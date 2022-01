Ein Happen Realität: Eine Vorhersage für Edelmetalle im Jahr 2022

Oh, Mann. Es ist wieder soweit. Es ist der Beginn eines neuen Jahres, und das bedeutet, dass es Zeit für ein weiteres Abenteuer in Sachen langfristiger Preisprognosen ist. Wir nennen das hier „Makroprognose“, weil wir schon vor langer Zeit herausgefunden haben, dass man in einer Welt, die von Computern beherrscht wird, die mit Derivaten handeln, wenn man die makroökonomischen Bedingungen richtig einschätzen kann, auch eine gute Chance hat, den Goldpreis zu prognostizieren.

Nun ja… meistens jedenfalls. Unsere Erfolgsbilanz bei diesen Prognosen war bis 2021 ziemlich gut. Die makroökonomischen Bedingungen hatten die Stabilität des Goldpreises in den Jahren 2017 und 2018 gefördert. Ende 2018 änderte sich dann die Geldpolitik der Fed, was die Goldpreise 2019 und 2020 positiv beeinflusste.

Das Jahr 2021 war jedoch ein anderes Tier. Seit Juni 2020 haben wir die Stagflation als wahrscheinliches wirtschaftliches Endergebnis der COVID-Krise diskutiert. Wir erwarteten, dass sich die Preisinflation beschleunigen würde, und das tat sie auch. Wir erwarteten, dass die Nominalzinsen niedrig bleiben würden, und das taten sie auch. Wir erwarteten, dass sich die Realzinsen stark ins Negative bewegen würden, und das geschah auch. Und angesichts all dieser Faktoren erwarteten wir einen weiteren Anstieg der Edelmetallpreise. Ups. Zum ersten Mal seit fünf Jahren haben wir es wirklich vermasselt.