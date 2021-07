Ein skeptischer Blick auf den „Great Reset“: Eine technokratische Agenda, die jahrelang auf eine Krise gewartet hat, um sie auszunutzen

Wie die „Great Reset“-Ideologie nicht gewählter Bürokraten die Gesellschaft in Richtung massiver Überwachung und Kontrolle lenken würde: Eine Perspektive

„Der geplante Great Reset des Weltwirtschaftsforums ist die Hauptangriffssäule im Kampf um die Umsetzung der Technokratie im globalen Maßstab. Es ist eine Rückkehr zum Frontalangriff nach vier Jahrzehnten des ‚Endlaufs um die nationale Souveränität‘. Seine Pläne für eine wissenschaftliche Diktatur werden von seinen eigenen Akteuren offengelegt.

Man beachte, dass der Autor dieses Artikels es als ‚eine technokratische Agenda, die jahrelang auf eine globale Krise gewartet hat, um sie auszunutzen‘ sowie eine ‚Vision einer technokratischen Utopie‘ nennt. ‚Technocracy News & Trends‘ hat seit mehreren Jahren gewarnt, dass die Technokratie eine klare und gegenwärtige Gefahr darstellt, und nun ist sie ins Rampenlicht getreten. Nur wenige erkennen jedoch, dass die Bedrohung real und dass sie tödlich ist. Sollte der Staatsstreich der Technokratie erfolgreich sein, werden die Konzepte der Freiheit vom Angesicht der Erde verschwinden.“ ⁃ Patrick M. Wood, Herausgeber „Technocracy News“

Angesichts einer globalen Pandemie hat ein nicht gewähltes Gremium globaler Bürokraten mit Sitz in Davos, Schweiz, die Welt gebeten, ihrer Vision eines technokratischen „großen Reset“ zu vertrauen, wohl wissend, dass die Öffentlichkeit niemals auf eine solche Forderung eingehen würde, wenn es nicht um die goldene Gelegenheit ginge, auf die sie alle gewartet haben.

Als der Leiter des Weltwirtschaftsforums (WEF), Klaus Schwab, im Juni verkündete, dass „jetzt die Zeit für einen großen Reset ist“, war es nicht das erste Mal, dass er dazu aufrief.

Tatsächlich rief er das WEF schon vor über fünf Jahren dazu auf, den großen Reset zu starten (siehe Video unten), aber dieses Jahr sagt er, dass COVID-19 der dringendste Grund sei, die gesamte Gesellschaft und die Weltwirtschaft umzustrukturieren.

Die Agenda des „Großen Reset“ war schon lange vor der Coronavirus-Pandemie vorhanden, und das WEF hat nur auf eine Krise gewartet, um sie auszunutzen.

Der sogenannte große Reset ist eine alte Ideologie, die seit Jahrzehnten von Globalisten wie Henry Kissinger angepriesen wird, der 2014 meinte: „Nie zuvor musste eine neue Weltordnung aus so vielen verschiedenen Wahrnehmungen oder in einem so globalen Maßstab zusammengestellt werden.“

Der große Reset ist der vorgeschlagene Mechanismus, um eine neue Weltordnung in Gang zu setzen, aber es wäre nicht möglich, einen solch kühnen Plan ohne eine globale Krise zu verwirklichen, sei sie nun fabriziert oder ein unglücklicher Zufall, der die Gesellschaft in ihrem Kern erschüttert.

„Die Pandemie stellt ein seltenes, aber enges Zeitfenster dar, um unsere Welt zu überdenken, neu vorzustellen und neu auszurichten, um eine gesündere, gerechtere und wohlhabendere Zukunft zu schaffen“ – Klaus Schwab, WEF

In diesem Bericht werde ich versuchen, sie zu sezieren:

Welche Arten von invasiven Überwachungstechnologien durch den großen Reset erforderlich sein werden

Warum der große Reset umbenannt und ins Jahr 2020 verschoben wird

Wie die Leute in Davos versuchen, die große Reset-Utopie zu verkaufen

Wer seine Privatsphäre für das Gemeinwohl aufgeben muss

Wann der Mensch hackbar wird

Wo Sie die Macht haben, zu wählen

Mit der Ankunft der Coronavirus-Pandemie hat das Weltwirtschaftsforum die perfekte Ausrede, um schnell seine Vision für die Steuerung der Gesellschaft in Richtung einer invasiveren und aufdringlicheren, technokratischen Zukunft im Namen des Gemeinwohls in Kraft zu setzen.

Die nicht gewählten Architekten des großen Reset stellen sich eine utopische Welt der Inklusion, Gleichheit und Nachhaltigkeit vor, die das Vertrauen in aufkommende Technologien wie KI, 5G, Blockchain und Robotik erfordert, um ihre goldene Morgendämmerung einzuleiten.

Der „Great Reset“ wird Vertrauen in invasive Überwachungstechnik erfordern: das Weltwirtschaftsforum wirbt für Gesundheitspässe & Kontaktverfolgung

Um den großen Reset herbeizuführen, braucht es Vertrauen in die Technologie. Genauer gesagt wünscht sich das Weltwirtschaftsforum mehr Vertrauen in „krisenrelevante Technik“, wozu die Entwicklung von digitalen Gesundheitspässen und Kontaktverfolgung im Rahmen einer neuen Form der „Internet Governance“ gehört.

„Der Einsatz digitaler Technologie während der Covid-19-Krise bietet klare Lehren […] Misstrauen breit angehen, um spezifische krisenrelevante Tech zu ermöglichen.“ – Daniel Dabrygowski, Weltwirtschaftsforum

„Der Great Reset wird neue Institutionen und Geschäftsmodelle erfordern, und neue digitale Technologien, um sie aufzubauen“, schrieb der WEF-Leiter für Corporate Governance und Vertrauen, Daniel Dobrygowski, in einem Blogbeitrag. „Die notwendige Zusammenarbeit ist aber nur möglich, wenn wir das digitale Vertrauensproblem lösen“, fügte er hinzu.

Laut Dobrygowski „bietet der Einsatz digitaler Technologie während der COVID-19-Krise klare Lektionen“, eine davon ist: „Misstrauen breit angehen, um spezifische krisenrelevante Tech zu ermöglichen.“

Das Weltwirtschaftsforum unterstützt offen die Entwicklung sogenannter „krisenrelevanter Technologie“, wie die Unterstützung der Entwicklung von Gesundheitspässen zeigt, die als digitale Aufzeichnungen Ihres Gesundheitszustands fungieren, um zu bestimmen, ob Sie reisen oder sogar nach draußen gehen dürfen.

Anfang dieses Jahres gab das WEF bekannt, dass es die Entwicklung und den Start von CommonPass unterstützt – einer Plattform, deren Ziel es ist, „ein globales Standardmodell zu entwickeln und zu starten, das es Menschen ermöglicht, ihren COVID-19-Status sicher zu dokumentieren und zu präsentieren (entweder als Testergebnisse oder einen eventuellen Impfstatus), um internationale Reisen und Grenzübertritte zu erleichtern und gleichzeitig ihre Gesundheitsinformationen privat zu halten.“

„Kontaktverfolgungs-Apps können mächtige Waffen gegen das Virus sein – aber sie können auch Werkzeuge für staatliche Überwachung sein“ – Bericht des Weltwirtschaftsforums

Das Weltwirtschaftsforum unterstützte auch eine andere Gesundheitspass-Initiative namens CovidPass, die von einem der eigenen „Young Global Leaders“ des Forums, Mustapha Mokass, aufgebaut wurde, der früher Berater bei der Weltbank war.

CovidPass „nutzt die Blockchain-Technologie, um verschlüsselte Daten von einzelnen Bluttests zu speichern, so dass Benutzer nachweisen können, dass sie negativ auf COVID-19 getestet haben.“

Mit der Unterstützung sowohl von CommonPass als auch von CovidPass hat die Davoser Elite deutlich gemacht, dass sie „krisenrelevante Technologie“ wie Gesundheitspässe als Teil der großen Reset-Lösung haben will.

Fragen Sie sich selbst, ob die Idee, gezwungen zu sein, seinen aktuellen Gesundheitszustand elektronisch nachzuweisen, um zu reisen oder sogar das eigene Haus zu verlassen, vor 10 Monaten akzeptabel gewesen wäre?

Warum geschieht das jetzt?

Die Würfel sind schon vor Jahren gefallen, aber erst jetzt sieht die Elite von Davos eine schrumpfende, aber goldene Gelegenheit, eine neue Weltordnung aus dem Coronavirus-Chaos zu schaffen.

COVID bietet eine „schrumpfende, aber goldene Gelegenheit“, der „Great Reset“ ist keine Antwort auf das Coronavirus

Im Juni lobte Prinz Charles die große Reset-Agenda für ihr Potenzial, „die Menschen empfänglicher für große Visionen des Wandels zu machen“, nachdem sie „beispiellose Schockwellen“ durchlitten hatten.

„Wir haben eine goldene Gelegenheit, etwas Gutes aus dieser Krise zu ziehen – ihre beispiellosen Schockwellen können die Menschen durchaus empfänglicher für große Visionen des Wandels machen“, sagte der Prinz beim Weltwirtschaftsforum.

Prinz Charles hat vielleicht mehr verraten, als ihm lieb war – oder als er dachte, dass Sie bemerken würden. Wieder sagt er Ihnen, dass der große Reset immer der Plan war. COVID-19 ist die Ausrede.

Mit anderen Worten, die Coronavirus-Krise stellt eine goldene Gelegenheit für das globale Establishment dar, um seine Agenda über den Köpfen einer erschrockenen und wütenden Bevölkerung weiter voranzutreiben, die durch die Pandemie und die anschließenden Lockdowns so gebeutelt wurde, dass sie anfälliger dafür wurde, ihre Freiheiten für die Vorstellung größerer zentralisierter Macht und Kontrolle aufzugeben.

Prinz Charles fuhr fort: „Während wir uns von der Rettung zur Erholung bewegen, haben wir ein einzigartiges, aber schnell schrumpfendes Fenster der Gelegenheit, Lektionen zu lernen und uns auf einen nachhaltigeren Pfad zurück zu begeben. Es ist eine Gelegenheit, die wir noch nie zuvor hatten und vielleicht nie wieder haben werden.“

„Wir haben die einmalige Chance, etwas Gutes aus dieser Krise zu ziehen – ihre beispiellosen Schockwellen könnten die Menschen empfänglicher für große Visionen des Wandels machen“ – Prinz Charles

Die Worte des britischen Adeligen spiegeln die Worte von Forumsdirektor Schwab wider, der sagte: „Die Pandemie stellt ein seltenes, aber enges Fenster der Gelegenheit dar, unsere Welt zu überdenken, neu vorzustellen und neu zu gestalten, um eine gesündere, gerechtere und wohlhabendere Zukunft zu schaffen.“

Noch einmal: Warum ist das Fenster der Gelegenheit so schmal? Konnten die Samen ihrer großen Strategie nur blühen, während die Welt inmitten des Chaos abgelenkt und gespalten war?

Die Verlockung der Utopie hat viele Haken: Aufgeben von Privatsphäre & Freiheit für das Gemeinwohl

Vor diesem Jahr wäre die Einführung weltweiter Lockdowns, die Unternehmen zerstören, die Wirtschaft ruinieren und die Menschen mittellos und ihrer verfassungsmäßigen Rechte beraubt zurücklassen, während man versucht, invasive Kontaktverfolgung, Immunitätspässe und andere massive bioelektronische Überwachungsapparate einzuführen, von den Bürgern einer freien Gesellschaft niemals akzeptiert worden.

Aber die Coronavirus-Pandemie hat ein „enges Fenster“ für eine „goldene Gelegenheit“ geöffnet, und sobald diese Krise vorbei ist, fürchtet der Davos-Club, dass das Fenster für immer geschlossen sein könnte.

Das Weltwirtschaftsforum gibt in seinem eigenen Rahmenwerk zur Kontaktverfolgung zu, dass „Kontaktverfolgungs-Apps mächtige Waffen gegen das Virus sein können – aber sie können auch Werkzeuge für staatliche Überwachung sein.“

Dennoch glaubt das Forum, dass die Menschen gewisse Freiheiten abwägen sollten, um dem Gemeinwohl zu dienen. Es ist eine globale Vision ohne klares Ziel, und es ist eine, die im Gegensatz zu konstitutionellen Republiken steht, die bestimmte unveräußerliche Rechte schützen.

„Diese neue Denkweise würde die Bedenken über den Datenschutz und andere Probleme durch das Potenzial, Werte zu schaffen und das Leben zu verbessern, ausgleichen“ – Bericht des Weltwirtschaftsforums

Laut dem Rahmenwerk des Weltwirtschaftsforums wäre die Einführung der Kontaktverfolgungstechnologie „nicht einfach und erfordert einen neuen gesellschaftlichen Konsens, der den Einsatz von Technologie zur Lösung von Problemen zum Wohle aller begrüßt.“

Darüber hinaus würde „diese neue Denkweise die Bedenken über die Privatsphäre und andere Probleme durch das Potenzial, Werte zu schaffen und Leben zu verbessern, in Einklang bringen.“

Um der Bevölkerung invasive Technologien aufzudrängen, müssen die Bürger der Welt erkennen, dass es zum Wohle der Allgemeinheit ist und dass sie ihre Denkweise dahingehend ändern sollten, dass sie weniger besorgt sind über „Privatsphäre und andere Probleme“ und mehr begeistert sind von „dem Potenzial, Werte zu schaffen und Leben zu verbessern.“

„Der große Reset wird stärkere und effektivere Regierungen erfordern […] und er wird das Engagement des Privatsektors bei jedem Schritt des Weges verlagen.“ – Klaus Schwab, Weltwirtschaftsforum

So gut wie alle Befürworter von Kontaktverfolgung und Gesundheitspässen, einschließlich des WEF, erklären, dass die Technologie ethisch genutzt und gesteuert werden sollte, aber man sieht kaum eine Erwähnung diesbezüglich, die Zustimmung der Menschen dafür zu gewinnen.

Stattdessen fordern sie Interessenvertreter und politische Entscheidungsträger auf, die Fackel bei der Vermittlung der globalen Vision von oben nach unten zu tragen.

Wenn das Coronavirus heute von der Erde verschwinden würde, müsste das Forum dann auf eine neue globale Krise warten, oder würde es trotzdem mit der gleichen Reset-Agenda weitermachen?

Laut dem Direktor des Weltwirtschaftsforums wird der große Reset „stärkere und effektivere Regierungen erfordern […] und er wird das Engagement des Privatsektors bei jedem Schritt des Weges verlangen.“

„Die Welt muss gemeinsam und schnell handeln, um alle Aspekte unserer Gesellschaften und Volkswirtschaften zu erneuern, von der Bildung bis zu Sozialverträgen und Arbeitsbedingungen“, fügte er hinzu. „Wir müssen unsere Wirtschafts- und Sozialsysteme auf völlig neue Grundlagen stellen.“

Indem er aus dem Coronavirus-Chaos Ordnung schafft, verspricht der große Reset „eine sicherere, gleichberechtigtere und stabilere Welt“ aufzubauen.

Ist das der Plan, wie sie unser Vertrauen gewinnen wollen? Indem sie uns ein Utopia versprechen, wenn wir nur mitmachen?

Bioelektronische Überwachung und hackbare Menschen

Wir haben noch gar nicht darüber nachgedacht, wie sich der große Reset auf das weltweite Geldsystem und die Rolle der Blockchain und des digitalen Zahlungsverkehrs auswirken würde, aber wenn man sich digitale Gesundheitspässe und Apps zur Kontaktverfolgung ansieht, hat man es mit einer hochentwickelten Form der bioelektronischen Überwachung zu tun, wie sie die Welt noch nie gesehen hat.

„Wir sind keine geheimnisvollen Seelen mehr; wir sind jetzt hackbare Tiere“ – Yuval Harari, Weltwirtschaftsforum

Wenn man biologische Daten mit fortschrittlicher Rechenleistung kombiniert, erhält man die Fähigkeit, Menschen zu hacken.

Der Historiker Yuval Harari hat in den letzten Jahren in Davos erklärt, dass „Organismen Algorithmen sind“ und dass „neue Technologien einigen Unternehmen und Regierungen bald die Fähigkeit geben werden, Menschen zu hacken.“

„Die Macht, Menschen zu hacken, kann natürlich für gute Zwecke wie eine viel bessere Gesundheitsversorgung genutzt werden“, sagt Harari und fügt hinzu: „Aber wenn diese Macht in die Hände eines Stalin des 21. Jahrhunderts fällt, wird das Ergebnis das schlimmste totalitäre Regime in der Geschichte der Menschheit sein, und wir haben bereits eine Reihe von Bewerbern für den Job des Stalin des 21. Jahrhunderts.“

„In Stalins UdSSR überwachte der Staat die Mitglieder der kommunistischen Elite mehr als jeden anderen. Das Gleiche wird für zukünftige totale Überwachungsregime gelten.“

Der große Reset ruft dazu auf, jeden Aspekt der Gesellschaft neu zu strukturieren, und das kann er nur, wenn die Menschen der zunehmend invasiven, bioelektronischen Überwachungstechnologie vertrauen, die er einsetzen will.

„In Stalins UdSSR überwachte der Staat die Mitglieder der kommunistischen Elite mehr als alle anderen. Das Gleiche wird für zukünftige totale Überwachungsregime gelten“ – Yuval Harari, Weltwirtschaftsforum

Je mehr Menschen wissen, dass jemand sie beobachtet, desto mehr werden sie ihr Verhalten ändern. Allein das Bewusstsein, dass jemand jede digitale Transaktion überwacht, wird dazu führen, dass man sich bestimmten Normen anpasst.

Wenn eine Bevölkerung unter massiver Überwachung aufwächst, wird sie ihr Verhalten so anpassen, dass es für die Gesellschaft normal, für die Autorität aber gefügig erscheint. Mit der Zeit werden sich die Bürger aus Angst selbst überwachen.

Werfen Sie einen Blick auf den Überwachungsstaat des kommunistischen China, und Sie werden sehen, was ich meine.

Das Weltwirtschaftsforum will Ihr Vertrauen gewinnen – Sie haben die Wahl

Die Tyrannei kommt in subtilen Schritten. Zuerst langsam, aber bevor man merkt, dass sie überhaupt existiert, hat sie schon gewonnen.

Das ist es, was ich bei der unheiligen Verschmelzung des „Großen Reset“ mit der „Neuen Normalität“ voraussehe.

Diejenigen, die die Fäden ziehen, haben um eine globale Krise förmlich gebettelt, um ihre weltweite Umstrukturierung der Gesellschaft und der Wirtschaft zu entfesseln.

In diesem Jahr und im Angesicht einer globalen Pandemie hat ein nicht gewähltes Gremium globaler Lobbyisten mit Sitz in Davos in der Schweiz Sie gebeten, Vertrauen in ihre Vision eines technokratischen Utopias zu haben, wohl wissend, dass sie eine solche Aufforderung niemals aussprechen könnten, wenn es nicht die goldene Gelegenheit gäbe, auf die sie alle gewartet haben.

Und genau darin liegt Ihre Macht, lieber Leser. Es ist Ihre Wahl.

Sie können der Vision des Weltwirtschaftsforums glauben, die von einigen der einflussreichsten Bürokraten der Welt geteilt wird, oder Sie können der gesamten Agenda des Establishments skeptisch gegenüberstehen, die Sie auffordert, einfach dem Plan zu vertrauen.