Ein wilder Start des 2025

Caitlin Johnstone

Das neue Jahr hat mit einigen wirklich bizarren und höchst verdächtigen Großereignissen begonnen. Ein US-Militärveteran tötete 14 Menschen, als er am frühen Neujahrstag in New Orleans mit einem Pickup-Truck in eine Menschenmenge fuhr und anschließend bei einer Schießerei mit der Polizei getötet wurde. Stunden später soll sich ein anderer US-Militärveteran in einem Tesla Cybertruck vor dem Trump International Hotel in Nevada in die Luft gesprengt haben.

Beide Männer hatten in Fort Bragg (heute Fort Liberty) gearbeitet, einem großen Militärstützpunkt in North Carolina, der für mysteriöse Morde, eine Epidemie von Drogenüberdosierungen und ausufernden sexuellen Kindesmissbrauch berüchtigt ist. Beide hatten auch an der US-Besetzung Afghanistans teilgenommen, und beide nutzten dieselbe App, um ihre Fahrzeuge zu mieten.

Der Angreifer von New Orleans, Shamsud-Din Jabbar, der oben abgebildet ist, hatte Berichten zufolge zum Zeitpunkt des Vorfalls eine ISIS-Flagge an seinem Fahrzeug. The Intercept hat einen interessanten Bericht veröffentlicht, in dem die hohe Korrelation zwischen extremistischen Verbrechen und früherem US-Militärdienst festgestellt wird.

Eines der merkwürdigsten Dinge an diesem Fall ist die Tatsache, dass eine virulente Israel-Apologetin namens Jenny Taer offenbar vom FBI die Erlaubnis erhielt, durch Jabbars Haus zu gehen und Filmmaterial für einen New York Post-Bericht zu drehen, obwohl es sich um einen Tatort in einer laufenden Untersuchung handelt. Darin zeigt Taer den Zuschauern Jabbars „Bombenbastelstation“, zusammen mit mehreren Koranen und islamischer Literatur. In ihrem Bericht bleibt die Kamera auffällig auf einer Keffiyeh stehen, einer traditionellen arabischen Kopfbedeckung, die mit der Unterstützung der palästinensischen Befreiung in Verbindung gebracht wird.

Ich behaupte nicht, dass ich weiß, was in dieser Sache vor sich geht. Alles, was ich weiß, ist, dass die USA sich auf die Amtseinführung eines neuen Präsidenten vorbereiten, dessen Kabinett mit Iran-Falken vollgepackt ist, und es wahrscheinlich eine gute Idee ist, allen Erzählungen gegenüber äußerst skeptisch zu bleiben, die benutzt werden könnten, um Zustimmung für weitere Aggressionen im Nahen Osten zu erzeugen.

Eine weitere absolut verrückte Geschichte in den heutigen Nachrichten ist die Enthüllung von Axios, dass der nationale Sicherheitsberater des Weißen Hauses, Jake Sullivan, Präsident Biden in den vergangenen Wochen Optionen für die Bombardierung iranischer Atomanlagen vorgelegt hat.

Da nun endlich von der politischen und medialen Mainstream-Klasse akzeptiert wird, dass die kognitiven Fähigkeiten des Präsidenten nachgelassen haben, stellt sich natürlich die Frage, warum man einem Demenzkranken Optionen für eine Bombardierung des Iran vorlegt;

Was zum Teufel ist da los? Ich meine, was wäre, wenn er gesagt hätte, mach weiter? Hätten sie es getan? Hätten sie auf Befehl eines Präsidenten, dem das Hirn aus den Ohren tropft, einen schrecklichen neuen Krieg begonnen? Hat Sullivan gerade versucht, in den letzten Tagen der Biden-Regierung einen neuen Krieg zu beginnen, indem er die geistige Schwäche eines dementen Achtzigjährigen ausnutzte? Warum sollte man so etwas überhaupt tun, anstatt die Zeit der Regierung ablaufen zu lassen, es sei denn, man hofft, dass man grünes Licht für Luftangriffe bekommt?

Wie auch immer, es ist nicht dazu gekommen, und das ist gut so. Aber die Tatsache, dass diese Idee unter den gegenwärtigen Umständen überhaupt in Erwägung gezogen wurde, sagt viel über die Art von Menschen aus, die das US-Imperium heute verwalten.

In anderen Nachrichten gingen sich die Trump-Anhänger gegenseitig an die Gurgel, während sich die Techbro-Fraktion von Elon Musk mit der einwanderungsfeindlichen Fraktion der Weißen Nationalisten über H-1B-Visa stritt. Trump schlug sich auf die Seite von Musk und erklärte, dass „wir eine Menge Leute benötigen, die ins Land kommen“, und erzürnte damit seine rassistischen Anhänger, die ernsthaft glaubten, dass ihr Lieblingsoligarch billige Einwanderer davon abhalten würde, in die Vereinigten Staaten zu kommen.

Ja Leute, das ist eine große Überraschung. Ich war mir sicher, dass die „Wir geben den Milliardärskonzernen alles, was sie möchten“-Partei den Milliardärskonzernen dieses Mal die billigen Arbeitsmigranten wegnehmen würde.

Als ich vorhin darüber twitterte, fragte mich jemand: „Aber war es nach Bernie Sanders nicht die sogenannte Linke, die sich sehr für offene Grenzen eingesetzt hat? Viele beschuldigen andere, rassistisch zu sein, weil sie keine billigen ausländischen Arbeitskräfte zulassen, oder wird sich das jetzt ändern, weil Trump dafür ist?“

Die Demokratische Partei unterstützt die Einwanderung aus demselben Grund wie Trump: Sie ist eine billige Quelle von Arbeitskräften für ihre Unternehmenseigner. Aus Sicht der authentischen Linken geht es nicht um die Einwanderung an sich, sondern darum, dass es immer destruktiv und unmoralisch ist, die Arbeitskraft von Menschen aus verarmten Ländern zu Wucherpreisen auszubeuten. Dies gilt unabhängig davon, ob diese Ausbeutung durch die Globalisierung in andere Länder verlagert oder durch Einwanderung im eigenen Land umgesetzt wird;

Bei diesem Modell verlieren alle außer der Kapitalistenklasse: sowohl die ausländischen Arbeiter, deren Arbeitskraft zu stark reduzierten Preisen eingekauft wird, als auch die Arbeiter im Inland, deren Arbeitskraft durch diese Ausbeutung unterboten wird. Die Gewinner sind die wenigen, die durch die Ausbeutung ausländischer Arbeitskräfte immense Profite einfahren; sie profitieren von der Verarmung des globalen Südens und davon, dass der globale Reichtum weiterhin sehr ungleich verteilt ist.

Für die Linke geht es um die ungerechte Ausbeutung von Arbeitnehmern, während es für die Rechte darum geht, dass sie nicht will, dass ein Haufen Ausländer ins Land kommt. Beide kritisieren die Praxis riesiger Konzerne, die H-1B-Visa nutzen, um Scharen billiger Arbeitskräfte ins Land zu holen, aber aus sehr unterschiedlichen Gründen. Die Rechten haben kein Problem mit Ausbeutung, sie finden Ausländer nur ekelhaft.

Immer noch rufen mir Israel-Anhänger zu: „Lasst die Geiseln frei!“, wenn ich den Völkermord in Gaza kritisiere.

Und dann heißt es: Halt die Klappe, Blödmann. Hören Sie auf, so zu tun, als ob das etwas mit Geiseln zu tun hätte. Netanjahu hat von Anfang an aktiv ein Geiselabkommen sabotiert und offen verkündet, dass das Töten weitergehen wird, auch wenn alle Geiseln befreit sind. Dies ist schon seit langem öffentlich bekannt.

Der Kapitalismus ist nicht der Status quo, weil er das beste System ist, sondern weil es das einfachste System ist, um die Macht zu diesem Zeitpunkt der Geschichte zu konsolidieren. Es gibt genug Interessenskonvergenz auf hoher Ebene, damit unterschiedliche Fraktionen das aktuelle Modell unterstützen;

Das kann sich schlagartig ändern, sobald die Heugabeln und Guillotinen hervorgeholt werden. Die wahre Macht liegt in den Händen der Massen, und wenn erst einmal genug von uns die Nase voll haben vom Status quo, wird es niemanden mehr geben, der dumm genug ist, sich gegen uns zu stellen. Und von dort aus wird die Schaffung eines besseren Systems und einer besseren Welt möglich.