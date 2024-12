Dramatischer Einbruch der Sommertemperaturen in der Antarktis um 1°C

Eine Gruppe koreanischer Polarforscher hat die erstaunliche Entdeckung gemacht, dass die sommerlichen Temperaturen in der Antarktis zwischen 1979 und 1999 in nur 20 Jahren um 1°C gesunken sind und seitdem pausieren. Vielleicht ist „Entdeckung“ ein zu starkes Wort. Die Arbeit, die vor kurzem in der Fachzeitschrift Nature veröffentlicht wurde, bestätigt, dass die Erwärmung in der Ära der globalen Massenerwärmung an der Antarktis ziemlich vorbeigegangen ist. Andere Wissenschaftler haben festgestellt, dass sich die Antarktis in den letzten 70 Jahren, in denen genaue Aufzeichnungen vorliegen, nur sehr wenig erwärmt hat. All diese Erkenntnisse werden in den Mainstream-Medien ignoriert, in denen die vereinfachte Meinung, der Mensch kontrolliere das Klima durch den Einsatz von Kohlenwasserstoffen, die Hauptantriebskraft für die Panik ist, mit der das böse Net Zero-Projekt umgesetzt werden soll. Temperaturstürze und unbequeme Pausen in der Antarktis über einen Zeitraum von 45 Jahren passen nicht zu einer Zeit, in der der Kohlendioxidgehalt der Atmosphäre von fast unbedeutenden 337 Teilen pro Million auf 420 gestiegen ist.

Die koreanischen Wissenschaftler stützen ihre Entdeckung der Abkühlung mit zwei Datensätzen. Aufzeichnungen von Bodenstationen zeigen eine Abkühlung von 0,53°C pro Jahrzehnt zwischen 1979 und 99 und -0,004°C pro Jahrzehnt seit der Jahrhundertwende. Die „Reanalyse“-Daten werden mithilfe von Computermodellen erstellt und zeigen häufig eine stärkere Erwärmung. In diesem Fall ist der Abkühlungstrend geringer, aber beide Datensätze zeigen einen deutlichen Abkühlungstrend seit 1979.

In der obigen Grafik entsprechen die gestrichelt-gepunktete und die schwarze durchgezogene Linie den Ergebnissen der Beobachtungen von 20 Stationen bzw. den „Reanalyse“-Daten. Die beiden Abbildungen unterhalb des Diagramms zeigen deutlich die Abkühlung, die auf dem gesamten Kontinent festgestellt wurde. Die orangefarbene Linie bezieht sich auf die Daten des stratosphärischen Erwärmungsbeginns (SFWOD), der einer von mehreren wichtigen natürlichen Klimaeinflüssen ist, die die Wissenschaftler bei ihrem Versuch, die Temperaturveränderungen zu erklären, untersucht haben. Die Darstellungen der Temperaturveränderungen stimmen gut mit einer ähnlichen Veröffentlichung von Singh und Polvani überein. In diesem Papier aus dem Jahr 2021 wurde festgestellt, dass die Erwärmung in den letzten sieben Jahrzehnten „fast nicht existent“ war.

Singh und Polvani stellten außerdem fest, dass das Meereis der Antarktis im gleichen Zeitraum „bescheiden zugenommen“ hat, und diese Ergebnisse wurden in anderen wissenschaftlichen Arbeiten bestätigt. Letzten Monat berichtete der Daily Sceptic über die Arbeit von vier Umweltwissenschaftlern, die feststellten, dass das Meereis um die Antarktis seit Beginn der kontinuierlichen Satellitenaufzeichnungen im Jahr 1979 „langsam zugenommen hat„. Das bedeutet natürlich nicht, dass es keine kurzfristigen zyklischen Schwankungen in der Ausdehnung des Eises gibt, und diese sind ein gefundenes Fressen für Alarmisten. Eine kürzlich aufgetretene „verblüffende“ Schwankung veranlasste den Wissenschaftsredakteur der Financial Times Clive Cookson zu der Aussage, dass das gesamte Gebiet „vor einer katastrophalen Kaskade extremer Umweltereignisse steht… die das Klima auf der ganzen Welt beeinflussen werden“.

In den Kreisen der Alarmisten ist noch nicht alles verloren, denn sie haben immer noch ein Gebiet in der westlichen Antarktis, auf das sie zeigen können, um ihre politisierte Klimaangst zu schüren. Das Gebiet ist auf den obigen Karten, die höhere Temperaturen in jüngster Zeit zeigen, deutlich zu erkennen. Aber warum ein gut gemischtes atmosphärisches Spurengas mit wärmenden Eigenschaften nur einen Teil des riesigen eisbedeckten Kontinents betreffen sollte, ist nicht ganz klar – egal, es ist der beste verfügbare Beweis für die „globale Erwärmung“. Diejenigen, die nach den offensichtlicheren natürlichen Ursachen des Klimawandels suchen, verweisen auf die Präsenz von Vulkanen. Nach jüngsten Entdeckungen gibt es jetzt 138 identifizierte Vulkane im Westantarktischen Grabensystem mit Höhen zwischen 300 und ca. 4 km. 2021 stellten Dziadek et al fest, dass das „erhöhte geothermische Wärmeflussband“ einen „tiefgreifenden Einfluss auf die Strömungsdynamik des Westantarktischen Eisschildes“ ausübt. In diesem Gebiet befindet sich der Thwaites-Gletscher, der als „Weltuntergangsgletscher“ bekannt ist und dessen drohender Kollaps und Anstieg des Meeresspiegels befürchtet wird. Wissenschaftler haben jedoch gezeigt, dass es in diesem Gebiet bedeutende Zyklen der Eisproduktion gibt, die Tausende von Jahren zurückreichen.

Andere klimatische Einflüsse auf die Antarktis wurden kürzlich von einer Gruppe neuseeländischer Wissenschaftler hervorgehoben, die feststellten, dass das Ozonloch hoch über dem Kontinent trotz eines 35-jährigen Verbots der Verwendung von Fluorchlorkohlenwasserstoffen (CFU) so groß wie nie zuvor ist. UN-Generalsekretär Antonio Guterres forderte, die Welt solle sich durch ein inspirierendes Beispiel für politischen Willen ermutigen lassen und denselben Willen zur Heilung des Planeten aufbringen. Die Angst vor dem CFU der Ozonschicht wurde in den Kreisen der grünen Panikmacher als großer Triumph betrachtet – das ist sie immer noch, nur schade um die Fakten. Die Öffnung der Ozonschicht im Frühjahr scheint weitgehend ein natürliches Phänomen zu sein. Es heißt, dass die Temperaturen zu dieser Zeit zusammen mit den Windmustern einen großen Einfluss auf dieses Ereignis haben. Sowohl neuseeländische als auch koreanische Wissenschaftler stellen fest, dass dynamische Veränderungen in den höheren Schichten der Atmosphäre mit dem Polarwirbel die klimatischen Bedingungen beeinflussen.

Chris Morrison ist der Umweltredakteur des Daily Sceptic.