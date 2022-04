Digitalwährungen der Zentralbanken sind zum Scheitern verurteilt – und hier ist der Grund

Während sich Zentralbanken wie die Fed, die EZB und (natürlich) die PBOC (zusammen mit etwa 85 anderen) darum bemühen, ihre eigenen digitalen Währungen auf den Markt zu bringen, könnten einige naive Krypto-Bro’s annehmen, dass das Finanz-Establishment und die Regierung Kryptowährungen vollständig angenommen haben. Aber wie wir schon früher aufgezeigt haben, ist das nicht ganz richtig. Die Realität ist, dass sie zwar von der „Finanzrevolution“ gesprochen haben, aber nur einige Aspekte der Kryptowährung angenommen haben.

Zum Beispiel haben sie sich die Tatsache zu eigen gemacht, dass alle Transaktionen auf einer digitalen Blockchain sorgfältig nachverfolgt und überwacht werden können, vorausgesetzt, sie haben die Kontrolle über diese Blockchain. Dieses hohe Maß an Weitblick und Einsicht würde es zentralisierten Finanzbehörden (wie der Fed) ermöglichen, ein noch nie dagewesenes Maß an Kontrolle über die Ausgabengewohnheiten der Amerikaner auszuüben.

Aber welche Auswirkungen wird das Aufkommen digitaler Währungen auf den hegemonialen Status des Dollars in der globalen Währungsordnung haben? Fed-Experte Jim Bianco hat in seinem jüngsten Interview mit Erik Townsend von MacroVoices einige sehr interessante Gedanken zu diesem Thema geäußert und eine interessante Vorhersage gemacht.

Zunächst wies Bianco darauf hin, dass viele der Zentralbanken, die in ihren CBDC-Projekten am weitesten fortgeschritten sind, zu den Schwellenländern und Frontier Markets gehören. Wie wir bereits festgestellt haben, sind in den letzten zwei Jahren bereits drei CBDCs vollständig in Betrieb gegangen: der so genannte DCash in der Ostkaribik, der Sand Dollar auf den Bahamas und der eNaira in Nigeria (und natürlich macht die PBOC rasche Fortschritte mit ihrem „e-RMB“).

Ein Grund, warum die Zentralbanken in den Schwellenländern den Übergang zu digitalen Währungen so eifrig vorantreiben, ist die wachsende Frustration über die amerikanische Hegemonie. Sogar der IWF (oder zumindest einige seiner hochrangigen Vertreter) hat eingeräumt, dass die westlichen Sanktionen das internationale Vertrauen in das auf dem Dollar basierende Währungssystem untergraben.

Hier antwortet Bianco auf eine Frage von Townsend über ein theoretisches globales Währungssystem, das von einem Konsortium von Zentralbanken verwaltet wird und auf einer Art supranationalen digitalen Währung basiert.

Sie sehen also, dass die Akzeptanz in Asien, Afrika und dem Nahen Osten zunimmt, weil sie wissen, dass sie keinen Zugang zu den weltweiten Kapitalmärkten oder zu Bankdienstleistungen zu einem vernünftigen Preis haben. Und das wollen sie haben. Aus diesem Grund werden sie in Ländern wie El Salvador und möglicherweise auch in Argentinien eingeführt. Weil sie von den Kapitalmärkten ausgeschlossen sind, brauchen sie die Erlaubnis von Organisationen wie der Weltbank oder dem IWF, um bestimmte Dinge zu tun. Sie werden bestraft, wenn sie Dinge tun, die der Ersten Welt oder den Vereinigten Staaten oder dem IWF oder der Weltbank missfallen. Deshalb wollen sie eine Art von System wie dieses.

Das sollte niemanden überraschen (zumindest nicht diejenigen, die zumindest ein Grundverständnis von Wirtschaft haben). Wie sowohl Bianco als auch Townsend betonen, ist das Konzept des „exorbitanten Privilegs“ nichts Neues.

Das Problem des gegenwärtigen globalen Finanzsystems besteht darin, dass es eher ein abgestuftes System ist. Wenn man in den Vereinigten Staaten weiter oben auf der Liste steht, erhält man mehr Privilegien, bessere und billigere Finanzierungen und besseren Zugang zu den Märkten. Je weiter man auf der Liste nach unten kommt, desto weniger Zugang erhält man, desto teurer wird es.

In diesem Zusammenhang sei daran erinnert, dass die USA trotz der Bemühungen der Fed, eine eigene Zentralbank zu entwickeln, wahrscheinlich alles in ihrer Macht Stehende tun würden, um sicherzustellen, dass die von Townsend beschriebene Art von System – d. h. ein System, bei dem die Kontrolle auf verschiedene Zentralbanken verteilt und nicht in den Händen der Fed (und ihrer Bittsteller) konzentriert ist – niemals zustande kommt, da dies das „exorbitante Privileg“ der amerikanischen Wirtschaft beseitigen würde (und zu ernsthaften Problemen führen würde, da das Finanzministerium wahrscheinlich gezwungen wäre, höhere Zinsen für seine massiven Schulden zu zahlen).

Aber es gibt noch ein weiteres Hindernis für CBDCs: die Tatsache, dass sich die Menschen daran erinnern, wie die kanadische Regierung Menschen behandelt hat, die an die Canadian Truckers gespendet haben (sie wurden im Wesentlichen aus dem Finanzsystem ausgeschlossen für etwas, das völlig legal und normal war). Aus diesem Grund erinnern sie sich daran, wie leicht die Regierung über ihr Geld Kontrolle über ihr Leben ausüben kann. Daher würden sich vermutlich Millionen von Menschen nicht wohl dabei fühlen, wenn die Zentralbanken eine noch direktere Kontrolle über das Finanzsystem ausüben würden (nachdem die Zwischenhändler des Bankensystems durch die CBDCs ausgelöscht wurden).

Eine digitale Zentralbankwährung macht das viel effizienter. Sie haben also nach diesem Vorfall Rufe gehört, dass dies der Einführung einer digitalen Zentralbankwährung schaden wird. Ja, sie könnten eine schaffen. Und ja, sie könnten sogar eine mögliche Störung ihres Bankensystems in Kauf nehmen. Aber werden die Menschen bereitwillig sagen: Ich will mein Geld bei der Zentralbank lassen. Und dann spenden sie vielleicht eines Tages an eine Gruppe, und erinnern Sie sich, das ist im Februar mit den Truckern passiert. Die Leute spendeten für die Trucker, und das war völlig legal und in Ordnung. Und dann hat die kanadische Regierung ein Wort erfunden, das man rückwirkendes Recht nennt: Wenn man Anfang Februar für diese Trucker spendet, ist das völlig legal und in Ordnung. Aber Ende Februar, als wir beschlossen, dass uns diese Gruppe nicht gefällt, werden wir rückwirkend zurückgehen und Sie bestrafen, indem wir Ihr Konto für diese Aktivität einfrieren. Ich will es ihnen nicht leicht machen. Ich möchte mein Geld nicht direkt bei einer Zentralbank in einer digitalen Währung anlegen. Die Probleme, die sie lösen müssen, sind also keine technologischen Probleme. Vielmehr geht es um die Kontrolle, um die Rechte der Privatsphäre in der Politik, die sie durchsetzen müssen. Daher glaube ich, dass wir noch weit von einer digitalen Währung der Zentralbank entfernt sind, weil diese Probleme noch nicht gelöst sind.

Aus diesem Grund, so Townsend, glaube er, dass die Einführung einer Zentralbankwährung „ein großer Flop“ wäre.

Und meine Vorhersage ist, dass CBDCs, die von Zentralbanken herausgegeben werden, in erster Linie dazu gedacht sind, es Regierungen viel einfacher zu machen, alle möglichen verrückten Dinge zu tun, wie z.B. die Bankkonten von Leuten einzufrieren, und, Sie wissen schon, automatisch, wenn sie etwas gegen die Darstellung der Regierung sagen, wie es in Kanada passiert ist, wie Sie beschrieben haben. Und ich glaube nicht, dass sie für ein supranationales System offen sein werden. Aus diesem Grund denke ich, dass es viel wahrscheinlicher ist, dass die CBDCs entwickelt und mit einem großen Flop eingeführt werden, und dass sich niemand wirklich dafür interessiert.

Und sowohl Townsend als auch Bianco sind sich einig: Das größte Hindernis für CBDC ist die Skepsis und Zurückhaltung der Endnutzer, da CBDCs nie nach den Bedürfnissen und Wünschen der Nutzer konzipiert werden (im Gegenteil, sie werden nach den Regeln der Endregierung konzipiert).

Bianco nannte als Beispiel die Einführung des chinesischen e-RMB: Die PBOC bot den Menschen buchstäblich kostenloses Geld zur Verwendung an, aber die Währung war mit „all diesen Regeln“ darüber verbunden, wie die Menschen sie ausgeben sollten. Das Ergebnis war, dass das Programm nicht sehr erfolgreich war.

Dem kann ich nur zustimmen. Und es geht nicht nur um die Erlaubnis, sondern auch um die Regeln. Um nur ein Beispiel zu nennen: In China hat die Zentralbank eine digitale Währung herausgegeben, den digitalen Yuan. Und eines der Dinge, die sie damit gemacht haben, war, dass sie eine Reihe von Regeln aufgestellt haben, die besagen, dass man, wenn man sich in diese Währung einkauft, also die Kryptoversion benutzt, Geld aus der Luft abgeworfen bekommt und zusätzliches Geld auf sein Konto bekommt. Aber sie stellten Regeln auf, was man mit dem Geld machen konnte, man musste es innerhalb eines bestimmten Zeitraums ausgeben, ich glaube, sie gaben einem 30 Tage. Und man musste es für bestimmte Dinge ausgeben, und man konnte es nicht für andere Dinge ausgeben. Und selbst in China, obwohl man das Geld umsonst bekam, kamen all diese Regeln nicht gut an. Die Menschen mögen es nicht, wenn sie all diese Beschränkungen haben.

Das ist der Grund, warum es so viel Aufregung im dezentralisierten Raum gibt: weil die Nutzer von der Idee einer parameterlosen“ Währung begeistert sind, die außerhalb der Reichweite von Regierungen und Sanktionen liegt.

Die Schöpfer wollen das tun, weil sie sagen: „Gut, wir könnten all diese Regeln und Erlaubnisse einführen. Und wir können das Verhalten beeinflussen, indem wir die Parameter ändern. Und die Leute, die es benutzen würden, sagen, na ja, ich würde es nur benutzen, wenn ihr mich damit in Ruhe lasst, völlig ohne Parameter, lasst mich damit machen, was ich will, wann ich es will. Und deshalb sehen Sie, wie sich die Leute mehr und mehr zum Kryptoraum hingezogen fühlen, der erlaubnisfrei ist, der dezentralisiert ist, so dass niemand ihn kontrolliert. Die Aufregung im dezentralen Finanzbereich beginnt mit den so genannten Stable Coins. Ein Stable Coin ist ein digitaler Token, dessen Wert an etwas anderes gekoppelt ist.

Das vollständige Interview können die Leser unten anhören: