DuckDuckGo-Installationen steigen nach Googles KI-Suchreform um 30,5 %

Die Zahlen sind klein, aber zum ersten Mal scheint die Hürde für einen Wechsel für Nutzer geringer zu sein als die Kosten des Verbleibs.

Rick Findlay

DuckDuckGos App-Installationen in den USA erreichten am 25. Mai ein Wachstum von 30,5 % gegenüber der Vorwoche – sechs Tage nach Beginn eines anhaltenden Anstiegs, den das Unternehmen auf Googles Ankündigung auf der I/O 2026 zurückführt, die traditionellen Suchergebnisse durch einen KI-Agenten zu ersetzen. Der Agent beantwortet Anfragen, erledigt Aufgaben und überwacht Dinge im Hintergrund, ohne die Nutzer zu fragen, ob sie das überhaupt wollen.

Zwischen dem 20. und 25. Mai stiegen die DuckDuckGo-App-Installationen in den USA im Durchschnitt um 18,1 % gegenüber der Vorwoche, verglichen mit dem Zeitraum vom 13. bis 18. Mai. Auf dem iPhone lag das Wachstum durchschnittlich bei 33 % und erreichte einen Spitzenwert von 69,9 %. Der Verkehr auf noai.duckduckgo.com, einer Version von DuckDuckGo, die sämtliche KI-Funktionen standardmäßig deaktiviert, stieg im Durchschnitt um 22,7 % und erreichte am 24. Mai 27,7 %. DuckDuckGo gewann sogar über das Memorial-Day-Wochenende Nutzer hinzu – ein Zeitraum, in dem das Unternehmen normalerweise rückläufigen Verkehr verzeichnet.

Daten von Sensor Tower bestätigen dies. Die iOS-App von DuckDuckGo stieg im US-App-Store in der Kategorie „Kostenlose Dienstprogramme“ auf Platz 4 auf, nachdem sie Anfang Mai noch auf Platz 26 gelegen hatte. Die Android-App erreichte auf Google Play Platz 9 in der Kategorie „Kostenlose Produktivität“ – zuvor lag sie auf Platz 20.

Diagramm mit dem Aufstieg der DuckDuckGo-App von etwa Platz 20 in die Top 5 der täglichen Dienstprogramm-Rankings zwischen dem 28. April und dem 27. Mai 2026.

Quelle: Sensor Tower

Diese Zahlen sind im Vergleich zu Googles Dominanz klein. DuckDuckGo hält etwa 2 % des US-Suchmarktes. Googles Vizepräsidentin für Suche, Elizabeth Reid, erklärte kürzlich, dass der KI-Modus inzwischen mehr als eine Milliarde monatliche Nutzer erreicht habe und sich die Anzahl der Suchanfragen seit dem Start jedes Quartal verdopple. Die Richtung der Entwicklung sagt jedoch etwas aus. Die Menschen akzeptieren Googles Entscheidung, eine KI-Schicht zwischen sie und das offene Web zu setzen, nicht einfach passiv.

DuckDuckGo-CEO Gabriel Weinberg sagte:

„Google zwingt den Nutzern KI auf, ohne eine Möglichkeit zum Ausstieg anzubieten. Dadurch werden die Suchergebnisse schlechter, nicht besser. Wir wollen der Ort sein, an dem die Nutzer die Kontrolle haben und selbst entscheiden können, wie viel oder wie wenig KI sie möchten.“

Auf X schrieb DuckDuckGo:

„Die Menschen beschweren sich nicht nur über Googles KI-Suchreform – sie verlassen Google.“

Das Unternehmen schrieb am 26. Mai:

„Allein gestern stiegen unsere Installationen in den USA gegenüber der Vorwoche um 30 %. Die Dynamik wächst. Es ist Zeit, Google zu feuern.“

Beitrag des verifizierten DuckDuckGo-Kontos mit der Aussage, dass Nutzer Google nach dessen KI-Suchreform verlassen, die Installationen in den USA um 30 % gestiegen seien und „Es Zeit ist, Google zu feuern“. Veröffentlicht am 26. Mai 2026, mit 324.900 Aufrufen.

Der Hintergrund dieser Entwicklung reicht Jahre zurück. Google hat Milliarden ausgegeben, um sich als Standardsuchmaschine auf praktisch jedem Smartphone und Browser zu etablieren, den die meisten Menschen nutzen.

Während des Kartellverfahrens im Jahr 2023 sagte Weinberg aus, dass Googles exklusive Verträge es DuckDuckGo nahezu unmöglich machten, als Standardsuchmaschine platziert zu werden.

„Wir stießen auf ein Hindernis in Form von Googles Verträgen“, erklärte er vor Gericht.

Er sagte, das Ändern der Standardsuchmaschine auf allen Geräten könne bis zu 30 bis 50 Schritte erfordern. Google entgegnete, Nutzer könnten dies „mit ein paar Klicks“ erledigen. Diese Reibung stellt die Kluft zwischen theoretischer und tatsächlicher Freiheit dar.

Nun hat Google diese privilegierte Stellung genutzt, um etwas durchzusetzen, das die eigenen Nutzer nie verlangt haben. Das Unternehmen hat die vertraute Liste blauer Links durch KI-generierte Zusammenfassungen, dialogorientierte Ergebnisse und sogenannte „Informationsagenten“ ersetzt.

Und genau hier liegt der Punkt, der jeden beunruhigen sollte, dem die Verbreitung von Informationen im offenen Internet wichtig ist.

Sogenannte Zero-Click-Suchen, bei denen Google die Frage selbst beantwortet und der Nutzer niemals eine Quellwebsite besucht, machen inzwischen rund 60 % aller Suchanfragen aus. Bei Suchanfragen, die KI-Übersichten auslösen, steigt dieser Anteil auf 83 %.

Google entscheidet heute mehr denn je darüber, was Nutzer sehen, wie sie es sehen und ob die ursprüngliche Quelle dieser Informationen überhaupt noch Besucher erhält.

Verlage, Journalisten und unabhängige Inhalteanbieter beobachten bereits einen drastischen Einbruch ihres Besucheraufkommens, während Googles KI ihre Inhalte aufnimmt und als eigene Antwort präsentiert.

Die Nutzerrevolte ist real – wenn auch noch klein.

DuckDuckGo führte Anfang des Jahres eine Umfrage unter seinen Besuchern durch und fragte, ob KI in die Suche integriert werden solle. Mehr als 175.000 Menschen antworteten, und über 90 % stimmten dagegen.

Natürlich handelt es sich dabei um ein selbst ausgewähltes Publikum. Doch wenn Googles eigene Änderungen beginnen, Menschen zum Ausgang zu treiben, handelt es sich nicht länger nur um eine Nischenmeinung.