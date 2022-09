Dieser Kardiologe kritisierte die Corona-Politik und wurde daraufhin in eine Anstalt eingewiesen

Der Journalist Taylor Hudak sprach mit dem Schweizer Kardiologen Thomas Binder. Er studierte Medizin an der Universität Zürich und behandelt seit 34 Jahren Atemwegsinfektionen in Krankenhäusern und auf Intensivstationen.

Zu Beginn der Covidkrise sprach sich Binder auf seiner Website und in den sozialen Medien gegen die unwissenschaftlichen Maßnahmen, Mandate und den unzuverlässigen PCR-Test aus. Er sagte, es sei seine Pflicht als Arzt, den Menschen die Wahrheit über Corona zu sagen.

Cardiologist Dr. Thomas Binder describes his experience in a mental health facility, which he was placed in for speaking the truth about C19.



As a condition of release, he was forced to take medication.



Full interview: https://t.co/E9wV4G4h7a pic.twitter.com/P1xnF3ZroJ