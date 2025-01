In diesem Interview spricht Colonel Douglas McGregor über zentrale sicherheits- und geopolitische Themen der USA. Er kritisiert die aktuellen Maßnahmen an der Südgrenze als planlos und fordert eine klare militärische Strategie zur Bekämpfung der Drogenkartelle. Zur Ukraine stellt er fest, dass der Krieg für Kiew bereits verloren sei und die USA sich aus dem Konflikt zurückziehen sollten. Er sieht NATO und EU als weitgehend irrelevant und warnt davor, dass die aggressive Außenpolitik der USA gegenüber Russland und im Nahen Osten langfristig mehr Schaden als Nutzen bringt. Besonders kritisch bewertet er die enge Unterstützung der USA für Israel und deren Konsequenzen für die Stabilität der Region. Abschließend fordert er von Präsident Trump eine realistische Strategie und echte Reformen, anstatt bloßer politischer Symbolik.

Wichtigste Abschnitte übersetzt:

Interviewer: In den letzten Tagen haben wir gesehen, dass US-Marines an die Südgrenze der USA entsandt wurden. Wird das irgendetwas zur Sicherung unserer Südgrenze beitragen? Welche Rolle wird das US-Militär bei der Sicherheit hier in der Heimat spielen?

Was ist mit Friedensverhandlungen mit Russland?

Was ist mit den 2.000 2.000-Pfund-Bomben, die Präsident Trump Benjamin Netanjahu überlassen hat? Er hat ihm sogar eine Glückwunschbotschaft per Video geschickt.

Es gibt so viel zu besprechen, und eine Person, die darauf Antworten hat, ist Colonel Douglas McGregor, der unter Präsident Trump gedient und ihn als Berater im Pentagon während seiner ersten Amtszeit unterstützt hat. Er ist ein offener, ich würde sagen, Realist – kein Kritiker, sondern ein Realist, was den aktuellen Zustand des Pentagons und der USA angeht.

Bereiten Sie sich darauf vor, dass Ihr Narrativ vielleicht gebrochen wird. Colonel McGregor, schön, Sie zu sehen.

Douglas McGregor: Ja, schön, hier zu sein.

Interviewer: Beginnen wir mit der Südgrenze. Wir haben eine große Machtdemonstration gesehen – im Fernsehen, Hubschrauber landen, US-Marines in einem bestimmten Gebiet. Tausende illegale Einwanderer werden aufgespürt. Aber etwas, das Sie schon vor vielen Monaten angesprochen haben, als Präsident Trump eine massive Abschiebekampagne angekündigt hat: Sie fragten sich damals, wie das geschehen soll, wie das US-Militär das umsetzen kann. Stellen Sie sich diese Frage immer noch?

Douglas McGregor: Oh, absolut. Was wir hier erleben, sind Versuche, kurzfristige politische Gewinne für die Regierung zu erzielen, indem man vorgibt, Dinge zu tun, die versprochen wurden. Und wie Sie bereits sagten, gibt es Narrative und es gibt Fakten.

Historisch gesehen wurde die US-Armee immer dann eingesetzt, wenn es Probleme an der Südgrenze gab, um diese zu sichern und Abschiebungen durchzuführen. Das letzte Mal geschah dies unter Dwight Eisenhower. Ein General wurde eingesetzt, um sowohl Bundes- als auch Staatskräfte zu koordinieren, illegale Einwanderer aufzuspüren und abzuschieben. Von 1846 bis 1948 war die US-Armee an der Südgrenze stationiert.

Wir sehen also, dass das Militär historisch eine klare Aufgabe hatte. Und ja, es ist gut, dass die Marines nun eingesetzt werden – besonders weil sie momentan eigentlich keine Mission haben. Es gibt keine amphibischen Anforderungen in zukünftigen Kriegsszenarien. Die Marineinfanterie hat viele Soldaten, etwa 180.000. Ihre Entsendung an die Grenze ist in Ordnung.

Aber wo ist der Plan? Es gibt keine kohärente Strategie. Wer hat das Kommando? Ist es der ehemalige Grenzschutzchef Tom Homan im Weißen Haus, der hin und wieder Ankündigungen macht? Ich sehe keinen Plan.

Wenn wir die Grenze schließen – was ich hoffe –, werden wir gewaltige Probleme mit den Drogenkartellen haben, weil wir ihnen Milliarden an Einnahmen entziehen. Sie werden mit uns Krieg führen.

Genau genommen führen sie schon jetzt Krieg gegen uns, aber es wird viel schlimmer werden. Erst gestern gab es einen Vorfall, bei dem aus Mexiko nach Texas geschossen wurde. Das ist nur die Spitze des Eisbergs.

Diese Kartelle sind hervorragend bewaffnet. Präsident Trump, wir sind froh, dass Sie da sind, aber wo ist der Plan? Wie sieht die Befehlskette aus? Welche Einsatzregeln gelten?

Momentan gibt es auf all diese Fragen keine Antworten – und das ist ein großes Problem.

Interviewer: Wer ist Ihrer Meinung nach verantwortlich? Ist es das Pentagon?

Douglas McGregor: Nein, ich glaube nicht, dass das Pentagon derzeit für irgendetwas verantwortlich ist. Die Generäle sehen Grenzschutz nicht als attraktive Aufgabe, weil es keine großen Rüstungsprojekte rechtfertigt. Das Pentagon interessiert sich für teure Waffensysteme, nicht für Grenzsicherung.

Aber das sollte weder Präsident Trump noch uns kümmern. Wir sollten die Kontrolle an die US-Armee übergeben. Sie hat die Aufgabe, das Festland zu verteidigen.

Die Wahrheit ist: Wir befinden uns im Krieg mit den Kartellen. Wir sollten uns auch so verhalten und uns auf das vorbereiten, was passieren wird, wenn wir mit Abschiebungen beginnen. Die Kartelle werden kämpfen, weil sie ihre Netzwerke und Einnahmen verlieren.

Interviewer: Sie haben den militärisch-industriellen Komplex erwähnt. Dieser Komplex will weiterhin Milliarden in Rüstungsaufträge stecken. Warum sollten wir unser Augenmerk auf unsere Grenzen richten, wenn es „spannendere“ Kriege im Ausland gibt?

Douglas McGregor: Die Wahrheit ist, dass viele der Leute, die Präsident Trump umgeben, nicht mit seinen ursprünglichen Ansichten übereinstimmen. Er scheint sehr kriegerisch zu klingen.

Die Realität ist: Wir kontrollieren bereits alles, was militärisch in der Arktis oder in Grönland geschieht. Warum also diese aggressive Rhetorik?

Dasselbe gilt für Panama. Die Chinesen haben Verträge, um die Infrastruktur zu reparieren, weil amerikanische Firmen es nicht tun wollten.

Wir sollten wieder zur Realität zurückkehren. Es gibt keinen Sicherheitsbedrohung aus Panama – außer durch illegale Einwanderung.

Interviewer: Was ist mit der Ukraine? Was ist unsere Rolle?

Douglas McGregor: Der Krieg ist vorbei. Die Ukraine ist am Ende. Die Verluste der Ukrainer sind enorm – über eine Million Soldaten sind getötet worden. Die Russen haben etwa 90.000 bis 100.000 Soldaten verloren.

Wir haben Russland nicht geschwächt, sondern nur uns selbst geschadet.

Präsident Trump sollte sagen: „Das ist nicht unser Krieg. Ich habe ihn nicht begonnen und werde ihn nicht fortsetzen.“ Er sollte sofort alle Militärhilfen einstellen und sich vollständig aus der Ukraine zurückziehen.

Interviewer: NATO-Friedenstruppen in der Ukraine?

Douglas McGregor: Lächerlich. Russland würde sie sofort vernichten. NATO ist irrelevant. Die EU ist ein „toter Mann, der noch läuft“.

Wir müssen uns mit Russland an einen Tisch setzen, um eine Lösung zu finden – eine neutrale Ukraine.

Interviewer: Der Nahe Osten – Netanjahu und die 2.000-Pfund-Bomben.

Douglas McGregor: Trump hat diese Bomben an Israel geliefert. Wofür? Um Städte zu zerstören. Um Menschen in großer Zahl zu töten.

Trump will, dass Ägypten und Jordanien 1,5 Millionen palästinensische Flüchtlinge aufnehmen – aber die Palästinenser wollen nicht gehen.

Wie weit wollen wir gehen? Was ist unser strategisches Ziel?

Es scheint, als wolle Netanjahu den gesamten islamischen Raum in einen Krieg mit den USA treiben.

Interviewer: Wer in Trumps Umgebung ist vertrauenswürdig?

Douglas McGregor: Ich sehe niemanden. Viele der Leute, die für hohe Ämter vorgesehen sind, haben sich erst kürzlich von ihrer bisherigen Kriegstreiberei distanziert.

Unser Militärbudget ist untragbar. Wir können uns das nicht leisten.

Wir müssen die Truppen aus Europa abziehen. Russland will nicht nach Westeuropa einmarschieren. Wir sollten aufhören, Konflikte zu provozieren.

Trump muss aufhören, von schnellen Lösungen zu sprechen. Die Erholung der USA wird Jahrzehnte dauern. Er sollte den Menschen die Wahrheit sagen.