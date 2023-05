Dr. Malone: Die Impfgeschädigten wurden unterdrückt, erniedrigt und verleumdet

Andrea Bocellis „Music for Hope„-Auftritt auf dem Höhepunkt der weltweiten COVID-Absperrungen wurde 25 Millionen Mal angesehen.

Während er in einer leeren Mailänder Kathedrale auftrat, waren die Schnittbilder auf leere Städte am erschütterndsten: leere Straßen in Rom und Madrid, leere Autobahnen in Warschau, nicht einmal eine Fliege sitzt unter dem Eiffelturm, der Trafalgar Square ist in eine Stille gehüllt, die an die Zeit nach dem Atomkrieg erinnert, und Kapstadt, Sao Paulo, Buenos Aires, Los Angeles und New York folgen diesem Beispiel. Für viele von uns, die das Ereignis live verfolgten, hatte es nichts Hoffnungsvolles an sich. Man wollte sich unter sein Bett verkriechen und in stiller Verzweiflung sterben, schlimmer als alles, was Thoreau sich vorstellen konnte.

Das sind die Momente, die wir nie vergessen dürfen – als die Globalisten die Welt davon abhielten, sich zu drehen, und dann siegreich unsere Nasen hineinsteckten.

Wo sind die 25 Millionen Videozuschauer geblieben? Drei Jahre später hat der dritte internationale COVID-Gipfel in Brüssel nur noch ein paar hunderttausend Aufrufe. Offenbar will sich niemand die Zeit nehmen, die Wahrheit darüber zu hören, warum all diese Straßen leer waren. Der wichtigste Kommentar unter dem YouTube-Video zum COVID-Gipfel lautet: „Vergesst nie, was sie getan haben! Alle, die sich dem COVID-Faschismus angeschlossen haben, müssen zur Rechenschaft gezogen werden!“ (Hinweis an Juznik.)

Wie Dr. John Campbell anmerkt, scheint das Europäische Parlament mehr Meinungsfreiheit in Bezug auf die Realitäten der COVID zuzulassen als die meisten anderen Länder. (Ich habe über die Bedeutung von Dr. Campbells COVID-Berichterstattung hier und hier geschrieben.)

In Bezug auf den COVID-Gipfel fragt Campbell: „Warum wird in den Medien überhaupt nicht darüber berichtet? Warum wird es ignoriert? Es ist wirklich unglaublich.“

Der Internationale COVID-Gipfel III fand Anfang dieses Monats in Belgien statt und bezeichnet sich selbst als „sicherer Hafen“ für Ärzte, Anwälte und Fachleute aus der ganzen Welt, um ihre Erfahrungen mit COVID-19 und allem, was damit zusammenhängt, zu diskutieren. (Die Wikipedianer haben offenbar beschlossen, keinen Artikel über die Gipfeltreffen zu verfassen.)

Auf der Konferenz wird der Oktober 2021 als Dreh- und Angelpunkt in der Sicht vieler Menschen auf alles, was mit COVID zu tun hat, genannt, von Lockdowns bis zu den Injektionen. Ich muss sagen, dass ich glaube, dass die meisten Leute, die ich kenne, zu diesem Zeitpunkt begannen, die Narrative ebenfalls zu hinterfragen.

Cristian Terhes, Mitglied des Europäischen Parlaments, beginnt die Pressekonferenz nach dem Gipfel mit der Erklärung, dass die Referenten aus „Forschern und Fachleuten bestehen, die das Coronavirus seit vielen Jahren analysieren und sich damit beschäftigen“. Im Grunde waren es Fachleute, die ihre Erkenntnisse präsentierten. Bald übergibt er das Mikrofon an Dr. Robert Malone, den einige vielleicht als den gescholtenen „COVID-Fehlinformationsstar“ kennen, der von der New York Times verunglimpft und von Forbes als „Verschwörungstheoretiker“ bezeichnet wurde.

Andere kennen ihn vielleicht als die Stimme der Vernunft. Dr. Malone nahm auf der Pressekonferenz kein Blatt vor den Mund. In einer ungeschriebenen Rede äußerte er sich zu den COVID-Angriffen:

Ich möchte … eine der wichtigsten Erkenntnisse hervorheben, die sich durch alle Präsentationen zog, nämlich dass es tatsächlich Menschen gibt, die durch Impfungen geschädigt sind. Das ist etwas, das von allen Kanälen der … Konzernmedien und Regierungen unterdrückt wurde – dass es diese Menschen gibt, die wirklich durch Impfungen geschädigt sind, und dass es ihnen nicht erlaubt wurde, zu sprechen. Ihre Erfahrungen wurden unterdrückt, sie wurden herabgewürdigt, sie wurden verleumdet, und sie sind … geschädigt, zum großen Teil als Folge der überstürzten Einführung dieses Produkts ohne angemessene Tests.

Er fuhr fort, dass sie durch die aktive Umgehung der europäischen medizinischen Behörden, der amerikanischen FDA und anderer, bedauerliche Konsequenzen auf sich genommen hätten.

Er fuhr fort, über die Impfgeschädigten zu sprechen, und hatte eine Bitte an die Anwesenden:

Ich bitte nun Europa und das Europäische Parlament, zu bedenken, dass diese Menschen, die so viel durchmachen mussten, nicht nur durch die vorgeschriebenen Produkte und die Anforderungen des Impfpasses geschädigt wurden, sondern auch, um ihren täglichen Aktivitäten nachzugehen, um beschäftigt zu sein, oder weil sie nicht geimpft wurden, ihren Arbeitsplatz verloren haben, ihren Lebensunterhalt … Ich fordere nachdrücklich, dass wir diese Menschen anerkennen, dass wir zusammenarbeiten und dass die Europäische Union eine Führungsrolle bei der Entdeckung und Identifizierung potenzieller Behandlungen und Therapien übernimmt, damit sie entschädigt werden können … und dass sie für die Schäden entschädigt werden, die sie als Folge der Politik erlitten haben, die in der EU, den Vereinigten Staaten, Kanada, Neuseeland, Australien und überall auf der Welt umgesetzt wurde. Das ist also mein Appell.

Anschließend bezeichnete Malone die Weltgesundheitsorganisation (WHO) als „abgrundtiefes Versagen“ und verurteilte sie dafür, dass sie mit dem von ihr vorgeschlagenen Vertrag zur Pandemievorsorge Geld und Kontrolle anstrebt.

(In einem sehenswerten Interview mit Neil Oliver von GBNews spricht Malone über das WHO-Abkommen und die Bedrohung der nationalen Souveränität. „In einem Umfeld, in dem eine Regierung es für akzeptabel hält, fortschrittliche PSYOPS gegen ihre Bürger einzusetzen, wird das Konzept der Souveränität überholt.“ Das vollständige Interview können Sie hier sehen).

Die 23-minütige Pressekonferenz zum Abschluss des internationalen Gipfels, einschließlich der mutigen Kommentare von Dr. Malone, können Sie hier sehen.

Dank der fortlaufenden Arbeit von Organisationen wie dem Internationalen COVID-Gipfel besteht eine vielversprechende Chance, dass wir nie wieder gezwungen sein werden, die beispiellosen Bilder einer von Tyrannei zum Schweigen gebrachten Welt zu sehen.