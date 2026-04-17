Durchbruch in Moskau: Krebsimpfung zugelassen und wird staatlich finanziert

Russland plant, neuartige Krebsbehandlungen – darunter personalisierte Impfstoffe und Zelltherapien – in das staatliche System der Pflichtkrankenversicherung zu integrieren. Das geht aus aktuellen Regierungsdokumenten und Berichten staatlicher Nachrichtenagenturen hervor.

Kern des Vorhabens ist die Aufnahme sogenannter Onkovakzinen, also individuell entwickelter Impfstoffe gegen Krebs. Diese sollen speziell auf den jeweiligen Patienten zugeschnitten werden und das Immunsystem gezielt darauf trainieren, Tumorzellen zu erkennen und zu bekämpfen. (Xinhua News)

Nach Angaben aus Regierungskreisen sollen insbesondere mRNA-basierte Impfstoffe sowie peptidebasierte Präparate wie „Oncopept“ Teil des Programms werden. Ergänzt wird dies durch zellbasierte Immuntherapien, bei denen genetisch veränderte Immunzellen zum Einsatz kommen.

🇷🇺💉 Bestätigung aus Russland: Impfungen gegen Krebs bewilligt



Im Rahmen der staatlichen Pflichtkrankenversicherung sollen neue Krebsbehandlungen verfügbar gemacht werden.



🧬 Dazu gehören:

• Personalisierte Onko-Impfstoffe, individuell für jeden Patienten entwickelt

•… pic.twitter.com/chJivfZkt5 — Don (@Donuncutschweiz) April 15, 2026

Start mit ausgewählten Krebsarten

Die neuen Methoden sollen zunächst bei bestimmten Patientengruppen eingesetzt werden, darunter Menschen mit Blutkrankheiten und ausgewählten soliden Tumoren. Die Behandlung gilt als komplex und mehrstufig: Laut Entwurf kann eine Therapie über mehrere Monate dauern und erfordert spezialisierte Zentren. (GxP News)

Ein zentraler Bestandteil ist auch die sogenannte CAR-T-Zelltherapie, eine hochentwickelte Form der Immuntherapie, die bereits international bei bestimmten Krebsarten eingesetzt wird. In Russland soll sie künftig ebenfalls über das staatliche System finanziert werden – trotz hoher Kosten pro Behandlung.

Integration in die Pflichtversicherung geplant

Die geplante Reform sieht vor, diese innovativen Verfahren in das Programm staatlich garantierter medizinischer Versorgung aufzunehmen. Ziel ist es, den Zugang zu modernen Krebsbehandlungen zu erweitern und sie nicht mehr nur im Rahmen klinischer Studien oder als kostenpflichtige Leistungen anzubieten.

Offiziellen Angaben zufolge handelt es sich um einen bedeutenden Ausbau der sogenannten Hochtechnologie-Medizin im russischen Gesundheitssystem.

Erste Anwendungen bereits erfolgt

Parallel zu den politischen Plänen wurden erste praktische Anwendungen gemeldet: So erhielt kürzlich ein Patient erstmals einen personalisierten mRNA-Krebsimpfstoff im klinischen Einsatz. Das Gesundheitsministerium bezeichnete dies als wichtigen Schritt für die Onkologie, betonte jedoch, dass es sich nicht um eine alleinige Heilung, sondern um eine zusätzliche Therapieoption handelt. (NDTV Profit)