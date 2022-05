Dr. Robert Malone über die von der Biden-Administration vorgeschlagenen Änderungen zum WHO-Pandemievertrag – ein anklagbares Vergehen

Der renommierte mRNA-Pionier bezeichnete die von den USA vorgeschlagene Abgabe von Befugnissen an die Weltgesundheitsorganisation als „vorsätzliche“ Untergrabung der US-Verfassung.

Dr. Robert Malone, der Erfinder der mRNA-Technologie, bezeichnete am Freitag die kürzlich von der Regierung Biden vorgeschlagenen Änderungen der Internationalen Gesundheitsvorschriften (IGV) der Weltgesundheitsorganisation (WHO) als „ein anklagbares Vergehen“.

Malone argumentierte in Steve Bannons War Room Show, dass die vorgeschlagenen Änderungen, die laut Dr. Peter Breggin und Ginger Breggin im Wesentlichen die Souveränität der USA und anderer Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen an die WHO abtreten würden, eine vorsätzliche Untergrabung der US-Verfassung darstellen.

Die Breggins haben festgestellt, dass die Änderungsanträge „den Generaldirektor der WHO ermächtigen werden, Gesundheitsnotfälle oder -krisen in jeder Nation auszurufen, und zwar einseitig und gegen den Widerstand der Zielnation“.

Am Freitag zeichnete Malone ein Bild von der beispiellosen politischen Unterwerfung unter die WHO, die nicht nur den USA, sondern allen UN-Mitgliedsstaaten auferlegt werden würde.

„Unter Artikel fünf wird die WHO Frühwarnkriterien entwickeln, die es ihr ermöglichen, eine [Gesundheits-]Risikobewertung für einen Mitgliedsstaat zu erstellen, was bedeutet, dass sie die Art von Modellsimulationen von Vorhersagen verwenden kann, die das Risiko von COVID 19 vor über zwei Jahren übertrieben haben“, sagte Malone und bemerkte, dass dies eine Welt der „verstärkten Überwachung“ impliziert.

„Sobald die WHO ihre Einschätzung einseitig erstellt hat, wird sie diese den zwischenstaatlichen Organisationen in den anderen Mitgliedsstaaten mitteilen. Diese haben dann eine 48-Stunden-Frist … um eine Entscheidung über die Einhaltung des Mandats zu treffen, die vollständig unter der Kontrolle von Tedros, dem Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation, steht“.

Laut Malone würde dies der WHO erlauben, „die US-Verfassung zu umgehen“ und „sie durch diese verquere Logik zu untergraben, dass die öffentliche Gesundheit Vorrang vor der amerikanischen Verfassung haben sollte.“

Wie die Breggins betonten, „gibt es keine spezifische Grenze dafür, was einen gesundheitlichen Notfall darstellt“, der laut WHO „jede Krankheit oder jeden medizinischen Zustand … umfasst, die/der einen erheblichen Schaden für den Menschen darstellt oder darstellen könnte.“

Malone fügte hinzu, dass der Kongress parallel zu den vorgeschlagenen Regeländerungen Maßnahmen ergriffen hat, die es dem Präsidenten im Wesentlichen erlauben, einen Vertrag ohne die Ermächtigung des Kongresses zu unterzeichnen“, wodurch die Fähigkeit des amerikanischen Volkes, sich im Wesentlichen von nicht gewählten Parteien regieren zu lassen, weiter eingeschränkt wird.

Darüber hinaus würden die vorgeschlagenen Änderungen die 18-monatige Schonfrist, in der eine Nation ihre Zustimmung zu Änderungen zurückziehen kann, auf sechs Monate reduzieren.

„Das bedeutet, dass dieses Gesetz noch vor den Zwischenwahlen im November durch das amerikanische politische System und die Weltgesundheitsorganisation gepeitscht werden wird“, sagte Malone.

„Das ist eines dieser Dinge, die wie Science Fiction klingen. Es ist schwer zu glauben, dass der Präsident der Vereinigten Staaten und seine Regierung absichtlich die Verfassung untergraben, aber genau das ist es, was mich betrifft. Das ist ein Verstoß gegen seinen Amtseid, die Verfassung zu verteidigen“, sagte Malone zu Bannon.

Malone sagte, dass nicht nur die Verfassung, sondern auch die „Rechte der Staaten“, zu denen auch die „Kontrolle über die medizinische Versorgung“ gehöre, an die WHO und auch an ihre „zwei Hauptgeldgeber“, die Kommunistische Partei Chinas und die Bill und Melinda Gates Stiftung, übergeben würden.

„Diese beiden kontrollieren die WHO vollständig“, sagte Malone.

Während die potenziellen Befugnisse der WHO während eines solchen „potenziellen oder tatsächlichen“ Gesundheitsrisikos nicht klar definiert sind, haben die Breggins beobachtet, dass die „Breite des Machtbereichs der WHO“ durch die anderen UN-Organisationen angedeutet wird, mit denen sie „das Recht“ haben wird, zusammenzuarbeiten, „einschließlich derjenigen, die sich auf Lebensmittel und Landwirtschaft, Tiergesundheit, Umweltprogramme oder andere relevante Einrichtungen beziehen“ (Artikel 6.1).

„Auch hierfür ist keine Erlaubnis der betreffenden Nation erforderlich … Und wie wir gesehen haben, wird im Vorwort zu diesen Verordnungen eine viel größere Anzahl potenzieller kooperierender Einrichtungen vorgestellt“, schreiben die Breggins.

Sie merkten ferner an, dass die WHO, da „das gesundheitsgefährdende Ereignis so unspezifisch sein kann, dass es ‚unbekannte Ursachen oder Quellen‘ hat“, „uneingeschränkte Befugnisse erhält, um ihre Interventionen zu definieren und dann umzusetzen.“