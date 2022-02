Ehemalige «3sat»-Redakteurin offenbart Fake News im öffentlich-rechtlichen Fernsehen

Laut Katrin Seibold ist die Meinungsfreiheit in der Berichterstattung von «ZDF/3sat» nicht mehr gewährleistet. (Mit Video)

Die öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten präsentieren sich weltweit gerne als Bastionen der objektiven und ausgewogenen Berichterstattung. Seriöse Medienanalysten und kritische Zuschauer wissen, dass dies nicht zutrifft und dass diese Behauptung selbst Propaganda ist. Es ist deshalb immer erfrischend, wenn Whistleblower oder ehemalige Angestellte dieser Sender deren «Fake News» aufdecken.

So geschehen am 22. Februar 2022 in der Sendung «Viertel nach Acht» des Bild-Fernsehsenders. Darin beschreibt die ehemalige 3sat-Redakteurin Katrin Seibold den besorg