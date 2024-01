Die Zerstörung Amerikas: Vereinte Nationen budgetieren Millionen für Migranten aus den USA im Jahr 2024

Gepostet von: Todd Bensman über CIS

Die Galionsfigur der Trilateralen Kommission, Peter Sutherland (1945-2018), sollte vor Freude im Grab hüpfen. Er verbreitete die illegale Einwanderung als Mittel zur Zerstörung Europas, und dieselbe Politik wurde/wird gegen Amerika eingesetzt. Die Trilaterale Kommission hat die Vereinten Nationen seit 1974 als Vorschlaghammer benutzt, als sie die Resolution 3201 der Generalversammlung verabschiedete, mit der die „Neue Internationale Wirtschaftsordnung“ geschaffen wurde. Jetzt wissen Sie, was das für Amerika bedeutet. Als globale Politik, die von der Trilateralen Kommission ausgeht, werden wir absichtlich von einer Invasionstruppe illegaler Einwanderer überrannt. Sutherland schrieb: „Die menschliche Mobilität kommt nicht nur den Migranten und ihren Familien zugute, sondern auch ihren Herkunfts- und Zielländern… Keine andere Kraft – weder Handel noch Kapitalströme – hat das Potenzial, das Leben auf so nachhaltige, positive Weise und in einem solchen Ausmaß zu verändern wie die Migration.“ …es gibt kein größeres Symbol für die wachsende Interdependenz der Welt als die Bewegung von Menschen. Wenn wir in den kommenden Generationen bedeutende wirtschaftliche Fortschritte erzielen können, wird einer der Hauptgründe dafür sein, dass die Menschen sich freier bewegen können. Die fortgeschrittenen Länder mit ihrer ungünstigen demografischen Entwicklung brauchen Migranten ebenso wie die Entwicklungsländer – nicht nur wegen des wirtschaftlichen Beitrags der Migranten, sondern auch wegen der sozialen und kulturellen Vielfalt, die sie mitbringen.“ Solange wir nicht den ursprünglichen Feind hinter dieser Invasion ausfindig machen, können wir die UNO und die Trilaterale Kommission nicht loswerden. Siehe meinen Artikel aus dem Jahr 2016, „Nachhaltige Entwicklung, Migration und die multikulturelle Zerstörung des Nationalstaates„.⁃ TN Editor

Öffentliche Dokumente zeigen, dass Menschen, die an die US-Grenze kommen, mit Bargeld versorgt, transportiert und untergebracht werden.

Schon früh in Amerikas historischer Grenzkrise, die nun in ihr viertes rekordverdächtiges Jahr geht, nannten einige republikanische Gesetzgeber neben den üblichen mexikanischen Kartell-Schmugglern einen weiteren wichtigen Schuldigen. Sie nannten die von den US-Steuerzahlern finanzierten Vereinten Nationen als Mitschmuggler, nachdem sie meine Berichte gesehen hatten, dass die UNO Debitkarten und Bargeldgutscheine an angehende illegale Grenzgänger auf ihrem Weg nach Norden verteilte.

Eine empörte Gruppe von 21 auf Grenzsicherheit bedachten Gesetzgebern schlug sogar einen Gesetzentwurf vor, der von den Vereinigten Staaten, dem größten Geldgeber der UNO, verlangen würde, den Steuerzahlern den Geldhahn zuzudrehen. H.R. 6155 hat jedoch nie Feuer gefangen, nicht zuletzt, weil „Faktenchecks“, die behaupteten, andere Berichte wie den meinen in der konservativen Presse zu entkräften, ein breiteres Medieninteresse abschreckten und die amerikanische Öffentlichkeit im Unklaren ließen.

Doch nun kann die Aktualisierung 2024 des „Regional Refugee and Migrant Response Plan“ (kurz RMRP) der Vereinten Nationen, ein Planungs- und Budgetdokument für die Verteilung von fast 1,6 Milliarden Dollar in 17 lateinamerikanischen Ländern, ein breites, bestätigendes Licht auf die Geldgeschenke und viel mehr Hilfe für 2024 werfen – mit den helfenden Händen von 248 namentlich genannten Nichtregierungsorganisationen. Obwohl im Titel des RMRP-Plans Venezolaner als Empfänger dieser Hilfsaktion genannt werden, heißt es im Kleingedruckten des Dokuments (z. B. in einer Fußnote auf S. 14 und einem Absatz auf S. 43), dass die Großzügigkeit an „alle Nationalitäten“ und „mehrere andere Nationalitäten“ geht.

Ein Migrant hält eine Debitkarte hoch, die er von den Vereinten Nationen erhalten hat. Todd Bensman

Die Dokumente geben Aufschluss darüber, was die UNO und die NRO auf den Migrationsrouten tun, und lassen keinen Raum für vermeintlich entlarvende „Faktenchecks“.

Kurz gesagt: Die UN und ihre Partner planen, im Jahr 2024 rund 624.000 Migranten auf der Durchreise in die Vereinigten Staaten mit 372 Millionen Dollar „Cash and Voucher Assistance (CVA)“ und „Multipurpose Cash Assistance (MCA)“ zu versorgen. Wie aus anderen UN-Dokumenten hervorgeht, wird das Geld meist in Form von wiederaufladbaren Prepaid-Karten ausgegeben, aber auch in Form von Bargeld in Umschlägen, Banküberweisungen und mobilen Überweisungen, die die Reisenden an der Grenze zu den USA für alles Mögliche verwenden können.

Die 372 Millionen Dollar an geplanten Bargeldgeschenken für die 624.000 Einwanderer, die sich auf den Weg nach Norden machen und illegal die Landesgrenzen überschreiten, „stellen einen deutlich größeren Anteil des Finanzbedarfs“ für 2024 dar, heißt es im RMRP, aber es ist dennoch nur ein Teil einer viel umfassenderen UN-Halbkugel-weiten Vision, die darauf abzielt, 1,59 Milliarden Dollar für die Unterstützung von etwa drei Millionen Menschen in 17 Ländern auszugeben, die aus ihren Heimatländern ausgewandert sind. Die meisten werden Empfänger sein, die sich bereits in Drittländern niedergelassen haben, wenn auch in abnehmender Zahl, aber ein wachsender Anteil der Gelder wird an die steigende Zahl von Einwanderern auf der Durchreise gehen, die von diesen Aufnahmeländern in den Norden der Vereinigten Staaten reisen.

Beide Bevölkerungsgruppen erhalten unterschiedslos Zugang zu UN-Bargeld, aber auch zu „humanitären Transporten“, Unterkünften, Nahrungsmitteln, Rechtsberatung, Hygieneartikeln, medizinischer Versorgung und „Schutz“ vor Bedrohungen wie Menschenschmuggel und vielem mehr, abgesehen von Bargeld in Briefumschlägen oder Debitkarten.

Die UN und ihre privaten Partner werden im Jahr 2024 verstärkt Bargeld verteilen, indem sie beispielsweise 184 Millionen Dollar für 1,2 Millionen Menschen, 122 Millionen Dollar für Mietzahlungen und „vorübergehende Sammelunterkünfte“ für 473.000 Menschen und 25,8 Millionen Dollar für „humanitäre Transporte“ für 129.000 Grenzgänger bereitstellen. Außerdem ist ein „erweiterter Einsatz von Mehrzweck-Bargeld“ für diejenigen vorgesehen, die „geschlechtsspezifische Gewalt“ beklagen.

Der Spielplan der UN für 2024

Die 130-seitige Aktualisierung des RMRP 2024 unter der Leitung der Vereinten Nationen wurde im Dezember veröffentlicht und ist online verfügbar, ebenso wie der ursprüngliche Plan für 2023-2024, der stark nach oben korrigiert wurde. Es ist die letzte Aktualisierung, seit der Hohe Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen (UNHCR) und die Internationale Organisation für Migration (IOM) der Vereinten Nationen (UN) das Programm 2018 ins Leben gerufen haben, das ursprünglich für Venezolaner gedacht war, jetzt aber allen Menschen in 17 Ländern Lateinamerikas und der Karibik offensteht. (Eine vollständige Liste der beteiligten Gruppen finden Sie hier auf S. 268, und Sie können ihre Aktivitäten mit diesem praktischen interaktiven Tool weiter erkunden).

Etwa 57 internationale Organisationen würden die Verteilung von 273 Millionen Dollar verwalten, während 132 „nationale Nichtregierungsorganisationen“ und „Organisationen des öffentlichen Dienstes“ 70 Millionen Dollar an Hilfen abwickeln würden. Fünfzehn UN-Organisationen würden mit 1,2 Milliarden Dollar den Löwenanteil erhalten.

Die NRO haben aktiv an der Ausarbeitung des RMRP 2024 Update mitgewirkt, der einen 2022 veröffentlichten Plan für den Zeitraum 2023-2024 abändert, der damals einen Rückgang der illegalen Einwanderung nach 2023 vorhersagte. Stattdessen stieg sie an.

Die 2024 „Inter-Agency Coordination Platform for Refugees and Migrants from Venezuela“ bestätigt, dass die UN und Nichtregierungsorganisationen den Migranten Debitkarten geben. Todd Bensman

„Die länderspezifischen Projektionen der Transitbewegungen für die durch Zentralamerika und Mexiko nach Norden ziehenden Bevölkerungsgruppen wurden deutlich nach oben korrigiert“, heißt es auf S. 44 bei der Aktualisierung des RMRP für 2024.

Als Gründe werden u. a. Faktoren wie „Fremdenfeindlichkeit“ genannt, die dazu führen, dass umgesiedelte Migranten in die Vereinigten Staaten auswandern. Schließlich wird der eigentliche Schuldige genannt: die US-Politik, die für diejenigen, die es bis in den Norden Mexikos schaffen, „neue Möglichkeiten für reguläre Wege in die Vereinigten Staaten von Amerika“ geschaffen hat.

Das Dokument macht schriftlich deutlich, dass die UN und diese Partner wissen, dass sie mit ihren Bemühungen die „Weiterwanderung“ von Einwanderern fördern, begünstigen und ermöglichen, die beabsichtigen, die Grenzen illegal zu überschreiten, insbesondere um in die Vereinigten Staaten zu gelangen.

Das interessiert keinen von ihnen. Zwanzig neue Gruppen schlossen sich dem UN-Vorhaben für 2024 an, so dass es nun insgesamt 248 sind.

In ihrem Plan wird die Illegalität häufig eingeräumt. So heißt es beispielsweise, dass sich jeder dritte venezolanische Migrant, dem die UNO helfen will, in einer „irregulären Situation“ befindet, einschließlich derjenigen, „die internationale Grenzen überquert haben, ohne alle rechtlichen und administrativen Anforderungen für die Einreise zu erfüllen, und die möglicherweise nicht über die dafür erforderlichen Dokumente verfügen“, sowie derjenigen, die ihr Visum nicht einhalten. Der ursprüngliche Plan für 2023-2024 sah sogar vor, dass dem Einsatz von [Bargeld und Gutscheinen] für Menschen auf der Durchreise besondere Aufmerksamkeit gewidmet wird, einschließlich der Notwendigkeit umfassender Lösungen während der gesamten Reise“.

Der einzige Ausdruck offensichtlicher Besorgnis über die Unterstützung von Menschen, die eindeutig die Absicht haben, das US-Gesetz zu brechen, findet sich auf einer Seite, die eine Karte mit der dünnen roten Linie einer Migrationsroute zeigt, die zur US-Grenze etwa bei El Paso führt. Jemand hat sich die Mühe gemacht, auf dieser Seite eine Fußnote hinzuzufügen, die besagt, dass die Karte „keine offizielle Billigung oder Akzeptanz durch die UNO bedeutet“.

Warum Hunderte von Millionen Dollar in Form von Bargeld und Dienstleistungen an Hunderttausende verteilen, die vorhaben, illegal dieser roten Linie durch die UN-Mitgliedsstaaten zu folgen und dabei auch die US-Grenze zu überqueren, wenn diese Nationen dies weder wollen noch mögen und die damit verbundenen politischen Kontroversen ertragen müssen?

„Unterstützung des Zugangs zu Asylverfahren, Regularisierungsmaßnahmen für Migranten und sozioökonomische Integration“, heißt es in dem Plan.

An anderer Stelle wird erklärt, dass das Geldverteilungsprogramm „zunehmend an Bedeutung gewonnen hat“, weil es einer wachsenden Zahl von Einwanderern „die Flexibilität gibt, ihre Ausgaben und Bedürfnisse zu decken, die sie als am dringendsten erachten, und so ihre Würde und Autonomie erhöht“.

Wo es ausgeteilt wird

In den letzten drei Jahren habe ich UN-Wegstationen besucht, an denen lange Schlangen von Einwanderern auf dem Weg in die USA stehen, die bei Mitarbeitern mit Klemmbrettern, die Geldkarten und andere Leckereien verteilen, Hilfe beantragen – von Reynosa und Monterrey im Norden Mexikos bis Tapachula im äußersten Süden. Aber die Stationen sind auch überall entlang der Wege viel weiter südlich zu finden.

Der RMRP-Plan sieht vor, den größten Teil des Bargelds, der Bargeldäquivalente und der Gutscheine an Migranten in Kolumbien und Ecuador zu verteilen, von wo aus 450.000 Menschen durch die Dschungelpassage Darian Gap in Panama geschickt wurden. Der Plan sieht vor, dass 24 NRO-Partner 95.000 Menschen in Kolumbien und 59.000 in Mexiko mit Geld versorgen.

Ein Teil der so genannten Transporthilfe ist für lokale Taxifahrten zu Geschäften oder Arztterminen bestimmt. Aber die UN-Organisationen wissen auch, dass die Hilfe die „verstärkte Weiterreise“ der „Transitbevölkerung“ zwischen den Ländern erleichtern wird, und zwar für 105.000 Einwanderer in Kolumbien, 25.000 in Brasilien, 13.000 in Panama und 3.700 in Mexiko, um nur einige Orte zu nennen.

Auch für die „Unterbringung“ sind 27,5 Millionen Dollar für 161.000 Reisende in Kolumbien, 22,5 Millionen Dollar für 179.000 in Ecuador, 18 Millionen Dollar für 165.000 in Peru und 4,3 Millionen Dollar für 33.000 in Mexiko vorgesehen.

Politischer Kampf oder Flucht

In den Jahren eins und zwei der historischen Massenmigrationskrise, die Präsident Bidens Politik des „let-them-all-in“ auslöste, haben sich die Republikaner im US-Repräsentantenhaus auf einen politischen Kampf über die Aktivitäten der UN und der NRO entlang der Migrationsrouten eingelassen, weil diese größtenteils und ironischerweise von den Vereinigten Staaten finanziert wurden. Und nicht nur sie. Im Dezember 2022 forderte der texanische Gouverneur Greg Abbott den Generalstaatsanwalt Ken Paxton in einem Schreiben auf, zu untersuchen, ob Nichtregierungsorganisationen unrechtmäßig den massenhaften Grenzübertritt unterstützt haben, der die Region El Paso überschwemmte.

Ein kürzlich veröffentlichter Bericht des Congressional Research Service erinnert uns daran, dass sie berechtigte Gründe hatten, sich zu beschweren; die Vereinigten Staaten sind seit der Gründung der UNO im Jahr 1945 der größte Geldgeber für UN-Einrichtungen. Der Kongress und die Exekutive spielen dabei eine Schlüsselrolle: Der Kongress bewilligt die US-Mittel, während die Exekutive über das Außenministerium und die US-Mission bei den Vereinten Nationen in New York City bestimmt, wohin das Geld fließt.

Beschwerden, Fragen und Gesetzesentwürfe über die Rolle der UNO in dieser Angelegenheit mögen verstummt sein, doch wie der jüngste RMRP-Plan zeigt, ist die Weltorganisation so aktiv wie eh und je.