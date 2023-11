Einblicke in den UN-Plan zur Kontrolle der Online-Sprache

Von Alex Newman

Die UNO verschärft ihren Kampf gegen „Verschwörungstheorien“ und „Fehlinformationen“ durch die Schaffung eines „Internets des Vertrauens“.

Eine mächtige Organisation der Vereinten Nationen hat einen Plan zur Regulierung sozialer Medien und der Online-Kommunikation vorgestellt, mit dem sie gegen „Falschinformationen“ und „Verschwörungstheorien“ vorgehen will, was Befürworter der freien Meinungsäußerung und führende US-Gesetzgeber alarmiert hat.

In ihrem 59-seitigen Bericht, der in diesem Monat veröffentlicht wurde, skizziert die Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Kultur und Wissenschaft (UNESCO) eine Reihe „konkreter Maßnahmen, die von allen Beteiligten umgesetzt werden müssen: Regierungen, Regulierungsbehörden, Zivilgesellschaft und die Plattformen selbst“.

Dieser Ansatz umfasst die Durchsetzung globaler politischer Maßnahmen durch Institutionen wie Regierungen und Unternehmen, um die Verbreitung verschiedener Formen von Sprache zu stoppen und gleichzeitig Ziele wie „kulturelle Vielfalt“ und „Gleichstellung der Geschlechter“ zu fördern.

Die UN-Organisation will insbesondere ein „Internet des Vertrauens“ schaffen, indem sie gegen „Fehlinformationen“, „Desinformationen“, „Hassreden“ und „Verschwörungstheorien“ vorgeht.

Zu den Beispielen für Äußerungen, die gestoppt oder eingeschränkt werden sollen, gehören Bedenken über Wahlen, Maßnahmen im Bereich der öffentlichen Gesundheit und Befürwortungen, die eine „Aufstachelung zur Diskriminierung“ darstellen könnten.

Kritiker warnen davor, dass Behauptungen über „Desinformation“ und „Verschwörungstheorien“ zunehmend von mächtigen Kräften in der Regierung und in der Big Tech genutzt werden, um wahre Informationen und sogar wichtige politische Aussagen zu unterdrücken.

Erst diesen Monat hat der Justizausschuss des US-Repräsentantenhauses einen Bericht veröffentlicht, in dem die „Pseudowissenschaft der Desinformation“ angeprangert wird.

Neben anderen Bedenken stellte der Ausschuss fest, dass diese „Pseudowissenschaft“ von dem, was die Gesetzgeber als „zensurindustrieller Komplex“ bezeichnen, „zur Waffe“ gemacht worden ist.

Das Ziel: verfassungsrechtlich geschützte politische Äußerungen zum Schweigen zu bringen, vorwiegend von Konservativen.

„Die Pseudowissenschaft der Desinformation ist heute – und war schon immer – nichts anderes als ein politischer Trick, der meist auf Gemeinschaften und Einzelpersonen abzielt, die Ansichten vertreten, die den vorherrschenden Narrativen widersprechen“, heißt es in dem Kongressbericht „The Weaponization of ‚Disinformation‘ Pseudo-Experts and Bureaucrats“.

Tatsächlich wurden viele der von der UNESCO geforderten Maßnahmen bereits von in den USA ansässigen digitalen Plattformen umgesetzt, oft auf Geheiß der Regierung Biden, wie der jüngste Kongressbericht deutlich macht.

Auf dem Capitol Hill äußerten sich die Gesetzgeber dennoch besorgt über den neuen UNESCO-Plan.

„Ich habe wiederholt öffentlich die fehlgeleitete Entscheidung der Biden-Regierung kritisiert, der UNESCO wieder beizutreten und die US-Steuerzahler mit Hunderten Millionen Dollar zu belasten“, sagte der Vorsitzende des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten des Repräsentantenhauses, Michael McCaul (R-Texas), gegenüber der Epoch Times über den Social-Media-Plan.

McCaul nannte die UNESCO ein „zutiefst fehlerhaftes Gebilde“ und sagte, er sei besonders besorgt darüber, dass die Organisation „die Interessen autoritärer Regime fördert – einschließlich der Kommunistischen Partei Chinas“.

Tatsächlich hat die UNESCO, wie viele andere UN-Organisationen, mehrere Mitglieder der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) in ihren Führungsetagen, wie den stellvertretenden Generaldirektor Xing Qu, wie die Epoch Times berichtet.

Die KPCh hat wiederholt deutlich gemacht, dass von KPCh-Mitgliedern erwartet wird, dass sie auch bei ihrer Arbeit in internationalen Organisationen die Befehle der kommunistischen Partei befolgen.

Die Gesetzgeber im Unterausschuss des Repräsentantenhauses, der sich mit internationalen Organisationen befasst, arbeiten derzeit daran, die Mittel für verschiedene UN-Organisationen zu streichen oder zu kürzen, die nach Ansicht der Gesetzgeber das Geld der US-Steuerzahler missbräuchlich verwenden.

Die US-Regierung ist bereits zweimal aus der UNESCO ausgetreten – unter der Reagan- und der Trump-Regierung -, weil die Regierungen Extremismus, Feindseligkeit gegenüber amerikanischen Werten und andere Probleme befürchteten.

Die Biden-Regierung trat Anfang dieses Jahres gegen den Widerstand von Gesetzgebern wieder ein, wie die Epoch Times berichtete.

Der UNESCO-Plan

Das neue UNESCO-Regulierungssystem wird zwar als Plan zum Schutz der freien Meinungsäußerung angepriesen, fordert aber eine internationale Zensur durch „unabhängige“ Regulierungsbehörden, die „von politischen und wirtschaftlichen Interessen abgeschirmt“ sind.

„Nationale, regionale und globale Regulierungssysteme sollten in der Lage sein, zusammenzuarbeiten und Praktiken auszutauschen … bei der Behandlung von Inhalten, die nach internationalen Menschenrechtsgesetzen und -standards zulässig eingeschränkt werden könnten“, erklärt der Bericht.

Im Gegensatz zum Ersten Zusatzartikel der US-Verfassung, der jegliche Verletzung des Rechts auf freie Meinungsäußerung oder Pressefreiheit durch die Regierung verbietet, verweist die UNESCO auf verschiedene internationale „Menschenrechts“-Instrumente, die ihrer Meinung nach bestimmen sollen, welche Redefreiheit verletzt werden darf.

Zu diesen Abkommen gehört der Internationale Pakt über bürgerliche und politische Rechte (ICCPR), der besagt, dass die Einschränkung der Meinungsfreiheit gesetzlich vorgesehen sein und einem „legitimen Ziel“ dienen muss.



In einer kürzlich durchgeführten Überprüfung der Vereinigten Staaten forderte ein Menschenrechtsausschuss der Vereinten Nationen Änderungen an der US-Verfassung und verlangte, dass die US-Regierung mehr unternimmt, um „Hassreden“ zu unterbinden und zu bestrafen, um den ICCPR einzuhalten.

Ein weiteres wichtiges Instrument der Vereinten Nationen ist die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, in der es in Artikel 29 ausdrücklich heißt, dass „Rechte und Freiheiten in keinem Fall im Widerspruch zu den Zielen und Grundsätzen der Vereinten Nationen ausgeübt werden dürfen“.

Kurz gesagt, die Auffassung der Vereinten Nationen von „freier Meinungsäußerung“ unterscheidet sich grundlegend von derjenigen, die in der amerikanischen Verfassung verankert ist.

Der UNESCO-Bericht besagt, dass Social-Media-Plattformen, sobald Inhalte gefunden werden, die eingeschränkt werden sollten, Maßnahmen ergreifen müssen, die von der Unterdrückung durch Algorithmen (Shadow Banning) über die Warnung der Nutzer vor den Inhalten bis hin zur De-Monetarisierung und sogar Entfernung der Inhalte reichen.

Alle digitalen Plattformen, bei denen festgestellt wird, dass sie „nicht mit Inhalten umgehen, die nach den internationalen Menschenrechtsgesetzen zulässig eingeschränkt werden könnten“, sollten mit „Durchsetzungsmaßnahmen“ zur Rechenschaft gezogen werden, heißt es in dem Bericht.

Die UNESCO-Generaldirektorin Audrey Azoulay, eine ehemalige französische Kulturministerin der Sozialistischen Partei, führte Risiken für die Gesellschaft an, um den globalen Plan zu rechtfertigen.

„Die digitale Technologie hat immense Fortschritte bei der Meinungsfreiheit ermöglicht“, sagte sie in einer Erklärung. „Aber soziale Medienplattformen haben auch die Verbreitung von Falschinformationen und Hassreden beschleunigt und verstärkt, was eine große Gefahr für den gesellschaftlichen Zusammenhalt, den Frieden und die Stabilität darstellt.

„Um den Zugang zu Informationen zu schützen, müssen wir diese Plattformen unverzüglich regulieren und gleichzeitig das Recht auf freie Meinungsäußerung und die Menschenrechte schützen“, sagte Azoulay, die die UN-Agentur von der langjährigen Vorsitzenden der Bulgarischen Kommunistischen Partei, Irina Bokova, übernommen hat.

Im Vorwort des neuen Berichts mit dem Titel „Guidelines for the Governance of Digital Platforms“ (Leitlinien für die Verwaltung digitaler Plattformen) sagt Azoulay, dass es „kein Widerspruch“ sei, bestimmte Formen der Rede zu unterbinden und gleichzeitig die „Meinungsfreiheit“ zu wahren.

Unter Berufung auf eine von der UNESCO selbst in Auftrag gegebene Umfrage erklärte die UN-Organisation außerdem, dass die meisten Menschen auf der Welt ihre Agenda unterstützen.

Nach Angaben der UNESCO wurden der Bericht und die Richtlinien in einem Konsultationsprozess entwickelt, an dem mehr als 1.500 Beiträge und über 10.000 Kommentare von „Interessengruppen“ wie Regierungen, Unternehmen und gemeinnützigen Organisationen beteiligt waren.

Die UNESCO sagte, sie werde mit Regierungen und Unternehmen zusammenarbeiten, um das Regelwerk weltweit umzusetzen.

„Die UNESCO schlägt nicht vor, digitale Plattformen zu regulieren“, sagte ein Sprecher der UNESCO, der nicht namentlich genannt werden möchte, in einer Erklärung gegenüber der Epoch Times.

„Wir sind uns jedoch bewusst, dass Dutzende Regierungen auf der ganzen Welt bereits entsprechende Gesetze ausarbeiten, von denen einige nicht im Einklang mit internationalen Menschenrechtsstandards stehen und sogar die Meinungsfreiheit gefährden könnten.

„Auch die Plattformen selbst treffen bereits täglich Millionen menschlicher und automatisierter Entscheidungen in Bezug auf die Moderation und Kuratierung von Inhalten, die auf ihren eigenen Richtlinien basieren“, so der Sprecher.

Die Europäische Union, die das Recht auf freie Meinungsäußerung im Internet bereits stark einschränkt, habe Mittel für die weltweite Umsetzung bereitgestellt, so die UNESCO weiter.

Die Biden-Administration sagte der Epoch Times, dass sie nicht an der Ausarbeitung des Plans beteiligt war.

„Wir werden uns mit einem Kommentar zurückhalten, bis wir den Plan sorgfältig studiert haben“, sagte das Außenministerium in einer E-Mail.

Sorge um die freie Meinungsäußerung nimmt zu

Mit dem Bekanntwerden des UNESCO-Plans wächst die Besorgnis über die Auswirkungen auf die Meinungsfreiheit und die freie Meinungsäußerung im Internet.

Sarah McLaughlin, eine leitende Wissenschaftlerin bei der Foundation for Individual Rights and Expression (FIRE), äußerte sich besorgt.

„FIRE begrüßt, dass der neue Aktionsplan der UNESCO für soziale Medien den Wert der Transparenz und die Notwendigkeit des Schutzes der freien Meinungsäußerung anerkennt, ist aber nach wie vor zutiefst besorgt über die Bemühungen, Online-‚Desinformation‘ und ‚Hassrede‘ zu regulieren“, sagte Frau McLaughlin der Epoch Times.

„Wie wir in den vergangenen Wochen gesehen haben, hat unter anderem die Durchsetzung des EU-Gesetzes über digitale Dienste noch mehr Unsicherheit über die Politik der Plattformen zur Mäßigung von Inhalten und die Möglichkeit der Nutzer, sich online frei zu äußern, geschaffen“, sagte sie. „Lokale rechtliche Beschränkungen und Normen können letztlich beeinflussen, wie Plattformen auf globaler Ebene arbeiten.

„In dem Maße, wie Länder auf der ganzen Welt die Regulierung der Meinungsäußerung im Internet verschärfen, wird es immer wahrscheinlicher, dass die Durchsetzung der Plattformen die Nutzer – einschließlich der Amerikaner – außerhalb der Staaten, die diese Regeln durchsetzen, betreffen wird.

In der Tat werden in ganz Europa „Hassreden“-Vorschriften zunehmend nicht nur dazu verwendet, Äußerungen zu Themen wie Ehe, Einwanderung, Sexualität und Religion zum Schweigen zu bringen, sondern auch, um diejenigen strafrechtlich zu verfolgen, die gegen Sprachgesetze verstoßen.

In diesem Monat triumphierte Dr. Päivi Räsänen, Mitglied des finnischen Parlaments und ehemalige Innenministerin, nach einem jahrelangen Verfahren wegen „Hassreden“, weil sie sich in einer Online-Rede für das biblische Verständnis von Homosexualität und Ehe eingesetzt hatte.

In Polen werden mehrere Mitglieder des Europäischen Parlaments wegen „Hassrede“ angeklagt, weil sie in politischen Anzeigen vor den möglichen Auswirkungen der massenhaften islamischen Einwanderung nach Europa gewarnt haben.

Noch beunruhigender für Kritiker ist, dass das Konzept der „Hassrede“ selbst von der Sowjetunion in das UN-System eingeführt wurde, die regelmäßig antikommunistische Äußerungen als „Hassrede“ bezeichnete, wie Jacob Mchangama 2011 in einer Arbeit für die Hoover Institution der Stanford University erklärte.

Patrick Wood, Gründer und Vorsitzender von Citizens for Free Speech, warnte, dass der UNESCO-Plan mit Sicherheit dazu benutzt werden wird, Kritiker ihrer Agenda zum Schweigen zu bringen.

Wenn die UNESCO Aussagen wie „das Ergebnis umfassender weltweiter Konsultationen und gestützt auf eine globale Meinungsumfrage“ in den Raum stellt, ist die Sache gelaufen“, so Wood gegenüber der Epoch Times.

„In diesem Fall wird es zu einer Flut von globalen Programmen zur Zensur von Redebeiträgen führen, die als konträr zu ihrer Agenda angesehen werden.

Die von George Soros finanzierte Electronic Frontier Foundation (EFF), die sich selbst als „die führende gemeinnützige Organisation“ zur Verteidigung der freien Meinungsäußerung bezeichnet, sagte, sie habe niemanden, der den UNESCO-Plan kommentieren könne.

Die Besorgnis über die Haltung der Vereinten Nationen gegenüber der freien Meinungsäußerung ist nicht neu und hat in den vergangenen Jahren zugenommen – vor allem, weil so viele ihrer Mitgliedsstaaten mit Vertretern in der Führung der Vereinten Nationen dafür bekannt sind, abweichende Meinungen zu unterdrücken.

Der neue UNESCO-Plan kommt auch, nachdem die Organisation letztes Jahr einen Plan zur Bekämpfung von „Verschwörungstheorien“ und „Fehlinformationen“ durch Bildung vorgestellt hat, wie die Epoch Times damals berichtete.

Der Organisation zufolge können „Verschwörungstheorien“ „das Vertrauen in öffentliche Institutionen schwächen“ und Probleme verursachen, wie z. B. die Verringerung des Wunsches der Menschen, „ihren Kohlenstoff-Fußabdruck zu reduzieren“.

Beispiele für „Verschwörungstheorien“, die im letztjährigen Bericht angeführt wurden, reichen von weitverbreiteten Überzeugungen wie der „Leugnung des Klimawandels“ und der Besorgnis über die „Manipulation von Bundeswahlen“ in den Vereinigten Staaten bis zu weit hergeholten Vorstellungen wie „die Erde ist flach“ oder „Michelle Obama ist in Wirklichkeit eine Echse“.

Die Untergeneralsekretärin der Vereinten Nationen für globale Kommunikation, Melissa Fleming, sprach letztes Jahr auf einer Veranstaltung des Weltwirtschaftsforums und prahlte damit, dass die Weltorganisation eine „Partnerschaft“ mit Google eingegangen sei, um ihre Materialien zu fördern und solche, die ihr widersprechen, in den Suchergebnissen zu unterdrücken.

„Uns gehört die Wissenschaft“, sagte sie. „Wir denken, die Welt sollte sie kennen.“

In einem Podcast des Weltwirtschaftsforums vom Oktober 2020 zum Thema „Suche nach einem Heilmittel für die Infodemie“ prahlte Frau Fleming damit, über 100.000 Freiwillige angeworben zu haben, um die Ansichten der Vereinten Nationen zu verbreiten und gleichzeitig konkurrierende Darstellungen zu unterdrücken, die sie als „Fehlinformationen“ bezeichnet.

Die Enthüllung erfolgte nach jahrelangen Bemühungen der Vereinten Nationen und der Regierungen, das zu unterdrücken, was die globale Organisation als Extremismus, Fehlinformationen und mehr im Internet bezeichnet.

Im Jahr 2016 hat der UN-Sicherheitsrat ein „Rahmenwerk“ zur Bekämpfung von „Extremismus“ im Internet ins Leben gerufen, das auf ein Programm aus dem Vorjahr zurückgeht, in dem der Kampf gegen „Ideologien“, die zu Gewalt führen könnten, zugesagt wurde. Der Kommunismus gehörte nicht zu den anvisierten Ideologien.

UNESCO verteidigt den Plan

Der UNESCO-Sprecher verteidigte den neuen Plan und bezeichnete ihn eher als Versuch, die freie Meinungsäußerung zu schützen, denn als einen Plan, sie einzuschränken.

„Der Schutz des Rechts auf freie Meinungsäußerung steht seit Jahrzehnten im Mittelpunkt aller UNESCO-Initiativen zur Förderung bewährter Praktiken in der Kommunikation, und dieses Prinzip lag unserem Ansatz bei den Leitlinien von Anfang an zugrunde“, so der Sprecher.

Die Erklärung verwies auch auf einen Abschnitt der Richtlinien, der zur Einhaltung eines „rechtmäßigen Verfahrens“ im Umgang mit „Hassreden“ auffordert.

„Sie legen einen besonderen Schwerpunkt auf die Notwendigkeit von Transparenz sowie systematischer menschenrechtlicher Sorgfalt und Folgenabschätzungen sowie Rechenschaftspflicht gegenüber den Nutzern“, sagte der Sprecher und fügte hinzu, dass der Plan eine „gleichmäßige Verteilung der Moderationskapazitäten“ fordere.

„Es wird auch klar gesagt, dass die Leitlinien in ihrer Gesamtheit betrachtet werden sollten, anstatt eine Auswahl zu treffen – zum Beispiel wäre eine Politik zur Moderation von Inhalten, die von Regulierungsbehörden umgesetzt wird, die die Definition der Unabhängigkeit, die in den Leitlinien festgelegt ist, nicht erfüllen, unabhängig von der spezifischen Art der Politik“, sagte der UNESCO-Sprecher und behauptete, dass die Leitlinien die Freiheit der Meinungsäußerung tatsächlich „erweitern“ werden.

Die Organisation nannte keinen Zeitplan für die Umsetzung, aber es sind weitere Treffen im Vorfeld des UN-Gipfels im September 2024 in New York City geplant.