Doug Casey über den kometenhaften Aufstieg von Bitcoin und was als Nächstes passiert

Internationaler Mensch: Der Preis für Bitcoin steigt rasant. Kürzlich hat er sein bisheriges Allzeithoch von rund 69.000 Dollar, das im November 2021 erreicht wurde, übertroffen.

Was halten Sie davon?

Doug Casey: Im Moment funktioniert die Welt nach dem Dollar-Standard. Fast der gesamte internationale Handel wird in US-Dollar abgewickelt. Aber es wird immer offensichtlicher, dass der Dollar die ungedeckte Verbindlichkeit einer bankrotten Regierung ist.

Der Dollar ist also auf dem Rückzug – aber wohin werden die Menschen gehen – zu einer anderen Fiat-Währung mit den gleichen oder noch schlimmeren Problemen?

Wer wird einem anderen Staatspapier vertrauen, das von Ländern geschrieben wird, die noch weniger stabil sind als die USA? Es wird also in Zukunft mehr Handel mit etwas anderem geben.

Meiner Meinung nach gibt es zwei Alternativen: die eine ist Gold, die andere Bitcoin. Das Problem mit Bitcoin ist, dass es das neue Kind im Block ist. Viele Leute kennen es nicht und vertrauen ihm nicht, weil es keine Geschichte hat. Gleichzeitig gibt es 8 Milliarden Menschen auf der Welt. Die mathematische Formel besagt, dass nur 21 Millionen jemals ausgegeben werden können. Und von diesen 21 Millionen sind bereits über 19,6 Millionen abgebaut worden.

Und davon sind schätzungsweise 4 Millionen unwiederbringlich verloren. Bitcoin ist eine einzigartige und praktikable Form des Geldes – und die Welt wird immer elektronischer. Ich denke, es wird eine viel größere Nachfrage geben.

Ich kann mir vorstellen, dass der Kurs um ein Vielfaches oder mehr über dem heutigen Wert liegen wird.

Internationaler Mensch: Wie hat sich Ihre Meinung über Bitcoin im Laufe der Jahre verändert?

Doug Casey: Ja, sehr. Ich war ein relativ später Bitcoin-Anhänger, ich habe mich erst 2017 damit beschäftigt.

Warum war ich so spät dran? Nun, ich habe Bitcoin immer als Alternative zu Gold als Währung gesehen. Also habe ich die Situation anhand der Eigenschaften guten Geldes analysiert, die Aristoteles im vierten Jahrhundert vor Christus dargelegt hat.

Ein gutes Geld muss haltbar, teilbar, bequem und beständig sein und einen eigenen Gebrauchswert haben.

Bitcoin ist so lange haltbar, wie es Elektrizität und Computer gibt. Dauerhaftigkeit ist wichtig. Deshalb können wir auch keinen Weizen als Geld verwenden, weil er verrottet.

Bitcoin ist teilbar, unendlich teilbar, weil es ein mathematisches Konzept ist. Mangelnde Teilbarkeit ist der Grund, warum wir Kunstwerke nicht als Geld verwenden. Man kann kein Geld für die Mona Lisa machen.

Heutzutage hat jeder ein Handy, was Bitcoin sehr praktisch macht. Natürlich verwenden wir Dinge wie Blei nicht als Geld, weil es zu viel braucht, um einen Wert zu haben. Das ist nicht praktisch.

Bitcoin ist beständig. Deshalb kann man auch keine Diamanten als Geld verwenden oder Immobilien als Geld, weil jedes Stück anders ist als das andere. Aber als elektronisches mathematisches Konzept sind alle Bitcoins gleich.

Das Problem, das ich mit Bitcoin hatte, war seine Verwendung als Geld über diese ersten vier Kriterien hinaus. Was ist also der Nutzwert von Bitcoin?

In der realen Welt gibt es keinen Nutzen. Es ist nur ein elektronisches Konzept, bis mir klar wurde, dass der Hauptnutzen darin besteht, dass es ein perfektes privates Geld wie Bargeld darstellt und ein Transfermechanismus ist.

Man kann es sofort und kostengünstig in die ganze Welt verschicken. Und in der heutigen Welt, in der Devisenkontrollen und -bestimmungen ein Problem darstellen, ist das ein großer Vorteil. Solange wir Geld haben, ist seine Übertragbarkeit tatsächlich ein enormer Nutzwert.

Ich meine, das Argument für Gold ist, dass es in vielen industriellen Anwendungen eingesetzt werden kann. Und der Nutzwert von Bitcoin besteht darin, dass er sofortige Übertragbarkeit und ein hohes Maß an Privatsphäre bietet, wenn er richtig verwendet wird.

Internationaler Mensch: Welche Auswirkungen hat der Anstieg des Bitcoin auf das Gold?

Doug Casey: Es ist lustig, dass viele Leute sie anfangs als Gegenspieler gesehen haben. Es ist keine Frage von entweder oder. Bitcoin wirkt eher wie eine Einstiegsdroge, um das Interesse an Gold zu wecken.

Goldbugs haben staatliche Währungen immer als Fiat-Währungen bezeichnet, aber dieser Begriff war in der breiten Öffentlichkeit nie weitverbreitet. Aber die Bitcoiner bezeichnen jetzt den Dollar als Fiat-Währung. Das hat ihnen ein Verständnis für ein Konzept gegeben, das sie vorher nicht verstanden haben. Die Verwendung von Bitcoin als Geld hat sie dazu gebracht, die Natur des Geldes zu erforschen und die Probleme mit dem Dollar und anderen Währungen zu untersuchen.

Wenn sie das tun, sehen sie, dass Gold genauso gut ist wie Bitcoin oder Gold und Bitcoin freundliche Konkurrenten sind. Sie stehen überhaupt nicht im Widerspruch zueinander. Beide geben einem die Kontrolle über die eigenen Ersparnisse und die eigene finanzielle Zukunft, wie es keine staatliche Währung kann. Deshalb werden die Menschen zunehmend sagen: „Ich will beides“.

Ähnlich wie in Argentinien schafft Milei im Wesentlichen den alten Peso ab und sagt den Menschen, dass sie jede Währung verwenden können, die sie wollen. Die Leute nutzen Bitcoin, Gold und auch den US-Dollar, der viel besser ist als der argentinische Peso.

Internationaler Mensch: Die ETFs sind ein wichtiger Meilenstein für Bitcoin. Sie bedeuten, dass Bitcoin nicht länger eine Randerscheinung ist, sondern ein Vermögenswert mit institutioneller Qualität.

Bitcoin ist nun für bestimmte große Kapitalpools – wie traditionelle Pensionsfonds – zugänglich, die sonst aufgrund von Anlagerechten und anderen Beschränkungen nicht in der Lage wären, Bitcoin zu kaufen.

Bitcoin-ETFs waren bisher sehr erfolgreich.

Was halten Sie davon?

Doug Casey: Nun, es geht nicht nur um ETFs, sondern auch darum, dass die Regierung Bukele in El Salvador Bitcoin als alternative legale Währung anerkannt hat. Wie ich gerade erwähnt habe, gilt das auch für Argentinien, wo Bitcoin gefördert wird. Aber die ETFs haben Bitcoin innerhalb des Establishments legitimiert.

Zweitens ist es für die Menschen einfach geworden, Bitcoin zu kaufen, zu verkaufen und zu akkumulieren, so wie sie es mit jedem anderen öffentlich gehandelten Wertpapier tun würden.

ETFs sind vielleicht nicht der beste Weg, um Bitcoin zu halten. Aber für den Durchschnittsbürger, der nicht in wirtschaftlichen Begriffen von Geld denkt, sondern es einfach als einen Vermögenswert betrachtet, der an Wert gewinnen kann, sind diese ETFs ein großer Vorteil für das Halten von Bitcoin.

Internationaler Mensch: Wie kann man am besten vom Bitcoin-Megatrend profitieren?

Doug Casey: Man sollte auf jeden Fall etwas besitzen, und Bitcoin steckt noch in den Kinderschuhen. Es gibt ihn erst seit 2009, aber er ist ein spekulatives Vehikel.

Es ist nicht falsch, einen ETF auf Bitcoin zu nutzen. Aber für Ihre persönlichen Ersparnisse, um echte Sicherheit und Privatsphäre zu haben, wollen Sie sie kaufen und auf Ihrer eigenen Wallet halten, die Sie selbst verwahren. So sollten Sie den Großteil Ihrer Bitcoins verwalten.

Auch wenn sich der Bitcoin-Kurs in der Nähe seines Allzeithochs befindet, kann ich nur sagen, dass er von hier aus noch viel, viel höher steigen wird.