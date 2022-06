Drastische Gesinnungswandel! WHO räumt endlich ein, dass die COVID-Labortheorie eine Möglichkeit ist!

Seit zwei Jahren bezeichnen staatliche und globale medizinische Institutionen wie die CDC und die WHO zusammen mit Hochstaplern wie Anthony Fauci das Argument, dass Covid-19 aus dem virologischen Labor in Wuhan, China (dem einzigen Labor der Stufe 4 in Asien) ausgetreten ist, als „Verschwörungstheorie“.

Zwei Jahre lang haben die Mainstream-Medien und die Big-Tech-Plattformen der sozialen Medien dazu aufgerufen, jeden zu zensieren, der versucht, die Beweise zu diskutieren.

Die WHO war ein eifriger Beschützer der chinesischen Regierung und wies alle Behauptungen zurück, sie sei durch die Erforschung von Funktionsgewinnen an der Entwicklung von Covid-Viren beteiligt.

Jetzt ist die WHO plötzlich bereit, die Theorie ernsthaft zu prüfen und gibt zu, dass noch einige wichtige Teile des Ursprungspuzzles fehlen.

Es ist schwer zu sagen, warum dieser drastische Gesinnungswandel stattgefunden hat, aber es ist jetzt sehr schwierig, die Fakten zu leugnen.

Seit einiger Zeit verdichten sich die Hinweise darauf, dass das Virus zumindest durch Mutationsprozesse in die Welt gesetzt, wenn nicht gar manipuliert wurde. Covid-19 stimmt zu 96 % mit einer Virusprobe überein, die im Labor in Wuhan über mehrere Jahre hinweg gesammelt und aufbewahrt wurde. Derselbe Virusstamm kommt in der Natur nicht in der Nähe von Wuhan vor, sondern nur im Labor, und die 4 %ige Diskrepanz lässt sich durch Funktionsgewinnforschung erklären.

Diese Forschung ist nun eine bestätigte Tatsache und wurde von Anthony Fauci, dem NIH, NIAID und verwandten Institutionen jahrelang finanziert.

Die einzigen „Beweise“, die die Theorie des Fisch-Marktes über den Ursprung der Rinderpest stützen, stammen von der chinesischen Regierung, die ein ureigenes Interesse daran hat, über die Situation zu lügen, und die noch immer keine genauen Daten über Covid-Todesfälle im Land veröffentlicht hat. Die Behauptung wurde von chinesischen Forschern im Wesentlichen entkräftet, als mehrere Fälle von Frühinfektionen bei Menschen entdeckt wurden, die keinen Kontakt mit dem Markt in Wuhan hatten. Umfangreiche Beweise stützen jetzt die Theorie des Laborlecks, ein Argument, das von den alternativen Medien während des gesamten Verlaufs der Pandemie vorgebracht und für das wir ständig angegriffen wurden.

Wird die WHO jemals zugeben, dass das wahrscheinlichste Szenario für den Covid-Ausbruch ein Laborleck in dem riesigen virologischen Labor der Stufe 4 in Wuhan ist, das sich auf die Erforschung des Funktionsgewinns von Covid spezialisiert hat?

Nein, das werden sie nicht.

Aber sie werden jetzt versuchen, so zu tun, als ob sie sich mit der Idee befassen, denn wenn sie es nicht tun, verlieren sie jede Glaubwürdigkeit in diesem Prozess. Viele Forscher sind der Meinung, dass es dafür bereits zu spät ist.

Die Mainstream-Medien verbreiten weiterhin zahlreiche Unwahrheiten über Covid und haben ein komplexes Narrativ aus Annahmen und Irreführungen aufgebaut, um die Realität zu leugnen. Mit der Zeit bricht das ursprüngliche Narrativ immer mehr in sich zusammen.

Die „Faktenüberprüfungs“-Maschine wird als Propagandamaschine entlarvt, und Menschen, die ECHTE Wissenschaft, echte Logik und echte Daten verteidigen, können sich damit trösten, dass jede Institution, die die Lügen aufrechterhält, auf lange Sicht ebenfalls entlarvt wird, wenn die Wahrheit ans Licht kommt.