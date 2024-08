Dr. Robert Malone: Affenpocken sind “psychologische Kriegsführung” durch das “Böse”!

Der weltbekannte Impfstoffforscher Dr. Robert Malone hat die Öffentlichkeit aufgerufen, sich gegen das “Böse” zu erheben, das die Menschheit mit “psychologischer Kriegsführung” überziehe.

Malone, der Erfinder der mRNA-Technologie, warnt davor, dass diejenigen, die hinter dem Versuch stehen, die Affenpocken als “nächste Pandemie” auszulösen, die Menschheit an das “Ende der Fahnenstange” treiben, wie wir sie kennen.

In einem neuen Interview mit Alex Jones auf Infowars erklärte Malone, dass die Menschen dem Druck der Globalisten, die Öffentlichkeit ihrer Freiheiten zu berauben, “widerstehen” müssten.

Er verglich die Situation mit einem “Kampf zwischen Gut und Böse”.

An anderer Stelle des Interviews bezeichnete Malone die Affenpocken-Agenda als die “Bewaffnung der Angst”.

Er erklärte, wie Infektionskrankheiten dazu benutzt werden, die Öffentlichkeit durch Angst dazu zu bringen, unpopuläre Maßnahmen zu unterstützen.

Malone erläuterte auch, wie vor drei Jahren “Kriegsspiele” mit Affenpocken durchgeführt wurden.

Er wies darauf hin, dass Simulationen einer Affenpocken-Pandemie durchgeführt wurden, die den “Kriegsspielen” mit Coronaviren vor dem Auftreten von Covidien sehr ähnlich waren.

Malones Äußerungen kommen, nachdem ein anderer hochrangiger Beamter die Covid-Pandemie mit Kriegsführung in Verbindung gebracht hat.

Wie Slay News berichtet, hat der ehemalige Nationale Sicherheitsberater der USA, General Michael Flynn, erst letzte Woche die Katze aus dem Sack gelassen.

Er warnte das amerikanische Volk, dass COVID-19 als “Biowaffe” geschaffen wurde, die auf die Öffentlichkeit losgelassen wurde, um die Wahlen 2020 zugunsten der Demokraten zu manipulieren.

Flynn erklärte, dass Covid eine Biowaffe sei, die die Wahlen 2020 beeinflussen solle, um die Wiederwahl von Präsident Donald Trump zu verhindern.

Er erklärte auch, dass die Bemühungen darauf abzielten, zukünftige Wahlsysteme zu ändern, um die Demokraten an der Macht zu halten.

Flynn, der als 24. Nationaler Sicherheitsberater in der Trump-Regierung diente, sagte:

“Der ganze Zweck von Covid war es, sicherzustellen, dass die Wahl 2020 in der Tasche war… Sobald das geschehen war, war der eigentliche Teil von Covid, die Einführung von Covid, der biologischen Waffe, durch China, um sicherzustellen, dass wir unser Wahlsystem und unsere Wahlprozedur ändern konnten”.

Flynn ist nicht der erste hochrangige Beamte, der davor warnt, dass Covid und die “Impfstoffe”, mit denen es angeblich bekämpft werden soll, Biowaffen sind.

Wie Slay News berichtet, hat die Republikanische Partei von Arizona im April eine “Ban the Jab”-Resolution verabschiedet, in der die Covid-mRNA-Injektionen offiziell als “biologische und technologische Biowaffen” bezeichnet werden.

Inzwischen haben auch die Republikanische Partei in Idaho und die Clackamas County GOP in Oregon eine “Ban the Jab”-Resolution verabschiedet.

Zudem warnte der renommierte Virologie-Experte Dr. David Martin im Juni die Öffentlichkeit, dass es sich bei den Covid mRNA-Spritzen in Wirklichkeit um Biowaffen handele und nicht um “Impfstoffe”, wie man sie glauben machen wolle.