Dr. Bryan Ardis erhebt schwere Vorwürfe: Das Covid-Virus, Impfstoffe und einige Behandlungsmethoden stammen alle von Schlangengift

Dr. Bryan Ardis hat diese Woche mit der Behauptung für Aufsehen gesorgt, dass das Covid-19-Virus, die Covid-„Impfstoffe“ und mindestens eine Covid-Behandlung alle aus Schlangengiftmolekülen (der Königskobra, um genau zu sein) entstanden sind.

Das erste Interview zu diesem Thema wurde gestern von Stew Peters von Red Voice Media in einem dokumentarischen Video mit dem Titel „Watch the Water“ veröffentlicht. In dem Video äußert Bryan Ardis die Befürchtung, dass mit Schlangengift verwandte Moleküle (Peptide oder Proteine) in die Wasserversorgung getropft (oder über andere Methoden wie Aerosolisierung freigesetzt) worden sein könnten, um ein Covid-19-„Ausbruchs“-Angstszenario zu erzeugen, das die Menschen schließlich zu Covid-Impfungen, Abriegelungen, Maskenvorschriften und anderen Formen medizinischer Massenhysterie trieb.

Wir haben auch Dr. Ardis zu diesem Thema befragt. In einem weitgehend ungekürzten Interview teilte Dr. Ardis mit uns seine umfangreichen Forschungsergebnisse, die einen Zusammenhang zwischen Schlangengift und Antikörpern, der Impfstoffproduktion und den unheimlich ähnlichen Nebenwirkungen von mRNA-Impfstoffen und Covidbehandlungen herstellen. Wie Dr. Ardis in dem Video (unten) erklärt, ist jede einzelne Nebenwirkung, die Covid-19 zugeschrieben wird, auch eine bekannte Auswirkung einer toxischen Giftexposition.

„VenomTech“ hat soeben die Entwicklung eines Arrays zur gezielten Entdeckung von Schlangengift für neue pharmazeutische Interventionen angekündigt

Wer noch nicht weiß, dass Schlangengift routinemäßig zur Entwicklung von Arzneimitteln und medizinischen Interventionen verwendet wird, sollte sich die heutige Ankündigung eines Unternehmens namens „VenomTech“ ansehen. Sie prahlen damit, dass „Targeted-Venom Discovery Array™ (T-VDA™) Bibliotheken Forschern eine unkomplizierte Lösung zum schnellen Screening tausender einzelner Giftfragmente bieten, wobei jedes Array speziell auf die Maximierung der Treffer für ein bestimmtes Ziel ausgerichtet ist.“

Der CEO von VenomTech, Paul Grant, fuhr sogar fort:

„Venomtech steht seit mehr als einem Jahrzehnt an der Spitze der Giftforschung für die Arzneimittelentdeckung. Durch die Zusammenarbeit mit Charles River Laboratories – einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich der Auftragsforschung für die Arzneimittelforschung – können wir nun unsere innovative Technologie präsentieren und der gesamten Branche das Potenzial von Giften für die erfolgreiche Bereitstellung von mehr Leads in kürzerer Zeit für eine breite Palette von Targets vorstellen.“

Natural News hat sich heute an Gilead Sciences gewandt und um ein Interview mit dem Chief Science Officer des Unternehmens gebeten, um auf die Anschuldigungen zu antworten und die Sichtweise des Unternehmens zu diesem wichtigen Thema darzulegen. Bislang hat Gilead noch nicht geantwortet.

InfoWars hat ebenfalls über diese aufkommende Geschichte berichtet. „Eine schnelle Internetrecherche zeigt, dass viele Publikationen der Mainstream-Medien zu Beginn des Covid-Ausbruchs zugaben, dass das Medikament möglicherweise von Schlangen stammt“, berichtet InfoWars.com. „Von Scientific American bis CNN wurde die Schlangentheorie anfangs weit verbreitet.“

Der Bericht zitiert den Scientific American und seinen Artikel aus dem Jahr 2020, „Snakes Could Be the Original Source of the New Coronavirus Outbreak in China„.

In diesem Artikel wird die Ähnlichkeit zwischen dem genetischen Material von SARS-CoV-2 und Schlangen angeführt:

Schlangen – der chinesische Krait und die chinesische Kobra – könnten die ursprüngliche Quelle des neu entdeckten Coronavirus sein, das in diesem Winter in China einen Ausbruch einer tödlichen ansteckenden Atemwegserkrankung ausgelöst hat.

Dr. Ardis glaubt, dass Kobragift als Ausgangspunkt für die Funktionssteigerung von SARS-CoV-2 verwendet wurde, wodurch das Virus effektiv in ein giftähnliches Trägersystem verwandelt wurde, das den Körper ähnlich wie ein Schlangenbiss vergiftet.

Ebenfalls aus dem Bericht des Scientific American:

Die Forscher analysierten die vom neuen Coronavirus bevorzugten Proteincodes und verglichen sie mit den Proteincodes von Coronaviren, die in verschiedenen tierischen Wirten vorkommen, wie Vögeln, Schlangen, Murmeltieren, Igeln, Manis, Fledermäusen und Menschen. Überraschenderweise stellten sie fest, dass die Proteincodes des 2019-nCoV denen von Schlangen am ähnlichsten sind.

Wie InfoWars berichtet:

Eine Studie aus dem Jahr 2021 brachte auch die Chinesische Krait und die Königskobra mit dem Covid-19-Spike-Protein in Verbindung und erklärte: „Die Entdeckung eines Superantigen-ähnlichen Motivs im S1-Spike-Protein sowie zweier anderer Neurotoxin-ähnlicher Motive, die Peptidähnlichkeiten zu Neurotoxinen der Gattungen Ophiophagus (Kobra) und Bungarus aufweisen.“

Im weiteren Verlauf des Interviews ging Dr. Ardis auf die Tatsache ein, dass das von den Medien diffamierte Hydroxychloroquin bekanntermaßen die Nikotinrezeptoren im Hirnstamm blockiert, die durch Kobra- und Viperngift geschädigt werden.

Die zitierte Studie trägt den Titel „Toxinähnliche Peptide in Plasma-, Urin- und Fäkalproben von COVID-19-Patienten„. Sie kommt zu dem Schluss: (Hervorhebung hinzugefügt)

Das Vorhandensein von toxinähnlichen Peptiden könnte möglicherweise mit der SARS-CoV-2-Infektion in Verbindung stehen. Ihr Vorhandensein deutet auf einen möglichen Zusammenhang zwischen der COVID-19-Erkrankung und der Freisetzung von (Oligo-)Peptiden im Körper hin, die mit toxischen Bestandteilen von Tiergiften nahezu identisch sind.

Hat Dr. Ardis Recht, was die Herkunft des Schlangengifts aus dem Covidvirus, den Covid-Impfstoffen und einigen Covid-Behandlungen betrifft? Wir stellen seine Beweise in den folgenden Interviews vor, die mit ausführlichen Zitaten aus medizinischen Fachzeitschriften und Nachrichtenquellen gespickt sind. Wie bereits erwähnt, haben wir Gilead Sciences um eine Stellungnahme gebeten, aber bisher noch keine Antwort erhalten.

Hier sind die Teile 1 und 2 des Interviews, gefolgt von meinem Situation-Update-Podcast, in dem weiter analysiert wird, was mit Schlangengift und Covid-19 (jetzt auch „Covenom-19“ genannt) vor sich gehen könnte:

