Diese Frage zur globalen Erwärmung kann die Meinung der Menschen ändern

Ende letzten Jahres geriet ich in eine Diskussion mit einem Mann, der von der Idee überzeugt war, dass die Aktivitäten des Menschen die Erde erwärmen.

Er war zwar kein Hardcore-Ideologe, aber es war offensichtlich, dass er die von den Mainstream-Medien verbreitete Darstellung des Klimawandels akzeptiert hatte und wirklich glaubte, dass wir den Planeten gefährden.

Ich sagte zunächst nicht viel zu ihm, da wir uns gerade erholten, aber später griff ich das Thema wieder auf und sagte ihm, dass ich ihm nur eine Frage stellen wolle.

„Was ist die ideale Durchschnittstemperatur der Erde?“ fragte ich.

Es war klar, dass er keine Antwort wusste, also erklärte ich meine Überlegungen.

„Wenn wir nicht wissen, was die ideale Durchschnittstemperatur der Erde ist“, erklärte ich, „wie können wir dann wissen, ob eine bestimmte Art von Klimawandel – ob natürlich oder vom Menschen verursacht – gut oder schlecht ist? Schließlich können wir dann nicht wissen, ob wir uns dieser idealen Temperatur annähern oder von ihr entfernen.“

Es war, als ob eine kleine Glühbirne in seinem Kopf aufleuchtete, und er sagte: „Wissen Sie, das ist eine gute Frage!“

Ich habe den Mann seither nicht mehr gesehen, denn wir waren nur zwei Schiffe, die in der Nacht vorbeifuhren, und ich weiß nicht, wie sich sein Denken zwischen damals und heute entwickelt (oder zurückentwickelt) hat.

Ich weiß jedoch, dass jemand, der so selbstsicher und vielleicht sogar unbeugsam in seiner Position schien, durch eine einfache Frage und eine 20-sekündige Erklärung zum Nachdenken gebracht wurde.

Das Schöne an dieser Frage ist natürlich, dass sie niemand beantworten kann.

Es gibt keine „ideale“ Durchschnittstemperatur auf der Erde, sondern nur einen Bereich, in dem sie sich bewegen muss, damit Leben, wie wir es kennen, existieren kann.

Am unteren Ende des Spektrums vermehren sich polare Lebewesen, am oberen Ende tropische Tiere (obwohl wärmere Temperaturen mehr Leben hervorbringen, weshalb es in den Tropen zehnmal so viele Arten gibt wie in der Arktis). Außerdem steigen die Ernteerträge, wenn der CO2-Gehalt höher ist).

Dies bringt uns zu einem weiteren wichtigen Punkt: Das apokalyptische Wärmedogma stützt sich auf die praktisch unangefochtene Annahme, dass es per Definition schlecht ist, wenn der Mensch etwas „Natürliches“ verändert.

Aber das ist ein Vorurteil. Die meisten von uns glauben dies sicherlich nicht, wenn Menschen beispielsweise Krankheiten heilen und die Wissenschaft nutzen, um das menschliche Leben (oder das unserer Haustiere) zu erhalten und zu verlängern.

Was das Klima betrifft, so hat es mindestens fünf große Eiszeiten gegeben, und „die jüngste begann vor etwa drei Millionen Jahren und dauert bis heute an (ja, wir leben in einer Eiszeit!)“, informiert der Utah Geological Survey.

Dann gab es die Periode der „Schneeball-Erde“, in der die Erde vollständig oder fast vollständig mit Schnee und Eis bedeckt war. Wäre es schlimm gewesen, wenn der Mensch während dieser Zeit gelebt hätte, wenn seine Aktivitäten die Temperatur um ein paar Grad erhöht hätten?

Zwischen den Eiszeiten gibt es kürzere Zyklen, die als Glaziale (kältere Perioden) und Interglaziale (wärmere Perioden) bekannt sind; Glaziale dauern etwa 100.000 Jahre, Interglaziale etwa 10.000 bis 30.000 Jahre.

Derzeit befinden wir uns in einer Zwischeneiszeit, der Holozän-Epoche, die vor 11 500 bis 12 000 Jahren begann. Das bedeutet, dass wir möglicherweise schon bald in eine weitere, noch kältere Eiszeit eintreten werden.

Wäre es schlecht, wenn dies durch die Aktivitäten des Menschen um ein paar Grad abgemildert würde? Warmisten sagen: Ja, das ist es.

So schrieb das Wissenschaftsmagazin Eos 2016 unter Berufung auf Forschungsergebnisse, dass unsere Holozän-Epoche „aufgrund der erhöhten Konzentration atmosphärischer Treibhausgase, die auf menschliche Aktivitäten zurückzuführen sind, viel länger dauern könnte.“

Noch einmal: Wäre das schlecht? Und warum? Wie hoch ist die ideale Durchschnittstemperatur auf der Erde, von der wir uns durch den Klimawandel angeblich weiter entfernen würden?

Wenn Sie zu der großen Mehrheit der Arten auf der Erde gehören, die in (relativer) Wärme gedeihen, klingt das nach einer guten Nachricht.

Die Frage wird bei denjenigen, die emotional in die Untergangsthese von der globalen Erwärmung verstrickt sind, kein Gehör finden (Wortspiel beabsichtigt).

Schließlich kann man einen Menschen nicht aus einer Position herausreden, in die er sich nicht selbst hineingedacht hat“, um den anglo-irischen Satiriker Jonathan Swift zu zitieren.

Aber bei der aufgeschlosseneren Mehrheit kann die Frage die Angst eindämmen.