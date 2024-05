Ein Ort, an dem Träume wahr werden – und jetzt gezielt zerbombt

Der Krieg gegen das palästinensische Volk im Gazastreifen geht einher mit der gezielten Vernichtung der Landwirtschaft (1) und damit der Nahrungsmittelversorgung. Dazu gehört auch die Bombardierung der Zweigstelle der PARC (Palestinian Agricultural Relief Committees) in Gaza. PARC mit Hauptsitz in Ramallah (2) ist eine der wichtigsten landwirtschaftlichen Organisationen zur Unterstützung der lokalen Landwirtschaft in der West Bank und im Gazastreifen.

Am 25. April erhielt ich ein Mail: „Grüße aus Palästina. Der brutale Völkermord im Gazastreifen ist noch immer im Gange, und auch die zivilen- und Hilfsorganisationen bleiben von der Zerstörung nicht verschont. Anfang 2024 wurde das Gebäude der Hauptniederlassung der PARC (Palestinian Agricultural Relief Committees) in Gaza-Stadt von israelischen Kampfflugzeugen vollständig zerstört (Bild siehe unten), im Anhang dazu eine arabische Nachricht der PARC-Zweigstelle im Gazastreifen ins Englische übersetzt. Trotz alledem, wir werden die Hoffnung für Gaza wieder und immer wieder aufbauen. Mit herzlichen Grüßen Saleem Abu Ghazaleh, General Manager Al Reef Fair Trade, Ramallah