Dr. Fauci über die Einführung des BA.5-Boosters – Wir haben keine Zeit für klinische Studiendaten

In einem Interview mit dem kanadischen Sender CBC This Week warb Dr. Anthony Fauci, der kürzlich seinen baldigen Rücktritt ankündigte, noch immer für den Impfstoff COVID-19 und wirbt nun für die bivalenten Booster, die vor kurzem sowohl von der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) als auch von den Centers for Disease Control and Prevention (CDC) zugelassen wurden, obwohl keine Daten aus klinischen Studien vorliegen. Die Behörden stützten sich dabei auf Daten von Mäusen aus dem Labor sowie auf ergänzende Daten zur Immunüberbrückung und setzten risikobasierte Regulierungsansätze für einen neuartigen Impfstoff ein, der früher als Gentherapie eingestuft wurde (heute jedoch nicht mehr). Warum keine klinischen Versuche? Weil es keine Zeit zu verlieren gibt, so Fauci gegenüber den kanadischen Medien. Da die kalten Monate vor der Tür stehen, heißt es offiziell, dass neben der Erkältungs- und Grippesaison auch die COVID-Saison die Menschheit mit voller Wucht treffen könnte. Fauci ist daher überzeugt, dass die Risiken einer Nichtanwendung der Impfstoffe weitaus größer sind als die Risiken der Impfung für die Menschen selbst. Gegenüber den kanadischen Zuhörern erklärte Fauci, dass die COVID-Impfung wie die jährliche Grippeimpfung werden wird. Die bisherigen Daten scheinen Faucis Schlussfolgerung zu stützen, dass die von Pfizer-BioNtech und Moderna entwickelten Booster einen besseren, wenn auch wahrscheinlich kurzlebigeren Schutz gegen die derzeit vorherrschende BA.5 Omikron-Subvariante bieten als die bestehenden Impfstoffe, die entweder als Notimpfung zugelassen oder genehmigt sind. Alle Risiken, die mit dem Einsatz dieses Auffrischungsimpfstoffs verbunden sind, bevor die üblichen Daten aus klinischen Studien gesammelt und analysiert wurden, erscheinen den Gesundheitsvertretern der Bundesregierung angesichts der laufenden Notstandserklärung und der damit verbundenen Umsetzung von Gegenmaßnahmen als unbedeutend.

Amerikas bekanntester und, wie manche sagen würden, berüchtigter Arzt – es kommt auf die Sichtweise an – gab zu Protokoll, dass täglich etwa 400 Menschen an COVID sterben: „Wir haben keine Zeit für eine klinische Studie, weil wir den Impfstoff jetzt herausbringen müssen.“

Natürlich ist SARS-CoV-2 eine hochinfektiöse Krankheit, und Omikron BA.5, die vorherrschende Subvariante, ist einfacher zu übertragen als frühere Stämme, daher die Dringlichkeit für Fauci. Die Verringerung der Belastung der Krankenhäuser ist eindeutig einer der Gründe für die scheinbar laxen Vorschriften.

Kürzlich kündigten prominente Sprecher der Bundesregierung, darunter auch Fauci, die wahrscheinliche Absicht an, eine jährliche Grippeimpfung für die COVID-19-Impfstoffe in Betracht zu ziehen. Während die Grippeimpfung in den meisten Fällen nicht vorgeschrieben ist, könnten sie und die SARS-CoV-2-Impfstoffe sehr wohl vorgeschrieben werden.

Deshalb erklärte der COVID-19-Koordinator des Weißen Hauses, Dr. Ashish Jah, kürzlich: „Wir bewegen uns auf einen Punkt zu, an dem eine einzige jährliche COVID-Impfung das ganze Jahr über ein hohes Maß an Schutz vor schweren Krankheiten bieten sollte.“ Er äußerte sich zu der Aussicht, dass beide Impfungen jährlich verfügbar sein sollten, mit den Worten: „Deshalb hat uns Gott zwei Arme gegeben“, wie Arnie Mazer auf TrialSite berichtet.

Die Grippeschutzimpfungen werden mit herkömmlichen inaktivierten Impfstoffen durchgeführt, während die anderen von den US-Bundesbehörden (FDA, CDC) zugelassenen Impfstoffe mRNA-Impfstoffe (Pfizer-BioNTech, Moderna), virale Vektorimpfstoffe (Johnson & Johnson) und einen Protein-Untereinheiten-Impfstoff (Novavax) umfassen. Die mRNA-Impfstoffe wurden früher als Gentherapie eingestuft, aber diese Definition wurde geändert, sodass diese Produkte nicht mehr in diese Kategorie fallen.

