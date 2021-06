Eine Klage könnte Google den Garaus machen und es als öffentliches Unternehmen behandeln

wnd.com: Der Generalstaatsanwalt von Ohio hat am Dienstag eine Klage eingereicht, in der er um eine Gerichtserklärung bittet, die den Tech-Riesen Google als öffentliches Versorgungsunternehmen einstuft.

Der Generalstaatsanwalt des Staates, Dave Yost, argumentiert Googles Größe, Komplexität, und Marktdominanz macht den Tech-Unternehmen zu einem öffentlichen Versorgungsunternehmen oder common carrier, ähnlich wie eine Eisenbahn oder Elektrounternehmen.

„Die Dienstleistungen eines Unternehmens unterwerfen diese Dienstleistungen dem Status eines öffentlichen Versorgungsunternehmens oder eines Common Carriers, wenn es einem wesentlichen Teil der Öffentlichkeit in einer Weise dient, die seine Betriebsmethoden zu einer Angelegenheit von öffentlichem Interesse, Wohlfahrt und Interesse macht“, schrieb Yosts Büro in der Beschwerde.

Yost argumentierte daraufhin, dass Googles Priorisierung seiner eigenen Waren und Dienstleistungen gegen seine Pflichten als Common Carrier verstoße und für die Verbraucher schädlich sei.

„Wenn man die Eisenbahn oder das Elektrizitätswerk oder den Mobilfunkmast besitzt, muss man alle gleich behandeln und allen Zugang gewähren“, sagte Yost am Dienstag in einer Pressemitteilung. „Bürger von Ohio sind von Google geschädigt, weil sie nicht die besten Entscheidungen treffen können, wenn sie nicht alle Informationen bekommen.“

AG Yost files landmark anti-competition lawsuit asking the court to declare Google a public utility.



Ohioans are being harmed by Google, as the search engine fails to offer sources or competitors; thus, consumers cannot make the best choices as they don’t get all of the info. pic.twitter.com/DkuKd5tlwP