Doug Casey über den globalen Zerfall: Währungszusammenbruch, kontrolliertes Chaos und der Aufstieg einer technokratischen Tyrannei

Matt Smith: Guten Morgen, Doug. Ich denke, die wichtigste Nachricht ist, dass Obama ein Verräter ist. Ich meine, das wissen wir jetzt offiziell. Obwohl viele dieser Informationen bereits in den vergangenen Jahren aufgedeckt worden waren – über RussiaGate und all das –, waren die Zusammenhänge nicht so klar wie jetzt, basierend auf den Informationen, die Tulsi veröffentlicht hat, und dem, was sie Trump erzählt hat. So sehr, dass Trump sich kürzlich in einem offenen Forum auf einer Pressekonferenz ziemlich sicher fühlte, ihn einfach als Verräter zu bezeichnen. Er sagte: „Ich würde gerne sagen, wir sollten abwarten und sehen, aber wir wissen, dass er ein Verräter war.“

Doug Casey: Ich kann es kaum erwarten, das herauszufinden. Obwohl ich ihn nie in einer so offensichtlichen Rolle gesehen habe. Ich habe ihm nur zugeschrieben, dass er ein homosexueller Stricher in den Badehäusern von Chicago war. Schade, dass das so gut unter den Teppich gekehrt wurde.

Matt Smith: Ich persönlich habe mich immer auf die Staatsbürgerschaft und die Geburtsurkunde fixiert. Aber wissen Sie, Badehäuser, Geburtsurkunde, Columbia University – niemand kannte ihn, als er dort studierte. Es gibt viele seltsame Dinge in seiner Vergangenheit.

Doug Casey: Das stimmt. Es gibt viele Anzeichen dafür, dass er ein echter Manchurian Candidate ist. Die kommen nicht einfach aus dem Nichts. Aber heute kann jeder zum Präsidenten gewählt oder als Präsident eingesetzt werden. Wir hätten fast Kamala Harris bekommen, eine totale Null, die nicht einmal einen zusammenhängenden Satz formulieren kann.

Matt Smith: Und wir hatten Biden, der unfähig war – geistig unfähig.

Doug Casey: Ja, und sie hätten ihn fast anstelle von Kamala aufgestellt. Das ist alles verrückt. Die Frage ist wohl: Werden sie beweisen können, dass Obama einen Staatsstreich in den USA durchgeführt hat? Ich wäre nicht überrascht, denn Staatsstreiche – in unterschiedlicher Form – gibt es ständig in allen möglichen Ländern der Welt. Warum also nicht in den USA? Früher waren die USA zwar insofern einzigartig, als sie gegründet wurden, um den Durchschnittsbürger gegen die Regierung zu schützen, aber das ist längst Geschichte. Darum geht es in der Bill of Rights, die tatsächlich einzigartig ist. Aber sie ist mittlerweile nur noch ein toter Buchstabe.

Eine weitere Frage ist: Wird Trump diese Sache bis zum Ende durchziehen? Können sie Beweise vorlegen? Können sie einen fairen Gerichtsstand finden, um Obama vor Gericht zu stellen? Und selbst wenn sie feststellen, dass er sich des Hochverrats strafbar gemacht hat, werden sie ihn dann auch bis zum Ende strafrechtlich verfolgen? Das wäre ein großer Skandal. Viel größer als Benedict Arnold.

Matt Smith: Ja, und es ist seltsam, solche Erklärungen abzugeben, ohne dass es Fälle gibt. Man würde doch annehmen, dass eine solche Erklärung erst abgegeben wird, wenn tatsächlich Fälle vorliegen.

Doug Casey: Ich stimme zu. Und Tulsi Gabbard beeindruckt mich als sehr besonnene Person, die nicht einfach aus der Haut fährt. Natürlich ist sie eine überzeugte Linke, die an alle möglichen linken Standardthemen glaubt, aber das hat nicht viel mit ihrer aktuellen Position als Leiterin der sogenannten Geheimdienstgemeinschaft zu tun. Es ist lustig, dass sie das „Gemeinschaft” nennen. Das klingt so harmlos und wohltuend. Jeder mag Gemeinschaften.

Unsere Geheimdienstgemeinschaft ist voller knallharter Killer und Soziopathen. Ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Es ist auf jeden Fall eine gute Ablenkung vom Epstein-Chaos.

Matt Smith: Man muss sich fragen, ob sie diesen Ansatz wirklich verfolgen und so aggressiv vorgehen werden. Denn sie könnten es. Es gibt offensichtlich eine Verschwörung, was bedeutet, dass alle möglichen Leute leicht davon erfasst werden könnten und Verhaftungen erfolgen könnten.

Ich meine, eine der aggressivsten Anklagen, die sie gegen die J6-Leute erhoben haben, war Verschwörung zum Sturz der Regierung oder so etwas in der Art. Etwas Großes, und sie sind super hart gegen sie vorgegangen – mit morgendlichen Razzien und allem Drum und Dran.

Wenn sie das wirklich glauben, könnten sie Comey, Clapper, Gina Haspel und eine ganze Reihe von Leuten sofort verfolgen, ohne den Präsidenten auch nur anzurühren.

Natürlich waren die J6 nur kleine Leute. Das waren nur Bauern. Die kann man zusammenpferchen. Aber wenn man diese Schwerverbrecher jagt, ist das Großwildjagd.

Doug Casey: Ich hoffe, sie gehen nicht zu hart gegen Hillary vor. Gott bewahre, dass Tulsi Selbstmord begeht oder einen Unfall hat.

Sie könnte auf eine Liste gesetzt werden – wie viele sind es hier? Fünfundvierzig oder fünfzig andere mögliche Arkancides, wie man so sagt.

Matt Smith: Was ist Ihre beste Vermutung, ob dies etwas sein wird, das als politisches Theater dient, um die Basis für die nächsten Jahre zu motivieren – zum Beispiel die Ernennung eines Sonderermittlers, um die Sache zu untersuchen – oder wird dies tatsächlich zu etwas Realem werden?

Doug Casey: Ich denke, es ist eine Münzwurfentscheidung. Aber es ist möglich, dass dies ein großer Erfolg wird. Ich meine, schauen Sie sich Watergate an. Watergate war ein großes Nichts. Es war nur ein Einbruch aus politischen Gründen.

Matt Smith: Man könnte sagen, das war ein Staatsstreich.

Doug Casey: Das könnte man sagen. Und bei diesem Staatsstreich war nicht der Staatsstreich selbst das Problem. Es war die Vertuschung.

Matt Smith: Nun, ich meine, ich denke, viele Leute haben das gegen ihn verwendet und Nixon gesagt – so wie alle Republikaner im Senat ihm gesagt haben: „Du hast nicht die Stimmen. Du musst hier raus“, wissen Sie, und er ist einfach gegangen.

Doug Casey: Es gibt einen Unterschied zwischen dem, was jetzt passiert, und dem, was in den Nixon-Tagen passiert ist. Natürlich mochte niemand Nixon. Ich mag ihn jedenfalls nicht. Er war ein unheimlicher Typ und eine Katastrophe für das Land. Aber die Demokraten sind mittlerweile wirklich durch und durch Kommunisten. Ich weiß, das klingt provokativ, aber wenn es um ihre philosophischen Überzeugungen geht – ja, sie sind alle Marxisten, ultra-radikale Linke, Sozialisten, Staatsgläubige und was es sonst noch so gibt.

Und ich glaube immer noch, dass wir in den USA am Rande eines Bürgerkriegs stehen, weil die Roten und die Blauen sich gegenseitig hassen. Es sind nicht nur ein paar linke Studenten wie in den 60er Jahren. Die hässlichen Einstellungen sind in der gesamten US-Gesellschaft weit verbreitet. Ja, es könnte zu einem Bürgerkrieg kommen. Und wenn man diese schrecklichen Menschen strafrechtlich verfolgt, ist es schwer zu sagen, wie ihre Anhänger reagieren werden. Solche Dinge können ein Eigenleben entwickeln.

Matt Smith: Ja. Und man muss sich fragen, ob man, wenn man gegen sie vorgehen will – wenn man diese Leute wirklich ins Visier nehmen will –, nicht besser seine Energie darauf verwenden sollte, sie zu verhaften, Beweise zu sammeln und Anklage zu erheben. Nicht nur öffentlich über sie zu reden.

Doug Casey: Wir sitzen nicht in den Machtzentralen und wissen nicht, was Trump denkt, wie er mit verschiedenen Leuten zusammenarbeitet oder wie seine Feinde gegen ihn intrigieren. Aber es ist eine instabile Situation. Es erstaunt mich, dass der Aktienmarkt – und übrigens auch der Anleihemarkt – so nah an ihren Allzeithochs sind.

Matt Smith: Die Lage ist gut. Es ist das goldene Zeitalter, Doug. Ich weiß nicht, ob du das vergessen hast.

Doug Casey: Oh, das hatte ich fast vergessen. Aber es würde mich eigentlich nicht überraschen. So überbewertet der Aktienmarkt auch ist und bei all dem Geld, das gedruckt wurde, wird es irgendwann zu einer Bereinigung kommen, und wir könnten wirklich radikale Preissteigerungen im Einzelhandel erleben.

Wenn man also einen Börsencrash zu einer hohen Inflation und zu Entlassungen in den Unternehmen hinzufügt, dann stehen uns meiner Meinung nach zumindest in den nächsten Jahren schwierige Zeiten bevor. Ich hoffe, dass ich mich irre, denn ich ziehe gute Zeiten den schlechten vor. Gott bewahre, dass wir in einem aktiven Kriegsgebiet leben – insbesondere in einem aktiven Bürgerkriegsgebiet.

Matt Smith: Und ich denke, diese Obama-Sache verkompliziert das Gesamtziel, das Trump meiner Meinung nach wirklich zu verfolgen versucht, noch zusätzlich. Wie wir bereits vor Monaten besprochen haben, handelt es sich um eine globale Handels- und Währungsneustrukturierung. Ich bin fest davon überzeugt, dass diese Bemühungen bereits im Gange sind und dass es dabei auf jeden Fall zu chaotischen Zuständen kommen wird. Und er hat nur begrenzt Zeit, um dies zu erreichen.

Doug Casey: Als wir zuvor darüber gesprochen haben, haben Sie erwähnt – wer war es, der diese ultra-absurde Idee der ablaufenden Währungen hatte? Wer steckt dahinter?

Matt Smith: Das war auf Sky News Australia. Dort heißt es, dass die Reserve Bank still und leise dabei hilft, eine Welt zu schaffen, in der Geld verfallen oder geografisch beschränkt werden kann, indem sie sich kopfüber in die Welt des programmierbaren Geldes stürzt.

Doug Casey: Meine Güte. Geld, das verfällt, würde einen fast zwingen, es auszugeben. Sie sehen das so: Durch Ausgaben und Konsum wird die Wirtschaft angekurbelt. Aber das wird das Privatvermögen und die Ersparnisse zerstören. Wenn digitale Währungen schlecht sind – und sie sind sehr, sehr schlecht –, dann ist dies der ultimative Ausdruck davon. Digitale Währungen mit Verfallsdatum.

Das ist eine kriminell wahnsinnige Idee. Und wenn die australische Zentralbank damit spielt, gibt es Leute, die das ernst nehmen.

Matt Smith: Ich bin sicher, dass all diese Dinge mit dem GENIUS Act möglich werden, der im Grunde eine Struktur für diese Stablecoins schafft. Und alle diese Stablecoins haben die Möglichkeit, dies zu tun.

Ich denke, es wird so oder so kommen. Aber Australien ist ein Sonderfall – vielleicht weil sie isoliert und fügsam und unbewaffnet sind, ich weiß es nicht. Aber sie scheinen der Testfall zu sein. Sie haben es während COVID wirklich schwer gehabt.

Ich habe einen australischen Freund, der seine Frau und sein Kind wegen der COVID-Beschränkungen über ein Jahr lang nicht sehen konnte. Sie saßen in Australien fest und konnten aufgrund ihrer Situation nicht ausreisen, und er konnte nicht einreisen. Das war total verrückt.

Außerdem wurde kürzlich ein Gesetz verabschiedet, das besagt, dass man, wenn man das Land verlässt, Steuern zahlen muss, als hätte man drei Jahre lang in Australien gelebt. Aber Sie wissen, dass diese Dreijahresfrist verlängert werden wird.

Doug Casey: In dieser Hinsicht treten sie in die Fußstapfen der Vereinigten Staaten, nicht wahr?

Matt Smith: Ja, das tun sie. Und gleich danach haben sie ein Gesetz verabschiedet, das nicht realisierte Gewinne besteuert.

Doug Casey: Das war der Hauptgrund, warum ich nach jahrelangem Aufenthalt dort nicht neuseeländischer Staatsbürger geworden bin. In Neuseeland gilt das bereits für Offshore-Vermögenswerte. Man wird am Jahresende auf Gewinne besteuert, unabhängig davon, ob man verkauft oder nicht.

Ehrlich gesagt geht die ganze Welt in die falsche Richtung, mit Ausnahme von Argentinien, wo Milei versucht, den richtigen Weg einzuschlagen. Aber natürlich werfen ihm die Bösen so viele Hindernisse in den Weg, wie sie nur können.

Matt Smith: Genau. Aber in der Welt, in der wir leben – nennen wir es einfach Klaus‘ Begriff „The Great Reset” des Wirtschaftssystems –, sind alle Nationen mit Schulden und Verpflichtungen überlastet, und etwas muss sich ändern. Etwas Großes muss sich ändern.

Es ist eine vierte Wende. Wir nennen es einfach „The Great Reset”, um es auf den Punkt zu bringen. Und diese Stablecoins sind ein Teil davon. Wir sehen, dass das kommt. Wir sehen all die anderen wirtschaftlichen Maßnahmen, die Trump ergreift. Ein Teil davon ist ein Griff des Staates nach Geld.

Man könnte die beiden Gesetze, die ich für Australien erwähnt habe, als Kapitalkontrollen betrachten, oder?

Wir werden also immer mehr Kapitalkontrollen sehen.

Sie wollen Private Equity verkaufen können – Private-Equity-Produkte in 401(k)-Rentenplänen verfügbar machen –, um im Grunde genommen den Milliardären zu ermöglichen, ihre wertlosen Vermögenswerte auf die Öffentlichkeit abzuwälzen.

Sie ändern die Bankvorschriften, damit die Banken mehr Staatsanleihen kaufen können.

Im Rahmen all dieser Entwicklungen besteht also die Möglichkeit, dass sie tatsächlich einen Staatschef als Verräter in den USA verfolgen könnten. Nicht, dass er es nicht verdient hätte, aber sie könnten tatsächlich gegen ihn vorgehen.

Vor dem Hintergrund all dessen ist meiner Meinung nach das Wichtigste, was an der wirtschaftlichen Front geschieht, nämlich dieser globale System-Reset.

Doug Casey: Umso mehr Grund, warum Sie einen Plan B aktivieren müssen. Mit anderen Worten: Besorgen Sie sich einen Zweitwohnsitz in einem Land, das Ihnen gefällt – außer Ihrem Heimatland. Vorzugsweise eine zweite Staatsbürgerschaft. Und ausländische Konten.

Alles kann überall passieren. Um noch einmal auf Trumps Vorgehen in Bezug auf Obamas Verrat zurückzukommen … Ich glaube, Trump hat gute Gründe zu glauben, dass diese Leute ihn nach seiner Amtszeit mit aller Macht verfolgen werden, wenn er sie nicht wirklich aus dem Amt entfernt – was aus verschiedenen Gründen unmöglich sein dürfte.

Matt Smith: Vor allem jetzt, wo er Namen genannt hat. Je mehr er gegen sie wettert, desto größer wird sein Risiko. Er könnte versuchen, sich hinter den Kulissen mit ihnen anzufreunden und die Wogen zu glätten.

Aber wenn man öffentlich auftritt und Leute als Verräter bezeichnet – vor allem den ersten schwarzen Präsidenten –, ist es meiner Meinung nach schwer, das wieder zurückzunehmen.

Gerald Celente sagt: „Wenn nichts anderes hilft, führen sie dich in den Krieg.“ Wenn es schlecht läuft, führen sie Krieg gegen dich.

Und wir sehen, dass der Krieg nur in eine Richtung zu gehen scheint – nämlich eskalieren. Zum ersten Mal seit 15 Jahren wurden US-Atomwaffen nach Großbritannien geliefert. Warum sollten sie das tun?

Doug Casey: Warum? Das ist verrückt, wirklich. Das ist wirklich verrückt. Sie suchen einen echten Krieg.

Matt Smith: Das denke ich auch. Und du hast mir gegenüber etwas über den Wiederaufbau von Bunkern in Deutschland erwähnt?

Doug Casey: Ja. Gestern oder vorgestern gab es einen Artikel im Wall Street Journal darüber, dass die deutsche Regierung plant, alle Bunker zu renovieren, die während der Atomkriegsangst der 1980er Jahre – und übrigens auch der 1960er Jahre – gebaut wurden. Sie renovieren diese Bunker. Und warum tun sie das? Weil sie einen Krieg erwarten.

Das passt übrigens zu einer der verrücktesten Ideen, die Trump vorschlägt und den europäischen Nationen aufdrängen will: die Erhöhung ihrer Militärausgaben auf etwa 5 % des BIP. In den meisten dieser Länder bedeutet das eine Verdopplung. Eine Verdopplung der Militärausgaben.

Nun, das mag für Lockheed und General Dynamics und den Rest dieser Prätorianer-Unternehmen gut sein, aber gegen wen soll der Krieg für die Europäer geführt werden? Es muss Russland sein, denn Trump liefert immer noch Waffen an die Ukrainer, damit sie sich gegenseitig umbringen können.

Matt Smith: Und er hat Russland eine Frist von 50 Tagen gesetzt.

Doug Casey: Er ist so voller großspuriger Worte … hoffen wir, dass er davon Abstand nimmt. Aber wenn so viel Dummheit im Spiel ist, kann die Lage schnell außer Kontrolle geraten. Jemand könnte psychotisch werden, genauso wie der Pilot eines Passagierflugzeugs psychotisch werden kann. Das kann Menschen passieren, die nah am roten Knopf sitzen – in Washington, Moskau, Tel Aviv oder Brüssel. Oder London. Vielleicht ist es auch nur ein Fehler. Es muss nicht unbedingt ein psychotischer Zusammenbruch sein.

Matt Smith: Das ist verrückt. Diese Leute spielen mit dem Feuer. Es ist wirklich unglaublich. All diese Dinge passieren. Hast du das Tucker-Interview mit einem deutschen Reporter von Bild gesehen? Hast du es zufällig gesehen?

Doug Casey: Nein.

Matt Smith: Okay, ich schicke es dir (Link). Du musst es dir ansehen. Er beleidigt das deutsche Volk so sehr – wie sie im Grunde genommen gebrochen wurden, dass sie ein besetztes Land sind, was sie ja auch sind.

Und sie haben keine Selbstachtung. Ihr Verbündeter hat ihre wichtigste Infrastruktur in die Luft gejagt – der größte industrielle Terrorakt aller Zeiten – und sie wollen nicht darüber reden. Sie glauben wirklich, dass die Russen ihre größte Bedrohung sind, und doch sehen sie all diese Migranten um sich herum und schauen nicht auf ihre eigenen Führer.

Er war unerbittlich. Und er scherzte: „Ihr mögt es doch, wenn ich euch so beschimpfe.“ Es ist, als wären sie jetzt ein völlig gebrochenes Volk. Ich schicke es Ihnen – es ist urkomisch und so treffend.

Doug Casey: Das würde ich gerne sehen.

Und zusätzlich zu der Tatsache, dass sie ihre Militärausgaben verdoppeln sollen – die Deutschen wurden darauf programmiert, Marxisten und Linke zu sein und an den Sozialstaat zu glauben.

Und es ist sogar noch schlimmer, denn in Deutschland findet gerade ein sanfter Staatsstreich statt. Die AfD – Alternative für Deutschland –, die den Konservatismus vertritt, wird massiv angegriffen. Die meisten anderen Parteien unternehmen Schritte, um die AfD zu verbieten. Das heißt, jeden zu verbieten, der kein bekennender Sozialist ist.

Ob sie das durchziehen können, weiß ich nicht. Aber die Leute, die die deutsche Regierung führen, sind einfach Kriminelle.

Matt Smith: Ja. Und ehrlich gesagt war Deutschland Europa. Frankreich auch, denke ich, was die Wirtschaftsmächte angeht. Aber Deutschland war besonders die Wirtschaftsmacht, und sie haben sich gerade selbst zerstört – oder sich zerstören lassen –, indem wir die Nord Stream-Pipeline gesprengt haben.

Das hat ihre Industrie komplett zerstört. Und all diese Migranten zu importieren … all diese schrecklichen Dinge, die sie getan haben. Was wir natürlich auch in den USA in großem Stil tun.

Wie auch immer, er spricht diesen Punkt, den Sie gerade erwähnt haben, auch in diesem Interview an. Sie werden es lieben. Sie werden es sehr unterhaltsam finden. Tucker ist in Hochform. Dieser Bild-Typ ist ein bedeutender Reporter – er interviewt Staatsoberhäupter.

Tucker versucht nur, ihn zu überzeugen – versucht, seine Meinung zu ändern. Und der Typ ändert seine Meinung überhaupt nicht, aber Tucker gibt sein Bestes. Es ist urkomisch, wie beleidigend er zu ihnen ist.

Was ich noch erwähnenswert finde, ist, dass ich mir den Big Beautiful Bill durchgelesen habe … Ich habe es aufgegeben, weil es niemanden interessiert.

Aber wissen Sie, eine Sache, die mir dabei aufgefallen ist, war das ICE-Budget, das um 800 % erhöht wurde. Viele Amerikaner – oder viele MAGA-Anhänger – würden das als etwas Positives begrüßen. Aber es gibt einen Artikel in Newsweek darüber.

Das sind offensichtlich keine Leute, die Trump gegenüber freundlich gesinnt sind – Newsweek ist ein Mainstream-Medium. Ich weiß, dass das schreckliche Menschen sind, da stimme ich vollkommen zu. Aber was sie hier tun, ist, einige Merkmale dieser Erhöhung hervorzuheben.

Besonders interessant ist, dass die ICE jetzt über ein Budget verfügt, das höher ist als die Militärausgaben aller Länder außer 15.

Das scheint ein wenig übertrieben.

Doug Casey: Werden die ICE-Leute in Uniformen herumlaufen oder in Zivil, damit sie unauffälliger sind? Wissen wir, was sie mit dem zusätzlichen Geld machen werden?

Matt Smith: Wir wissen zumindest einen Teil davon. Zum Beispiel werden sie 45 Milliarden Dollar für den Bau von Gefängnissen für alleinstehende Erwachsene und Frauen ausgeben.

Doug Casey: Wow, 45 Milliarden Dollar? Das ist eine Menge Geld.

Matt Smith: Ja. Ich dachte, wir würden die Leute abschieben und nicht einfach einsperren, oder? Was ist also der Sinn dieser Gefängnisse?

Doug Casey: Nun, ich habe nichts dagegen, wenn sie Kriminelle, Taugenichtse und Parasiten abschieben. Die USA ziehen derzeit die schlimmsten Menschen an, weil wir ihnen so enorme Vorteile bieten. Betrüger werden von diesen Menschen angezogen.

Es ist lustig – ich gehöre zu einer Gruppe reicher Leute. Einer von ihnen lebt in den Hamptons und ist mit seinem Gärtner, seiner Haushälterin und dem üblichen Gefolge befreundet. Er unterhält sich mit ihnen, weil ihn diese Dinge interessieren.

Und er sagt, dass in der Migrantengemeinschaft genau bekannt ist, welche Sozialleistungen man bekommen kann, wie man sie bekommt, wie man die Formulare ausfüllt und wie man nicht erwischt wird. Sie kassieren all diese tollen Gratisleistungen und Subventionen.

Sie wissen genau, wie sie das System ausnutzen können. Deshalb sind sie in dieses Land gekommen. Außerdem wette ich, dass es in einem Ort wie den Hamptons – oder übrigens auch in Aspen, wo es mittlerweile noch mehr ist – noch höher ist. Man zahlt diesen Leuten 30 Dollar pro Stunde, bar, steuerfrei. Das ist ein unglaublicher Betrug.

Matt Smith: Nehmen wir also an, Sie wollen 1 Million Menschen unterbringen. Das sind 45.000 Dollar pro Person.

Doug Casey: Das ist einfach unglaublich, nicht wahr?

Matt Smith: Ja. Das ist eine Menge Geld für Gefängnisse.

Doug Casey: Und wir haben bereits weit mehr Gefängnisse pro Kopf als jedes andere Land der Welt, einschließlich Russland und China.

Matt Smith: Und ich schätze, dass eine Gefängniszelle nicht 45.000 Dollar kostet. Wenn man groß baut, wenn man so etwas wie die Alligator Alley baut – diese Sumpfkonstruktion –, wie viel könnte das pro Zelle kosten?

Doug Casey: Nun, in den Käfigen, die sie in Guantanamo errichtet haben – das war vor 25 oder 30 Jahren –, als sie diese Käfige bauten, kostete jeder Käfig schon damals 50.000 Dollar. Das sind heute etwa 150.000 Dollar.

Wie kann man so viel Geld für im Grunde genommen einen Käfig ausgeben?

Matt Smith: Und das waren theoretisch Terroristen, zumindest theoretisch. Ich kann mir also vorstellen, dass es eine gewisse Anzahl wirklich übelgesinnter Personen gibt, die unter Biden in die Invasion verwickelt waren, daran besteht kein Zweifel. Wenn man diese Leute einsperren wollte, könnte ich das verstehen.

Doug Casey: Ich würde es etwas besser verstehen, wenn man ihnen tatsächlich einen Prozess gemacht hätte. Bevor man jemanden für viele Jahre in einen Käfig steckt, sollte es einen Prozess geben. Aber es gab nie einen Prozess für diese Leute.

Matt Smith: Aber bei diesen Eindringlingen habe ich einfach das Gefühl, dass wir sie abschieben. Ich verstehe also nicht, warum wir eine Haftanstalt für 100.000 – oder eine Million – oder wie viele es auch immer sind, brauchen.

Ich weiß einfach nicht, wozu wir das brauchen, es sei denn, man blickt in die Zukunft und stellt sich eine Zukunft voller Umbrüche vor, in der es Dissidenten aller Art geben könnte – nicht unbedingt nur illegale Einwanderer.

Und dann möchte man vielleicht die sechstgrößte Armee der Welt gegen sie einsetzen.

Doug Casey: Das stimmt. Sie werden die üblichen Verdächtigen und mutmaßlichen Staatsfeinde zusammenfassen wollen.

Matt Smith: Nun, genau das macht mir Sorgen.

Doug Casey: Ich sage schon seit vielen Jahren, dass ich mir das lieber hier auf meinem Breitbildschirm ansehen würde als vor meinem Fenster in den USA. Es wird ernst werden. Es muss ernst werden, wenn der Anleihemarkt explodiert, die Zinsen viel höher steigen und der Aktienmarkt zusammenbricht. Nach allen gängigen Maßstäben befinden wir uns auf einem Allzeithoch.

Nun, ich kann abwarten, was passiert. Und ich hoffe, dass ich mich in dieser Hinsicht völlig irre.

Matt Smith: Aber ich glaube, dass sich alles in diesem sehr begrenzten Zeitfenster zusammenbraut, weil Trump im Grunde genommen etwas erreichen will. Er hat drei Jahre Zeit, um das zu schaffen.

Doug Casey: Ich habe heute in der WaPo gelesen – Washingtons Schwulenmagazin –, die sich seit Bezos‘ Entlassung der meisten ultra-linken Mitarbeiter stark verbessert hat. Jetzt haben sie nur noch normale Linke. Dort gab es einen Artikel darüber, dass Rahm Emanuel offenbar plant, 2028 für das Präsidentenamt zu kandidieren.

Matt Smith: Das war der Stabschef unter Obama, richtig?

Doug Casey: Ja, genau. Er ist sehr gewandt und sehr klug. Und interessanterweise ist er – obwohl er natürlich in den USA geboren wurde – auch israelischer Staatsbürger. Mann, ich finde, das wäre großartig, wenn der Präsident der USA nicht nur ein Unterstützer Israels wäre, sondern auch israelischer Staatsbürger.

Matt Smith: Und sein Bruder ist einer der größten Hollywood-Agenten und Eigentümer der UFC.

Doug Casey: Das wusste ich nicht.

Matt Smith: Ja, es war sein Bruder, der wegen der Dinge, die ihm aufgefallen waren, quasi einen persönlichen Kreuzzug gegen Kanye geführt hat.

Doug Casey: Und natürlich ist Trump ein Fan der UFC. Ich schaue mir auch gerne Cage Fighting an. Aber Trump mag es wirklich sehr.

Was war das noch – irgendwann soll ein Käfigkampf auf dem Rasen des Weißen Hauses stattfinden?

Wann ist das?

Matt Smith: Ich glaube, es ist der 4. Juli nächsten Jahres, also der 250. Jahrestag.

Doug Casey: Ja, das ist wirklich lustig. Gladiatorenkämpfe sind nicht erlaubt, aber Käfigkämpfe kommen dem schon ziemlich nahe.

Matt Smith: Wenn sich die Lage weiter verschlechtert, kehren wir vielleicht zu den alten Zeiten zurück, als es noch echte Gladiatoren gab. Vielleicht leben wir lange genug, um das noch zu erleben.

Migranten kämpfen um ihre Freiheit.

Es wird allerdings wild werden, Doug, denn meiner Meinung nach müssen die Menschen vor allem eines erkennen: Es herrscht Chaos, und es gibt Bestrebungen, Kriege zu verstärken, nicht zu verringern. Das Geld wird ausgegeben. Die Einstellungen der Gesellschaft werden geprägt.

In diesem Interview von Tucker mit dem Bild-Mann sagte Tucker: „Ich habe den Eindruck, dass die Deutschen Wladimir Putin als eine viel größere Bedrohung für Deutschland sehen als ihre eigene Führung oder die sozialen Probleme, mit denen sie zu kämpfen haben.“ Und der Bild-Mann sagte: „Ja, das stimmt.“

Doug Casey: Sie sind völlig programmiert. Absolut programmiert. Das ist verrückt.

Aber es gibt noch mehr Veränderungen. Seit Hunderten von Jahren ist es unter Nationalstaaten akzeptiert, dass Kriege von den Bauern auf den Feldern geführt werden, während der König, der Präsident oder die Spitzenpolitiker abgeschirmt sind. Man denkt nicht daran, sie zu töten.

Nun, die Israelis haben das in großem Stil getan – sowohl mit der Hamas und der Hisbollah als auch jetzt mit dem Iran, einem echten Nationalstaat. Und die USA sind dafür bekannt, Attentäter in Form von Drohnen auszusenden. Wir nennen das nicht Attentate. Wir nennen sie hochrangige Ziele. Sie werden nicht ermordet – sie sind nur hochrangige Ziele.

Das ist etwas Neues. Selbst während des Zweiten Weltkriegs soll Hitlers Stab vorgeschlagen haben, Stalin und seine wichtigsten Handlanger zu ermorden, um vielleicht die Sowjetunion zu stürzen – auch wenn das schwer zu überprüfen ist. Gute Idee. Hitler soll gesagt haben, dass das unangebracht wäre, und den Vorschlag abgelehnt haben.

Aber die USA und Israel tun jetzt Dinge, die selbst Hitler für eine schlechte Idee hielt. Ich halte es ehrlich gesagt für eine gute Idee, denn die Übeltäter, die Regierungen führen, sollten um ihr Leben fürchten müssen und sich nicht vor den schlimmen Dingen, die sie tun, sicher fühlen. Aber wie alles andere können auch diese Dinge außer Kontrolle geraten.

Matt Smith: Das stimmt. Aber ich befürchte, dass der Erfolg Israels – mit Ausnahme des Iran, wo es nicht so gelaufen ist wie erhofft – diese Strategie bestätigt hat.

Sie könnten das Gefühl haben, dass sie auf diese Weise fast jeden bekämpfen können. Ich glaube, sie denken, dass sie auf diese Weise sogar Russland zu Fall bringen könnten.

Einen konventionellen Krieg auf dem Schlachtfeld werden sie niemals gewinnen. Sie wollen keine nukleare Eskalation. Aber was könnten sie mit dieser Strategie erreichen?

Wenn sie glauben, dass sie damit durchkommen können – wenn sie glauben, dass sie einen super effektiven, hoch koordinierten, von Palantir geplanten und von KI generierten Angriff auf mehrere Schlüsselorte zum richtigen Zeitpunkt durchführen können –, dann glaube ich nicht, dass sie Erfolg haben werden. Aber wenn man es versucht, spielt man mit dem Feuer.

Doug Casey: Es besteht eine gute Chance, dass Israel als Nationalstaat kein weiteres Jahrzehnt überleben wird. Es stimmt, dass sie alle ihre Feinde – oder vermeintlichen Feinde – durch die Farbrevolutionen ausgeschaltet haben.

Syrien, Irak, Iran, Libyen, Ägypten – das von den USA bestochen wird, um ihr bester Freund zu sein. Hinzu kommt, dass wir Israel jährlich 4 Milliarden Dollar schicken. Ich weiß nicht, wann das angefangen hat – etwa zur Zeit des USS Liberty-Zwischenfalls.

Ich bezweifle, dass Israel noch lange bestehen wird. Angesichts dessen, was sie tun, gibt es derzeit einfach zu viel Feindseligkeit ihnen gegenüber.

Matt Smith: Nun, die inneren Unruhen könnten schlimm werden. Ich habe vor einigen Tagen einen Artikel gelesen, in dem stand, dass die IDF 54.000 orthodoxe jüdische Studenten zum Wehrdienst einberufen hat. Nun, der Oberste Gerichtshof hat letztes Jahr ein Gesetz verabschiedet, wonach sie nicht mehr von der Wehrpflicht befreit sind. Aber dies ist das erste Mal, dass die Regierung tatsächlich versucht, dies durchzusetzen.

54.000 ist ein bedeutender Prozentsatz der Bevölkerung. Würde man diese Zahl auf die USA übertragen, entspräche das der Einberufung von über einer Million Menschen – einer Gruppe, die einst unantastbar war. Allein die inneren Unruhen, die dadurch entstehen könnten, könnten das Land zu Fall bringen.

Doug Casey: Es ist spannend zu beobachten. Nun ja – nicht wirklich spannend.

Matt Smith: Das Hauptspiel im Mittelpunkt all dessen sind meiner Meinung nach die monetären und fiskalischen Fragen, die sie zu lösen versuchen und die Teil dieses Great Reset sind. Das ist die Hauptshow. Man muss den Ball im Auge behalten, oder?

Doug Casey: Wir können nichts dagegen tun, außer uns dessen bewusst zu sein und uns so gut wie möglich abzuschotten. Dazu gehört auch die finanzielle Absicherung.

Ich freue mich, sagen zu können, dass endlich all diese miesen kleinen Bergbauaktien wieder steigen. Ich hoffe nur– was durchaus möglich ist –, dass es so wird wie in den 70er und teilweise in den 80er Jahren, als diese Aktien als Gruppe um das Zehnfache stiegen, viele sogar um das Hundertfache und einige sogar um das Tausendfache – eine davon gehörte mir übrigens.

Matt Smith: Ja. Wenn man darüber nachdenkt, hat der Dollar in den 70er Jahren zwischen 75 % und 90 % seines Wertes verloren, oder?

Und ich glaube, wir befinden uns wieder in einer Phase, in der das passieren muss. Der Dollar muss abgewertet werden – das ist ein erklärtes Ziel der Regierung. Dieser Faktor als treibende Kraft hinter diesen Aktienbewegungen wäre also durchaus sinnvoll.

Doug Casey: Ja. Und währenddessen werden die Reichen immer reicher, und die Armen, die Mittelschicht und sogar die unteren Schichten der oberen Mittelschicht werden ausgepresst. Was für ein Hexenkessel.

Matt Smith: Ja, kein Scherz. Eine letzte Sache, die ich noch sagen möchte, ist, dass die Betrügereien, die hier stattfinden – nicht nur Betrügereien, sondern regelrechte Korruption – ziemlich schockierend sind.

Da wäre natürlich die Trump-Coin, die kurz vor der Amtseinführung eingeführt wurde. Das war ein guter Betrug.

Doug Casey: Wie ist der Kurs derzeit? Wissen wir das?

Matt Smith: Ich weiß es nicht. Ich weiß, dass Truth Social, Trumps Holdinggesellschaft, jetzt Bitcoin im Wert von 3 Milliarden Dollar besitzt.

Aber sie haben auch die Idee einer Abgabe auf Kupfer ins Spiel gebracht. Und kurz davor hat jemand diesen Handel vorweggenommen – vielleicht eine Minute, vielleicht drei Minuten – und eine Menge Geld verdient.

Es gibt so viele solcher Fälle, es ist wirklich unglaublich.

Doug Casey: Es ist so profitabel, gute Beziehungen zu hochrangigen Regierungsbeamten zu haben. Das ist wirklich so.

Matt Smith: Das ist eindeutig illegal – es sei denn, man ist Kongressabgeordneter. Aber die Leute tun es, und niemand scheint sich darum zu kümmern.

Wie auch immer, gut. Ich denke, wir belassen es für heute dabei.

Doug Casey: Danke, Matt.

Anmerkung der Redaktion: Wenn Sie bis hierher gekommen sind, wissen Sie bereits, dass wir eine Zeit historischer Umwälzungen erleben – politisch, wirtschaftlich und sozial. Das Chaos ist kein Zufall. Es wird absichtlich beschleunigt. Und wie Doug und Matt deutlich gemacht haben, steht das Geldsystem im Mittelpunkt all dieser Ereignisse.

Was kommt als Nächstes?

Wir glauben, dass das Ende des Zeitalters der Fiat-Währungen bevorsteht – und mit ihm ein letzter, explosiver Bullenmarkt für Gold. Aber es geht nicht nur um Gold … es geht darum, sich auf die möglicherweise radikalste Transformation in der Finanzgeschichte vorzubereiten.