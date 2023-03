Ehemaliger CIA-Offizier lehrt Sie, wie man eine Lüge erkennt

Stellen Sie sich vor, Sie könnten schnell erkennen, ob jemand lügt oder die Wahrheit sagt, sei es, wenn Sie Ihr Kind über den Konsum illegaler Substanzen, Investitionen, Dates, den Kauf eines Autos oder die Einstellung eines Bauunternehmers befragen.

GESCHICHTE AUF EINEN BLICK

Wenn eine Person lügt, wird sie innerhalb von fünf Sekunden, nachdem sie befragt wurde, eine Täuschung begehen und zwei oder mehr Täuschungen begehen, bevor sie mit ihrer Antwort fertig ist

Ignorieren Sie die wahrheitsgemäßen Aussagen einer Person, bei denen es sich oft um Manipulationsversuche handelt, und konzentrieren Sie sich stattdessen auf ihre Täuschungen.

Zu den trügerischen Verhaltensweisen gehören das Nicht-Leugnen des Vorwurfs, das Nicht-Beantworten der Frage und die Verwendung von „überzeugenden Aussagen“, anstatt Informationen zu vermitteln

Zu den nonverbalen Anzeichen dafür, dass eine Person lügt, gehören gepflegte Gesten, Hand-zu-Gesicht-Bewegungen, Fußbewegungen und Räuspern

Anmerkung der Redaktion: Dieser Artikel ist ein Nachdruck. Er wurde ursprünglich am 10. Februar 2018 veröffentlicht.

Laut Susan Carnicero lügt ein Mensch im Durchschnitt 10 Mal am Tag – und sie muss es wissen. Als ehemalige CIA-Offizierin, die mehr als 20 Jahre lang Verhöre, Befragungen und Lügendetektortests mit Verdächtigen durchgeführt hat, hat sie einiges darüber gelernt, wie man einen Lügner erkennt.

Carnicero hat auch Verhaltensscreening-Programme entwickelt, die von der US-Regierung eingesetzt werden, und ist Mitautorin des Buches „Spy the Lie“, in dem man lernt, wie man Täuschungen erkennt. Sie ist außerdem Mitbegründerin von QVerity, einem Anbieter von Verhaltensanalysen und Screening-Dienstleistungen für den privaten und öffentlichen Sektor.

Es mag schockierend erscheinen, dass Menschen so regelmäßig lügen, aber bedenken Sie, dass nicht alle Lügen bösartig sind. Laut einer im Journal of Language and Social Psychology veröffentlichten Studie werden kleine Notlügen häufiger erzählt als große, wichtige Lügen. Dazu gehören auch unschuldige Bemerkungen wie die, dass es Ihnen gut geht, wenn Sie jemand fragt, wie es Ihnen geht – auch wenn das nicht der Fall ist.

Es gibt eine breite Palette von Lügen, wie Carnicero im obigen Video anmerkt. Am einen Ende des Spektrums stehen Lügen, die die Gefühle anderer schonen oder verhindern sollen, dass ein Gespräch in eine Richtung geht, die man nicht will.

Am anderen Ende des Spektrums gibt es die fettgedruckten „Ich habe es nicht getan“-Lügen. Im letzteren Fall kann die Fähigkeit, einen Lügner zu erkennen, definitiv zu Ihren Gunsten ausfallen, und zwar in mehr Fällen, als Sie sich vielleicht zunächst vorstellen können. Wenn Sie zum Beispiel einen neuen Mitarbeiter einstellen oder in ein finanzielles Projekt investieren wollen, ist es wichtig, die Wahrheit zu kennen.

Das Gleiche gilt für Ihr Privatleben, wenn Sie Ihren Partner mit möglicher Untreue konfrontieren, Ihr Kind mit Drogenkonsum oder sich fragen, ob Ihre neue Flamme vertrauenswürdig ist. Auch wenn Sie sich ein neues Auto kaufen oder einen Bauunternehmer für Ihr Haus suchen, kann es Ihnen helfen, einen teuren Fehler zu vermeiden, wenn Sie auf verräterische Anzeichen von Betrug achten.

Wie man eine Lüge erkennt: Analysieren statt spekulieren

Es ist schwierig, wenn nicht gar unmöglich, eine Person durch bloßes Anschauen zu erkennen, ob sie lügt. Das wäre reine Spekulation. Stattdessen betont Carnicero, wie wichtig es ist, die Situation zu analysieren. „Ich möchte herausfinden, wie eine Person auf Dinge reagiert“, sagt sie und nennt als Beispiel eine Person, die mit verschränkten Armen dasitzt – ein „globales Verhalten“.

Auch wenn dies auf den ersten Blick wie eine verschlossene oder trügerische Haltung aussieht, gibt es viele Gründe, warum jemand so sitzt, von Kälte bis hin zu reiner Gewohnheit.

„Wir messen globalen Verhaltensweisen viel zu viel Bedeutung bei“, sagt Carnicero. „Wir wollen das abschaffen. Das ist reine Spekulation.“ Um herauszufinden, was relevant ist und was nicht, müssen Sie zunächst den Stimulus identifizieren – die Fragen, die Sie stellen – und sich dann auf die Verhaltensweisen konzentrieren, die direkt mit der Antwort der Person verbunden sind. Das Timing ist hier der Schlüssel; ein wichtiges Warnsignal ist ein trügerisches Verhalten, das innerhalb der ersten fünf Sekunden nach der Frage auftritt.

„Wenn die Person nicht innerhalb von fünf Sekunden ein trügerisches Verhalten zeigt, lügt sie nicht“, sagt sie und fügt hinzu, dass die Beachtung von Clustern ein weiterer Schlüssel ist. „Ich möchte mindestens zwei oder mehr Verhaltensweisen [während der Antwort] sehen, damit es sich um eine betrügerische Antwort handelt.

In manchen Fällen kann das erste trügerische Verhalten auftreten, bevor Sie die Frage überhaupt zu Ende gestellt haben – auch das ist ein Warnsignal -, aber denken Sie daran, dass das erste Verhalten innerhalb der ersten fünf Sekunden auftreten sollte – und es sollten insgesamt mindestens zwei sein, um eine Lüge zu erkennen.

Umgang mit Vorurteilen und Erkennen von Ausweichmanövern

Vielen Menschen wird beigebracht, dass Lügen falsch ist und dass sie versuchen sollen, das Gute im Menschen zu suchen. Aber wenn man versucht, einen Lügner zu erkennen, ist es wichtig, wahrheitsgemäßes Verhalten zu ignorieren, da dies nur zu einer Voreingenommenheit führt und zu dem beiträgt, was Carnicero als „Heiligenschein-Effekt“ bezeichnet. „Täuschende Menschen können uns wahrheitsgemäße Antworten geben“, sagt sie, und werden versuchen, Sie zu manipulieren, damit Sie ihnen glauben.

In vielen Fällen geben sie Ihnen mehr Informationen, als Sie verlangt haben, um Sie glauben zu machen, dass sie ein guter Mensch sind. Laut Carnicero:

„Die Leute, die wir kennen, sind bereits darauf aus, unsere Wahrnehmung zu steuern … gehen weit über das hinaus, was wir verlangen … der Zweck davon ist wiederum, uns davon zu überzeugen, dass sie gute Menschen sind, und was passiert, wenn ich ein Anfänger bin, ist, dass ich anfange zu denken, dass das eine gute Person ist. Es ist eine sich selbst erfüllende Prophezeiung … und ich fange an zu denken, dass diese Person gut ist, und ich werde das Schlechte übersehen.“

Achten Sie also darauf, wahrheitsgemäßes Verhalten zu ignorieren und sich stattdessen auf trügerisches Verhalten zu konzentrieren. Erkennen Sie Taktiken des Ausweichens, die ein wichtiges Indiz dafür sind, dass eine Person nicht ehrlich ist:

Verweigerung von Auskünften – Redet die Person lange, beantwortet aber nicht die Frage, die Sie gestellt haben?

– Redet die Person lange, beantwortet aber nicht die Frage, die Sie gestellt haben? Leugnen – „Das Wichtigste für eine ehrliche Person ist es, Ihnen die Antwort zu geben und zu leugnen, wenn sie etwas nicht getan hat. Die Wahrheit ist ihr größter Verbündeter“, sagt Carnicero.

– „Das Wichtigste für eine ehrliche Person ist es, Ihnen die Antwort zu geben und zu leugnen, wenn sie etwas nicht getan hat. Die Wahrheit ist ihr größter Verbündeter“, sagt Carnicero. Verwendung von ausschließenden Qualifizierungen – Sagt die Person „größtenteils“, „grundsätzlich“ oder „eigentlich nicht“? In diesen Fällen ist eine Folgefrage erforderlich, um herauszufinden, was die Person auslässt.

Aggression ist oft ein Zeichen für eine Lüge

Bei der Bewertung der Vertrauenswürdigkeit einer Person „wiegen einige Verhaltensweisen mehr als andere“, so Carnicero. „Aggression ist eines davon.“ Wenn Sie Ihr Kind fragen, ob es Drogen nimmt, und es sofort mit Wut reagiert, ist das ein wichtiges Warnsignal. Das Gleiche gilt, wenn in Ihrem Unternehmen ein Diebstahl stattgefunden hat und der Mitarbeiter, den Sie befragen, Sie angreift, weil Sie nach dem Diebstahl gefragt haben.

„Wenn Sie jemanden haben, der Ihnen an die Gurgel springt, weil Sie ihm eine Frage stellen – und es ist mir egal, ob es Ihr Kind ist … dann haben Sie ein Problem“, sagt sie. Sie können auch eine dritte Partei angreifen, z. B. das Unternehmen selbst, weil es nicht genug Sicherheit bietet, um Diebstähle von vornherein zu verhindern. Ein weiteres verräterisches Anzeichen dafür, dass jemand nicht die Wahrheit sagt, ist ein unangemessenes Maß an Besorgnis.

Wenn sie beispielsweise eine wichtige Frage als belanglos abtun, zu einem unpassenden Zeitpunkt lächeln oder scheinbar grundlos wütend werden, lügen sie wahrscheinlich. Carnicero betont auch, wie wichtig es ist, zwischen überzeugenden Aussagen und solchen, die Informationen vermitteln sollen, zu unterscheiden – erstere sind ein Zeichen für eine Lüge. Nehmen wir an, Sie fragen jemanden, ob er etwas gestohlen hat.

Wenn die Person mit einer langen Antwort über ihre gute Beschäftigungsgeschichte und ihre Vertrauenswürdigkeit beginnt, sind das überzeugende Aussagen, die zwar wahr klingen, aber auf eine Lüge hindeuten. Ein einfaches „Nein“ ist eine Information, die wahrscheinlich der Wahrheit entspricht.

Carnicero sagt: „Eine überzeugende Aussage ist der stärkste Pfeil, den eine Person in ihrem Köcher haben kann. Wenn jemand sagt: ‚Ich bin ein guter Mensch‘, ‚Ich bin ein guter Arbeiter‘ … wenn jemand versucht, Sie von etwas zu überzeugen“, anstatt Informationen zu vermitteln, ist das ein deutliches Zeichen für eine Lüge.

Auch die Beachtung kleiner Details kann eine Lüge aufdecken – z. B. die Aussage „Ich würde das nicht tun“ im Gegensatz zu „Ich habe das nicht getan“. Ersteres – „würde nicht“ – ist oft eine Lüge. Wir müssen auf „didn’t“ achten“, sagt Carnicero. Die Berufung auf die Religion ist eine weitere Taktik, die Lügner häufig anwenden, um Sie in ihren Bann zu ziehen und Ihre Wahrnehmung zu steuern, indem sie Dinge sagen wie „Ich schwöre auf einen Stapel Bibeln“.

Andere subtile Zeichen sind „Wahrnehmungsqualifizierer“ wie „ehrlich“, „um die Wahrheit zu sagen“ und „ganz offen“, mit denen eine Lüge verbal „verbrämt“ wird. In Kombination mit anderen trügerischen Verhaltensweisen können Sie so eine Lüge erkennen.

Nonverbale Anzeichen für Täuschung

Auch die nonverbalen Hinweise einer Person sind wichtig, um zu beurteilen, ob sie lügt oder nicht. Carnicero empfiehlt, auf die folgenden nonverbalen Signale zu achten:

Verhaltenspause – Wenn Sie einer Person eine vage Frage stellen, z. B. was Sie an diesem Tag vor Jahren gemacht haben, ist eine Pause zu erwarten, bevor sie antwortet. Wenn Sie jedoch fragen, ob Sie vor 10 Jahren an diesem Tag eine Bank ausgeraubt haben, sollte die Person sofort antworten. In letzterem Fall ist eine Verzögerung ein Zeichen für eine Lüge.

– Wenn Sie einer Person eine vage Frage stellen, z. B. was Sie an diesem Tag vor Jahren gemacht haben, ist eine Pause zu erwarten, bevor sie antwortet. Wenn Sie jedoch fragen, ob Sie vor 10 Jahren an diesem Tag eine Bank ausgeraubt haben, sollte die Person sofort antworten. In letzterem Fall ist eine Verzögerung ein Zeichen für eine Lüge. Verbale/nonverbale Unterbrechung – Wenn eine Person mit dem Kopf nickt, während sie Nein sagt, oder den Kopf schüttelt, während sie Ja sagt, gilt diese Unterbrechung als trügerisches Verhalten (außer in bestimmten Kulturen, in denen Nicken nicht Ja bedeutet).

– Wenn eine Person mit dem Kopf nickt, während sie Nein sagt, oder den Kopf schüttelt, während sie Ja sagt, gilt diese Unterbrechung als trügerisches Verhalten (außer in bestimmten Kulturen, in denen Nicken nicht Ja bedeutet). Ankerpunktbewegungen – Ein weiteres Anzeichen für eine Lüge ist die Bewegung eines „Ankerpunkts“, z. B. Füße auf dem Boden, Arme auf dem Schreibtisch oder sogar ein baumelnder Fuß, wenn die Beine einer Person gekreuzt sind.

– Ein weiteres Anzeichen für eine Lüge ist die Bewegung eines „Ankerpunkts“, z. B. Füße auf dem Boden, Arme auf dem Schreibtisch oder sogar ein baumelnder Fuß, wenn die Beine einer Person gekreuzt sind. Pflegegesten – Eine Krawatte oder ein anderes Kleidungsstück zurechtzurücken, die Haare zu richten, die Brille zurechtzurücken oder an den Hemdmanschetten herumzufummeln, kann eine unbewusste Art und Weise sein, wie Menschen versuchen, ihre Ängste zu unterdrücken, und ist oft ein Zeichen für eine Lüge. Ein Räuspern oder Schlucken vor der Antwort gilt ebenfalls als Anzeichen für eine Täuschung.

– Eine Krawatte oder ein anderes Kleidungsstück zurechtzurücken, die Haare zu richten, die Brille zurechtzurücken oder an den Hemdmanschetten herumzufummeln, kann eine unbewusste Art und Weise sein, wie Menschen versuchen, ihre Ängste zu unterdrücken, und ist oft ein Zeichen für eine Lüge. Ein Räuspern oder Schlucken vor der Antwort gilt ebenfalls als Anzeichen für eine Täuschung. Hand-zu-Gesicht-Bewegungen – Wenn eine Person ihre Hand zum Mund führt, sich über die Lippen leckt, an ihrem Ohr zieht oder auf andere Weise ihr Gesicht oder ihren Kopf berührt, ist dies ein weiteres trügerisches Verhalten. Parade beachtet:

„Der Grund dafür liegt in der einfachen Schulwissenschaft. Sie haben eine Frage gestellt, und die Frage löst einen Angstschub aus, weil eine wahrheitsgemäße Antwort Sie belasten würde. Das wiederum veranlasst das autonome Nervensystem, sich an die Arbeit zu machen, um die Angst abzubauen, indem es das Blut aus den Oberflächen des Gesichts, der Ohren und der Extremitäten ableitet – was ein Gefühl von Kälte oder Juckreiz hervorrufen kann. Ohne dass der Betroffene es merkt, werden seine Hände zu diesen Bereichen hingezogen, oder es kommt zu einem Ringen oder Reiben der Hände.“

Einen Lügner zu erkennen ist keine exakte Wissenschaft

Es ist zwar nicht immer einfach, festzustellen, wann man belogen wird, aber wenn man Carniceros Richtlinien befolgt, kann das durchaus hilfreich sein. Weitere Einzelheiten, einschließlich vieler Anekdoten, die die Leitlinien in Aktion zeigen, finden Sie in Carniceros Buch „Spy the Lie: Former CIA Officers Teach You How to Detect Deception“. Die Fähigkeit, die Wahrheit zu entschlüsseln, kann Ihr berufliches und privates Leben verändern, und Sie können sie sogar nutzen, um Geld zu sparen und zu vermeiden, dass Sie abgezockt werden.

Was das Lügen angeht, so sollten Sie, wenn Sie eher auf der Geber- als auf der Empfängerseite stehen, bedenken, dass Ehrlichkeit die beste Politik ist – nicht nur für Ihre Mitmenschen, sondern auch für Sie selbst. Menschen, die fünf Wochen lang nur die Wahrheit sagten, hatten im Durchschnitt sieben Symptome weniger, wie Halsschmerzen, Kopfschmerzen, Übelkeit und psychische Anspannung, als die Kontrollgruppe. Die Forscher vermuten, dass Lügen Stress verursachen können, der das Immunsystem dämpft.

Viele Menschen lügen jedoch, ohne darüber nachzudenken. Um Ihre Gesundheit – und Ihren Ruf – zu schützen, müssen Sie Ihr Verhalten erkennen und ändern, bevor Ihre Umgebung es bemerkt.

