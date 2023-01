Dr. Vernon Coleman: Was wird im Jahr 2023 passieren?

Heute werde ich Ihnen sagen, was im Jahr 2023 passieren wird. Ich habe keinen Informanten, der mich mit Geheimnissen füttert. Ich habe keine Mikrofone im Hauptquartier des Weltwirtschaftsforums platziert und ich habe auch nicht Bill Gates auf der Kurzwahltaste.

Ich weiß genau, was passieren wird, denn seit Anfang 2020, als die Lügen zum ersten Mal auftraten und die Regierungen auf der ganzen Welt begannen, dieselben Worte zu demselben düsteren Lied zu singen, verfolgen die Verschwörer ein rücksichtsloses und böses Programm aus Betrug, Täuschung und Angst.

Es ist Ende 2022 und dies ist Video 319. Wenn Sie alle 319 gesehen haben, können Sie sich selbst auf die Schulter klopfen – aber wenn Sie im Vereinigten Königreich sind, verrenken Sie sich bitte nichts, denn es gibt keine Krankenwagen, keine Hausärzte und keine Krankenhäuser; und möglicherweise auch keine Royal Mail, die Ihnen eine Genesungskarte bringt. Die Hausärzte, die hohe sechsstellige Gehälter beziehen, wollen eine 21-Stunden-Woche, ohne dass sie die Patienten persönlich sehen müssen, und drohen mit Streiks. Woran wird man erkennen, ob die Hausärzte streiken? Sie haben Millionen von giftigen Spritzen verteilt, die Herzinfarkte verursachen, und jetzt gibt es keine Krankenwagen und keine Krankenhäuser.

Ganz in der Tradition von Bösewichten wie Ernst Stavro Blofeld wollen die Verschwörer die Weltherrschaft an sich reißen. Es geht nur um Macht und Geld. Sie möchten das gesamte verbliebene Öl für sich selbst. Sie wissen, dass es zur Neige geht, und sie wollen ihre obszönen Superjachten in Bewegung halten. Sie wollen auch genügend Treibstoff für Flugzeuge und für die Bombardierung von Ausländern.

Die Ölknappheit dauert nun schon ewig und wird immer schlimmer. Zusätzliche Steuern für Ölfirmen bedeuten, dass die Exploration zum Stillstand kommt. Die Banken wollen Unternehmen, die nach mehr Öl suchen, nicht unterstützen. Die Politik der EU in Bezug auf Tanker und deren Versicherung bedeutet, dass der weltweite Ölfluss behindert wird. Denken Sie daran, dass die EU immer der erste Schritt der Verschwörer in Richtung einer nicht gewählten, brutalen Weltregierung war. Diejenigen, die die EU unterstützen, sind Kollaborateure der allerschlimmsten Sorte.

Wenn das russische Öl vom Markt verschwindet, werden die anderen Produzenten immer mehr Macht haben. Der Ölpreis wird nur noch weiter steigen.

Die Verschwörer haben mithilfe von diskreditierten Organisationen wie YouTube und der BBC die globale Erwärmung als Vorwand geschaffen, um uns am Reisen zu hindern. Und die Pläne schreiten gut voran. Die Regierung des Vereinigten Königreichs wurde kürzlich von den Klimawandel-Kultisten in Oxford und dem unvermeidlichen Imperial College angewiesen, bis 2030 alle Flughäfen im Vereinigten Königreich zu schließen, außer Heathrow, Glasgow und Belfast. Und bis 2050 müssen die drei verbleibenden geschlossen werden. Bis dahin darf der Zugang zu den Flughäfen nur noch per Bahn erfolgen. In Oxford – das mir inzwischen als Weltzentrum des aus der Tyrannei geborenen Wahnsinns erscheint – sollen die Bürger die meiste Zeit des Jahres in Gemeinschaftsgefängnissen eingesperrt werden. Überprüfen Sie das alles, wenn Sie mir nicht glauben. Vermutlich werden nur die Verschwörer, Politiker und Klimawandel-Kultisten reisen dürfen.

Und wie ich Sie bereits vor drei Jahren in einem Video mit dem Titel „A Population Control Plan“ (Plan zur Bevölkerungskontrolle) gewarnt habe, das am 16. Mai 2020 veröffentlicht und rasant wieder zensiert wurde, wollen sie die Weltbevölkerung reduzieren. Die Abschrift ist in meinem Buch Covid-19: The Greatest Hoax in History, das die Skripte aller meiner frühen Videos enthält, mit Ausnahme des ersten, das ich ohne Skript gedreht habe.

Die absichtlich herbeigeführte Nahrungsmittel- und Treibstoffknappheit ist Teil ihres rücksichtslosen, völkermörderischen Masterplans. Der Designerkrieg, den wir noch nicht ganz gegen Russland erklärt haben, bedeutet, dass den westlichen Landwirten der Zugang zu Düngemitteln verwehrt wird – man bedenke, dass 28 % des weltweiten Angebots aus Russland und der Ukraine kommen. Zusammen mit den steigenden Treibstoffpreisen und dem rücksichtslosen Vorgehen der Regierung führt dies dazu, dass Tausende von Bauernhöfen geschlossen werden. Die niederländische Regierung zum Beispiel hat gerade 3.000 landwirtschaftliche Betriebe geschlossen, um die Sektierer zufriedenzustellen, die behaupten, sie seien besorgt, dass wir gelegentlich etwas bessere Sommer haben könnten.

Die absurden Re-Wilding-Programme, bei denen Bisons, Wildschweine, Wölfe, Biber und Wildkatzen auf dem Land eingeführt werden, wo es sie noch nie gegeben hat, zielen darauf ab, die Menschen vom Land in die Städte zu treiben, die Lebensmittelpreise in die Höhe zu treiben und dafür zu sorgen, dass die meisten Menschen Lebensmittel essen, die in Labors hergestellt wurden. All die herumwandernden Bisons nützen weder den Kohlfeldern noch den Sonnenkollektoren viel.

Die Menschen bemerken nicht, was geschieht, weil sie durch die Ablenkungen und Irreführungen in die Irre geführt werden. Die Verschwörer sind wie Zauberkünstler. Sie benutzen schwachsinnige narzisstische Exhibitionisten wie Herrn Harry und Frau Meghan, um die schwachsinnigen Massen abzulenken. Gefälschte Auseinandersetzungen über Rasse und Sexismus werden inszeniert, um abzulenken und zu spalten. Ein als unpassend empfundenes Wort wird zu einem lebensverändernden Angriff – aber nur, wenn es in eine Richtung geht. Unterdessen scheint der Rassismus gegen weiße Männer unvermindert weiterzugehen. Einem weißen Mann, der sich um eine Stelle bei der Polizei von West Yorkshire bewarb, wurde offenbar gesagt, er sei nicht geeignet, weil nur Frauen und ethnische Minderheiten eingestellt würden. Drehen Sie das um und sehen Sie, wie es klingt. Wie viele doppeldenkende Linke würden aufschreien, wenn die Polizei von West Yorkshire bekannt geben würde, dass sie keine Frauen oder nicht-weiße Männer einstellt? Oder nur Nicht-Juden einstellt? Oder nur Heterosexuelle rekrutiert?

Rassenschützer würden eine Statue abreißen, aber ich habe nicht gesehen, dass sie sich über Hunderte von Millionen Menschen beschweren, die in Afrika und Asien aufgrund der massiv hohen Lebensmittel- und Kraftstoffpreise verhungern. Europa gibt zwar vor, sehr grün zu sein und sich für eine Netto-Nullbilanz einzusetzen, importiert aber riesige Mengen an gefällten Bäumen, die zur Stromerzeugung verbrannt werden, und wird mit verflüssigtem Erdgas versorgt, das in riesigen dieselbetriebenen Tankern aus den Vereinigten Staaten importiert wird. Und in Europa wurden 573 Milliarden Euro an Steuergeldern ausgegeben, um die Energiepreise erschwinglich zu halten. Diese Art von Geld ist in Afrika oder Asien nicht verfügbar.

Das nächste Problem für Europa ist, dass die Gasspeicher längst mit russischem Gas gefüllt sind. Das wird nicht vor dem nächsten Winter der Fall sein. Außerdem waren die chinesischen LNG-Gaseinfuhren aufgrund ihrer verrückten Nullzollpolitik gering. Wenn diese Politik endet, werden die Chinesen das gesamte Gas aufkaufen. Wenn Sie glauben, dass dieser Winter schlecht für die Preise und das Kälteempfinden ist, warten Sie bis zum nächsten Winter.

Digitalisierung, Zwangsimpfungen und ein globales Sozialkreditprogramm sind Teil des Plans, alles zu kontrollieren, was wir tun. Der Feind wird die Angst so hoch wie möglich halten, mit Hungersnöten, wirtschaftlichem Zusammenbruch, Kriegen und endlosen Drohungen mit neuen Krankheiten. Und natürlich werden die Todesfälle durch Impfschäden als „plötzlicher Kindstod“ eingestuft. Sie werden niemals die Impfstoffe für etwas verantwortlich machen. Sie werden die Impfstoffe mit der Digitalisierung in Verbindung bringen, und Sie werden nichts tun können, wenn Sie nicht alle Pflichtimpfungen erhalten haben. Davor habe ich schon vor Jahren gewarnt, wie Sie sich erinnern werden.

Der wichtigste, unmittelbare Kampf ist der Kampf um den Erhalt des Bargelds. Die Schwachköpfe sagen: „Oh, wie schade, dass das Bargeld verschwindet“, ohne zu begreifen, warum das Bargeld verschwindet. Bargeld ist der Schlüssel zu allem. Gehen Sie nicht in Geschäfte oder Cafés, die kein Bargeld annehmen. Gehen Sie einfach weg. Und wenn Ihre Stadtverwaltung Parkplätze einführt, auf denen man nur noch mit einer App parken kann, sollten Sie sich unbedingt beschweren. Ich glaube, dass sie wahrscheinlich gegen das Gesetz verstoßen und Sie sollten Einspruch einlegen, wenn Sie ein Bußgeld bekommen. Machen Sie Fotos und suchen Sie Zeugen. Wir müssen diese verdammten Apps bekämpfen. Das ist gegenwärtig ein wirklich wichtiger Kampf.

Sie möchten eine vollständig digitale Gesellschaft. Wenn es kein Bargeld mehr gibt, können sie Ihnen den Zugang zu Ihrem Geld abschneiden. Schauen Sie sich an, was mit den kanadischen Truckern passiert ist, deren Bankkonten eingefroren wurden, weil sie es gewagt haben zu protestieren. Und schauen Sie sich an, was mit Bitchute passiert ist – eine der wenigen Plattformen, auf denen wahrheitsgemäße Videos erscheinen können. Helfen Sie Ray bei Bitchute, wenn Sie können – auf dieser Plattform gibt es Hinweise, wie Sie helfen können. Vielen Dank an Mark von Earthnewspaper und all die Leute, die meine Videos auf Bitchute und andere Plattformen stellen. Und versuchen Sie, zu Brandnewtube zurückzugehen, für dessen Wiederherstellung Muhammed Butt gekämpft hat. Die Leute, die es abgeschaltet haben, wer auch immer das war, haben es geschafft, einen ganzen Haufen meiner Videos zu löschen und zu zerstören, aber wir haben es geschafft, Sicherheitskopien hinter dem Sofa zu finden.

Und die Hauspreise? Nun, sie sinken überall. Aber in Großbritannien werden sie am stärksten sinken. Wie ich in meinem letzten Video dargelegt habe, glauben unabhängige Experten jetzt, dass die Hauspreise um ein Drittel sinken könnten. Ein Haus für 300.000 Pfund wird dann 200.000 Pfund wert sein. Die meisten Hausbesitzer mit Hypotheken werden unter Wasser stehen – sie werden mehr Schulden für ihr Haus haben, als es wert ist. Denken Sie an das WEF: Sie werden nichts besitzen und glücklich sein. Und die Hypothekenzinsen werden hoch bleiben. Sie werden nie mehr auf den alten Stand zurückgehen.

Nichts geschieht jetzt zufällig. Es gibt keine Zufälle. Alles Schlechte, das jetzt geschieht, ist Teil eines Gesamtplans, und wenn man das weiß, ist es leicht zu erkennen, was als Nächstes kommt. Man mag Sie und mich als Verschwörungstheoretiker bezeichnen, aber sie sind Verschwörungspraktiker.

Jedes Mal, wenn etwas Schlimmes passiert, fragen Sie sich: „Wer profitiert davon – und wie genau wird er profitieren?

Und fragen Sie sich, wie die Verschwörer davon profitieren werden. Denken Sie daran, dass es sich bei ihnen um eine potente Mischung aus heuchlerischen Linken, die von Kommunisten nicht zu unterscheiden sind, und einem Haufen gieriger Milliardärsbetrüger handelt, die nichts anderes als rohe Faschisten sind.

Und wenn Sie es für seltsam halten, dass Kommunisten mit Faschisten zusammenarbeiten würden, dann bedenken Sie Folgendes. Wenn die Politik eine gerade Linie ist, mit Kommunisten an einem Ende und Faschisten am anderen, und man die gerade Linie in einen Kreis verwandelt, dann stehen die Kommunisten und die Faschisten Seite an Seite, weil ihre Ziele und Methoden ununterscheidbar sind.

Die Verschwörer und ihre Handlanger, Kollaborateure, Leute wie Politiker, Akademiker, Rundfunkanstalten, Regierungsberater, Zeitungsredakteure und das medizinische Establishment, werden Ihnen erzählen, dass die Inflation bald unter Kontrolle sein wird, dass die Zinssätze auf Null zurückgehen werden, dass die Kraftstoff- und Lebensmittelpreise bald wieder normal sein werden und dass alles, worüber wir uns Sorgen machen müssen, die hysterischen und unsinnigen Behauptungen der Klimakultisten sind, dass der Eiffelturm in einer Woche am Mittwoch vollständig unter Wasser stehen wird und dass die Freiheitsstatue bis zum nächsten Dienstag geschmolzen sein wird.

Die Netto-Null-Problematik ist der beängstigendste gesetzgeberische Unsinn, der je geschaffen wurde – schlimmer noch als Chinas irrsinnige Netto-Covid-Politik, die natürlich absichtlich dazu dient, die Einhaltung des tyrannischen Sozialkreditsystems zu verbessern.

Das medizinische Establishment hat sich hinter massive Impfkampagnen und den Mythos des Klimawandels gestellt. Ein Blick in die Geschichte zeigt, dass das medizinische Establishment fast immer im Unrecht ist. Wenn jemand aus dem medizinischen Establishment es wagen würde, diese Aussage zu diskutieren, würde ich das gerne tun, aber sie werden es nicht tun, weil sie wissen, dass ich recht habe – und sie sind alle feige Bastarde.

Die Wahrheit ist, dass es die vom Menschen verursachte globale Erwärmung nicht gibt. Und selbst wenn ihre schlimmsten Vorhersagen auf Fakten statt auf Fantasie beruhen würden, wäre das alles völlig egal. Die Welt wird nicht in Flammen aufgehen. Das Meer wird nicht verdampfen. Keine ihrer Drohungen ist real.

Und der wirkliche Beweis ist, wie bei der Impfung, dass sie nicht über den Klimawandel diskutieren wollen. Eine Diskussion ist nicht erlaubt. Die Medien, wie die diskreditierte BBC, haben jegliche Diskussion und Infragestellung der Impfung verboten. Und sie haben so ziemlich jede Diskussion über die globale Erwärmung untersagt. Sie geben vor, dass diese Themen akzeptiert sind. Aber sie werden nur von den Verschwörern akzeptiert.

Die Welt ist überschwemmt mit massenhaften Beweisen dafür, dass Impfstoffe mehr schaden als nützen, aber das Establishment leugnet weiterhin, dass solche Beweise überhaupt existieren. Es besteht absolut kein Zweifel daran, dass die Covid-19-Impfungen massiv mehr Schaden anrichten, als Nutzen bringen. Aber Ärzte und Krankenschwestern geben sie weiterhin – sie vergiften ihre Patienten absichtlich und werden dafür bezahlt. Und Patienten, die Bluttransfusionen benötigen und um nicht geimpftes Blut bitten, werden von Ärzten und Krankenschwestern missbraucht. Eltern, die darum bitten, dass ihren Kindern ungeimpftes Blut verabreicht wird, müssen damit rechnen, dass man ihnen die Kinder wegnimmt.

Wir haben keine Freiheit und wir haben keine Redefreiheit. Die Lage ist so schlimm, dass viele Wissenschaftler, die Forschungsarbeiten verfassen, sich selbst zensieren, weil sie Angst haben, ihre Karriere zu verlieren.

Es geht nur um Geld. Die Pharmaunternehmen verdienen Milliarden mit Impfstoffen. Ärzte verdienen Millionen mit dem Verabreichen von Impfungen. Die Klimawandelindustrie ist ein kommerzieller Betrug – genau wie AIDS – und es gibt eine große Anzahl von Leuten, die damit viel Geld verdienen. Die Milliarden, die als Reparationszahlungen gefordert werden, werden von Klimawandel-Gaunern und Interessengruppen abgeschöpft.

Neun Millionen Briten im erwerbsfähigen Alter sind nicht erwerbstätig oder auf der Suche nach Arbeit. Sie sind der Arbeit überdrüssig. Sunaks kostenloses Geld hat sie in dem Glauben bestärkt, dass Arbeit etwas für andere Leute ist. Massive Erhöhungen der Sozialleistungen sind Teil des Plans, alle Menschen von der Regierung abhängig zu machen. Warum arbeiten, wenn man von der Regierung mehr Geld bekommt, um zu Hause zu bleiben und fernzusehen? Überall auf der Welt behaupten Millionen von Menschen, sie seien aufgrund einer langwierigen Erkrankung arbeitsunfähig – einer imaginären Krankheit, die von Politikern und Medien gefördert wird, weil sie für die Verschwörer bequem und nützlich ist.

Millionen von Menschen studieren an der Universität Fächer, die keinerlei Wert haben und die sie in die Verschuldung, in eine lange Lebenserwartung und in ein Leben von Sozialleistungen führen werden. Die Verschwörer wollen, dass wir alle alles online erledigen.

Es wird keinen Bedarf an Ärzten, Krankenschwestern, Lehrern, Bankangestellten, Reisebegleitern oder IT-Mitarbeitern mehr geben. Computer und Roboter können alles tun, was sie tun, aber billiger und besser. Roboter sind besser als Chirurgen und freundlicher als Krankenschwestern. Die Polizei wird von Robotern ersetzt. Lebensmittel werden in Fabriken von Robotern hergestellt – und nicht auf Bauernhöfen angebaut. Beamte werden überflüssig sein. Es wird keinen täglichen Postdienst mehr geben. Bauherren und Anwälte werden durch Computer oder Roboter ersetzt. Es wird keine Zeitungen oder gedruckten Zeitschriften mehr geben. All dies geschieht bereits. Sehen Sie es sich einfach an.

Was also passieren wird, ist, dass die Inflation hoch bleiben wird. Die Regierungen müssen die Inflation hoch halten, um die riesigen Schulden zu tilgen, die sie angehäuft haben. Und die Zinssätze werden nicht wieder auf null oder nahe null sinken. Denken Sie daran: Die Preise für Lebensmittel und Treibstoff bleiben hoch und steigen weiter an. Und so werden die Preise für alles in die Höhe schießen.

Die Regierungen werden weiterhin riesige Mengen unseres Geldes ausgeben, damit sie mehr Kontrolle über uns haben, und die Steuern werden hoch bleiben und weiter steigen. Designerkriege werden ohne unsere Zustimmung, aber mit unserem Geld geführt werden. Sie heben die Kontrollen der Banken auf, damit sie noch mehr Geld verdienen können. Haben Sie übrigens bemerkt, dass im Vereinigten Königreich, obwohl die Mittelschicht durch höhere Steuern belastet wird, die Regierung Schwab die Boni der Banker kürzt? Ist Ihnen das aufgefallen? Es ist einfach nicht wahr, dass alle mehr zahlen.

Es wird mehr und mehr Steuern geben. Ich kann mir vorstellen, dass es spätestens in zwei Jahren weltweite Steuern und Gesundheitswarnungen auf Fleisch und Fleischprodukte geben wird – so wie es auch massive Steuern und Warnhinweise auf Tabak gibt. Und die Verschwörer greifen die vegetarische Ernährung an, damit sie uns eine Ernährung mit Wespen, Heuschrecken und fabrikmäßig hergestelltem Müll verkaufen können.

Kleine Unternehmen und Selbstständige sind zu einem langen Kampf mit dem Unvermeidlichen verdammt. Kneipen, Cafés und kleine, unabhängige Geschäfte haben keine Zukunft, weil es für sie in der neuen Normalität keinen Platz gibt. Der große Reset hat keinen Platz für unabhängige Unternehmen, genauso wenig wie für unabhängiges Denken. Millennials, die glauben, dass wir zu niedrigen Zinssätzen und niedriger Inflation zurückkehren werden, leben neben Peter Pan im Niemalsland. Es wird keine Billigimporte aus China mehr geben.

Wir befinden uns bereits in der Verlängerung. Wenn wir nicht kurzfristig etwas unternehmen, wird es bald vorbei sein. Während wir uns unaufhaltsam in eine digitale, bargeldlose Welt bewegen, werden die Gettos, vor denen ich vor fast drei Jahren gewarnt habe, jeden Tag realer. Keiner wird uns retten. Wir müssen uns selbst retten.

Wir müssen wachsam bleiben. Die neueste Gefahr besteht darin, dass sie planen, es zu einem Kriegsverbrechen zu machen, die Wahrheit über Impfstoffe jeglicher Art oder über die globale Erwärmung zu sagen. Die Wahrheit zu sagen, wird ein Kriegsverbrechen sein – gebrandmarkt als Terrorismus und Verbrechen gegen die Menschheit.

Bitte schauen Sie sich meine Websites www.vernoncoleman.com und www.vernoncoleman.org an – dort gibt es fast jeden Tag neues Material – und teilen Sie das, was Sie finden, mit allen in den sozialen Medien. Ich bin überall gesperrt, außer auf meinen eigenen Websites und bei den freundlichen Menschen, die mein Material verbreiten. Alle Social-Media-Seiten, die Sie in meinem Namen sehen, sind betrügerisch. In Verruf geratene Verschwörungsseiten wie YouTube haben mir sogar verboten, ihre Seiten anzuschauen. Aufgeweckte Organisationen wie die Royal Society of Arts schlossen mich aus, weil ich es wagte, die Wahrheit zu sagen. Jeder, der immer noch Videos auf Seiten wie YouTube einstellen darf, muss ziemlich misstrauisch betrachtet werden. Denken Sie daran: Jedes Mal, wenn Sie diskreditierte und gefährliche Websites wie YouTube, Google, Wikipedia oder Facebook nutzen, machen Sie diese Websites stärker, indem Sie sie reicher machen.

Wenn Sie eines meiner Bücher kaufen möchten, wäre das großartig. Der Betrieb von Websites kostet mehr, als Sie denken – es gibt Gebühren für dies und Gebühren für das – und wir haben nie Werbung akzeptiert oder Gebühren erhoben. Die gute Nachricht ist, dass die Besucherzahl von www.vernoncoleman.org im letzten Monat 17,5 Millionen erreicht hat und dass es allein im November 796 Versuche gab, sich in diese Website einzuhacken. In manchen Monaten gibt es bis zu 3.000 ernsthafte Hacking-Versuche in einem Monat.

Und denken Sie daran: Wenn Sie sehen, dass etwas Schlimmes passiert, müssen Sie sich für das einsetzen, was Sie für richtig halten. Wenn Sie das nicht tun, könnten Sie genauso gut tot sein. Traurigerweise haben die meisten Menschen ihr Gesicht zur Wand gedreht und aufgegeben. Es gibt nirgendwo auf der Welt freie Meinungsäußerung. Im Vereinigten Königreich sind die Christen eine ethnische Minderheit, und in vielen Teilen des Landes sind die weißen Engländer eine unterdrückte ethnische Minderheit.

Aber Sie sind definitiv nicht allein. Immer mehr Menschen wachen auf. Und wenn sie einmal aufgewacht sind, gehen sie nicht wieder schlafen.

Ich hoffe, dass Sie ein viel besseres Jahr 2023 haben werden, als sie es uns wünschen. Möge Gott mit Ihnen sein und denken Sie daran: Sie wollen Gehorsam, wir sollten ihnen Widerstand leisten.

Misstrauen Sie der Regierung, meiden Sie die Massenmedien und bekämpfen Sie die Lügen. Das gilt heute noch genauso wie damals, als ich es vor fast drei Jahren zum ersten Mal sagte. Und wenn Sie sich selbst, Ihre Familie und Ihre Freunde retten wollen, dann teilen Sie bitte dieses und meine anderen Videos mit jedem, den Sie kennen, und mit vielen Menschen, die Sie nicht kennen. Ich kann nichts weitergeben, weil ich wegen der modernen Sünde, die Wahrheit zu sagen, überall verboten wurde. Aber ich werde hier auf www.vernoncoleman.org und www.vernoncoleman.com sein, solange ich kann.

Danke, dass Sie einem alten Mann in einem Stuhl zugeschaut haben.