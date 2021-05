Durchgesickerte Dokumente enthüllen Fälle von Nebenwirkungen von in China hergestellte COVID-19-Impfstoffe

Kürzlich erhielt The Epoch Times einige interne Dokumente von einer vertrauenswürdigen Quelle von verschiedenen chinesischen Provinz- und Kommunalregierungen zu Nebenwirkungen von in China hergestellten COVID-19-Impfstoffen, die mehrere unerwünschte Ereignisse enthüllten, darunter eine vollständig geimpfte Person, die kontinuierlich positive Ergebnisse zu COVID- zeigte.

Eines der Dokumente ist die „Mitteilung zur weiteren Stärkung des COVID-19-Impfstoffsicherheitsmanagements“, die am 6. April vom Büro des Epidemie-Reaktionsteams der Provinz Hebei herausgegeben wurde. Es zeigt, dass „vermutete Nebenwirkungen der Gruppenimpfung den Tod und die schwere Behinderung der Empfänger einschließen“.

Das Dokument ist als „besonders dringende und nicht öffentliche Offenlegung“ gekennzeichnet. Regierungsbehörden müssen „die Überwachung und Behandlung von Nebenwirkungen verstärken, die sich stark negativ auf die Gesellschaft auswirken würden“.

Ein weiteres internes Dokument, das The Epoch Times zugespielt wurde, ist die „Statistische Tabelle der Nebenwirkungen von COVID-19-Impfstoffen“ vom Laishui Community Health Services Center, Landkreis Baoding, Provinz Hebei. Das am 8. April veröffentlichte Dokument zeigt, dass einige Bewohner der Region nach der Injektion von in China hergestellten Impfstoffen verschiedene Nebenwirkungen hatten, darunter Hautausschläge, Fieber, Übelkeit, Durchfall, Engegefühl in der Brust und Atemnot.

In dem am 3. März vom Baoding Municipal Leadership Team Office für epidemische Reaktion herausgegebenen „Antrag auf Konsultation von Provinzexperten zu einem Einwohner mit dem Nachnamen Sui“ wurde der Fall eines Einheimischen aufgezeichnet, der nach vollständiger Impfung 47 Tage lang von den Behörden unter Quarantäne gestellt wurde.

Dem Dokument zufolge hatte Sui, ein Bewohner des Bezirks Lianchi in der Stadt Baoding, im Dezember 2020 zwei Dosen eines in China hergestellten Impfstoffs erhalten. Anschließend reiste er im Januar nach Deutschland. Als er am 11. Januar 2021 nach Baoding zurückkehrte, wurde er unter zentrale Quarantäne gestellt.

Das Dokument ergab, dass Sui während der Quarantäne fünf Mal umfassenden COVID-19-Tests unterzogen worden war, die routinemäßige Blut-, CT-, Blutserum- und Nukleinsäuretests abdeckten. Sein IgM-Antikörper im Blutserumtest war jedes Mal positiv. Infolgedessen befindet er sich seit 47 Tagen in Quarantäne und befindet sich zumindest bis zum Ausstellungsdatum des Dokuments noch in Quarantäne.

Der Nachweis von IgM-Antikörpern ist ein serologischer Test, der auf eine relativ junge Infektion hinweisen kann.

Aufgrund der langen Zeit der Isolation war Sui „sehr aufgeregt“ und rief laut dem Dokument viele Male verschiedene Regierungsabteilungen an. Daher forderte das Büro des Baoding-Führungsteams für die Reaktion auf die Epidemie die Provinzexperten auf, den Fall zu konsultieren.

In Bezug auf die Quarantäne von Sui erklärte ein Mitarbeiter des Auswärtigen Amtes der Stadtverwaltung von Baoding gegenüber The Epoch Times: „Die Richtlinie regelt, dass jemand, der positiv auf IgM getestet wurde, an einem Ort mit zentraler Quarantäne unter Quarantäne gestellt werden muss. Nur wenn er negativ getestet wird, kann er aus der Quarantäne entlassen werden“.

Der Mitarbeiter fügte hinzu: „Grundsätzlich lassen sich die Experten einmal pro Woche von ihm beraten, und der Abschluss jeder Konsultation besteht darin, seine Quarantäne fortzusetzen.“

Experten zufolge treten IgM-Antikörper in den frühen Stadien der COVID-19-Infektion beim Menschen auf. Nach 47-tägiger Impfung und Quarantäne ist es sehr selten, dass IgM-Antikörper weiterhin fünfmal positiv getestet werden.

Der Beamte enthüllte auch, dass Experten, die Suis Fall konsultierten, sagten, dass das positive IgM-Ergebnis möglicherweise etwas mit ihrer Impfung zu tun hat. Nebenwirkungen hängen von der körperlichen Verfassung des Einzelnen ab. Nach der Impfung können einige Personen ein halbes Jahr lang positiv auf IgM testen, während andere negativ testen.

Die Qualität und Wirksamkeit von in China hergestellten Impfstoffen hat weltweit Anlass zur Sorge gegeben. Der Direktor des chinesischen Zentrums für die Kontrolle und Prävention von Krankheiten, Gao Fu, gab auf der Nationalen Impfstoff- und Gesundheitskonferenz in China am 10. April zu, dass chinesische Impfstoffe eine „geringe Wirksamkeit“ aufweisen, und erwog, verschiedene Impfstoffe zu mischen.

Er hatte zuvor erklärt, dass eine dritte Dosis erforderlich sein könnte, damit in China hergestellte Impfstoffe wirken, nachdem ein Arzt nach vollständiger Impfung positiv getestet hatte, was im Land für Aufsehen sorgte.

Gu Qing’er und Li Shanshan haben zu diesem Artikel beigetragen.