Ehemaliger Senior Ökonom bei der Weltbank: Nehmen Sie sich in acht vor den Covid PCR-Tests und der unerbittlichen „Impfen, impfen, impfen“-Kampagne von Europa und den USA

Von Peter Koenig: Er ist geopolitischer Analyst und ehemaliger Senior Economist bei der Weltbank und der Weltgesundheitsorganisation (WHO), wo er über 30 Jahre lang zu den Themen Wasser und Umwelt auf der ganzen Welt gearbeitet hat. Er hält Vorlesungen an Universitäten in den USA, Europa und Südamerika. Er schreibt regelmäßig für Online-Zeitschriften und ist Autor von Implosion – Ein Wirtschaftsthriller über Krieg, Umweltzerstörung und Konzerngier sowie Co-Autor des Buches von Cynthia McKinney „When China Sneezes: From the Coronavirus Lockdown to the Global Politico-Economic Crisis“ (Clarity Press – November 1, 2020) Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter des Centre for Research on Globalization.

Die Aussagekraft des PCR-Tests wird seit Monaten, wenn nicht seit Beginn der erklärten Covid-19-Plandemie infrage gestellt, neuerdings auch von der WHO. Dennoch wird uns dieser Test immer noch und immer mehr aufgedrängt. Dies, obwohl immer mehr wissenschaftliche Beweise auftauchen, dass der Test absolut ungeeignet ist, um festzustellen, ob eine Person mit dem covid-19-Virus „infiziert“ ist. Nach Angaben einiger Wissenschaftler gibt es bis zu 90% falsch positive Ergebnisse. Außerdem bedeutet ein positives Ergebnis in 97% der Fälle nicht, dass man an Symptomen erkranken wird. Vor allem junge Menschen und Menschen ohne jegliche Komorbiditäten zeigen selten Symptome.

Auf der anderen Seite gibt es einen unerbittlichen Drang der westlichen Länder, vor allem Europas und der USA, zu impfen-zu-impfen-zu-impfen und nochmals zu impfen – und das mit einer Substanz, die sich nicht einmal als Impfstoff qualifiziert, nämlich einer neuen Art von dem, was auch „Gentherapie“ genannt wird, einer mRNA-artigen Injektion, die das menschliche Genom und höchstwahrscheinlich das menschliche ADN beeinflussen wird. mRNA steht für messenger ribonucleuc acid.

Zu den bekanntesten Pharmaherstellern dieser mRNA-artigen Substanzen, die fälschlicherweise als Impfstoffe bezeichnet werden, gehören Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson und Johnson (J & J) und einige andere Impfstoffe aus der von Bill Gates gegründeten GAVI Alliance, oder der Global Alliance for Vaccines and Immunizations, auch Vaccine Alliance genannt. Sie haben ihren Sitz in Genf, gleich neben der WHO.

Diese Therapie ist ungetestet. Es gibt keine nennenswerten Tierversuche. Bei den wenigen Tierversuchen, die an Frettchen und Ratten durchgeführt wurden, starben alle Tiere. Unter Berufung auf einen Notfall hat die Food and Drug Administration (FDA) die Schwere der aktuellen gesundheitlichen Notlage erkannt und eine so genannte Emergency Use Application (EUA) für das, was eigentlich eine Gentherapie und kein Impfstoff ist, erteilt.

Daher wurden weitere Tierversuche übersprungen und diese experimentelle Gen-Behandlung, die mRNA-artigen Jabs, gingen direkt an Menschen – die nun als Versuchskaninchen fungieren.

Zu den enormen Risiken und Gefahren dieser Therapie siehe das aktuelle Exklusiv-Interview mit Lifesitenews.com (7. April 2021) und die Aussage des ehemaligen Pfizer-Vizepräsidenten und Chief Science Officer, Mike Yeadon, der sagt: „Ihre Regierung belügt Sie auf eine Weise, die zu Ihrem Tod führen könnte. Siehe vollständige Interview hier.

Es scheint, dass die sogenannte Impfung und die Tests in einem umgekehrten Verhältnis zueinander stehen, d.h. je weniger Menschen sich freiwillig impfen lassen, desto mehr Regierungen zwingen diese falschen PCR-Tests der Bevölkerung auf. In vielen Ländern, wie z.B. in der Schweiz, „erlauben“ die Regierungen den Schulen, die Schulkinder, einschließlich der Kindergärten, bis zu viermal im Monat zu testen, und die Unternehmen dürfen das Gleiche tun, zur „Sicherheit der Mitarbeiter“ – ohne zu bedenken, dass die meisten Menschen in vielen Ländern immer noch von ihrem Heimbüro aus arbeiten.

Sich einem Test oder einem höchst fragwürdigen Impfstoff nicht zu unterziehen, kann zu einer Entlassung führen – man verliert seinen Job. So düster und gruselig ist er geworden, dieser Covid-Wahn.

Jetzt haben sie „Selbsttest-Kits“ eingeführt, die von Apotheken verkauft oder verteilt werden. Trotz intensiver Propaganda bleiben die meisten dieser von der Regierung gekauften und subventionierten Tests in den Lagern der Apotheken, da immer weniger Menschen bereit sind, sich diesem Irrsinn zu unterwerfen.

Obendrein muss man nur die positiven Tests der Selbsttests melden – eine weitere Verzerrung des ohnehin falschen Bildes der sogenannten „Infektionsrate“ nach oben. – Und niemand scheint zu fragen, warum. Oder wenn sie es tun, dann tun sie es nicht LAUT genug.

Natürlich, je höher die Zahl der Covid-Positiven, desto höher die Impfbereitschaft, so die Propaganda, und wenn nicht, desto besser die Rechtfertigung für mehr Sperrungen, mehr Angst – und wieder – vielleicht – mehr Impfbereitschaft. Sie sehen – alle Aktionen führen zu mehr Angst und schließlich zu „mehr Impfungen“.

Es ist, als hätte man den Ländern eine Impfquote vorgegeben, die sie erfüllen müssen, und es scheint kein Mittel des Zwangs stark genug zu sein, um die Menschen dazu zu bringen, sich dieser schrecklichen, ungetesteten Impfung zu unterwerfen.

COVID – Bioethik, Eugenik und „Todespanels“: „A Warning“

Sogar der US-Top-Mediziner Dr. Anthony Fauci äußert seine Zweifel an der Wirksamkeit der Impfstoffe. Siehe hier.

Man kann sich auch fragen, warum Europa und die USA den russischen Sputnik V oder einen der international ausgerollten chinesischen Impfstoffe nicht zulassen? – Vielleicht, weil es sich bei diesen Impfstoffen um echte Impfstoffe handelt, die auf einer jahrzehntelangen Erfahrung beruhen, der traditionellen Methode, ein schwaches oder totes Virus zu injizieren, das bei Kontakt mit einem lebenden Virus reagiert und Antikörper bildet, um Immunität zu erzeugen – ohne die DNA zu beeinflussen?

Es wird immer offensichtlicher, dass hinter diesem heftigen Test- und Impfwahn eine spezielle Agenda steckt.

Um dem Ganzen die Krone aufzusetzen und einem Grund näher zu kommen, legt ein aktueller Bericht nahe (der noch nicht bestätigt ist), dass Sie laut der Johns Hopkins University mit einem PCR-Test geimpft werden können, auch ohne es zu wissen (11. April 2021).

Also, warum ist „Impfen“ so wichtig? – Und warum gerade die Impfung mit einer mRNA-artigen Injektion? – Ein Grund könnte dieser sein: wie von der Daily Mail und RT berichtet.

Pentagon-Wissenschaftler enthüllen einen Mikrochip, der COVID-19 in Ihrem Körper aufspürt.

Die Technologie wurde von der Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) entwickelt, die dem Pentagon untersteht. Der Mikrochip ist sicher, um Sorgen bei einigen über eine Regierungsbehörde Implantieren eines Mikrochips in einem Bürger zu wecken.

Und wer weiß, was der Mikrochip sonst noch in Ihrem Körper anrichtet. Alles, was von der DARPA kommt, ist nicht so harmlos, wie man es glauben machen will, und ist sicherlich keine Attraktion oder Überzeugung für Menschen, die ohnehin nicht darauf erpicht sind, sich einen Mikrochip einpflanzen zu lassen.

Hinzu kommt, dass die Kollateralschäden dieser ungetesteten Gifte, die als Impfstoffe verabreicht werden, die unmittelbaren Nebenwirkungen bereits um eine Größenordnung höher sind als die von herkömmlichen Impfungen.

Der Defender (Children’s Health Defense – CHD) listet statistische Zahlen der CDC auf, dass das Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) Daten erhalten hat, dass zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 1. April 2021 insgesamt 56.869 unerwünschte Ereignisse gemeldet wurden, darunter 2.342 Todesfälle – ein Anstieg von 93 im Vergleich zur Vorwoche – und 7.971 schwere Verletzungen, ein Anstieg von 245 im gleichen Zeitraum. Dies sind die neuesten Daten der CDC.

Nach Angaben der CDC sind diese Zahlen stark unterrepräsentiert.

*

Im Januar 2019 bezeichnete die WHO die wachsende Zahl der Impfkritiker als eine der zehn größten Bedrohungen für die globale Gesundheit, und seit dem beispiellosen Corona-Impf-Fiasko hat sich die Zahl der Impfverweigerer vervielfacht.

Inzwischen regt sich sogar innerhalb der Schulmedizin Widerstand. Doch die Vordenker bei der WHO beharren weiterhin auf einer unrealistischen Impfquote von mindestens 70 Prozent.

Warum dieser enorme Schub für die Impfung? Wir wissen, dass die Todesrate von Covid-19 mit der einer gewöhnlichen Grippe vergleichbar ist.

Siehe Dr. Fauci in dem von Experten begutachteten Buch „Navigating the Uncharted„. Wenn wir Dr. Yeadon zuhören, wissen wir auch, dass eine Impfung unnötig ist, da es viele wirksame vorbeugende und heilende Medikamente gibt.

Zusätzlich zu den unmittelbaren Nebenwirkungen können die mittel- bis langfristigen Kollateralschäden viel bedeutender sein. Dr. Yeadon, der ehemalige Vizepräsident von Pfizer, sagt, dass es in zwei bis drei Jahren zu massiven genozidähnlichen Todesfällen durch mRNA-artige Injektionen kommen könnte. Sehen Sie hier.

Es wird immer deutlicher, dass hinter dieser Covid-Impfung ein Laufwerk gibt, es eine Eugenik-Agenda von gigantischen Ausmaßen.

Dies wurde kürzlich auch von dem führenden deutschen Menschenrechtsanwalt Dr. Reiner Füllmich erkannt, der Mitglied des Corona-Untersuchungsausschusses ist, der weltweit gegen betrügerische Berichte über Covid-Impfungen und Tests ermittelt, die zu gefälschten „Fallzahlen“ führen – und zu einem massiven Antrieb, der Bevölkerung Angst einzuflößen.

Er und sein Team leiten mehrere Sammelklagen in den USA und in Kanada ein, sowie mehrere Klagen gegen Einzelpersonen und Institutionen in Europa und den USA. Er nennt diese kommenden Prozesse „Nürnberg 2“, nach den Nürnberger Prozessen nach dem Zweiten Weltkrieg.

In einem aktuellen Interview (12. April 2021) sagte Dr. Füllmich, dass er das Licht am Ende des Tunnels sieht. Er sagte auch über die Corona-Maßnahmen,

„Das sind die schlimmsten Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die je begangen wurden. Die wenigen Menschen, die noch eigenständig denken können, etwa 10 bis 20 Prozent der Bevölkerung, die wissen, dass es nie um ein Virus oder die Gesundheit der Menschen ging, sondern um eine massive Ausdünnung der Weltbevölkerung und die totale Kontrolle.“ – Sehen Sie hier das vollständige Interview.

Zu der horrenden tödlichen Zukunft für vielleicht Hunderte von Millionen Menschen durch die Impfstoffe kommt hinzu, dass weitere mRNA-artige Substanzen in alte und junge Menschen, einschließlich Kinder, implantiert werden, ohne dass sie es wissen, durch wiederholte Tests – und in einigen Ländern sogar durch erzwungene oder gezwungene wiederholte Tests.

Wenn wir nach den Worten des erfahrenen Dr. Mike Yeadon, ehemaliger VP Chief Science für Pizer, gehen, könnten wir in ein Massensterben – ein regelrechter Völkermord – in ein paar Jahren sehen.

Und dies zusätzlich zu den kollateralen sozialen, wirtschaftlichen und gesundheitlichen Schäden, die bereits durch falsche Covid-Daten und Angst einflößende Lügen der Regierungen und Medien verursacht wurden, die Hunderte von Millionen in Elend, Verzweiflung und bitterer Hungersnot zurücklassen – was zum Tod führt.

Ist die massive Entvölkerung ein Ziel dieses Corona-Betrugs?

Seien Sie sich daher bewusst, dass Sie sich noch mehr dem Risiko aussetzen, indem Sie den unaufhörlichen Ruf nach Tests – Tests und noch mehr Tests – akzeptieren. Seien Sie wachsam und bewusst und folgen Sie dem Licht.