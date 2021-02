Der ehemalige stellvertretende nationale Sicherheitsberater Matt Pottinger hat sich am Sonntag zu dem Virus geäußert, das die Wuhan-Virus-Pandemie ausgelöst hat, und gesagt, dass die Beweise, die darauf hindeuten, dass es durch menschliches Versagen in einem chinesischen Labor entstanden ist, andere Theorien über seine Ursprünge bei weitem überwiegen.

Während eines Interviews in CBS News‘ ‚Face the Nation‘, sagte Pottinger: „Wenn Sie die Indizien abwägen, das Hauptbuch auf der Seite einer Erklärung, die sagt, dass dies aus einer Art menschlichem Versagen resultiert, überwiegt es bei weitem die Seite der Waage, die sagt, dass dies ein natürlicher Ausbruch war.“

„Wir haben sehr starken Grund zu der Annahme, dass das chinesische Militär im selben Labor seit mindestens 2017 heimlich Experimente mit klassifizierten Tieren durchgeführt hat“, fügte der ehemalige Beamte der Trump-Administration laut Daily Caller hinzu.

Pottinger bestand darauf, dass es zwingende Gründe gab, darauf hinzuweisen, dass mehrere der am Wuhan Institute of Virology tätigen Forscher eine Krankheit mit ähnlichen Symptomen wie das Coronavirus bekommen hätten, bevor die ersten dokumentierten Fälle von Ansteckung bekannt waren.

Am selben Sonntag gab der nationale Sicherheitsberater von Präsident Biden, Jake Sullivan, in einem Interview mit CBS an, dass der jüngste Bericht des WHO-Forscherteams über die Entstehung des Virus in China unzuverlässig sei.

Sullivan beschuldigte das chinesische Regime, Rohdaten vor Forschern versteckt zu haben, und forderte die WHO auf, ihre Ermittlungen zu „verstärken“.

„Sie sind dabei, einen Bericht über die Ursprünge der Pandemie in Wuhan, China, zu veröffentlichen, über den wir Fragen haben“, sagte Sullivan.

„Weil wir nicht glauben, dass China genügend Originaldaten zur Verfügung gestellt hat, wie sich diese Pandemie sowohl in China als auch auf der ganzen Welt ausbreitete“, fügte der Regierungsbeamte Biden hinzu.

Die Untersuchungsmission der WHO schloss einen möglichen künstlichen Ursprung des Virus aus und erklärte, dass „es höchst unwahrscheinlich ist, dass die Hypothese der Laborinzidenz die Einschleppung des Virus in die menschliche Bevölkerung erklärt“, so Teamleiter Peter Embarek.

Stattdessen zielte die Forschung darauf ab, andere mögliche Ursprünge des Virus zu untersuchen, beispielsweise die Theorie, dass es auf einem der Wuhan-Lebensmittelmärkte von einer Tierart zum Menschen gesprungen ist oder dass es durch Tiefkühlkost aus dem Ausland übertragen wurde.

Pottinger wies seinerseits darauf hin, dass die WHO noch viel zu verantworten habe. Er warf der UN-Behörde vor, alle möglichen falschen oder falsch informierten Behauptungen über das Virus aufgestellt zu haben, wie zum Beispiel die Behauptung im Januar letzten Jahres, dass das Virus nicht von Mensch zu Mensch übertragen werde.

Unterdessen warnen mehrere Wissenschaftler führender Institutionen auf der ganzen Welt vor der kürzlich abgeschlossenen WHO-Untersuchung in China und erklären, dass es sich um eine unvollständige und unzuverlässige Untersuchung der Ursprünge des SARS-Cov-2-Virus handelt.

Laut Just the News stellten die Forscher die Schlussfolgerungen der WHO zu den Ermittlungen in China in Frage und behaupteten, den Forschern sei kein ausreichender Zugang zum Wuhan-Labor gewährt worden, um festzustellen, ob das Coronavirus in den letzten Jahren während eines Laborunfalls in den Monaten 2019 aufgetreten sei.

Die Bioingenieurin der Universität Innsbruck, Rosanna Sgreto, sagte gegenüber den oben genannten Medien, dass „SARS2 eher aus einem Labor ist als von einem natürlichen Wirt“.

Segreto sagte, dass laut einer vorläufigen Untersuchung, an der er teilnahm, „verschiedene Eigenschaften von SARS-CoV-2 zusammen nicht leicht durch eine Hypothese natürlichen zoonotischen Ursprungs erklärt werden können“.

Zu den Merkmalen, von denen der Spezialist spricht, gehören die „geringe Evolutionsrate in der frühen Phase der Übertragung, das Fehlen von Hinweisen auf Rekombinationsereignisse und“ ein neues Insert der Furin-Teilungsstelle „“, die sich auf ein an der Messung beteiligtes Enzym beziehen von Körperfunktionen.

Colin Butler, Honorarprofessor am Nationalen Zentrum für Epidemiologie und Bevölkerungsgesundheit an der Australian National University, sagte seinerseits, dass die Theorie des Laborlecks sehr plausibel“ sei und dass, wenn es genügend Transparenz vom Wuhan Institute of Virology gäbe, detaillierte Aufzeichnungen, die ein Jahrzehnt oder mehr zurückreichen“, ausreichen würden, dass es keine Notwendigkeit für einen Besuch der WHO in China geben würde.