Ein völliger Zusammenbruch der Verhandlungen mit dem Iran droht weltweite wirtschaftliche Verwüstung auszulösen

Von Michael Snyder

Dies ist ein historischer Moment, an den wir uns noch lange erinnern werden. Auch wenn uns immer wieder versichert wurde, dass ein Abkommen mit dem Iran fast „unter Dach und Fach“ sei, sieht die Wahrheit so aus, dass es niemals ein Abkommen mit dem Iran geben würde. Es war alles nur Augenwischerei. Die USA konnten dem Iran nicht geben, was er forderte, und der Iran weigerte sich schlichtweg, den USA zu geben, was diese forderten. Nun sind die Verhandlungen vollständig gescheitert, und es scheint, als stünde der Krieg wieder bevor. Es versteht sich von selbst, dass dies für die Weltwirtschaft absolut verheerende Folgen haben wird.

Die Iraner sind absolut wütend darüber, dass israelische Truppen während der Waffenruhe tief in libanesisches Gebiet vorgedrungen sind, und sie nennen dies als den Hauptgrund, warum sie beschlossen haben, sich aus den Gesprächen mit den Vereinigten Staaten zurückzuziehen…

Die iranischen Unterhändler werden den Austausch von Botschaften mit den USA über Vermittler einstellen, und Teheran wird als Vergeltung für die anhaltenden Verstöße gegen den Waffenstillstand die Straße von Hormus vollständig sperren, teilte die staatliche iranische Nachrichtenagentur Tasnim am Montag mit.

Der Bericht, der in einem übersetzten Beitrag auf der Social-Media-Plattform Telegram veröffentlicht wurde, konzentrierte sich auf Israels Militäroperationen im Libanon gegen die vom Iran unterstützte Miliz Hisbollah.

„Es wird keinen Dialog geben“, bis sich Israel vollständig aus den besetzten Gebieten im Libanon zurückzieht und alle Angriffe sowohl im Libanon als auch im Gazastreifen einstellt, so Tasnim.

Israel wird die Angriffe einstellen, solange die Hisbollah zustimmt, keine Angriffsdrohnen mehr in den Norden Israels zu schicken.

Aber es ist ausgeschlossen, dass sich die IDF vollständig aus dem Libanon zurückziehen wird.

Wenn die Iraner darauf warten, werden sie sehr, sehr lange warten müssen.

Die Iraner behaupten, dass die Seeblockade der iranischen Küste durch die USA ebenfalls einen Verstoß gegen den Waffenstillstand darstellt, und sie wollen, dass auch diese beendet wird.

Präsident Trump hat geschworen, diese Blockade aufrechtzuerhalten, bis endlich eine Einigung erzielt wird, und somit werden die Iraner auch das nicht bekommen.

Es scheint also, als sei jede Hoffnung auf eine Einigung völlig dahin, und die Iraner beabsichtigen offenbar, „die Straße von Hormus vollständig zu blockieren und andere Fronten, einschließlich der Straße von Bab al-Mandeb, zu aktivieren“…

„Außerdem haben die Widerstandsfront und der Iran beschlossen, die Straße von Hormus vollständig zu blockieren und andere Fronten, einschließlich der Straße von Bab al-Mandeb, zu aktivieren, um die Zionisten und ihre Unterstützer zu bestrafen“, hieß es in dem Bericht.

Die Straße von Bab al-Mandeb ist eine Handelsengstelle, die das Rote Meer mit dem Golf von Aden verbindet.

Seit Kriegsbeginn war es Saudi-Arabien noch möglich, beträchtliche Mengen Öl zu exportieren, indem es über Pipelines zu Häfen am Roten Meer transportiert wurde.

Sollte jedoch auch die Straße von Bab al-Mandeb gesperrt werden, könnten die Saudis überhaupt kein Öl mehr exportieren.

Letzte Woche habe ich einen Artikel veröffentlicht, in dem es darum ging, dass die weltweiten Ölvorräte bereits so schnell wie nie zuvor schrumpfen.

Eine Sperrung der Meerenge von Bab el-Mandeb würde den Abbau der vorhandenen Vorräte dramatisch beschleunigen.

Mit anderen Worten: Wir stehen kurz vor einer beispiellosen Situation.

Sobald bekannt wurde, dass die Iraner die Verhandlungen abbrachen, stieg der Ölpreis am Montag deutlich an…

Der Ölpreis stieg am Montag stark an, nachdem regierungsnahe iranische Medien berichteten, dass das Land die Gespräche mit den Vereinigten Staaten zur Beendigung des andauernden Krieges abbrach.

US-Rohöl stieg um bis zu 8,5 % auf fast 95 Dollar pro Barrel, ein Anstieg von fast 8 Dollar. Der internationale Brent-Rohölpreis kletterte um bis zu 7,3 % auf über 97 Dollar pro Barrel, ein Anstieg um 6 Dollar.

Heizöl, ein Indikator für Kerosin, stieg ebenfalls um 7 %, während die Großhandelspreise für Gas um 4 % zulegten.

Das ist natürlich erst der Anfang.

Wenn die Krise im Nahen Osten nicht gelöst wird, wird der Ölpreis völlig aus dem Ruder laufen.

Vor einigen Tagen gab der CEO von Chevron einige sehr alarmierende Kommentare ab, die viel Aufmerksamkeit erregt haben…

Das ist es, was die Äußerungen von Chevron-CEO Mike Wirth auf der 42. jährlichen Strategic Decisions Conference von Bernstein am 28. Mai 2026 so bemerkenswert machte.

Er hielt sich nicht zurück.

„Die Puffer und Stoßdämpfer werden stetig aufgebraucht, und die Fähigkeit des Marktes, dieses Ungleichgewicht aufzufangen, ist heute im Vergleich zu unserem Ausgangspunkt drastisch geschwächt“, sagte Wirth laut Seeking Alpha.

Er hat vollkommen Recht.

Wir befinden uns heute in einer weitaus schlechteren Lage als zu Beginn dieses Krieges.

Und Wirth prognostiziert, dass die Monate Juni und Juli einen wichtigen Wendepunkt darstellen könnten…

Wirth ging noch weiter: „In den nächsten Wochen werden wir wahrscheinlich erleben, wie sich dieser Druck direkter auf die physischen Preise auswirkt, und ich erwarte einen stärkeren Aufwärtsdruck, wenn wir in den Juni und sicherlich in den Juli kommen.“

Das ist eine konkrete, richtungsweisende Warnung vom CEO eines der weltweit größten Energiekonzerne. Der Iran-Konflikt zehrt seit mehr als zehn Wochen an den globalen Ölreserven. Das Polster, das den anfänglichen Schock abgefedert hat, ist fast aufgebraucht. Und die Daten beginnen zu bestätigen, was Wirth beschreibt.

Die ganze Zeit über gab es die Hoffnung, dass uns ein Abkommen zwischen den Iranern und der Trump-Regierung retten würde.

Doch nun wurde uns der Boden unter den Füßen weggezogen.

Neil Chapman, Senior Vice President bei Exxon, warnte kürzlich, dass der Ölpreis, sobald die Lagerbestände kritische Werte erreichen, auf 150 oder 160 Dollar pro Barrel steigen könnte…

Andere haben davor gewarnt, dass der Ölpreis bald 180 Dollar pro Barrel erreichen könnte.

Es ist schwierig, genau vorherzusagen, wie hoch der Ölpreis steigen wird, da wir so etwas noch nie zuvor erlebt haben.

Und je höher der Ölpreis steigt, desto schlimmer wird es für die Weltwirtschaft.

Natürlich ist das Scheitern der Verhandlungen auch eine wirklich schlechte Nachricht für unsere Landwirte, denn nun ist kein Ende der globalen Düngemittelkrise in Sicht…

Die faktische Sperrung der Straße von Hormus hat die weltweiten Lieferungen von Düngemitteln ebenso wie von Öl stark eingeschränkt. Bislang haben die Verbraucher die Auswirkungen vor allem in Form hoher Preise an der Tankstelle zu spüren bekommen, doch globale Lebensmittelversorgungsketten, vom Saatgut bis zum Supermarktregal, reagieren tendenziell mit größerer Verzögerung. Am 7. Mai warnte John Denton, Generalsekretär der Internationalen Handelskammer, in einem Interview mit Forbes TV, dass der Düngemittelengpass zu lebensbedrohlicher Nahrungsmittelknappheit und Preissteigerungen führen könnte.

Im April hieß es in einer Erklärung der American Farm Bureau Federation, dass rund 70 % der US-Landwirte angaben, sich nicht den gesamten benötigten Dünger leisten zu können. Die Düngemittelverfügbarkeitsumfrage der AFBF unter fast 6.000 Landwirten und Viehzüchtern im ganzen Land ergab zudem, dass fast sechs von zehn US-Landwirten von einer Verschlechterung ihrer finanziellen Lage berichten, bedingt durch steigende Düngemittel- und Kraftstoffkosten während der Frühjahrsaussaat.

Wir hatten eine einzige Chance, einen schrecklichen globalen wirtschaftlichen Zusammenbruch zu vermeiden.

Wir hätten dringend eine Wiederöffnung der Straße von Hormus gebraucht, und das wird nicht geschehen.

Wenn Sie auf ein Zeichen gewartet haben, das deutlich macht, in welche Richtung die Dinge gehen werden, dann haben Sie es gerade erhalten.

Von diesem Zeitpunkt an werden sich die globalen Ereignisse in rasendem Tempo entwickeln.

Die Verhandlungen sind gescheitert, der Iran hat sich für den Krieg entschieden, und die Krise im Nahen Osten steht kurz davor, völlig außer Kontrolle zu geraten.