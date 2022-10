Ein Skandal jenseits Ihrer wildesten Albträume

Die Zerstörung der Welt beruhte auf der größten hundertprozentigen Lüge in der Geschichte der Medizin: Pfizer hat die mRNA-Spritze NIEMALS auf die Blockierung der Übertragung von COVID-19 getestet, bevor sie von der FDA die EUA erhielt. Milliarden wurden aufgrund dieser Lüge gezwungen, mRNA-Spritzen zu nehmen. Millionen sind durch die Impfung dauerhaft geschädigt oder, schlimmer noch, tot. Kontaktverfolgung, Impfpässe, der große Reset: alles unnötig und auf einer Lüge basierend.

Wo bleibt die Empörung? Wo sind die Handschellen?

Wir sollten von allen Medien, allen Politikern, dem gesamten medizinischen Personal und allen „Karens“ massive Entschuldigungen und Rücktritte hören, dass es von Anfang an ein Schwindel war. Unsere Nation wurde von diesen Scharlatanen buchstäblich zerstört. Die Menschen verloren ihre Arbeitsplätze. Unternehmen wurden zerstört. Kirchen wurden geschlossen. Menschen starben allein in Pflegeheimen, ohne ihre Familien und Angehörigen. Und jetzt soll Kindern die gleiche MRNA-Spritze verabreicht werden? Soll das ein Witz sein? Nein. Die große Lüge wird jetzt unter den Teppich gekehrt, während das Blutbad weiter wütet. ⁃ TN-Redakteur

Es ging nie um Daten oder Wissenschaft, sondern darum, das von Anfang an von oben vorgegebene Drehbuch zu befolgen.

Die Prämisse hinter der COVID-Impfpflicht und den Impfpässen war, dass man durch die Impfung andere schützen würde, da sie eine Ansteckung und Verbreitung von COVID-19 verhindern würde.

Anfang Oktober 2022, während einer COVID-Anhörung im Europäischen Parlament, befragte der niederländische Abgeordnete Rob Roos die Präsidentin von Pfizer für internationale Märkte, Janine Small, ob Pfizer tatsächlich getestet und bestätigt habe, dass ihr mRNA-Impfstoff vor der Markteinführung die Übertragung verhindern würde

Small gab zu, dass Pfizer nie getestet hat, ob ihr Impfstoff die Übertragung verhindern würde, weil sie sich „mit der Geschwindigkeit der Wissenschaft bewegen mussten, um zu verstehen, was auf dem Markt passiert … und wir mussten alles auf Risiko tun“.

Wir wissen seit mehr als zwei Jahren, dass die Impfungen nie auf die Unterbrechung der Übertragung getestet wurden. Im Oktober 2020 wies Peter Doshi, Mitherausgeber von The BMJ, darauf hin, dass die Studien nicht darauf ausgelegt waren, zu zeigen, ob die Impfstoffe die Übertragung verhindern würden. Dennoch bestanden alle in der Regierung und den Medien darauf, dass sie genau das tun würden

Es ging nie um Wissenschaft oder den Schutz anderer. Es ging immer darum, einem vorgegebenen Narrativ zu folgen, das darauf abzielte, die experimentelle mRNA-Technologie so vielen Menschen wie möglich zugänglich zu machen.

Am 9. Februar 2021 veröffentlichte ich einen Artikel, der die medizinischen und rechtlichen Definitionen eines „Impfstoffs“ klärte. In dem Artikel wies ich darauf hin, dass mRNA-COVID-19-Impfstoffe diese Definitionen nicht erfüllen, u. a. weil sie weder eine Infektion noch eine Verbreitung verhindern. In Wirklichkeit handelt es sich um experimentelle Gentherapien. Im Juli desselben Jahres veröffentlichte die New York Times einen Artikel über mich, in dem sie sich auf den Artikel vom 9. Februar berief:

„Der Artikel, der am 9. Februar online erschien, begann mit einer scheinbar harmlosen Frage nach der rechtlichen Definition von Impfstoffen. In den nächsten 3.400 Wörtern erklärte er dann, dass Coronavirus-Impfstoffe ‚ein medizinischer Betrug‘ seien und dass die Injektionen weder Infektionen verhinderten noch Immunität verliehen oder die Übertragung der Krankheit stoppten. Stattdessen, so der Artikel, verändern die Spritzen „Ihre genetische Kodierung und verwandeln Sie in eine virale Proteinfabrik, die keinen Aus-Schalter hat. Diese Behauptungen waren leicht zu widerlegen …“

Pfizer bewegte sich ‚mit der Geschwindigkeit der Wissenschaft‘

Anfang Oktober 2022 wurden meine Behauptungen bei einer COVID-Anhörung im Europäischen Parlament offiziell bestätigt. Der niederländische Abgeordnete Rob Roos befragte Janine Small, Präsidentin von Pfizer für die internationalen Märkte, ob Pfizer tatsächlich getestet und bestätigt habe, dass die mRNA-Impfung vor ihrer Einführung die Übertragung verhindern würde.

Roos wies darauf hin, dass die COVID-Impfpflicht und die Impfpässe auf der Annahme beruhen, dass man durch die Impfung andere Menschen schützt, da sie die Infektion und die Verbreitung von COVID-19 verhindert. Small antwortete:

„Nein. Wir mussten uns wirklich mit der Geschwindigkeit der Wissenschaft bewegen, um zu verstehen, was auf dem Markt passiert … und wir mussten alles auf Risiko machen.“ „Das bedeutet, dass der COVID-Pass auf einer großen Lüge beruhte. Der einzige Zweck des COVID-Passes: Menschen zu zwingen, sich impfen zu lassen. Ich finde das schockierend – sogar kriminell.“ ~ Rob Roos, MdEP

Roos: „Das bedeutet, dass der COVID-Pass auf einer großen Lüge beruhte. Der einzige Zweck des COVID-Passes: die Menschen zu zwingen, sich impfen zu lassen“. Roos fügte hinzu, dass er diese Täuschung „schockierend – sogar kriminell“ findet.

In dem folgenden Video geht der Biologe und Krankenpfleger John Campbell, Ph.D., auf diesen wachsenden Skandal ein. Er weist darauf hin, dass britische Regierungsvertreter der Öffentlichkeit nachdrücklich versicherten, dass bei den COVID-Impfungen alles getan wurde, was normalerweise bei klinischen Studien für einen Impfstoff getan wird. Jetzt heißt es, dass dies doch nicht der Fall war.

Die Frage ist, warum? Laut Small wurden diese grundlegenden Versuche nicht durchgeführt, weil man „mit der Geschwindigkeit der Wissenschaft vorankommen musste“. Aber was genau bedeutet das? Wie Campbell feststellte, sind dies „nur Worte ohne Bedeutung“. Das ist völliger Unsinn.

Was bedeutet es außerdem, „alles auf Risiko zu tun“? Campbell gibt zu, dass er keine Ahnung hat, was das bedeutet. Ich weiß es auch nicht, aber wenn ich eine Vermutung anstellen sollte, würde ich sagen, dass es bedeutet, dass sie wissentlich bestimmte Tests ausgelassen haben, obwohl sie die Risiken kannten, die damit verbunden waren.

Regierung und Medien verbreiteten eine eklatante Lüge

In den letzten drei Jahren haben die Mainstream-Medien die Lüge verbreitet, dass die COVID-Impfung Infektionen und Übertragungen verhindert, und uns erzählt, dass jeder, der sich nicht impfen lässt, bestenfalls egoistisch und schlimmstenfalls ein potenzieller Mörder auf freiem Fuß ist. Jeder, der sich weigert, stellt eine ernsthafte biomedizinische Bedrohung für die Gesellschaft dar, weshalb man mit aller Härte durchgreifen muss.

Leider war das alles von Anfang an eine Lüge. Das Frustrierende daran ist, dass wir seit über zwei Jahren WISSEN, dass die Impfungen nie auf die Unterbrechung der Übertragung getestet wurden, obwohl alle in der Regierung und in den Medien darauf bestanden, genau das zu tun.

Im Oktober 2020 wies Peter Doshi, Mitherausgeber des BMJ, auf die Tatsache hin, dass die Versuche nicht darauf ausgelegt waren, zu zeigen, ob die Impfstoffe die Übertragung verhindern würden, was entscheidend ist, wenn man die Pandemie beenden will. Er schrieb:

„Keine der derzeit laufenden Studien zielt darauf ab, eine Verringerung schwerwiegender Folgen wie Krankenhauseinweisungen, Inanspruchnahme der Intensivpflege oder Todesfälle festzustellen. Auch die Impfstoffe werden nicht daraufhin untersucht, ob sie die Übertragung des Virus unterbrechen können.“

Spätestens im Oktober 2020 war also klar, dass keine Studien durchgeführt worden waren, um festzustellen, ob die Impfung tatsächlich eine Übertragung verhindert, was eine Voraussetzung für die Behauptung ist, dass man das Leben anderer rettet, wenn man sie nimmt.

Zu diesem Zeitpunkt hatte Moderna auch zugegeben, dass sie die Fähigkeit ihrer Impfung, Infektionen zu verhindern, nicht getestet hatten. Tal Zaks, Chief Medical Officer bei Moderna, erklärte, dass diese Art von Studie erfordern würde, dass Freiwillige zweimal wöchentlich über lange Zeiträume getestet werden – eine Strategie, die er als „operativ unhaltbar“ bezeichnete.“

Weder Pfizer noch Moderna hatten also eine Ahnung, ob ihre COVID-Spritzen die Übertragung oder Ausbreitung verhindern würden, da dies nie getestet wurde, doch mit Hilfe von Regierungsbeamten und Medien ließen sie die Öffentlichkeit glauben, dass dies der Fall sei. Nachstehend nur ein Beispiel, bei dem Pfizer eindeutig die Wahrheit verschleiert hat. Wenn die Verhinderung der Übertragung ihre „höchste Priorität“ war, warum haben sie dann nicht getestet und bestätigt, dass ihre Impfung diese Priorität erfüllt?

Auch in einem israelischen Interview (siehe unten) erklärte Bourla: „Die Wirksamkeit unseres Impfstoffs bei Kindern liegt bei 80 %“. Der Reporter bat ihn um eine Klarstellung: „Sprechen Sie von der Wirksamkeit zur Verhinderung schwerer Krankheiten oder zur Verhinderung von Infektionen?“ und Bourla antwortete: „Zur Verhinderung von Infektionen.“ Wie kann er das sagen, wenn die Verhinderung von Infektionen nie getestet wurde? Ist das nicht ein Beweis für Betrug, der von der Kamera aufgezeichnet wurde?

— Dr. Eli David (@DrEliDavid) October 18, 2022

COVID-Impfungen wurden auf betrügerische Weise vermarktet

Wie ich im Februar 2021 erklärte, sind die Impfungen ein medizinischer Betrug. Ein echter Impfstoff verhindert eine Infektion, die COVID-Impfung nicht. Daher wurden sie auch betrügerisch vermarktet. Die Regierungen auf der ganzen Welt haben diesen Marketingbetrug ermöglicht und die Medien haben ihn verbreitet.

Infolge der Anordnung von COVID-Impfungen und Impfpässen, die auf einer eklatanten Lüge beruhen, haben Millionen Menschen potenziell dauerhafte Schäden erlitten und/oder sind gestorben. Millionen haben auch ihren Arbeitsplatz verloren, ihre Karriere aufgegeben und Bildungschancen verpasst. All dies ist geschehen, weil wir uns nicht an die Wissenschaft gehalten haben.

Massive Interessenkonflikte wurden zugelassen

Warum haben die Regierungsbehörden das, was für jeden, der auch nur ein Mikrogramm an kritischem Denken besitzt, ein offensichtlicher Betrug war, mitgemacht? Wahrscheinlich, weil sie mit drinstecken. Wie der Enthüllungsjournalist Paul Thacker berichtet, beschäftigt dieselbe PR-Firma, die für Moderna und Pfizer arbeitet, auch das Team der Abteilung für Viruskrankheiten der US-Zentren für Seuchenkontrolle und -prävention:

„Anfang letzten Monats [September 2022] hat CDC-Direktorin Rochelle P. Walensky die Empfehlungen des CDC Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) für aktualisierte COVID-19-Booster von Pfizer-BioNTech und Moderna gebilligt.

„Diese Empfehlung ist das Ergebnis einer umfassenden wissenschaftlichen Bewertung und einer soliden wissenschaftlichen Diskussion“, so Dr. Walensky in einer Erklärung. Wenn Sie in Frage kommen, gibt es keinen schlechten Zeitpunkt für die COVID-19-Auffrischungsimpfung, und ich empfehle Ihnen dringend, sie zu erhalten“. [Die] PR-Firma Weber Shandwick, die seit langem Pfizer und andere Pharmaunternehmen vertritt, begann irgendwann im Jahr 2020 mit der Unterstützung der Öffentlichkeitsarbeit von Moderna. In einem seltsamen Fall von Synchronizität – und, seien wir ehrlich, einem Hauch von unzulässiger Einflussnahme – sind Mitarbeiter von Weber Shandwick auch im National Center for Immunization and Respiratory Diseases (NCIRD) der CDC tätig, der CDC-Gruppe, die Impfprogramme umsetzt und die Arbeit des ACIP [Advisory Committee on Immunization Practices der CDC] überwacht … Die CDC hat sich geweigert, auf Fragen zur Erklärung dieses offensichtlichen Konflikts zu antworten … „[Es] ist unverantwortlich von der CDC, einen PR-Vertrag an Weber Shandwick zu vergeben, obwohl sie weiß, dass die Firma auch für Moderna und Pfizer arbeitet“, mailte Craig Holman von Public Citizen. Es wirft die berechtigte Frage auf, wessen Interessen Weber Shandwick an die erste Stelle setzt – ihre Kunden aus dem privaten Sektor oder die Interessen der Öffentlichkeit bei NCIRD.“

Im Übrigen wurde 2016 festgestellt, dass Weber Shandwick eine Arzneimittelstudie für Forest Pharmaceuticals als Ghostwriter verfasst hat – eine weitere unethische Praxis, die die Grundlagen der medizinischen Wissenschaft seit Jahrzehnten untergräbt.

Ein PR-Unternehmen, eine konsistente Botschaft

Zu den Aufgaben von Weber Shandwick bei der CDC gehören unter anderem die „Entwicklung von Story-Ideen, die Verteilung von Artikeln und die Kontaktaufnahme zu Nachrichten-, Medien- und Unterhaltungsorganisationen“, um die Impfraten zu erhöhen. Das Unternehmen erbringt ähnliche Dienstleistungen für Moderna.

So half es beispielsweise bei der Erstellung von 7.000 internationalen Nachrichtenartikeln, nachdem Moderna eine Notfallzulassung (EUA) für seinen Impfstoff beantragt hatte.

Im Juni 2022 kündigte Moderna an, dass ein „interdisziplinäres Team, das sich auf die Talente und das Fachwissen von Weber Shandwick stützt“, „die Darstellung der Marke weltweit vorantreiben“ und „Moderna bei der Aktivierung und Ansprache wichtiger interner und externer Zielgruppen, einschließlich Mitarbeitern, Verbrauchern, Gesundheitsdienstleistern, Impfstoffempfängern und politischen Entscheidungsträgern, unterstützen wird“.

Wenn man bedenkt, dass die primären COVID-Impfstoffhersteller dieselbe PR-Firma haben wie die CDC, ist es dann ein Wunder, dass die Botschaften so einseitig waren? Wie Doshi kürzlich in einem Interview im deutschen Fernsehen feststellte, haben die Mainstream-Medien die Daten der COVID-Impfung konsequent ignoriert und „keine gute Arbeit bei der ausgewogenen Berichterstattung“ über die Impfung geleistet.

„Wir bekommen nicht die Informationen, die wir brauchen, um bessere Entscheidungen zu treffen und ein besseres Verständnis von Risiko und Nutzen zu haben“, sagte er dem Interviewer und fügte hinzu: „Es war sehr bedauerlich, dass uns die Gesundheitsbehörden von Anfang an ein Bild großer Gewissheit vermittelt haben … in Wirklichkeit gab es aber sehr viele Unbekannte. Wir gerieten in eine Situation, in der die Risiken zu hoch wurden, um den Menschen später diese Ungewissheit zu präsentieren. Ich denke, das hat uns auf dem falschen Fuß erwischt. Beamte hätten viel offener über die Lücken in unserem Wissen sprechen müssen.“

Reanalyse der Studiendaten bestätigt die Gefahren der COVID-Spritze

Ende September 2022 veröffentlichte Doshi eine Risiko-Nutzen-Analyse, die sich auf schwerwiegende unerwünschte Ereignisse konzentrierte, die in den COVID-Studien von Pfizer und Moderna beobachtet wurden. Die erneute Analyse der Daten ergab, dass 1 von 800 Personen, die eine COVID-Spritze erhalten, eine schwere Verletzung erleidet. Wie in Doshis Arbeit ausführlich beschrieben:

„Die mRNA-COVID-19-Impfstoffe von Pfizer und Moderna waren mit einem erhöhten Risiko für schwerwiegende unerwünschte Ereignisse von besonderem Interesse von 10,1 bzw. 15,1 pro 10.000 Geimpfte im Vergleich zu den Placebo-Basiswerten von 17,6 bzw. 42,2 verbunden. Zusammengenommen waren die mRNA-Impfstoffe mit einem Überschussrisiko für schwerwiegende unerwünschte Ereignisse von besonderem Interesse von 12,5 pro 10.000 Geimpfte verbunden; Risikoverhältnis 1,43. Die Pfizer-Studie wies ein um 36 % höheres Risiko für schwerwiegende unerwünschte Ereignisse in der Impfstoffgruppe auf … Die Moderna-Studie wies ein um 6 % höheres Risiko für schwerwiegende unerwünschte Ereignisse in der Impfstoffgruppe auf … Insgesamt war das Risiko schwerwiegender unerwünschter Ereignisse bei Empfängern des mRNA-Impfstoffs um 16 % höher …“

Doshi und seine Mitautoren kamen außerdem zu dem Schluss, dass die Zunahme der unerwünschten Ereignisse durch die Impfungen die Verringerung des Risikos einer Krankenhauseinweisung durch COVID-19 übersteigt. Kurz gesagt, die Impfungen schaden mehr als sie nützen.

Sen. Rand Paul verspricht Untersuchung

Ein Sprecher von Senator Rand Paul (R-Ky.) antwortete auf eine Anfrage von Thacker: „Dass die CDC einen Vertrag mit derselben PR-Firma hatte, die die Hersteller des Impfstoffs COVID-19 vertritt, gibt Anlass zu ernsten Bedenken“, und fügte hinzu, dass „diese Interessenkonflikte vom Senatsausschuss für Gesundheit, Bildung, Arbeit und Renten (HELP) – der die CDC beaufsichtigt – irgendwann im nächsten Jahr gründlich untersucht werden“.

Nach den Zwischenwahlen im November wird Paul der nächste in der Reihe als oberster Republikaner in diesem Ausschuss sein. Es ist durchaus erwähnenswert, dass diese Art von Interessenkonflikt zumindest von beiden Parteien hätte offengelegt werden müssen. Im besten Fall hätte er ganz vermieden werden müssen. Die CDC hat beides nicht getan. Sie hat ihre Beziehung zu der PR-Firma nicht offengelegt und den Interessenkonflikt nicht von vornherein verhindert.

Worum ging es beim COVID-Impfungs-Push?

Die rationale Schlussfolgerung aus all dem ist, dass es bei dem massiven Vorstoß, der Weltbevölkerung diese experimentellen Impfungen zu verabreichen, nie darum ging, der Wissenschaft zu folgen und andere zu schützen.

Es ging immer darum, ein falsches, erfundenes Narrativ zu fördern, das die Umsetzung einer von oben verordneten Richtlinie zur Injektion einer neuartigen mRNA-Technologie in jeden Menschen auf dem Planeten ermöglichen sollte. Dies wiederum wirft zwei zentrale Fragen auf:

Wer ist an der Spitze? – Wir wissen es noch nicht. Alles, was wir mit Sicherheit sagen können, ist, dass sie einen sehr mächtigen und globalen Einfluss haben – mächtig genug, dass Regierungsvertreter bereitwillig gelogen und ihre eigene Bevölkerung in einem unglaublich riskanten medizinischen Experiment geopfert haben.

Warum ist es den anonymen Entscheidungsträgern so wichtig, allen Menschen die mRNA-Technologie zu injizieren? – Auch das wissen wir nicht, aber es ist ganz klar, dass es einen Grund dafür gibt, dass damit etwas erreicht werden soll.

Wie in früheren Artikeln dargelegt, ist der einzige vernünftige Grund, warum die CDC COVID-Impfungen für Kleinkinder zulässt, der, dass sie die Arzneimittelhersteller in ihrem Bemühen unterstützt, einen Haftungsschutz zu erreichen, indem sie die Impfungen in den Impfplan für Kinder aufnimmt.

Der ACIP wird die COVID-Impfung demnächst in den Kinderimpfplan aufnehmen, und sobald sie in den Kinderimpfplan aufgenommen ist, können Impfstoffhersteller nicht mehr für Verletzungen und Todesfälle haftbar gemacht werden, die durch ihre Impfungen verursacht werden, unabhängig davon, ob sie bei Kindern oder Erwachsenen auftreten.

Denken Sie auch daran, dass Comirnaty COVID von Pfizer nie für die Öffentlichkeit freigegeben wurde, obwohl die US-Arzneimittelbehörde Food and Drug Administration die volle Zulassung dafür erteilt hat. Die von Pfizer verabreichte Spritze befindet sich immer noch unter der EUA.

Warum wurde Comirnaty nie freigegeben? Wahrscheinlich, weil die Haftung einsetzt, sobald die Spritze die volle FDA-Zulassung hat. Es scheint, dass sie versuchen, die Haftung zu vermeiden, indem sie die EUA-Spritze auf den Kinderplan setzen, bevor Comirnaty auf den Markt kommt und Menschen verletzt und tötet.

Wenn sie sich Sorgen um die Haftung machen, bedeutet das, dass sie wissen, dass die Spritze gefährlich ist. Und wenn sie wissen, dass sie gefährlich ist (was alle verfügbaren Daten eindeutig belegen), warum wollen sie dann, dass jeder Mensch auf der Welt sie bekommt?

Wenn wir diese Frage zu Ende denken, kommen wir zu der schockierenden Schlussfolgerung, dass die Verletzungen und Todesfälle durch diese Impfungen vorsätzlich herbeigeführt wurden, auch wenn wir die Gründe dafür nicht kennen.

Impfstoffhersteller verbreiten weiterhin Lügen

Obwohl Small unmissverständlich zugegeben hat, dass Pfizer seine COVID-Spritze nicht getestet hat, um festzustellen, ob sie die Übertragung verhindert, schreckt der CEO von Pfizer nicht davor zurück, so viel zu unterstellen. Hier ist, was er am 12. Oktober 2022 getwittert hat. Er sagt nicht, dass die COVID-Spritze bestätigt wurde, um COVID zu verhindern, aber er deutet an, dass sie es tut, indem er sagt, dass die FDA sie für die Prävention von COVID zugelassen hat. Dies ist auch als Lüge durch Unterlassung bekannt.

In der Zwischenzeit versuchen so genannte Faktenprüfer den Ruf von Pfizer zu retten, indem sie behaupten, das Unternehmen habe nie behauptet, die Impfung würde die Übertragung verhindern. Das mag stimmen, aber Regierungsbeamte und Medien haben behauptet, die Impfung würde sowohl die Ansteckung als auch die Ausbreitung verhindern, und Pfizer hat diese Behauptungen nie korrigiert, selbst als Menschen entlassen und aus der Gesellschaft geächtet wurden, weil sie die Impfung nicht genommen hatten.

Wären sie wirklich aufrichtig, hätten Pfizer-Beamte klargestellt, dass die Impfung nicht getestet wurde, um zu bestätigen, dass sie die Übertragung verhindert, und bis das bekannt war, hatten Mandate und Pässe keine Grundlage. Pfizer hat das nicht getan. Stattdessen haben sie mitgespielt.

Die Stöße waren immer zu erwarten – „mit fairen Mitteln oder Foul“.

Abschließend lässt sich sagen, dass es keinen Grund gibt, der Regierung jemals wieder zu vertrauen, zumindest nicht in den USA, die als einzige die Impfung für Kleinkinder vorantreibt. (Der Grund dafür ist, wie bereits erwähnt, wahrscheinlich, dass die Impfungen in den Impfplan für Kinder aufgenommen werden sollen, um die Impfstoffhersteller vor finanzieller Haftung für Schäden zu schützen).

Wie der Moderator von GB News, Neil Oliver, im obigen Video feststellt, war die Grundlage für die COVID-Mandate oder Impfpässe – dass sich jeder zum Wohl der Allgemeinheit impfen lassen muss, um andere zu schützen und die Pandemie zu beenden – von Anfang an eine bewusste Lüge.

Viele von uns haben das schon früh erkannt, aber unsere Stimmen wurden übertönt, als die Regierung, Big Tech und die Medien alle Register zogen und jeden zensierten, der die Wahrheit sagte. Und alle, die sich an dieser großen Täuschung beteiligt haben, zeigen bis heute keine Reue.

In einem aktuellen Twitter-Thread beschreibt ein Twitter-Nutzer namens Daniel Hadas sehr gut, worum es in den letzten drei Jahren wirklich ging:

„Die Debatte darüber, ob, wann und in welchem Ausmaß Lügen darüber verbreitet wurden, dass COVID-Impfstoffe die Übertragung verhindern, geht an einem zentralen Punkt vorbei: Unabhängig davon, was die Studiendaten zeigten, wurden die Impfstoffe IMMER ganzen Bevölkerungsgruppen aufgezwungen, ob mit fairen oder unlauteren Mitteln. Schon sehr früh war die COVID-Reaktion auf ein bestimmtes Narrativ festgelegt. Die Welt würde sich abschotten und sicher bleiben, während mutige Wissenschaftler an einem Impfstoff arbeiteten … Sie erinnern sich vielleicht daran, dass in den ersten Monaten von COVID viel darüber geredet wurde, ob es jemals einen Impfstoff geben würde. Das war alles Blödsinn … Unsere Behörden hätten die Strategie „Abriegeln bis zur Impfung“ nicht angenommen, wenn sie nicht sicher wären, dass ein Impfstoff hergestellt werden könnte und würde … Der Zweck, Angst zu säen, dass es vielleicht nie einen Impfstoff geben könnte, bestand darin, die Dankbarkeit und den Enthusiasmus zu steigern, wenn es einen geben würde. In der Tat kann jeder Teil der frühen COVID-Reaktion (teilweise) als Marketing vor der Freigabe des Impfstoffs verstanden werden … Aus diesem Grund wurden die COVID-Risiken für junge Menschen stark vergrößert. Deshalb wurde die zentrale Rolle der durch die Infektion verliehenen Immunität sowohl für den Schutz des Einzelnen als auch für die Beendigung der Pandemie ständig verschleiert. Der Plan war, dass der Impfstoff auf eine perfekt vorbereitete Bevölkerung treffen würde: immunologisch naiv, verzweifelt darauf bedacht, aus den Gefängnissen entlassen zu werden, verängstigt vor COVID, eifrig darauf bedacht, das Richtige zu tun, d. h. andere durch die Impfung zu schützen. Nachdem so viel Mühe in die Vorbereitung geflossen war, ist es UNMÖGLICH, dass die Behörden dazu übergegangen sind, uns zu sagen … „Nun, eigentlich ist das Sicherheitsprofil des Impfstoffs nur mäßig, die Wirksamkeit ist unklar, und die meisten Menschen müssen sich ohnehin keine Sorgen wegen COVID machen. Es ist also besser, wenn die meisten von Ihnen das nicht nehmen… Tut mir leid wegen der Verriegelungen.‘ Das stand nicht im Drehbuch. Es war also unvermeidlich, dass der Impfstoff allen aufgezwungen wurde, und es war unvermeidlich, dass die besten Argumente für eine allgemeine Impfung angeführt wurden. Diese Argumente lauteten: COVID ist supergefährlich für SIE. Misstrauen in diesen Impfstoff ist Misstrauen in die Wissenschaft. Sich zu weigern, sich impfen zu lassen, ist unmoralisch, denn man wird andere anstecken. Der Wahrheitsgehalt dieser Behauptungen spielte keine Rolle: Sie standen im Drehbuch, und es war zu spät, davon abzuweichen … Dementsprechend wurden auch die Weichen für die Impfstoffverordnungen gestellt. Nichts davon ist konspirativ. Es ist beschreibend … Die Klärung der Details ändert nichts am Kern des Bildes – die COVID-Reaktion wurde durch ein Drehbuch der Impfstoffrettung bestimmt, und die Investition der Gesellschaften in dieses Drehbuch war zu tief, als dass bloße Realitäten von seiner Ausführung hätten ablenken können.“

Die wichtigsten Fragen, die noch unbeantwortet sind, lauten: Warum wurde dieses Skript erstellt? Was sind die beabsichtigten Folgen? Und: Wer hat es geschaffen? Wie bereits erwähnt, deuten die Beweise darauf hin, dass Schaden beabsichtigt ist – Schaden für unsere Wirtschaft, unsere Gesellschaftsordnung, unsere Gesundheit, unsere Lebenserwartung und Reproduktionsfähigkeit.

Was das „Warum“ betrifft, so können wir uns einfach ansehen, was bisher erreicht wurde. Wenn man davon ausgeht, dass die Folgen beabsichtigt waren, scheint das „Warum“ der Transfer von Reichtum, die Entvölkerung und die Schaffung einer Ein-Welt-Regierung zu sein.

