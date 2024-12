Israel hat mit der Unterstützung des Westens einen Völkermord in Palästina – Gaza – und ein Blutbad im Libanon angerichtet und die syrische Front wieder eröffnet.

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu, der als der korrupteste Führer des extremsten radikalen Siedlerregimes, das es je im „gelobten Land“ namens Israel gegeben hat, in die Geschichte eingehen wird, hat einen angeblichen Waffenstillstand mit der Hisbollah ausgehandelt, der 60 Tage lang gelten soll.

Kurz nachdem der Waffenstillstand im Libanon in Kraft getreten war und der israelische Netanjahu den syrischen Präsidenten Baschar al-Assad gewarnt hatte, dass er „mit dem Feuer spielt“, wurde eine neue Front von Idlib bis Aleppo eröffnet.

Die Terrorgruppe Hayat Tahrir al-Sham (HTS) startete von ihrer letzten Enklave in Idlib aus einen Angriff auf Aleppo. Die HTS und andere Gruppierungen, die sich al-Fatah al-Mubin nennen, eine weitere kleine Terrororganisation, die mit der HTS verbunden ist, rückten in das westliche Umland von Aleppo vor und übernahmen die Kontrolle über strategische Punkte in den Dörfern Qubtan al-Jabal und Sheikh Aqil.

Nach Angaben von Quellen und syrischen Medien wurden rund 50 Menschen getötet, darunter Terroristen, Soldaten der Syrischen Arabischen Armee (SAA) und ein SAA-Soldat, der als Beute nach Idlib zurückgebracht wurde.

Wer ist HTS? Wenn man westlichen Quellen Glauben schenkt, handelt es sich um eine sunnitische islamistische politische und bewaffnete Organisation, die in den syrischen Bürgerkrieg verwickelt ist. Sie wurde am 28. Januar 2017 als Zusammenschluss von Jaysh al-Ahrar, Jabhat Fatah al-Sham, Ansar al-Din Front, Jaysh al-Sunna, Liwa al-Haq und Nour al-Din al-Zenki Movement gegründet.

Die syrische und irakische Bevölkerung nennt die Organisation Daesh, was so viel bedeutet wie „derjenige, der zermalmt“. Der Westen gab ihr manchmal einen anderen Namen, ISIS oder Islamischer Staat.

Auch der so genannte syrische Bürgerkrieg ist ein Stellvertreterkrieg des Westens, um das Öl und Gas aus Syrien (und dem Irak) herauszuholen. Dies ist unter den Syrern wohlbekannt, die sehen, dass ihr Öl von den USA gestohlen wird, zunächst von ihren Stellvertretern Daesh, aber jetzt auch direkt mit Hilfe des US-Militärs.

Das Hauptziel der USA ist es, russische Verbündete durch US-Verbündete zu ersetzen und Assads Macht durch radikale Dschihadisten, die in der Vergangenheit vor allem mit Saudi-Arabien und Katar verbündet waren, zu stürzen, damit die USA eine Pipeline durch Syrien nach Europa bauen können. Die Beweise sind eindeutig, dass US-Präsident Barack Obama entgegen dem Rat und den Warnungen seiner höchsten Militärs eine Politik zum Schutz der fundamentalistischen sunnitischen Organisation Al-Qaida in Syrien verfolgte.

Der Beweis dafür, dass die USA (und ihre westlichen Klientelstaaten) unter der Obama-Regierung Terroristen in Syrien und im Irak unterstützt haben, ist die zuletzt genannte Gruppe, die Nour al-Din al-Zenki-Bewegung.

Obama musste vor der gesamten westlichen Presse zugeben, dass die Nour al-Din al-Zenki-Bewegung, die einen elfjährigen palästinensischen Jungen vor laufenden Kameras kaltblütig enthauptet hat, in der Tat eine terroristische Gruppe ist. Aber das waren auch all die anderen, die von den USA weiterhin mit Waffen und Geld unterstützt wurden (wie auch Europa und der gesamte Westen). Später verschmolzen sie alle mit Daesh (ISIS).

Im Jahr 2016, während der Befreiung von Aleppo durch die Syrische Arabische Armee, nahmen Kämpfer anderer Terrorgruppen (die alle unter dem Banner von Daesh kämpften, sich aber untereinander bekämpften) Mitglieder der Zenki-Bewegung gefangen und töteten sie. Viele der Überlebenden erhielten später zusammen mit anderen Terroristen Asyl in Europa (insbesondere in Deutschland).

Doch bis heute leugnet Europa die Terroristen und bezeichnet sie als Rebellen, während die Beweise für die Bandengewalt in den europäischen Städten eindeutig sind. Einige sagen, dass sie sich aufgrund des humanen Angebots von Präsident Assad für ein Exil in der Enklave Idlib entschieden haben, wo sich (nach 2016) eine Konzentration von Dschihadisten befindet.

Die größte Daesh-Gruppe dort ist die HTS, und fast alle Gruppen sind mit ihr verbunden. Außerdem gibt es noch Uiguren, von denen sich viele in Idlib aufhalten. Diese Gruppe ist extrem gewalttätig, und sie wissen, dass sie nicht nach China zurückkehren können.

Einem Bericht zufolge haben uigurische dschihadistische Kämpfer in Syrien den dortigen Aufständischen als Kraftverstärker gedient. Uigurische Kämpfer gewannen in Idlib an Boden, der einzigen syrischen Provinz, in der es noch eine große einheimische und ausländische dschihadistische Präsenz gibt. Uigurische Dschihadisten in Syrien stellen ein übersehenes, aber bedeutendes regionales und internationales Sicherheitsproblem dar. Sie werden wahrscheinlich zu einer größeren Bedrohung werden, wenn die Kämpfe in Idlib abflauen und die Provinz nicht entscheidend von einem starken staatlichen oder nichtstaatlichen Akteur erobert wird, der den dschihadistischen Gruppen feindlich gegenübersteht.“

Während des Erdbebens von 2023, das Teile der Türkei und Syriens erschütterte, fielen die Masken. Der Westen leistete nur der Provinz Idlib Hilfe, nicht aber den Bürgern, die in dem offiziell regierten Teil Syriens leben. Nach Angaben des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen, das in einem Dokument nach der Katastrophe beschrieben wurde, bestand die Absicht, das HRP-Dokument und die laufende Reaktion auf das Erdbeben in den kommenden Monaten in Absprache mit der syrischen Regierung zu koordinieren. Es war ein bedeutungsloses Dokument, das bedeutete, dass die westlichen Länder nur Idlib versorgten, während Russland und seine Verbündeten die syrische Regierung unterstützten.

Die verbliebenen Daesh-Kämpfer, die sich 2016 nach dem Fall von Aleppo mit ihren Familien in Idlib niederließen, lebten ein relativ geschütztes Leben, immer noch geschützt von ihren Herren in den USA und im Westen und auch von islamistischen Gruppierungen in der Türkei. Letztere standen unter der Schirmherrschaft des verstorbenen Fethullah Gülen, der 2016 einen Putschversuch (von den USA aus) in der Türkei unternahm. Gülen sagte, er sei entschieden gegen ein türkisches Engagement in Syrien (gemeint sind die Kurden). Außerdem kritisierte er den Wunsch der türkischen Regierung, die syrische Regierung von Präsident Bashar al-Assad zu stürzen, was natürlich eine Lüge war. Er war ein Anhänger (und seine Gruppe) des radikalen Islam, der von Daesh gepredigt wird, und kein Fan von Assad.

Was wir jetzt erleben, und ich beziehe mich auf den 7. Oktober 2023, den Angriff der Hamas auf Israel, ist nichts anderes als der Krieg der Achse des Widerstands gegen Israel und den Westen, der, insbesondere die USA (und die EU), Israel bedingungslos unterstützt. Der Krieg und der Widerstand sind seit 2017 (in Teheran) aktiviert worden, und wir sehen die Ergebnisse. Der Nahe Osten hat zu lange unter dem Joch des Westens gelitten, zuerst Europa, das ihn kolonisierte, und nach dem Zweiten Weltkrieg übernahm Amerika die Macht und führte alle Arten von Stellvertreterkriegen und Putschen durch.

Jetzt hat der Westen nach der Niederlage in Syrien eine zweite Front eröffnet (die erste ist die Ukraine) oder besser gesagt wieder eröffnet. Israel hat mit der Unterstützung des Westens einen Völkermord in Palästina (Gaza) und ein Blutbad im Libanon angerichtet und die syrische Front wieder eröffnet. Eine große Gruppe von Stellvertretern (Daesh), die in Idlib waren, haben sich entschieden, in der Ukraine gegen Russland zu kämpfen. Es sind die berüchtigtsten kaukasischen Kämpfer wie der Dschihadist Abu Omar al-Shishani und seine Gruppe, die im Donbass kämpfen.

Das Gefangenenlager Al Hawl in Nordsyrien, in dem Tausende von Dschihadisten (auch viele Ausländer) leben und das von Kurden (eigentlich US-Amerikanern) betrieben wird, die Schwierigkeiten haben, sie zu bewachen, ist zu einer neuen terroristischen Brutstätte und zu einer Zeitbombe geworden.

Es liegt im Norden Syriens, weit weg von Idlib, könnte aber hypothetisch zur Nordfront werden. Die meisten der brutalen Dschihadisten sind hier eingesperrt, genau wie im (von den USA betriebenen) Camp Bucca im Irak.

Dies könnte sich mit Camp al Hawl wiederholen. In den letzten Tagen wurden wir Zeugen eines Vorfalls, der für diejenigen, die nicht viel über die Situation wissen, vielleicht nicht so wichtig ist. Aber er ist bedeutsam. Die HTS hat eine Invasion (in kleinem Maßstab) von Idlib nach Aleppo gestartet und behauptet, sie habe einige kleine Dörfer eingenommen. In einem veröffentlichten Video sieht man sie in Toyotas mit der schwarzen Flagge von Daesh fahren, ein Déjà-vu, und es ist auch zu sehen, dass sich unter ihnen uigurische Kämpfer befinden.

Für sie ist Aleppo eine wichtige Stadt wegen der Stadt Dabiq, 44 km nördlich von Aleppo, wo der Legende nach eine letzte Schlacht stattfinden wird. Die Schlacht von Marj Dābiq war eine entscheidende militärische Auseinandersetzung in der Geschichte des Nahen Ostens, die am 24. August 1516 stattfand. Sie war Teil des Osmanisch-Mamlukischen Krieges (1516-17) zwischen dem Osmanischen Reich und dem Sultanat der Mamluken, der mit einem osmanischen Sieg endete.

Die USA haben angedeutet, dass sie sich nicht aus Syrien zurückziehen wollen und versuchen seit einiger Zeit, parallel zu den SDF eine neue Allianz mit den sunnitischen Stämmen zu bilden, um einerseits den Türken und andererseits den SDF zu gefallen. Die USA und ihre Kolonien benutzen immer bestimmte Gruppen, um sie gegeneinander auszuspielen. In Syrien und im Irak sind es die Kurden gegen ISIS, in der Ukraine das Asow-Bataillon. Die USA und ihre Kolonien unterstützen also Neonazis und fanatische Kopfjäger, die sich selbst als Teil des Islam bezeichnen (Dschihadisten), und zwei radikale Gruppen in Syrien und im Irak, um eine linksradikale Gruppe wie die PKK zu bekämpfen.

In der Ukraine haben es die USA mit ukrainischen und ausländischen Neonazis versucht. Das ist die Taktik des Westens, um die Weltherrschaft zu erlangen. Zu diesem Zweck sind zivile Opfer nach den Worten von Madeleine Albright akzeptable Kollateralschäden.