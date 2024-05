Ein gefährlicher Impfstoff für eine nichtige Krankheit: USA lagern als erstes Land Impfstoffe gegen Vogelgrippe ein

Von John-Michael Dumais

Während sich die Vogelgrippe unter Vögeln und Säugetieren ausbreitet, hat die US-Regierung nach eigenen Angaben drei von der FDA zugelassene H5N1-Impfstoffe auf Lager. Experten stellten jedoch die Wirksamkeit gegen die aktuellen Stämme infrage und äußerten Bedenken über mögliche Nebenwirkungen.

Angesichts der jüngsten Ausbreitung der H5N1-Vogelgrippe auf Milchkühe in acht Staaten – und der Infektion eines texanischen Milcharbeiters, die den zweiten bekannten menschlichen Fall im Lande darstellt – äußern Beamte des öffentlichen Gesundheitswesens laut Barron’s Bedenken hinsichtlich der Angemessenheit und Sicherheit der gelagerten Impfstoffe, die vor einer möglichen Pandemie schützen sollen.

Die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) behaupten, dass die Vogelgrippe ein geringes Risiko für den Menschen darstellt – der infizierte Molkereiarbeiter erkrankte lediglich an einer Bindehautentzündung (rosa Auge) – und dass es derzeit keinen bekannten Mechanismus für eine Übertragung von Mensch zu Mensch gibt.

Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist die Vogelgrippe in den letzten 20 Jahren weltweit für 463 Todesfälle verantwortlich. Die CDC meldet nur zwei Fälle von Vogelgrippe in den USA, und beide verliefen mild. Kein Amerikaner ist an dem Virus gestorben.

Dennoch bauen Regierungsbehörden und große Pharmahersteller ihre Kapazitäten für die Produktion von Impfstoffen gegen die Vogelgrippe aus.

Die US-Regierung hält drei von der US Food and Drug Administration (FDA) zugelassene H5N1-Impfstoffe in ihrem National Pre-Pandemic Influenza Vaccine Stockpile (Nationaler Vorrat an Grippeimpfstoffen für die Pandemievorbereitung) vor.

Die Impfstoffe, die von den Pharmariesen Sanofi, GSK und CSL Seqirus hergestellt werden, enthalten alle Quecksilber, ein bekanntes Nervengift, wie aus den Produktbeilagen hervorgeht.

Dieselben Unternehmen – sowie Moderna – arbeiten an der Entwicklung neuer Vogelgrippe-Impfstoffe.

Bundesbeamte sagten, dass sie innerhalb von Wochen mehrere hunderttausend Dosen und weitere 10 Millionen Dosen mit vorhandenen Materialien liefern und erwarten, dass sie innerhalb von vier Monaten 125 Millionen Dosen produzieren können.

Dr. Peter Marks, Direktor des FDA-Zentrums für Biologika-Evaluierung und -Forschung, meinte, die Behörde habe eine “ziemlich niedrige Schwelle” für den Einsatz der gelagerten Impfstoffe.

“Wir glauben, dass [unsere Impfstoffe] im Bedarfsfall ziemlich gut passen würden”, sagte Marks am 1. April auf dem World Vaccine Congress in Washington, D.C.

Da alle vorrätigen Impfstoffe für einen früheren H5N1-Stamm hergestellt wurden, ist es ungewiss, wie wirksam sie gegen die jetzt zirkulierenden Stämme wären, sagte die ehemalige FDA-Wissenschaftlerin Luciana Borio gegenüber STAT News.

“Die von der FDA zugelassenen H5N1-Impfstoffe – die 2013, 2017 und 2020 zugelassen wurden – rufen nach nur einer Dosis keine schützende Immunreaktion hervor”, sagte Borio. Selbst nach zwei Dosen “ist nicht bekannt, ob die hervorgerufene Immunreaktion ausreicht, um vor einer Infektion oder schweren Erkrankung zu schützen.”

Ein Sprecher der Administration for Strategic Preparedness and Response (ASPR) des US-Gesundheitsministeriums erklärte gegenüber Barron’s, die Behörde könne die Produktion hochfahren, um genügend Impfstoffdosen herzustellen, um die gesamte US-Bevölkerung zu impfen.

Ein Teil des Vorrats besteht aus vorproduzierten Antigenen, mit denen das Immunsystem gegen bestimmte Stämme trainiert werden kann, sowie aus Adjuvantien, die bei der Verabreichung von Impfstoffen das menschliche Immunsystem aktivieren.

Trotz der Zusicherung, dass der Impfstoff schnell zur Verfügung stehen wird, hat das ASPR seine Pläne nicht näher erläutert, sondern lediglich behauptet, dass es innerhalb von vier Monaten nach einem Ausbruch der Krankheit etwa 68 Millionen Menschen oder ein Fünftel der Bevölkerung des Landes impfen könnte, wenn das Zwei-Dosen-Schema angewendet würde.

Die Internistin und Epidemiologin Dr. Meryl Nass, die zusammen mit James Corbett in der Sendung “Good Morning CHD” vom 20. April auftrat, sagte: Sie haben einen gefährlichen Impfstoff für eine nichtige Krankheit” und verwies auf die geringe Zahl der bisher gemeldeten H5N1-Fälle beim Menschen.

“Der Impfstoff ist angeblich für eine lebensbedrohliche Krankheit gedacht”, sagte sie. “Natürlich ist die Bindehautentzündung nicht lebensbedrohlich”, sagte sie.

“Der ganze Zweck der Vogelgrippe ist es, uns glauben zu machen, dass die Pandemie da draußen ist, dass sie uns ständig angreift und wir sie [die Gesundheitsbürokratie] benötigen, um uns zu retten”, sagte Nass.

Sanofi-Impfstoff enthält Thimerosol, PEG

Der H5N1-Impfstoff von Sanofi, der im April 2007 für Erwachsene zugelassen wurde, wurde aus einem Virusstamm entwickelt, der 2004 von einem vietnamesischen Patienten isoliert wurde.

“Unser Impfstoffangebot auf Eibasis würde gut dazu beitragen, eine globale Influenzapandemie zu unterstützen, sollte diese durch A/H5N1 oder einen anderen Influenzastamm ausgelöst werden”, sagte ein Sanofi-Sprecher gegenüber MedPage Today.

Jede Dosis von 90 Mikrogramm (µg) enthält Hämagglutinin des Influenzavirus, 500 Milligramm (mg) Schweinegelatine und etwa 98 µg Thimerosal, ein Quecksilberderivat (das entspricht etwa 50 µg Quecksilber/Dosis).

Weitere Inhaltsstoffe, die bei der Entwicklung des Impfstoffs verwendet wurden, sind embryonierte Hühnereier, Formaldehyd, Polyethylenglykol und Zucker.

Polyethylenglykol (PEG) wurde mit der anaphylaktischen Reaktion in den COVID-19-Impfstoffen in Verbindung gebracht.

In den Produktwarnungen wurde auf unerwünschte Ereignisse im Zusammenhang mit dem Schweinegrippeimpfstoff von 1976 hingewiesen, zu denen das Guillain-Barré-Syndrom und andere neurologische Störungen wie Enzephalopathie, Optikusneuritis/Neuropathie, partielle Gesichtslähmung und Brachialplexusneuropathie sowie Vaskulitis und veränderte Immunkompetenz gehörten.

Die erste klinische Studie, die vom National Institute of Allergy and Infectious Diseases durchgeführt wurde, umfasste eine Versuchsgruppe von 452 gesunden Erwachsenen im Alter von 18 bis 64 Jahren, von denen 103 zwei 90-µg-Dosen im Abstand von 28 Tagen verabreicht bekamen, was bei 44 % der Empfänger zu einer schützenden Immunantwort führte.

Die anderen Erwachsenen in der Impfstoffgruppe erhielten 45 µg, 15 µg oder 7 µg Dosen. Aus der Produktinformation geht nicht hervor, welche Immunreaktionen sie zeigten. Da jedoch die 90 µg/Dosis-Version diejenige ist, die auf Vorrat gekauft wurde, ist es wahrscheinlich, dass die geringeren Mengen unwirksam waren.

Laut dem Center for Infectious Disease Research and Policy an der University of Minnesota äußerten sich Experten damals besorgt über die hohen Dosen, verglichen mit der Standarddosis von 15 µg, die in saisonalen Grippeimpfstoffen verwendet wird.

An den Studien nahmen keine Personen unter 18 Jahren teil, was darauf hindeutet, dass die Sicherheit und Wirksamkeit des Impfstoffs für diese Altersgruppe ungewiss ist.

GSK-Impfstoff für 6-Monats-Kinder zugelassen

Der H5N1-Impfstoff von GSK, der 2013 für Menschen ab 6 Monaten zugelassen wurde, wurde aus demselben Virusstamm hergestellt wie der von Sanofi.

Laut der Packungsbeilage von GSK enthält jede Erwachsenendosis auch das Adjuvans AS03, das aus 11,86 mg DL-α-Tocopherol (Vitamin E), 10,69 mg Squalen (das laut Nass fälschlicherweise für das Golfkriegssyndrom verantwortlich gemacht wird) und 4,86 mg eines Emulgators namens Polysorbat 80 besteht. In der Packungsbeilage sind außerdem 5 µg Thimerosal angegeben, was weniger als 2,5 µg Quecksilber entspricht.

Weitere Elemente, die bei der Herstellung des Impfstoffs verwendet wurden und in den Dosen enthalten sind, sind Ovalbumin oder embryonierte Hühnereier (mindestens 0,083 µg), Formaldehyd (mindestens 12,5 µg) und Natriumdeoxycholat (mindestens 3,75 µg).

Die pädiatrische Dosis enthält laut Produktinformation etwa die Hälfte der Menge jedes Inhaltsstoffes für Erwachsene.

In der klinischen Studie mit etwa 2.000 Erwachsenen ab 18 Jahren entwickelten laut FDA 91 % der 18- bis 64-Jährigen und 74 % der über 65-Jährigen, die zwei Dosen (je 0,5 Milliliter) des GSK-Impfstoffs erhielten, eine ausreichende Menge an Antikörpern.

In der Packungsbeilage wird vor unerwünschten Ereignissen wie Guillain-Barré-Syndrom, Ohnmacht und “zerebralen Gefäßunfällen” gewarnt und ein Fall von Lungenembolie erwähnt.

Drei Probanden entwickelten am Tag 21, 29 und 223 nach der Verabreichung Schilddrüsenkrebs. Zwei Probanden entwickelten Polymyalgia rheumatica, zwei Psoriasis, und jeweils einer entwickelte Autoimmunhepatitis, Zöliakie, Lähmung des Hirnnervs 4, Morbus Crohn, Gesichtslähmung und andere Symptome.

Eine pädiatrische Altersgruppe von 838 Personen im Alter von 6 Monaten bis 17 Jahren nahm an einer klinischen Studie teil. Neben den häufig berichteten Symptomen wie Schmerzen an der Injektionsstelle, Schwellungen, Muskelschmerzen, Kopfschmerzen, Müdigkeit, Gastroenteritis, Fieber und anderen Symptomen traten als schwerwiegende unerwünschte Ereignisse ein Bericht über einen Fieberkrampf und ein Fall von Alopezie innerhalb von sieben Tagen nach der Verabreichung auf.

In einer randomisierten Kontrollstudie in acht Ländern außerhalb der USA für Kinder im Alter von 6 Monaten bis 9 Jahren wurde ein Todesfall gemeldet (Tag 42) sowie ein Fall von Hepatitis und Nasopharyngitis (Tag 385), drei Fälle von Blinddarmentzündung (an den Tagen 8 oder 9) und ein Fall von Schilddrüsenkrebs (Tag 84).

Weitere unerwünschte Ereignisse waren Alopecia areata (2 Probanden), Glomerulonephritis (2 Probanden), Hypothyreose (2 Probanden) und idiopathische thrombozytopenische Purpura (1 Proband).

Laut Barron’s hat GSK kürzlich erklärt, dass es im Falle einer Pandemie mindestens 200 Millionen Dosen für Regierungen weltweit bereitstellen könnte.

CSL Seqirus-Impfstoff: 1 von 200 Todesfällen während klinischer Studien

Der jüngste Neuzugang im Bestand der US-Regierung an Vogelgrippe-Impfstoffen ist Audenz von CSL Seqirus gegen H5N1, der 2020 für Säuglinge und Erwachsene ab 6 Monaten zugelassen wird.

Der Impfstoff enthält das Adjuvans MF59 von CSL, das 9,75 mg Squalen, 1,175 mg Polysorbat 80, 1,175 mg Sorbitantrioleat, 0,66 mg Natriumcitrat-Dihydrat und 0,04 mg Zitronensäure-Monohydrat enthält.

Nass hält MF59 für gefährlich, weil es die Autoimmunität stimulieren kann. “Dieses Adjuvans ist für die meisten anderen Impfstoffe nicht zugelassen”, sagte sie. Sie wies darauf hin, dass die FDA bereit ist, für einen Impfstoff, der in einer Notsituation benötigt wird, mehr Risiken einzugehen.

Weitere Bestandteile des Produktionsprozesses sind MDCK-Zellprotein (mindestens 3,15 µg) und MDCK-Zell-DNA (mindestens 10 Nanogramm), beide aus Hundenieren, Cetyltrimethylammoniumbromid (mindestens 4,5 µg) und ß-Propiolacton (mindestens 0,1 µg).

Jedes 5-Milliliter-Fläschchen (mL) enthält 0,5 mL Thimerosal als Konservierungsmittel, was 25 µg Quecksilber pro Dosis ergibt.

In den klinischen Studien traten 11 Todesfälle (0,5 % oder 1 von 200) in der Versuchsgruppe auf, verglichen mit 0,1 % oder 1 von 1.000 in der Placebogruppe.

In einer Studie mit Kindern im Alter von 6 Monaten bis 17 Jahren entwickelten 8 % der Geimpften innerhalb von 21 Tagen nach der Impfung Infektionen der oberen Atemwege.

Zu den unerwünschten Ereignissen, die in den Berichten nach der Markteinführung vermerkt wurden, gehörten geschwollene Lymphknoten, Schwellungen, Anaphylaxie, Bellsche Lähmung, Krämpfe, Demyelinisierung, Enzephalitis und Guillain-Barré-Syndrom.

“1 von 200 Personen ist also gestorben [und] Sie wollen diesen Impfstoff für einen Fall von Bindehautentzündung nehmen”, sagte Nass. “Dies ist ein Beispiel dafür, wie … eine schlechte Entscheidung einen Berg hinunterrollt und zu einem Schneeball wird.”

Neue Vogelgrippe-Impfstoffe in der Entwicklung

Da die Besorgnis über die Wirksamkeit der gelagerten Impfstoffe wächst, bemühen sich Pharmaunternehmen und Regierungsbehörden um die Entwicklung neuer H5N1-Impfstoffe, die besser auf die derzeit zirkulierenden Stämme abgestimmt sind.

Barron’s berichtet, dass die US-Regierung mit GSK, CSL Seqirus, Sanofi und Moderna an der Entwicklung von Impfstoffen arbeitet, die besser auf die neuesten H5N1-Stämme abgestimmt sind.

GSK, das einen mehrjährigen Vertrag über die Lieferung eines Impfstoffs gegen die Vogelgrippe an die USA, Kanada, die Europäische Union und die WHO erhalten hat, erklärte laut MedPage Today, dass es bereit sei, weltweit 200 Millionen Dosen zu liefern, die “mit den neuesten zirkulierenden Stämmen aktualisiert werden”.

Im Oktober 2022 gab CSL Seqirus bekannt, dass es im Rahmen des BARDA-Programms (Biomedical Advanced Research and Development Authority) der ASPR einen weiteren Impfstoff auf der Grundlage des “präpandemischen” H5N8 A-Stamms entwickelt.

Der neue Impfstoff verwendet ebenfalls das Adjuvans MF59.

Eines der Oberflächenproteine von H5N8 ähnelt laut Barron’s dem H5N1-Stamm, mit dem der Milcharbeiter in Texas infiziert war.

Laut MedPage Today erklärte CSL Seqirus, dass es die Produktion in seiner kalifornischen Anlage – die im Rahmen einer öffentlich-privaten Partnerschaft mit BARDA errichtet wurde – auf 150 Millionen Impfstoffdosen während eines Ausbruchs ausweiten könnte.

Sanofi ging 2019 ebenfalls eine Partnerschaft mit der BARDA ein, um die Bereitschaft für eine Influenzapandemie zu erhöhen, indem es dieselbe rekombinante Technologie wie Sanofis vierwertigen Impfstoff Flublok einsetzt. Die Nutzung seiner bestehenden Technologie würde es dem Unternehmen ermöglichen, schneller einen Pandemieimpfstoff bereitzustellen.

Im März 2023 gab Moderna bekannt, dass es die Entwicklung eines Impfstoffs gegen die Vogelgrippe plant, und erklärte, dass sein Impfstoff COVID-19 auf der Grundlage seiner Forschung zum Impfstoff gegen die pandemische Grippe H10N8 entwickelt wurde. In seinen Ankündigungen vom März 2024 erwähnte Moderna den Vogelgrippeimpfstoff nicht.

Das Unternehmen berichtete jedoch über seinen saisonalen Grippeimpfstoff mRNA-1010 und erklärte, er habe “in Phase-3-Studien durchweg akzeptable Sicherheit und Verträglichkeit gezeigt”.

“Frühe Studien, die von mRNA-Impfstoffunternehmen zur saisonalen Grippe durchgeführt wurden, sind vielversprechend, was hier eine gute Nachricht sein könnte, da mRNA-Impfstoffe schneller hergestellt werden können als Impfstoffe mit Eiern oder Zellen”, so Borio.

‘Warum nennt man es ein Projekt zur biologischen Verteidigung?’

Mit einem Link zu einem Artikel von 2023 Global Biodefense, in dem die Arbeit der BARDA mit CSL Seqirus erörtert wird, twitterte Dr. Peter McCullough am 23. April: “Warum ist der Impfstoff gegen die Vogelgrippe (hochpathogene Vogelgrippe, H5N1) ein US @NIH @BARDA-Projekt mit CSL? Warum wird es als ‘biodefense’ Projekt bezeichnet?”

Die Daily Mail äußerte ähnliche Bedenken über die Zusammenarbeit des US-Landwirtschaftsministeriums (USDA) mit der Chinesischen Akademie der Wissenschaften – die Biodefense-Labors wie das Wuhan Institute of Virology beaufsichtigt – zur Entwicklung virulenterer Stämme von Vogelgrippeviren, die angeblich bei der Entwicklung von Impfstoffen helfen sollen.

Das White Coat Waste Project enthüllte Einzelheiten des USDA-China-Programms in einem Beitrag vom Februar, der zahlreiche Vereinbarungen über Forschungsprojekte ab April 2021 zeigte.

Eine überparteiliche Gruppe von Kongressmitgliedern schickte am 12. April einen Brief an USDA-Minister Tom Vilsack, in dem es hieß: “Diese von amerikanischen Steuerzahlern finanzierte Forschung könnte möglicherweise gefährliche neue, im Labor hergestellte Virusstämme hervorbringen, die unsere nationale Sicherheit und die öffentliche Gesundheit bedrohen.”

Dr. Richard Bartlett, Leiter einer Notaufnahme und ehemaliges Mitglied des Beirats des texanischen Gesundheitsministeriums, äußerte in der Folge “The Defender In-Depth” vom 10. April die Vermutung, dass die Gain-of-Function-Forschung an Vogelgrippeviren für den aktuellen Ausbruch verantwortlich ist oder eine zukünftige Pandemie verursachen könnte.

“Nach allem, was wir gerade erlebt haben, nach all den Verlusten an Menschenleben, dem Bankrott, dem wirtschaftlichen Schaden und den Familien, die durch COVID zerstört wurden, warum sollten Sie da die Funktionserweiterungsforschung fortsetzen?”, fragte er.

Nass sagte Corbett, sie stehe dem Vorstoß für Vogelgrippe-Impfstoffe skeptisch gegenüber. “Jedes Mal, wenn wir einen Notfall hatten und Impfstoffe schnell eingeführt wurden, führte dies zu einer Katastrophe”, sagte sie.

Nass warnte davor, sich auf die zentralisierten Lösungen der Gesundheitsbehörden zu verlassen.

“Sie wollen, dass Sie nur die Lösung bekommen, die sie für Sie entwickelt haben”, sagte sie. “Sie wollen nicht, dass sie weit verbreitet wird, so dass Sie selbst entscheiden können, ob Sie sie für sich selbst wollen oder nicht. … Habt keine Angst. Das ist ein Betrug.”