aß.

„Es dauerte wochenlang. Sie konnten es nicht herausfinden … Als sich der Staub gelegt hatte, war meine Schulter eingefroren. All die Entzündungen, die Narkolepsie und das übermäßige Schlafen waren einfach weg, aber ich hatte eine gefrorene linke Schulter. Im Grunde hatte ich über Nacht an acht Stellen Arthritis. Zu dieser Zeit hatte ich bereits Wasserstoff auf dem Radar, also kaufte ich eine Maschine für 5.000 Dollar.“

Die Erfindung molekularer Wasserstofftabletten

Das Problem war, dass die Wasserstoff-Wasser-Maschine nur eine sehr geringe Menge an Wasserstoffgas produzierte. Als er das Wasser auf seinen Wasserstoffgehalt untersuchte, stellte Tarnava fest, dass die Konzentration bei 0,03 Teilen pro Million (ppm) lag, was praktisch nichts ist. Dies veranlasste Tarnava schließlich dazu, molekulare Wasserstofftabletten zu entwickeln, die in Wasser aufgelöst eine konstante, konzentrierte Dosis abgeben können.

„Ich habe bei der Entwicklung der Tablets eine Art Ray-Kurzweil-Strategie verfolgt“, sagt er. „Ich habe Experten gefunden. Ich habe Ingenieure gefunden. Ich fand pharmazeutische Formulierungsfirmen. Ich nahm einen Physiker, einen Chemiker und einen Biochemiker unter Vertrag … Letztendlich [gelang es mir, die Tabletten herzustellen]. Ich bin ein paar tausend Mal gescheitert … Ich habe eine Menge Studien gelesen. Sie verwenden Magnesium auf unterschiedliche Weise. Ich versuchte es mit Magnesiumstäbchen. Es hat nicht funktioniert … Ich begann mit der Herstellung von Pulvern und Tabletten … Anfangs war das [metallische] Magnesium wirklich schwer zu bekommen. Ich musste mich an das Verteidigungsministerium und das Außenministerium wenden, um mit acht verschiedenen Regierungsbehörden konform zu gehen, damit ich das Magnesium verwenden konnte. Normalerweise handelt es sich beim Kauf von Magnesium um ein Salz … [Metallisches Magnesium] ist reaktiv – es ist nichtionisches, elementares Magnesium … Es ist sehr gefährlich in der Produktion. Wir haben eine sehr, sehr kontrollierte Produktion. Aber es ist eine sehr sichere Tablette. Unsere Wasserstofftablette ist also kein HAZMAT (gefährliches Material). Sie ist nicht explosiv. Sie ist nicht entflammbar. Aber sie spaltet den Wasserstoff von Ihrem Wasser ab … Wir verwenden ein ganz spezielles Magnesium in pharmazeutischer Qualität, das auf ganz bestimmte Weise gemahlen wird, damit wir die Nanoblasen erhalten … Als ich anfing, herumzubasteln, habe ich einiges davon testen lassen. Ich bekam Magnesium aus Russland und China, das falsch etikettiert war. Später stellte ich fest, dass die Ausfuhr aus beiden Ländern illegal war. In den USA werden sie streng kontrolliert. Allein um sie nach Kanada zu bringen, war es ein achtmonatiger Prozess mit dem Außenministerium, das Hintergrundüberprüfungen, Kontrollen der Einrichtungen und persönliche Gespräche durchführte, um sicherzustellen, dass ich einen rechtmäßigen Zweck für dieses Zeug hatte.“

Schlechte Qualität von Wasserstofftabletten kann hohe Schadstoffkonzentrationen aufweisen

Die Tabletten von Tarnava werden auch auf Schwermetalle getestet und erfüllen die Anforderungen. Tarnava erzählt die Geschichte eines Konkurrenten, der sich nicht die Mühe machte, die komplizierten Zertifizierungsprozesse zu durchlaufen, die Tarnava befolgt hat, und Magnesium von einem Feuerwerkshändler kaufte, was zu Tabletten mit hohem Bleigehalt führte.

„Wir halten unsere Schwermetallwerte sehr genau ein. Man braucht 16 Tabletten pro Tag, um den Schwellenwert der kalifornischen Proposition 65 zu erreichen, die etwa zehnmal strenger ist als die pharmazeutischen Vorschriften, die sogar um ein Vielfaches strenger sind als manche Vorschriften … Für die Vorschriften für Nahrungsergänzungsmittel könnte man, glaube ich, etwa ein paar hundert Tabletten pro Tag nehmen … Wir haben große Anstrengungen unternommen, um die Reinheit zu gewährleisten und sicherzustellen, dass der Rahmen vorhanden war, bevor wir [mit der Produktion] begannen, was auch der Grund dafür ist, dass wir so viel Forschung mit öffentlichen Teams ohne Veröffentlichungsvereinbarung betreiben. In drei Jahren haben wir bereits fünf Publikationen veröffentlicht … Sieben weitere sind in Arbeit und sechs in Planung, die ihre ethischen Genehmigungen und Protokolle fertigstellen. Und wir haben vier prominente Universitäten, die Nagetierversuche mit unseren Tabletten durchführen. Insgesamt arbeiten wir jetzt mit neun oder zehn öffentlichen Universitäten in der ganzen Welt zusammen, um die Forschung voranzutreiben und in jeder erdenklichen Weise zu unterstützen, denn wir wollen mehr darüber wissen, wie es funktioniert, welche Dosis verwendet werden sollte und wann es eingenommen werden sollte. Die ersten Daten werden veröffentlicht. Es zeichnet sich definitiv etwas ab. Eine höhere Dosis, eine höhere Konzentration und ein intermittierender Puls scheinen für den Menschen am besten zu sein.“

Das Problem mit molekularen Wasserstoff-Wasser-Generatoren

Vor der Einführung von Tabletten mit molekularem Wasserstoff war eine der am häufigsten verwendeten Methoden zur Erzeugung von Wasser mit molekularem Wasserstoff die Verwendung von Wasserionisierern, die angeblich Wasserstoff erzeugen.

Sie funktionieren jedoch nur, wenn das Wasser einen hohen Anteil an gelösten Feststoffen (TDS), z. B. Mineralien, enthält. Sie können kein umgekehrtes Osmosewasser oder destilliertes Wasser verwenden. Sie funktionieren auch nicht mehr, wenn die Platten, die zur Aufspaltung des Wassers verwendet werden, durch den TDS verkalkt sind. Tarnava erklärt:

„Im Endeffekt wird immer noch Wasserstoff produziert, aber er löst sich nicht auf, weil die Blasen zu groß sind. Es wird immer noch die gleiche Menge an Wasserstoff erzeugt, aber er geht nur rein und raus. Er löst sich nicht im Wasser auf. Wenn man in einem Labor reines Gas verwendet, um es in einem Becherglas aufzulösen, kann es eine halbe Stunde dauern, bis es blubbert. Liter um Liter Wasserstoff, um auf 1,6 ppm zu kommen … Aber je kleiner die Blasen sind, desto leichter lässt es sich auflösen. Ich habe herausgefunden, dass man diese Gaswolke, die sich ohne Begleitdruck nicht vollständig auflöst, aber auch nicht entweicht, quasi auflösen kann, wenn man in den niedrigen Nanobereich kommt. So kann man in einem halben Liter 8 bis 10 ppm [molekularen Wasserstoff] erhalten, anstatt der 0,1 ppm, die viele dieser Ionisatoren liefern. Das ist kritisch, weil viele Leute die Nagerforschung betrachten und nicht richtig [berechnen], … wie viel mehr Wasserstoff Mäuse pro Körpergewicht verbrauchen als Menschen. Wenn man eine 25-Gramm-Maus nimmt und sie auf einen 80-Kilogramm-Menschen umrechnet (das sind 176 Pfund für amerikanische Betrachter; das ist das Durchschnittsgewicht der Amerikaner), müsste dieser Mensch das Äquivalent von 12,8 Litern Wasser pro Tag trinken, um die gleiche Menge [an Wasserstoff] zu bekommen, die die Maus trinkt. Folglich ist es entscheidend, dass Sie Ihre zellulären Wasserstoffkonzentrationen erhöhen. Wenn man nur einen halben oder einen Liter pro Tag trinkt, muss man die Konzentration erhöhen, um die richtige Dosis zu erhalten.“

Pulsieren und Dosieren

Molekularer Wasserstoff wird am besten zyklisch oder gepulst eingenommen. Bei kontinuierlicher Einnahme – z. B. wenn man den ganzen Tag lang Wasserstoffwasser trinkt – scheint sich die Wirkung zu verflüchtigen und kann sogar ganz verschwinden.

Wie Tarnava feststellte, produziert der Körper auf natürliche Weise jeden Tag etwa 10 Liter Wasserstoffgas durch Bakterien, die Kohlenhydrate im Verdauungssystem abbauen.

Es mag seltsam erscheinen, dass die Einnahme einer relativ kleinen Menge zusätzlichen Wasserstoffgases einen Unterschied machen kann, aber wenn man die zelluläre Reaktion zwischen Einnahme und Inhalation betrachtet, kann das Trinken von Wasserstoffwasser die zelluläre Konzentration von Wasserstoffgas verdoppeln. Etwa fünf Minuten lang erreicht der Blutspiegel seinen Höchststand, und in dieser Zeit kommt es zu positiven Veränderungen bei der Zellsignalisierung und der Genexpression.

„Das meiste, was Wasserstoff bewirkt, ist eine indirekte Reaktion durch veränderte Zellsignale und Veränderungen der Genexpression“, erklärt Tarnava. „Wir brauchen einfach diese gepulste Dosis, um all diese Dinge zu verändern, [denn die Daten zeigen], dass bei einer kontinuierlichen Verabreichung von Gas und einer konstanten Erhöhung der Zellkonzentration kein Nutzen erzielt wurde, selbst bei einer viel höheren Dosis, während bei einer gepulsten Verabreichung die Wirkung gut ist.“

In dem Interview erörtert Tarnava die Wasserstoffgasdosierung in ppm und mg. Zur Klarstellung: ppm und mg/L sind identisch und beziehen sich beide auf die Wasserstoffkonzentration im Wasser. Das mg bezieht sich auf die tatsächliche Dosierung. Wie Tarnava anmerkt, ist die richtige akute Dosierung wichtig für einen optimalen Nutzen.

Wenn man zwei Tabletten mit molekularem Wasserstoff in 1 Liter Wasser auflöst, erhält man eine Wasserstoffgaskonzentration von 8 bis 10 ppm, was einer Dosis von 8 bis 10 mg entspricht, wenn man das Wasser trinkt, während es „weiß“ ist.

Idealerweise sollte man den ganzen Liter auf einmal trinken. Wenn das zu viel ist, können Sie die Dosis in zwei Portionen aufteilen: eine Tablette in einem halben Liter Wasser am Morgen und einen weiteren halben Liter (mit einer Tablette) am Nachmittag.

Es mag zwar verlockend sein, einfach zwei Tabletten in einen halben Liter Wasser zu geben, aber so erhalten Sie nicht die ideale Dosis. Im Grunde genommen erhalten Sie eine höhere Wasserstoffkonzentration, aber in einer niedrigeren Dosis. Das Problem dabei ist, dass die Wirkungen nicht linear sind. Wenn Sie einfach die Konzentration erhöhen, aber die Dosis verringern, werden Sie nicht die volle Wirkung erzielen.

Wie Sie Ihren Wasserstoff für beste Ergebnisse trinken

Die besten Ergebnisse erzielen Sie also, wenn Sie zwei bis drei Tabletten in 1 Liter Wasser geben und morgens trinken. Auf diese Weise erhalten Sie einen sehr starken Puls, der bessere Ergebnisse bringt als ein niedrigerer Puls zweimal am Tag.

Denken Sie daran, dass Sie das Wasser so schnell wie möglich trinken sollten, sobald sich die Tabletten vollständig aufgelöst haben und das Wasser weiß geworden ist – was je nach Wassertemperatur zwischen 30 Sekunden und ein paar Minuten dauern kann. Am besten ist Wasser mit Zimmertemperatur, damit sich die Tabletten in etwa 90 Sekunden auflösen.

Zwischen 45 und 90 Sekunden weist das Wasser eine stabile Wasserstoffkonzentration von 10 ppm oder mehr auf. Zwischen einer und sechs Minuten sinkt sie von 10 ppm auf 1,6 ppm. Je schneller Sie es also trinken, desto besser. Aber selbst wenn Sie es ein paar Minuten stehen lassen, erhalten Sie immer noch 1,6 ppm, was weit über dem liegt, was Sie von Wasserionisierern erhalten, die Tausende von Dollar kosten.

Als zusätzlichen Bonus erhalten Sie auch hochverfügbares Magnesium – etwa 80 mg elementares Magnesium pro Tablette, das direkt dorthin gelangt, wo es gebraucht wird. Das elementare Magnesium verflüchtigt sich nicht, so dass Sie es auch dann erhalten, wenn Sie vergessen, es zu trinken, bevor sich der Wasserstoff verflüchtigt.

Eine Explosion führt zu einer überraschenden Entdeckung

Während Tarnava die Tabletten herstellte, wendete er sie auch bei sich selbst an. Als er eine Tablette herstellen konnte, die 3 ppm in einem halben Liter Wasser liefert, taute seine Schulter auf und die Arthritis in seiner Hüfte ließ nach.

„Ich trank 1 Liter am Morgen, 1 Liter am Nachmittag und 1 Liter vor dem Schlafengehen. Dann fing ich an, ein bisschen härter zu werden. Ich fing an, den Druck zu erhöhen und kam bei der Einnahme dieser Dosis auf fast 5 ppm. Aber ich musste die Thermoskannen in Schraubzwingen halten, um die Deckel zu entfernen, weil sie vom Gewinde abgeschlagen wurden. Das war meine erste Begegnung mit der Sicherheitskontrolle, denn eine meiner Thermoskannen explodierte in meinem Kühlschrank.“

Der Grund dafür ist, dass sich der molekulare Wasserstoff in Gas umwandelt, was den Druck in einem geschlossenen Behälter erhöht. Dies veranlasste Tarnava schließlich zur Entwicklung einer Tablette mit offenem Behältnis.

Bei den meisten Wasserstofftabletten muss ein geschlossener Behälter verwendet werden, da das Gas sonst einfach entweicht. Das Produkt von Tarnava hingegen kann in ein offenes Glas gegeben werden, und das Gas bleibt im Wasser und entweicht nicht.

„Ich glaube, das ist es, was uns wirklich auszeichnet“, sagt er. „Das ist die Grundlage für das meiste unseres geistigen Eigentums und dessen, was wir getan haben. Und es war ein Unfall. Wir haben es nicht absichtlich getan … Unser ursprüngliches Ziel war es, 3 bis 4 ppm in einem halben Liter in weniger als fünf Minuten in einem versiegelten Behälter zu erhalten … Aber jedes Mal, wenn wir diese schnell reagierenden Tabletten entsiegelten, wurde das Wasser weiß. Der Testwert war sehr hoch und sank sehr schnell wieder ab. Die Halbwertszeit machte keinen Sinn. Wir rennen mit dem Kopf gegen die Wand. Nach ein paar Monaten dämmerte es mir: Warum kämpfen wir dagegen an? Wir erhalten dadurch höhere Werte … Ich frage mich, wie wir in einem offenen Becher abschneiden würden? Es war höher. Damals waren es weniger als zwei Minuten … Es machte wirklich keinen Sinn. Als wir es schließlich im offenen Becher machten und es immer und immer wieder wiederholten, ergab es immer noch keinen Sinn. Ich kontaktierte Tyler LeBaron [einen Experten für molekularen Wasserstoff]. Ich erzählte ihm, woran wir arbeiteten. Er sagte: „Das glaube ich Ihnen nicht. Zeigen Sie es mir.‘ Ich stellte ihn online … Tyler hat es nicht geschafft, das, was wir gemacht haben, zu fälschen. Er führte mehrere Tests durch. Er nahm sie mit zu Tests in Japan und China, zu verschiedenen Konferenzen und Geräten. Er bat mich, einige Tests durchzuführen, und ich tat es. Das Gleiche habe ich mit Randy Shark erlebt, der H2 Sciences leitet … Er war genauso skeptisch oder noch skeptischer als Tyler, aber auch er … konnte nicht falsifizieren, was wir tun. Jetzt, wo wir mehr Daten bekommen – wir machen Gaschromatographie, wir machen all diese verschiedenen Dinge – zeigt jeder Bericht … [ist] zwischen 8 und 11 ppm in einem halben Liter mit einer Tablette … Niemand sonst kommt in die Nähe.“

Mit molekularem Wasserstoff von der Krankheit zur Gesundheit

Als Tarnava mit der Einnahme des Wasserstoffwassers fortfuhr, verbesserten sich seine eingefrorene Schulter und seine arthritischen Gelenke so weit, dass er jetzt Fußball spielen und trainieren kann. Er führte auch bessere Schlafgewohnheiten ein, was wahrscheinlich auch eine Rolle spielte, da er nur etwa vier Stunden schlief – die Hälfte der empfohlenen Schlafmenge, die man für eine optimale Gesundheit braucht.

Er führt auch mein zyklisches Fastenprotokoll durch. „Das mache ich schon seit Monaten“, sagt er. „Ich faste jede Woche 43 bis 48 Stunden pro Woche. Jedes vierte Mal erhöhe ich die Dauer auf 72 [Stunden]. Von Februar bis August habe ich 40 Pfund abgenommen.

Dies bringt einen wichtigen Punkt zur Sprache: Molekularer Wasserstoff ist zwar eine fantastische Ergänzung – ich nehme ihn jeden Tag -, aber er ist kein Wundermittel für sich allein. Er muss mit anderen Elementen einer gesunden Lebensweise kombiniert werden. Tarnava hat das anfangs nicht getan. Jetzt, da er mehr schläft, sich zeitlich begrenzt ernährt und auch etwas länger fastet, beginnt sich sein Gesundheitszustand deutlich zu verbessern.

„Das ist eigentlich das, was mich am meisten an Wasserstoff reizt", sagt Tarnava. „Erstens hat sich gezeigt, dass er eine schützende Wirkung hat … Je mehr Schaden jemand hat, desto deutlicher arbeitet der Wasserstoff daran, die homöostatische Funktion wiederherzustellen. Darüber hinaus hat sich gezeigt, dass Wasserstoff nicht nur die Belastungen durch andere Formen der Hormesis aufhebt und mildert, denn er scheint selbst eine Form der Hormesis zu sein … wie Bewegung … sondern er hat auch diesen rettenden Effekt, der im Grunde eine schnellere Genesung bewirkt. In dieser wirklich kontrollierten Rattenstudie hatten die Ratten mehr Stress und schwammen länger. Aber je mehr Stress sie hatten, desto schneller regulierten sich ihre Redoxwerte und ihre Entzündungen wurden eingedämmt. Ein wirklich cooler Artikel, den ich gerade am Wochenende gelesen habe, [zeigt] … dass dies die sportliche Leistung deutlich verbessert.

Die Bedeutung des Radfahrens

Wie bereits erwähnt, wirkt Wasserstoff durch einen Prozess, der als molekulare Hormesis bezeichnet wird, d. h. es gibt eine verzögerte Wirkung. Wenn Sie oxidativem Stress ausgesetzt sind, z. B. bei einem Flug quer durchs Land, sollten Sie es mehrere Stunden oder sogar Tage vorher einnehmen.

Der Grund dafür ist, dass es den Prozess der Aktivierung Ihrer antioxidativen Gene durchlaufen muss. Tarnava empfiehlt außerdem, den Wasserstoff in regelmäßigen Abständen einzunehmen, um seine Wirksamkeit zu erhalten. Er erklärt dies:

„Zum Beispiel habe ich vor meiner Operation einen Monat lang keinen [Wasserstoff] mehr genommen. Alle drei bis sechs Monate stelle ich die Einnahme von Wasserstoff ein und lasse alle meine Gelenke krampfen und entziehe meinem Körper den exogenen Wasserstoff. Und dann ändere ich mein Dosierungsprotokoll, um meinen Körper im Ungewissen zu lassen. Das scheint die Dinge in Gang zu bringen. Es scheint, dass in der Vergangenheit, als ich ein Jahr lang die gleiche Dosis des Protokolls nahm, die Dinge wieder zu krampfen begannen. Wenn ich eine Auswaschphase habe und [die Dosis] ändere … erhole ich mich wieder. Ich habe den meisten Leuten gesagt, dass sie das auch tun sollen. Jedes Mal, wenn ich es ändere, mache ich es manchmal zweimal am Tag. Manchmal nehme ich es dreimal am Tag … Ich nehme eine höhere Konzentration oder eine niedrigere Dosierung. An anderen Tagen trainiere ich fünf oder sechs Tage pro Woche, und ich nehme sie nur an den Tagen, an denen ich trainiere, fünf Minuten vor dem Training ein, was anekdotisch gesehen der größte Nutzen für das Training ist … insbesondere für die Herzfrequenz und die Veränderung der Herzfrequenz.“

Molekularer Wasserstoff ist ein starkes Gesundheitsmittel

Laut Tyler LeBaron, einem der führenden Experten auf dem Gebiet des molekularen Wasserstoffs, haben mehr als 1.000 von Experten begutachtete wissenschaftliche Veröffentlichungen zusammengenommen gezeigt, dass H2 bei über 170 verschiedenen Krankheitsmodellen bei Mensch und Tier ein therapeutisches Potenzial besitzt.

Tatsächlich hat sich gezeigt, dass Wasserstoff praktisch jedem Organ des menschlichen Körpers zugute kommt, und der Grund dafür ist, dass Wasserstoff tatsächlich auf die Grundursachen von Entzündungen und Oxidation abzielt und diese lindert.

Wie eingangs erwähnt, ist Wasserstoff in der Lage, selektiv die giftigsten Radikale zu bekämpfen und ihre Entstehung von vornherein zu verhindern, was ein sehr wirksamer Präventionsmechanismus ist.

So haben klinische Studien gezeigt, dass molekularer Wasserstoff Leberschäden (Fettleber), die durch eine zuckerreiche Ernährung und das metabolische Syndrom verursacht werden, wirksam vorbeugt. Untersuchungen an Tieren deuten darauf hin, dass Wasserstoff die GLUT4-Translokation durch einen ähnlichen Mechanismus wie Insulin anregen kann.

Wenn Sie mehr über molekularen Wasserstoff erfahren möchten, besuchen Sie die Website des Molecular Hydrogen Institute. Dort finden Sie Forschungsergebnisse, Videovorträge und eine Vielzahl anderer Ressourcen, einschließlich einer Reihe verschiedener Zertifizierungen für diejenigen, die sich für die Arbeit mit und die Anwendung von molekularem Wasserstoff interessieren.

