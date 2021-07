Die Witwe von John McAfee bezeichnet die Medien als „bösartigen Krebs“! Die Selbstmordgeschichte wurde „vorbereitet“ und ist erfunden

„Worte können nicht beschreiben, wie wütend ich über die Tatsache bin, dass ich die Nachricht von Johns Tod über eine DM auf Twitter erfahren musste. Und jetzt wird bequemerweise berichtet, dass ein „Abschiedsbrief“ in seiner Tasche gefunden wurde, etwas, das nicht erwähnt wurde, als ich Johns Habseligkeiten aus dem Gefängnis abholte, und eine weitere Information, die die Medien irgendwie vor mir und Johns Anwälten in die Hände bekamen.“

Janice McAfee, die Witwe des Softwareunternehmers John McAfee, hat eine neue Erklärung veröffentlicht, in der sie den „bösartigen Krebs“ des Mainstream-Medienjournalismus kritisiert und behauptet, dass die Behauptung der Polizei, McAfee habe sich selbst getötet, falsch ist und sie vor der Veröffentlichung vorgefertigt wurden.

„Ich kann nicht anfangen, diesen Schmerz zu beschreiben, den ich fühle“, schrieb Janice McAfee in der Twitter-Beschriftung des Posts, der die Erklärung begleitet. „Das fühlt jeder, der John wirklich geliebt hat. Seit der Nachricht von Johns Tod habe ich mit dem Schreiben dieses Tweets gekämpft. Ich kann immer noch nicht glauben, dass er wirklich weg ist. Ich vermisse dich und ich werde dich für immer lieben John David.“

„Die Geschichte von Johns ‚Selbstmord‘ wurde bereits vorbereitet und der Öffentlichkeit präsentiert, bevor ich oder seine Anwälte überhaupt von seinem Tod benachrichtigt wurden“, hieß es in der Erklärung. „Worte können nicht beschreiben, wie wütend ich über die Tatsache bin, dass ich die Nachricht von Johns Tod über eine DM auf Twitter erfahren musste. Und jetzt wird bequemerweise berichtet, dass ein „Abschiedsbrief“ in seiner Tasche gefunden wurde, etwas, das nicht erwähnt wurde, als ich Johns Habseligkeiten aus dem Gefängnis abholte und eine weitere Information, die die Medien irgendwie vor mir und Johns Anwälten in die Hände bekamen.“

I cannot begin to describe this pain I am feeling. That everyone who truly loved John is feeling. I have been struggling to write this tweet since the news of John's death. I still cannot believe he is really gone. I miss you and I will love you forever John David. pic.twitter.com/FnmpaCWxCO