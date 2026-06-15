Warum du den NATO-Propaganda-Medien nicht blind vertrauen solltest

Als Russland im Frühjahr 2022 behauptete, die USA hätten in der Ukraine biologische Labore finanziert, war die Reaktion vieler westlicher Medien bemerkenswert einheitlich. Die Vorwürfe seien „russische Desinformation“, „Kreml-Propaganda“, „Fake News“ oder schlicht „Verschwörungstheorien“. Wer die Frage stellte, ob es tatsächlich von den USA unterstützte Labore in der Ukraine gab, riskierte, als Sprachrohr Moskaus abgestempelt zu werden.

Kleine Auflistung von gesicherten Artikel der NATO-Medien:

Blick: Putin schürt Angst vor ukrainischen Biowaffen Wladimir Putin legt viel Wert darauf, Falschinformationen über die Ukraine zu verbreiten. Sein neuester Streich: Sein Nachbarstaat soll in Charkiw Biowaffen herstellen

ARD: Desinformation über Biolabore In Deutschland greifen Aktivisten aus dem „Querdenken“-Milieu die Behauptungen über die angebliche Entwicklung von Biowaffen in der Ukraine auf und verbinden ebenfalls Verschwörungslegenden zu Corona mit russischer Propaganda, wonach die Ukraine lediglich ein Vasallenstaat der USA sei.

Watson: Warum «Querdenker» und Impfgegner jetzt pro Putin sind Noch abgedrehter reagiert die QAnon-Bewegung in den USA: „Putin hat vielleicht gerade die nächste globale ‚Seuche‘ verhindert … Viele der Ziele, die er in der Ukraine bombardiert, sind US-Biolabore, die zum großen Teil vom National Institutes of Health (NIH) finanziert werden“, ist in den Telegram-Kanälen der Verschwörungsszene zu lesen.

SRG; Russlands Biowaffen-Vorwurf nur ein Vorwand? Man sollte sich das Propaganda-Audio anhören. Es wird sogar behauptet Russland könnte Biowaffen einsetzten.

usw.





⚠️🇺🇸2022 sangen die NATO-Medien im Gleichklang: Bidens Sprecherin Jen Psaki erklärte, Russland verbreite „regelrechte Lügen“ über von den USA finanzierte Biolabore in der Ukraine.



2026 sagt US-Geheimdienstchefin Tulsi Gabbard: „Informationen über Biolabs wurden von sehr… pic.twitter.com/bvc0Ux0QSM — Don (@Donuncutschweiz) June 14, 2026

Heute sieht die Geschichte deutlich komplizierter aus.

Denn inzwischen ist unbestritten, dass die Vereinigten Staaten biologische Programme und Labore in der Ukraine unterstützten. Die US-Geheimdienstchefin Tulsi Gabbard erklärte kürzlich, Washington habe weltweit mehr als 120 Biolabore in über 30 Ländern finanziert, darunter mehr als 40 in der Ukraine. Auch das Pentagon-Programm zur biologischen Bedrohungsreduktion war nie ein Geheimnis. Die eigentliche Debatte drehte sich immer um die Frage, was dort genau geschah und wie darüber berichtet wurde.

Das Problem ist nicht, dass Medien die russischen Vorwürfe überprüften. Das ist ihre Aufgabe. Das Problem ist die Art und Weise, wie sie es taten.

Statt sauber zwischen verschiedenen Behauptungen zu unterscheiden, wurde häufig alles in einen Topf geworfen. Die Aussage „Es gibt keine Beweise für ein offensives Biowaffenprogramm“ verwandelte sich in vielen Schlagzeilen und Kommentaren in die Botschaft: „Die Geschichte über Biolabore ist eine Verschwörungstheorie.“

ARD-Faktenfinder sprach von „Desinformation über Biolabore in der Ukraine“. Der Spiegel schrieb über „wilde Verschwörungsmythen“. Die Süddeutsche Zeitung bezeichnete die Geschichte als „Verschwörungstheorie“. Reuters sprach von wahrscheinlicher russischer Desinformation. AP schrieb von „haltlosen Behauptungen“. Blick titelte: „Kreml streut weiter Propaganda – Putin schürt Angst vor ukrainischen Biowaffen.“ Nau übernahm Agenturmeldungen, wonach es „keine ukrainischen Labore für biologische Waffen“ gebe.

Die Botschaft war eindeutig: Es gibt hier nichts zu sehen. Weitergehen.

Doch genau das ist die Aufgabe von Journalismus: hinzusehen – gerade dann, wenn eine Geschichte unbequem ist.

Natürlich bedeutet die Existenz US-finanzierter Labore nicht automatisch, dass dort Biowaffen entwickelt wurden. Dafür gibt es bis heute keine öffentlich zugänglichen Beweise. Wer dies als erwiesene Tatsache darstellt, verlässt den Boden seriöser Recherche.

Aber ebenso problematisch ist das andere Extrem: kritische Fragen pauschal als Propaganda abzutun. Denn genau dadurch zerstören Medien ihr wichtigstes Kapital – Vertrauen.

Und hier wird es besonders interessant.

Denn dieselben Medien, die 2022 mit großer Sicherheit erklärten, die Geschichte sei Desinformation oder Verschwörungstheorie, schweigen heute weitgehend zu den neuen Enthüllungen. Wo sind die großen Schlagzeilen? Wo die selbstkritischen Kommentare? Wo die Einordnung, dass die Öffentlichkeit zumindest in einem entscheidenden Punkt in die Irre geführt wurde?

Statt zu fragen, ob man damals zu vorschnell geurteilt hat, wird das Thema vielfach einfach ignoriert.

Kein „Wir hätten präziser formulieren müssen“. Kein „Wir haben zwischen Biolaboren und Biowaffenprogrammen nicht ausreichend unterschieden“. Kein Eingeständnis, dass die Realität komplexer war als die damaligen Schwarz-Weiß-Darstellungen.

Dieses Schweigen ist vielleicht aufschlussreicher als die ursprüngliche Berichterstattung selbst.

Denn es zeigt ein Grundproblem moderner Medien: Fehler werden selten offen eingeräumt. Stattdessen verschwindet das Thema aus dem Nachrichtenzyklus, während die nächste Schlagzeile die Aufmerksamkeit auf sich zieht.

Wer heute feststellt, dass die Labore tatsächlich existierten, fragt sich zwangsläufig: Warum wurde damals jeder, der darauf hinwies, als Verschwörungstheoretiker dargestellt? Warum wurden unbequeme Fragen nicht gestellt, sondern moralisch delegitimiert? Und warum herrscht jetzt so auffällige Stille?

Die Antwort ist unbequem. In geopolitischen Konflikten werden viele große Medienhäuser nicht nur zu Beobachtern, sondern zu Akteuren im Informationskrieg. Das geschieht nicht zwingend durch direkte Anweisungen. Oft reichen die Orientierung an Regierungsquellen, Gruppendenken und die Angst, auf der „falschen Seite“ zu stehen.

Wer NATO-Regierungen grundsätzlich glaubt und gegnerische Narrative reflexartig als Propaganda abtut, betreibt keinen unabhängigen Journalismus mehr. Er wird zum Verstärker offizieller Botschaften.

Das bedeutet nicht, russischen Staatsmedien blind zu vertrauen. Auch Moskau betreibt Propaganda. Aber genau deshalb sollte die erste Regel jedes kritischen Lesers lauten: Glaube keiner Seite ungeprüft.

Die Geschichte der Ukraine-Biolabore ist deshalb weniger eine Geschichte über geheime Experimente als über das Versagen vieler Medien. Sie zeigt, wie schnell aus „Es gibt keine Beweise“ ein kategorisches „Das ist alles erfunden“ werden kann. Und sie zeigt, wie auffällig die Stille wird, wenn neue Informationen das zuvor gezeichnete Bild infrage stellen.

Wer informiert sein will, sollte weder NATO-Medien noch russischen Staatsmedien blind vertrauen. Die entscheidende Frage lautet nicht: Wem glaubst du?

Sondern: Wer profitiert davon, wenn du aufhörst, Fragen zu stellen – und wer profitiert davon, wenn Fehler niemals eingestanden werden?