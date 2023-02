In dieser Folge von Die Quelle sprechen wir mit dem ehemaligen Geheimdienstoffizier des US Marine Corps und UN-Waffeninspektor Scott Ritter über die jüngsten geopolitischen und militärischen Entwicklungen in der Ukraine. Wir untersuchen auch die historische Rolle der NATO und die Bedeutung von Rüstungskontrollverträgen, aus denen sich die USA in den vergangenen Jahrzehnten zurückgezogen haben.