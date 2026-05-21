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«Dr. Doom» warnt

Alter Bullenmarkt, neue Kriegsrisiken

Dr. Marc Faber über Marktüberbewertung, Iran-Konflikt und die Illusion des Aktienreichtums

Nico Stino

Der Schweizer Ökonom und Investmentstratege Dr. Marc Faber, besser bekannt unter seinem Spitznamen «Dr. Doom», hat in seinem aktuellen Monthly Market Commentary vom 1. Mai 2026 eine ungewöhnlich nüchterne Lageanalyse vorgelegt – und dabei sowohl technische Marktsignale als auch geopolitische Risiken ins Zentrum gerückt. Fabers Einschätzungen, publiziert im Rahmen seines «Gloom Boom & Doom Report», lesen sich einmal mehr wie eine Gegenerzählung zur herrschenden Wall-Street-Euphorie.

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