Durchgesickerte Gesundheitsdaten aus Neuseeland: Hätte die Regierung die Wahrheit über die Schädlichkeit von Impfstoffen gesagt, wären Leben gerettet worden

Durchgesickerte Regierungsdaten aus der Region Wellington in Neuseeland zeigen, dass die Zahl der Herzinfarkte, die zu einem Krankenhausaufenthalt führen, um 83 % gestiegen ist. Die Zahl der Krankenhausaufenthalte wegen Myokarditis ist um ein Drittel, d. h. um 33 %, gestiegen. Fehlgeburten, Totgeburten und Schlaganfälle sind um ein Viertel, d. h. um 25 %, gestiegen. Und akute Nierenverletzungen sind um 40 % gestiegen.

Letzten Freitag übermittelte eine anonyme Quelle Dr. Guy Hatchard einige interne Daten der neuseeländischen Gesundheitsbehörde Te Whatu Ora. Die Daten zeigen, was Te Whatu Ora und die Regierung der Öffentlichkeit vorenthalten haben.

Neben der Zunahme von Herzmuskelentzündungen, Fehlgeburten, Totgeburten und Schlaganfällen zeigen die Daten, dass auch die Häufigkeit einiger Krebsarten zunimmt. Die Daten bestätigen, was die Neuseeländer bereits beobachtet haben:

Die Menschen werden auf mysteriöse Weise krank und sterben in großer Zahl. Jeder schaut über seine Schulter und fragt sich, ob er der Nächste ist. Langsam dämmert die Erkenntnis, dass die Behörden vielleicht selbst ein dunkles Geheimnis haben, das sie zu verbergen versuchen.

Die Zahl der überzähligen Todesfälle ist seit über einem Jahr so hoch wie nie zuvor, die Zahl der Krankenhauseinweisungen ist ebenfalls rekordverdächtig, und das Gesundheitssystem ist überlastet.

Seit Monaten fordern wir Daten nach Krankheitskategorien und Impf-Status. Aus den uns vorliegenden Daten geht hervor, dass die Geimpften unverhältnismäßig stark betroffen sind.

Entgegen den Beweisen behaupten die Behörden und ihre Experten hartnäckig, dass dies auf die Infektion mit Covidien und nicht auf die Impfung zurückzuführen ist. Sie fordern mehr mRNA-Impfungen, nicht weniger.

Die durchgesickerten Zahlen stammen aus der Region Wellington, in der etwa 10 % der neuseeländischen Bevölkerung leben. Angenommen, sie sind korrekt; die Zahlen der Krankenhauseinweisungen belegen, dass sich der Gesundheitszustand der Bevölkerung immer weiter verschlechtert.

Wann werden sie endlich zugeben, dass die Biotechnologie, die den mRNA-Impfstoffen zugrunde liegt, von Natur aus gefährlich ist und gestoppt werden muss? Quelle

Der Anstieg der Krankenhauseinweisungen in der Region Wellington in vielen Krankheitskategorien wird mehrere Ursachen haben, so Dr. Guy Hatchard. Die Frage ist, wie die potenziellen Kausalfaktoren zu gewichten sind. In einem Artikel, der auf die Veröffentlichung der durchgesickerten Daten folgte, beantwortete Dr. Hatchard einige der Fragen, die er zu den möglichen ursächlichen Faktoren erhalten hatte. Sie können die Fragen und seine Antworten HIER nachlesen.

In einem weiteren Artikel erläuterte er die Bedeutung der Daten und was die neuseeländischen Gesundheitsbehörden behaupteten, obwohl ihnen diese Informationen vorlagen – sie erzählen eine Geschichte von Lügen und Vertuschungen, die Menschenleben gekostet hat.

NZ Health Data Leak – Im letzten Quartal 2021 formulierten Ardern, Bloomfield, Hipkins und die medizinischen Zaren eine Politik, die im Widerspruch zu den Beweisen stand, die sie auf ihren eigenen Computern hatten. WARUM?

Von Dr. Guy Hatchard

Am 15. Dezember 2021 schickte Dr. Ashley Bloomfield, Generaldirektor der Gesundheitsbehörde, einen Brief an die Bezirksgesundheitsämter, in dem er sie zum ersten Mal mit Verspätung davor warnte, dass die Empfänger des mRNA-Covid-Impfstoffs von Pfizer möglicherweise eine Myokarditis – eine tödliche Herzerkrankung – entwickeln könnten. Offenbar beschloss Bloomfield, das Risiko herunterzuspielen, indem er sagte:

„Die Gesamtrate dieses Ereignisses in Neuseeland wird mit etwa 3 pro 100.000 Impfungen angegeben“.

Die durchgesickerten Gesundheitsdaten aus der Region Wellington zeigen ein völlig anderes Bild.

Bis September 2021 war die Inzidenz der Myokarditis bei den 20- bis 29-Jährigen um 13 %, bei den 30- bis 39-Jährigen um 15 %, bei den 40- bis 49-Jährigen um 11 %, bei den 50- bis 59-Jährigen um 14 % und bei den über 60-Jährigen um 19 % gestiegen. Allein in der Region Wellington gab es zwischen dem 1. Januar und dem 30. September 2021 insgesamt 444 zusätzliche Fälle von Myokarditis im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2020.

Bis Ende September hatten etwa 40 % der Bevölkerung in der Region Wellington mindestens eine Dosis des Covid-Impfstoffs erhalten. In der Region Wellington leben 550.000 Menschen – 40 % davon sind 220.000. 60 % dieser Menschen hatten zwei Dosen erhalten, was bedeutet, dass die Gesamtzahl der Impfungen in der Region Wellington Ende September 2021 etwa 350.000 betrug.

Daher war der Anstieg der Myokarditis-Rate ernst genug, um eine medizinische Versorgung von etwa 127 Empfängern pro 100.000 Impfungen zu rechtfertigen – 42 Mal höher als die von Bloomfield den DHBs genannten 3 von 100.000. Das von Bloomfield angegebene Risiko war so gering, dass es beim Krankenhauspersonal kaum Aufsehen erregte. Einige von ihnen rieten den vielen Personen, die Symptome einer Myokarditis meldeten, weiterhin, sich keine Sorgen zu machen – sie sollten einfach ein Ibuprofen nehmen und nach Hause gehen.

Wurde Bloomfield falsch informiert? War er sich einfach nicht bewusst, was in seinem eigenen Krankenhaussystem vor sich ging? Wollte er irrtümlich eine Panik vermeiden? Hat er gehofft, dass sich alles in Wohlgefallen auflöst, wenn er zu niedrige Daten meldet? Oder war es etwas anderes?

Denken Sie daran, dass es im September 2021 in Neuseeland nur sehr wenige Fälle von Covid gegeben hatte, fast keine. Er konnte also den Anstieg der Myokarditis-Inzidenz nicht auf die Covid-Infektion schieben, wie es andere wie Dr. Michael Baker seitdem versucht haben. Bloomfield war für das Gesundheitswesen zuständig, und man konnte erwarten, dass der Generaldirektor für Gesundheit den Minister für Covid-19-Reaktion, Chris Hipkins, und die Premierministerin Jacinda Ardern über die tatsächlichen Vorgänge auf dem Laufenden halten würde. Vor allem, da ein neuartiger biotechnologischer Impfstoff auf den Markt gebracht wurde. Zu dieser Zeit konferierte er täglich mit beiden. Woher hat er die Zahl 3 von 100.000?

Hat die Regierung Bloomfield ermutigt, die Risiken zu minimieren?

Die politischen Auswirkungen von Bloomfields Versäumnis, die eigenen realen Daten der Gesundheitsbehörde zu überprüfen oder weiterzugeben, erwiesen sich als tödlich für alle Altersgruppen, die infolgedessen falsch über die Risiken informiert wurden und denen wiederholt gesagt wurde, dass der mRNA-Impfstoff von Pfizer „sicher und wirksam“ sei. Das war er nicht. Und es gab noch mehr tödliche politische Versäumnisse.

Im September 2021 zeigten die Krankenhausdaten der Region Wellington, dass es 18 % mehr Herzinfarkte bei den 50- bis 59-Jährigen und 29 % mehr bei den über 60-Jährigen gab. Insgesamt gab es 359 Herzinfarkte mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres vor der Einführung des Impfstoffs. Mit anderen Worten, es gab einen beispiellosen, statistisch unwahrscheinlichen Ausbruch von Herzkrankheiten bei den über 50-Jährigen. Zu diesem Zeitpunkt hatte Covid noch nicht begonnen, die Bevölkerung von Wellington zu beeinflussen. Unglaublich, dass die Regierung es versäumt hat, ihre Politik zur vorrangigen Impfung dieser älteren Altersgruppe zu ändern. WARUM?

Außerdem stieg die Zahl der Krankenhausaufenthalte wegen Nierenverletzungen in allen Alterskohorten über 30 an. Hier hätten die Alarmglocken läuten müssen.

Es hätte offensichtlich sein müssen, dass viele Menschen in der zweiten Hälfte ihres Lebens mit schweren gesundheitlichen Folgen, einschließlich Todesfällen, konfrontiert werden würden. Diese hätten vermieden werden können.

Hat Bloomfield fälschlicherweise spekuliert, dass die Impfung das kleinere Übel sei? Dachte er, dass sich eine Covidinfektion als tödlicher erweisen würde? Möglicherweise, doch hätte er zu diesem Zeitpunkt aufgrund der Daten aus Übersee wissen müssen, dass die Impfung gegen Covid weder die Infektion noch die Übertragung verhindert. Er hätte auch wissen müssen, dass Covid weit weniger tödlich ist als zunächst angenommen.

Nach den anerkannten Standards der medizinischen Sicherheit hätte Bloomfield die Einführung der Impfung bis zum Abschluss der Untersuchungen unterbrechen müssen.

Die eigenen Daten der Regierung aus dem Jahr 2021, die im vierten Quartal zur Verfügung standen, zeigten unwiderlegbare Beweise für schwerwiegende Impfschäden, die nicht durch einen Grad von Covid-Infektion beeinträchtigt wurden. Es kann nur eine Ursache gegeben haben – die mRNA-Impfung. Die Regierung hätte den Rest der Welt warnen müssen, denn Neuseeland befand sich in der einzigartigen Lage, frei von Covidinfektionen zu sein, und verfügte über eine Quelle sauberer Daten zur Bewertung der Impfstoffsicherheit. Stattdessen beschloss die Regierung, eine allgemeine Impfung der gesamten Bevölkerung zu erzwingen:

Anfang Oktober führten sie eine Impfpflicht ein, die den Verlust des Arbeitsplatzes zur Folge hat.

Sie starteten eine flächendeckende Werbung, um Jung und Alt zum Impfen zu bewegen, und garantierten absolute Sicherheit und Wirksamkeit.

Sie erlaubten privaten Arbeitgebern, nicht geimpfte Arbeitnehmer zu entlassen.

Sie finanzierten die Medien, um ihre Impfpolitik zu unterstützen, und warnten die Bevölkerung davor, die Regierung um Rat zu fragen.

Vor allem aber finanzierte das Büro des Premierministers eine neue Abteilung mit der Bezeichnung „Desinformationsprojekt“, deren Aufgabe es war, jeden zu diskreditieren, der Fragen zur Sicherheit von Impfstoffen stellte.

Es wurden Vereinbarungen mit sozialen Medien wie YouTube getroffen, um Inhalte aus Neuseeland auszuschließen, die sich kritisch über die Impfung äußern.

Am 17. Dezember erhielt ich ein Schreiben von Astrid Koornneef, der Direktorin des Nationalen Immunisierungsprogramms, die im Namen von Ashley Bloomfield auf mein Schreiben vom 28. Oktober 2021 antwortete, in dem sie Bedenken hinsichtlich der Sicherheit von Impfstoffen äußerte. Unglaublicherweise wurde in der Antwort behauptet, dass:

„Eine genaue Messung aller unerwünschten Ereignisse [nach einer Impfung] ist nicht erforderlich.“

In dem Schreiben wurde auch versucht, ein grundlegendes Kausalitätsprinzip umzustoßen:

„Der zeitliche Zusammenhang zwischen unerwünschten Ereignissen und der Impfung ist kein Indiz für eine kausale Beziehung.“

Mit anderen Worten: Mitte Dezember 2021 schien Dr. Ashley Bloomfield trotz der wachsenden Epidemie von Herz- und Nierenerkrankungen unter den Geimpften die anerkannten Standards der Wissenschaft und der Gesundheitssicherheit vollständig zu leugnen. Die Regierung wollte nicht zugeben, dass die mRNA-Covid-Impfung schädlich ist, selbst wenn dies auf Kosten von Ehrlichkeit, Wissenschaft und Wahrheit ginge. Die Regierung war bereit, die Grundprinzipien der Zivilisation aufzugeben, um eine Zensur zu vermeiden. Sie waren bereit, die Bürger über die Gesundheitsrisiken der Covidimpfung falsch zu informieren. Bis heute bleiben ihre Beweggründe im Dunkeln, und sie mussten sich nie den Fragen der Öffentlichkeit, der Medien oder der Oppositionsparteien stellen, die die von der Regierung und ihren bezahlten Experten erzeugte irreführende Werbung stillschweigend hingenommen haben.

Zum jetzigen Zeitpunkt ist die erhöhte Gesamtsterblichkeit, die derzeit 17 % über dem langfristigen Durchschnitt liegt, das Erbe der Pandemiepolitik unserer Regierung.

Die Aufgabe der derzeitigen königlichen Kommission, die die Pandemiebekämpfung der Regierung untersucht, schließt jedoch ausdrücklich jegliche Prüfung der Impfstoffsicherheit aus. Die Regierung versucht immer noch, ihre Spuren zu verwischen und jegliche Schuldzuweisungen zu vermeiden.

Gestern besuchte uns ein alter Freund nach einer zweijährigen Pause. Er wollte wissen, warum ich mich dummerweise mit Impfstoffverschwörern eingelassen habe. Er ist viermal geimpft worden. Er fragte sich, ob die Regierung überhaupt ein Motiv haben könnte, die Öffentlichkeit zu belügen. Er erzählte mir auch, dass er leider nur noch vier Monate zu leben habe, nachdem sein Krebs ausgebrochen sei. Diese Art von persönlicher Geschichte ist in Neuseeland üblich geworden. Es gibt keine Möglichkeit zu erfahren, ob sein Krebs durch die Impfung beeinflusst wurde. Die durchgesickerten Gesundheitsdaten der Region Wellington zeigen jedoch, warum diese Geschichten immer häufiger vorkommen. Eine Epidemie von Impfschäden ist im Gange. Weitere Informationen zu früheren Veröffentlichungen von Datenlecks finden Sie HIER und HIER.

Zweifellos verdient mein Freund – ja, die ganze Nation – eine klare Antwort auf einfache Fragen, vor allem, wenn die Gesundheit von Familienmitgliedern bereits beeinträchtigt oder das Leben verkürzt wurde, und für diejenigen, die in Zukunft leiden könnten:

Welches Motiv gibt es für die Regierung, die Öffentlichkeit zu belügen? Handelt es sich um grobe Inkompetenz oder absichtliche Verschleierung? Wann wird dieser Wahnsinn gestoppt? Wann werden die Regierungen aufhören, Geld in die biotechnologische Forschung zu stecken, die so viele Menschen unnötigen Risiken aussetzt? mRNA-Impfstoffe haben nicht funktioniert, sie sind sogar gefährlich.

