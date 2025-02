Was als „Hilfe“ verkauft wurde, entpuppt sich als eine gigantische Manipulation: Stetig kommt ans Licht, dass USAID, eine US-Regierungsorganisation, über 6.200 Journalisten in 707 Medienhäusern sowie 279 sogenannte „Medien“-NGOs finanziert hat – darunter neun von zehn Medienunternehmen in der Ukraine. Das Ziel? Die globale Meinung zu steuern, Propaganda für die US-Interessen zu verbreiten und Kritiker mundtot zu machen.

USAID hat fast eine halbe Milliarde Dollar (472,6 Mio. $) durch eine geheime, von der US-Regierung finanzierte NRO, „Internews Network“ (IN), gepumpt, die mit 4.291 Medien „zusammengearbeitet“ und in einem Jahr 4.799 Stunden Sendungen produziert hat, die bis zu 778 Millionen Menschen erreichten, und über 9000 Journalisten „ausgebildet“ hat (Zahlen von 2023). IN hat auch Initiativen zur Zensur der sozialen Medien unterstützt.

Das Unternehmen gibt an, „Büros“ in über 30 Ländern zu haben, darunter Hauptbüros in den USA, London und Paris sowie regionale Hauptquartiere in Kiew, Bangkok und Nairobi. Geleitet wird das Unternehmen von Jeanne Bourgault, die sich selbst 451 000 Dollar im Jahr bezahlt. Bourgault arbeitete in den frühen 1990er Jahren von der US-Botschaft in Moskau aus, wo sie für ein Budget von 250 Mio. $ zuständig war, und war zu kritischen Zeitpunkten in andere Aufstände oder Konflikte verwickelt, bevor sie nach sechs Jahren bei USAID offiziell zum IN wechselte. Quelle

USAID was funding over 6,200 journalists across 707 media outlets and 279 "media" NGOs, including nine out of ten media outlets in Ukraine.https://t.co/tLUoBT2GfNhttps://t.co/Siq2RJOXQf pic.twitter.com/LyaUFuq3He — WikiLeaks (@wikileaks) February 6, 2025

Die Enthüllung: Medien als Handlanger politischer Agenden

Diese Enthüllungen, die durch Wikileaks ans Licht kamen, bestätigen, was viele längst vermuteten: Ein Großteil der Mainstream-Medien ist nicht unabhängig, sondern wird direkt oder indirekt für politisch gewünschte Berichterstattung bezahlt. In diesem Fall mit US-Steuergeldern, die eigentlich für humanitäre Zwecke vorgesehen waren. Statt echter Hilfe wurde mit diesen Geldern ein globales Netzwerk der Manipulation aufgebaut.

Warum schweigen die Medien?

Während alternative Medien und investigative Journalisten diesen Skandal aufdecken, ist es verdächtig still in den großen Leitmedien. Warum wohl? Weil viele von ihnen Teil dieses Systems sind! Die Medien, die angeblich für objektiven Journalismus stehen, haben sich durch diese Zahlungen in Komplizen eines gigantischen Täuschungsmanövers verwandelt.

Wie viele Nachrichten haben wir gelesen, die nichts weiter als PR-Kampagnen für US-Interessen waren?

Wie oft wurde uns ein Krieg als „alternativlos“ verkauft, weil es in der Presse hieß, es gehe um Demokratie oder Menschenrechte?

Wie viele kritische Stimmen wurden als „Verschwörungstheoretiker“ abgestempelt, weil sie sich dieser Manipulation widersetzt haben?

Welchen Medien kann man noch trauen?

Diese Enthüllungen werfen eine erschreckende Frage auf: Wer kontrolliert unsere Nachrichten? Wenn selbst die größten Medienhäuser offensichtlich korrumpiert wurden, wo bleibt dann der unabhängige Journalismus?

Dieser Skandal zeigt: Medien, die sich nicht klar zu diesen Enthüllungen äußern, haben ein Glaubwürdigkeitsproblem. Denn Schweigen ist in diesem Fall ein Schuldeingeständnis. Wer sich nicht von dieser gekauften Berichterstattung distanziert, macht sich mitschuldig.

Die Menschen wurden betrogen. Jahre, wenn nicht jahrzehntelang. Sie wurden mit Lügen gefüttert, während die Medien die Rolle der PR-Abteilung von Regierungen und globalen Interessen übernahmen.

Ein Weckruf an alle

Es wird Zeit, kritischer zu hinterfragen, wer welche Nachrichten liefert und welchen Interessen sie dienen. Unabhängiger Journalismus wird zunehmend durch eine gelenkte Berichterstattung ersetzt – und wer darauf hinweist, wird diffamiert. Doch diese Enthüllungen zeigen: Die „Verschwörungstheorien“ waren in Wahrheit oft näher an der Realität, als uns lieb war.

Quellen:

Fazit: Die Medien, die jetzt schweigen, haben sich selbst entlarvt. Die Wahrheit wird trotzdem ans Licht kommen.