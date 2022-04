Dr. Mercola: Erstmals Mikroplastik im menschlichen Blut gefunden und was Sie dagegen tun können

Mercola.com

Forscher in den Niederlanden analysierten Blutproben von 22 gesunden Freiwilligen; in 17 wurden Kunststoffpartikel gefunden – eine Quote von 77 %.

Die durchschnittliche Konzentration von Plastikpartikeln im Blut betrug 1,6 µg/ml, womit erstmals die Konzentration der polymeren Komponente von Plastik im menschlichen Blut gemessen wurde.

Polyethylenterephthalat (PET), das zur Herstellung von Wasser- und Limonadenflaschen aus Plastik verwendet wird, wurde am häufigsten nachgewiesen; einige der Blutproben enthielten bis zu drei verschiedene Arten von Plastik

Es ist „wissenschaftlich plausibel“, dass die Kunststoffpartikel über den Blutkreislauf zu den Organen transportiert werden und sogar von Immunzellen aufgenommen werden könnten, was möglicherweise die Veranlagung für Krankheiten mit immunologischer Grundlage erhöht

Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass sich winzige Plastikteile nicht nur in Ihrem Körper, sondern auch in Ihrem Blut befinden. Das haben Forscher aus den Niederlanden herausgefunden, die Blutproben von 22 gesunden Freiwilligen untersucht haben. Es ist das erste Mal, dass Mikroplastik in menschlichem Blut nachgewiesen wurde, und laut Studienautor Professor Dick Vethaak, Ökotoxikologe an der Vrije Universiteit Amsterdam in den Niederlanden, „ist es sicherlich vernünftig, besorgt zu sein“.

Tatsache ist, dass Plastik ein allgegenwärtiger Bestandteil der modernen Welt ist, der untrennbar mit unserem täglichen Leben verbunden ist – von Lebensmittelverpackungen und Flaschen aus Plastik bis hin zu Mikroperlen in Körperpflegeprodukten. Man schätzt, dass jährlich 11 Millionen Tonnen Plastikmüll in die Weltmeere gelangen – eine Menge, die sich bis 2040 fast verdreifachen könnte.

Mikroplastik, für das es keine Standarddefinition gibt, das aber häufig als weniger als 5 Millimeter lang definiert wird, ist besonders schädlich, da es so klein ist. Die Exposition erfolgt sowohl durch Einatmen als auch durch Verschlucken, und wenn es erst einmal im Körper ist, kann es sich frei im ganzen Körper verteilen und sogar in den Organen festsetzen.

Ihr Blut kann durch Plastik verschmutzt sein

Als die Forscher die 22 Blutproben analysierten, wurden in 17 davon Plastikpartikel gefunden – das entspricht einer Quote von 77 %. Mit dem Begriff „Kunststoffpartikel“ bezeichneten sie Partikel mit einer Größe von ≥700 Nanometern, die durch Membranen hindurch absorbiert werden können. Die durchschnittliche Konzentration von Kunststoffpartikeln im Blut betrug 1,6 µg/ml, was „eine erste Messung der Massenkonzentration der polymeren Komponente von Kunststoff im menschlichen Blut darstellt“.

Einige der Blutproben enthielten bis zu drei verschiedene Arten von Kunststoffen; es wurden Stahlspritzennadeln und Glasröhrchen verwendet, damit kein Kunststoff in die Proben gelangt. Genaue Messungen von Kunststoffen im menschlichen Blut sind wichtig für die Durchführung einer Risikobewertung der Verschmutzung durch Kunststoffpartikel, um die gesundheitlichen Folgen der Anreicherung von Kunststoffen im menschlichen Körper zu ermitteln.

In früheren Studien wurden mikroskopisch kleine Kunststoffpartikel in menschlichen Fäkalien nachgewiesen, was beweist, dass solche Partikel den Magen-Darm-Trakt durchlaufen. Kunststoffpartikel wurden auch in Kolektomie-Proben von Menschen sowie in menschlichem Plazentagewebe gefunden.

Vethaak erklärte jedoch gegenüber The Guardian: „Unsere Studie ist der erste Hinweis darauf, dass wir Polymerpartikel in unserem Blut haben – das ist ein bahnbrechendes Ergebnis. Aber wir müssen die Forschung ausweiten und den Umfang der Proben, die Anzahl der untersuchten Polymere usw. erhöhen. „8 Von den 17 Proben, in denen Kunststoffpartikel nachgewiesen wurden, waren folgende betroffen:

Die Hälfte enthielt Polyethylenterephthalat (PET), das zur Herstellung von Wasser- und Limonadenflaschen aus Kunststoff verwendet wird.

Ein Drittel enthielt Polystyrol, das häufig für Lebensmittelverpackungen verwendet wird

Ein Viertel enthielt Polyethylen, das für die Herstellung von Plastiktüten verwendet wird

Was passiert mit Plastik in Ihrem Körper?

Es ist klar, dass viele menschliche Körper eine unbekannte Menge an Plastikpartikeln in sich tragen. In einer Studie der Universität Newcastle (Australien) haben Forscher quantifiziert, was die Belastung durch Mikroplastik für den Menschen bedeuten könnte. Dabei kamen sie zu dem schockierenden Ergebnis, dass die durchschnittliche Person pro Woche etwa 5 Gramm Plastik zu sich nimmt – das entspricht etwa der Menge, die in einer Kreditkarte enthalten ist.

Es hat sich gezeigt, dass solche Kunststoffe im Labor menschliche Zellen schädigen, aber wie die Forscher der vorgestellten Studie erklärten:

Der Verbleib von Kunststoffpartikeln im Blutkreislauf muss weiter untersucht werden, um Fragen zur potenziellen Akkumulation in der Allgemeinbevölkerung und bei beruflich exponierten Arbeitnehmern, zu den Umweltfaktoren, die zur internen Exposition beitragen, sowie zu toxikologischen und gesundheitlichen Auswirkungen, die sich aus verschiedenen Expositionsszenarien ergeben können, zu beantworten.

Sie erklärten, dass es „wissenschaftlich plausibel“ sei, dass die Kunststoffpartikel über den Blutkreislauf zu den Organen transportiert werden, und stützten sich dabei auf Daten, die zeigen, dass 50-, 80- und 240-nm-Polystyrolkügelchen und Polypropylen in Mikrogröße die menschliche Plazenta durchdringen können.12 Tierstudien zeigen ebenfalls einen beunruhigenden Trend, dass sich Kunststoffpartikel durch den Körper bewegen.

In einer Studie wurden schwangere Ratten über die Lunge 20 nm großen Nanopolystyrolkügelchen ausgesetzt. Vierundzwanzig Stunden später wurden die Partikel in der Lunge, dem Herzen und der Milz des Muttertiers gefunden, während die Kunststoffe auch in die Plazenta und die Leber, die Lunge, das Herz, die Niere und das Gehirn des Fötus gewandert waren. Es wurde auch ein vermindertes Gewicht des Fötus und der Plazenta beobachtet, und es ist möglich, dass die Exposition beim Fötus „den Beginn einer Entwicklungskrankheit auslösen“ könnte:

In Laborstudien wurde berichtet, dass junge und erwachsene Nachkommen nach der Inhalation technischer Nanomaterialien durch die Mutter während der Schwangerschaft koronare Dysfunktion, Gefäßstörungen, negative Auswirkungen auf die reproduktive Gesundheit und neurologische Folgen aufweisen.

In einem anderen Beispiel wurden Mäuse fünf Wochen lang oral Polystyrol-Mikroplastik ausgesetzt. Das Körper-, Leber- und Fettgewicht nahm ab, und auch die Mucinsekretion im Darm war verringert, was darauf hindeutet, dass die Kunststoffe zu einer Dysbiose der Darmmikrobiota führten. Die Exposition gegenüber Kunststoffen führte bei den Mäusen auch zu einer Störung des haptischen Lipidstoffwechsels, und die Partikel wurden in Leber, Niere und Darm nachgewiesen.

Eine kardiovaskuläre Toxizität wurde auch bei Ratten nachgewiesen, wo Polystyrol-Mikroplastik zu Herzfibrose und -dysfunktion führen konnte, möglicherweise durch Induktion von oxidativem Stress und Apoptose des Myokards, der Muskelschicht des Herzens.

Auch die kumulative Exposition gegenüber Mikroplastik zusammen mit anderen Umweltschadstoffen muss berücksichtigt werden. Als Mäuse sowohl Mikroplastik als auch phosphororganischen Flammschutzmitteln – einem weiteren allgegenwärtigen Toxin – ausgesetzt waren, wurden mehr oxidativer Stress und Neurotoxizität festgestellt. Die gleichzeitige Exposition verstärkte auch die Störung des Aminosäurestoffwechsels und des Energiestoffwechsels bei den Mäusen.

Sie sind Kunststoffen in Lebensmitteln, Wasser und Luft ausgesetzt

Die im Blutkreislauf gefundenen Kunststoffpartikel repräsentieren alle potenziellen Expositionswege, erklärten Forscher in Environment International. Dazu gehören:

Luft Wasser Lebensmittel Körperpflegeprodukte, z. B. PET in Lipgloss und Polyethylen in Zahnpasta Zahnärztliche Polymere Fragmente von Polymerimplantaten Polymere Nanopartikel zur Verabreichung von Medikamenten Rückstände von Tätowiertinte

Man geht davon aus, dass die meisten Kunststoffpartikel in den menschlichen Blutkreislauf gelangen, nachdem sie verschluckt oder eingeatmet wurden, und nicht durch die Absorption über die Haut:

Luftgetragene Partikel zwischen 1 nm und 20 µm gelten als lungengängig. Ultrafeine (<0,1 µm) eingeatmete Partikel können absorbiert werden und sich in der Lunge anreichern, während die meisten größeren Partikel vermutlich hochgehustet und schließlich verschluckt werden und eine zweite Chance zur Absorption über das Darmepithel haben.

Es ist bekannt, dass sich Mikroplastik insbesondere in für den menschlichen Verzehr bestimmten Meeresfrüchten anreichert. In einer Studie auf Fischmärkten in Kalifornien und Indonesien wurde bei einem Viertel der Fische Plastik in den Eingeweiden gefunden. Auch in 33 % der untersuchten Muscheln wurden Kunststoffe und andere vom Menschen verursachte Abfälle gefunden.

In einer Studie über Süßwasser wiesen 83 % der Fische ebenfalls Plastikmüll in ihren Eingeweiden auf, zumeist Mikroplastik, einschließlich Mikrofasern. Bier, Leitungswasser und Meersalz sind weitere bekannte Übeltäter, in denen messbare Mengen von Mikroplastik nachgewiesen wurden.

„Basierend auf Verbraucherrichtlinien deuten unsere Ergebnisse darauf hin, dass eine durchschnittliche Person jährlich mehr als 5.800 Partikel synthetischen Mülls aus diesen drei Quellen aufnimmt, wobei der größte Beitrag aus Leitungswasser stammt (88 Prozent)“, so die Forscher in PLOS One.

Um eine Vorstellung vom Ausmaß des Problems zu bekommen, wird geschätzt, dass sich bis zum Jahr 2025 11 Milliarden Tonnen Plastik in der Umwelt ansammeln werden. Während sie sich langsam zersetzen, werden winzige Fragmente durch Wind und Regen aufgewirbelt, wo sie über die ganze Welt transportiert werden.

Nach Angaben von Forschern und Kollegen der Utah State University fallen jedes Jahr mehr als 1.000 Tonnen Mikroplastikpartikel durch Wind und Regen in geschützte Gebiete – wie Nationalparks – im Süden und mittleren Westen der USA.25 Das entspricht einer durchschnittlichen Ablagerungsrate von 132 Kunststoffen pro Quadratmeter und Tag.

Können Kunststoffe das Immunsystem beeinträchtigen?

Die gesundheitlichen Auswirkungen von Mikroplastik sind erst in Ansätzen bekannt. Zu den direkten Risiken kommen noch die Risiken hinzu, die von den Umweltchemikalien ausgehen, die sie enthalten. Es ist bekannt, dass Kunststoffe beispielsweise endokrin wirksame Chemikalien und Karzinogene aus dem Meerwasser aufnehmen. Tatsächlich können Kunststoffe Giftstoffe so konzentrieren, dass sie in einer Konzentration vorkommen, die bis zu einer Million Mal höher ist als die im umgebenden Meerwasser.

Solche Chemikalien, die sich über Jahrzehnte ansammeln, werden mit gesundheitlichen Problemen in Verbindung gebracht, darunter Wachstumsstörungen, verminderte Fruchtbarkeit sowie Entwicklungs- und Fortpflanzungsschäden.

„Wir sollten dieses Material nicht einatmen“, sagte Steve Allen, Mikroplastikforscher an der Universität Strathclyde in Schottland, gegenüber Scientific American. „[Kunststoffe in der Umwelt] tragen alle Arten von Pestiziden, Schwermetallen und all die anderen Chemikalien, die wir im Laufe der Zeit hergestellt haben. Sie tragen sie direkt in unsere Lunge.“

Neben Wind und Regen ist auch das Trinken aus Plastikwasserflaschen ein weiterer Weg der Belastung. Bei der Untersuchung gängiger Flaschenwassermarken wurden durchschnittlich 10,4 Mikroplastikpartikel mit einer Größe von mehr als 100 um pro Liter Wasser in Flaschen festgestellt. In einigen Fällen wurden über 10.000 Mikroplastikpartikel pro Liter festgestellt.

Frederick vom Saal, ein emeritierter Professor für Biowissenschaften an der Universität von Missouri, erklärte gegenüber Time:

In Tiermodellen und in epidemiologischen Studien am Menschen haben wir einen Zusammenhang zwischen der Exposition gegenüber Kunststoffen und bekannten Gesundheitsrisiken festgestellt … Sie werden mit der Adipositas-Epidemie und anderen Stoffwechselkrankheiten wie Diabetes und Herzkrankheiten in Verbindung gebracht, ebenso wie mit Krebs, Fortpflanzungsproblemen und neuronalen Problemen wie Aufmerksamkeitsstörungen. Wenn man sich die Trendlinien der nicht übertragbaren Krankheiten auf der ganzen Welt anschaut, stellt man fest, dass es einen Zusammenhang zwischen der Exposition gegenüber diesen [Kunststoff-]Schadstoffen gibt.

Es besteht auch die Sorge, dass Kunststoffe auf unbekannte Weise mit dem menschlichen Immunsystem interagieren könnten. Die Forscher von Environment International erklärten:

Zumindest einige der Kunststoffpartikel, mit denen der Mensch in Berührung kommt, können bioverfügbar sein, und … die Ausscheidungsrate, z. B. über die Gallenwege, die Nieren oder die Übertragung auf und die Ablagerung in Organen, ist langsamer als die Absorptionsrate im Blut. … Es bleibt zu klären, ob Kunststoffpartikel im Plasma vorhanden sind oder von bestimmten Zelltypen transportiert werden (und inwieweit solche Zellen an der Verlagerung von Kunststoffpartikeln über die Schleimhäute in den Blutkreislauf beteiligt sein können).

Wenn Plastikpartikel im Blutkreislauf tatsächlich von Immunzellen getragen werden, stellt sich auch die Frage, ob eine solche Exposition möglicherweise die Immunregulation oder die Prädisposition für Krankheiten mit immunologischer Grundlage beeinflussen kann.

Reduzieren Sie Ihre Exposition gegenüber Plastikverschmutzung

Letztlich muss die Plastikverschmutzung an der Quelle eingedämmt werden, aber Sie können dazu beitragen, Ihre Belastung zu verringern, indem Sie sich bewusst machen, wie viel Plastik Sie täglich verwenden – und es einschränken, wo Sie können. Einige Schritte sind einfach, wie der Austausch von Plastiktüten, -flaschen, -strohhalmen, -utensilien und Lebensmittelbehältern gegen haltbarere, wiederverwendbare Produkte.

Andere Schritte erfordern vielleicht mehr Überlegung, wie z. B. die Wahl der Kleidung zu überdenken. Bei einem Vergleich von Acryl, Polyester und einer Polyester-Baumwoll-Mischung schnitt Acryl am schlechtesten ab, da es Mikrofasern bis zu viermal schneller abwirft als die Polyester-Baumwoll-Mischung. Achten Sie auch im Supermarkt darauf, dass Sie möglichst plastikfreie Lebensmittel kaufen.

Wenn Sie sich vollwertig ernähren, sollten Sie möglichst wenig Plastikverpackungen verwenden, aber auch auf in Plastik verpackte Produkte achten. Im Folgenden finden Sie einige weitere einfache Maßnahmen, die Sie ergreifen können, um den Plastikverbrauch in Ihrem Leben zu verringern. Wenn Sie sie mit ein oder zwei Freunden teilen, werden die positiven Auswirkungen nur noch größer werden:

Verwenden Sie wiederverwendbare Einkaufstaschen für Lebensmittel

Nehmen Sie Ihren eigenen Restebehälter mit ins Restaurant

Bringen Sie Ihren eigenen Kaffeebecher mit, und bringen Sie Trinkwasser von zu Hause in Glasflaschen mit, anstatt Wasser in Flaschen zu kaufen.

Bitten Sie darum, dass Ihre Zeitungen und Ihre chemische Reinigung nicht in Plastikfolie eingewickelt werden.

Bewahren Sie Lebensmittel in Glasbehältern oder Mason-Gläsern auf, statt in Plastikbehältern und Gefrierbeuteln aus Plastik

Vermeiden Sie Einweggeschirr und -strohhalme und kaufen Sie, wenn möglich, Lebensmittel in großen Mengen, die Sie in einer wiederverwendbaren Tasche mit nach Hause nehmen können.

Entscheiden Sie sich für Einwegrasierer, Stoffwindeln und Kinderspielzeug aus Holz und nicht aus Plastik

Vermeiden Sie verarbeitete Lebensmittel (die in Plastiktüten mit Chemikalien gelagert werden). Kaufen Sie stattdessen frische Produkte, und verzichten Sie auf Plastiktüten.

Quellen: