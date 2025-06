Eine kurze Anleitung, wie man eine Bevölkerung zu Tode hungern lässt

Ihr „Hilfssystem“ wird zu Chaos führen, da verzweifelte, hungernde Menschen um Nahrung kämpfen werden. Das ist großartig. Sie sehen aus wie eine wimmelnde Masse genau der „menschlichen Tiere“, von denen Sie von Anfang an gesprochen haben.

Jonathan Cook

Eine kurze Anleitung, wie man einen Völkermord durch Hunger und ethnische Säuberungen inszeniert:

1. Wählen Sie den richtigen Moment. OK, Sie haben jahrzehntelang ethnische Säuberungen durchgeführt, Ihre Nachbarn besetzt, unterdrückt und getötet. Die internationalen Gerichte haben Ihre Handlungen für illegal erklärt. Aber all das spielt keine Rolle mehr, sobald Ihre Nachbarn sich wehren und Sie angreifen. Keine Sorge. Die westlichen Medien werden Ihnen hier zuverlässig zur Seite stehen. Sie werden nur allzu bereit sein, so zu tun, als hätte die Geschichte an dem Tag begonnen, an dem Sie angegriffen wurden.

2. Erklären Sie als Reaktion darauf Ihre Absicht, Ihre Nachbarn auszuhungern und sie wie „menschliche Tiere“ zu behandeln, indem Sie alle Lebensmittel-, Wasser- und Stromlieferungen blockieren. Sie werden überrascht sein, wie viele westliche Politiker bereit sind, dies als Ihr „Recht auf Selbstverteidigung“ zu unterstützen. Die Medien werden ihnen zustimmen. Es ist wichtig, nicht nur über die Blockade von Hilfslieferungen zu sprechen. Sie müssen es auch tatsächlich tun. Viele, viele Monate lang wird es keinen ernsthaften Widerstand geben.

3. Beginnen Sie relativ langsam. Die Zeit ist auf Ihrer Seite. Lassen Sie ein wenig Hilfe zu. Aber sorgen Sie dafür, dass Sie das gut funktionierende, seit Jahrzehnten bestehende Hilfsverteilungssystem der internationalen Gemeinschaft, das transparent, rechenschaftspflichtig und weit in die Gemeinschaft integriert ist, in der es tätig ist, unerbittlich diffamieren. Behaupten Sie, es sei von „Terroristen“ unterwandert.

4. Nutzen Sie diese Behauptung – Beweise sind nicht wirklich notwendig, die westlichen Medien fragen nie danach – als Vorwand, um die Lagerhäuser, Verteilungszentren und Gemeinschaftsküchen des Hilfssystems zu bombardieren. Oh, und vergessen Sie nicht, alle privaten Bäckereien zu bombardieren, alle Ackerflächen zu zerstören, alle Tiere zu erschießen und jeden zu töten, der versucht, ein Fischerboot zu benutzen, damit es keine anderen Nahrungsquellen gibt. Jetzt haben Sie die Kontrolle über die wenigen Hilfsgüter, die eine Bevölkerung erreichen, die rapide an Unterernährung leidet.

5. Zeit, einen Gang höher zu schalten. Verhindern Sie, dass die internationale Gemeinschaft überhaupt noch Hilfsgüter ins Land bringt. Dafür brauchen Sie eine humanitäre Ausrede. Die Gefahr, insbesondere im Zeitalter der sozialen Medien, besteht darin, dass Bilder von hungernden Babys Sie in ein sehr schlechtes Licht rücken. Bleiben Sie standhaft. Sie schaffen das. Behaupten Sie – auch hier sind Beweise nicht wirklich notwendig, die westlichen Medien werden nicht danach fragen –, dass die „Terroristen“ die Hilfsgüter stehlen. Sie werden überrascht sein, wie bereitwillig die Medien über ‚hungernde‘ Babys berichten und dabei die Tatsache ignorieren, dass Sie sie zu Tode hungern lassen, oder von einer „Hungersnot“ sprechen, als ob diese durch Dürre und Ernteausfälle verursacht worden wäre und nicht durch Ihre sorgfältig ausgearbeiteten Pläne.

6. Verlieren Sie das große Ganze nicht aus den Augen. Sie blockieren Hilfsgüter, um „die Terroristen auszurotten“. Was ist schließlich ein Baby, ein Kind – alle 1 Million von ihnen – wert im Kampf gegen eine zusammengewürfelte Armee leicht bewaffneter „Terroristen“, die ihren Kampf noch nie außerhalb ihrer historischen Heimat geführt haben?

7. Jetzt, da Ihnen die Bevölkerung vollständig zur Verfügung steht, können Sie eine „humanitäre“ Alternative zu dem bestehenden System einführen, das Sie bisher diffamiert und zerstört haben. Am besten wäre es, wenn Sie diesen Teil des Plans schon früh hinter den Kulissen vorbereitet und sich regelmäßig mit den Amerikanern darüber beraten hätten, wie er umgesetzt werden könnte. Vielleicht sind sie sogar bereit, ihn zu finanzieren. Das sind sie normalerweise. Sie können ihre Rolle verschleiern, indem Sie den Begriff „private Auftragnehmer“ verwenden.

8. Es ist Zeit für die Umsetzung. Natürlich geht es nicht darum, wirklich Hilfe zu leisten. Es geht darum, eine Tarngeschichte zu liefern, damit die Hungersnot und die ethnischen Säuberungen weitergehen können. Stellen Sie sicher, dass Sie nur eine winzige Menge an Hilfe bereitstellen und diese nur an wenigen Verteilungsstellen verfügbar machen, die Sie mit diesen „privaten Auftragnehmern“ eingerichtet haben. Das hat zwei Vorteile.

9. Es zwingt die Bevölkerung, in die Gebiete zu kommen, in denen Sie sie haben wollen. Wie wenn man Mäuse in eine Falle lockt. Bringen Sie sie an den äußersten Rand des Gebiets, denn von dort aus sind Sie irgendwann am besten in der Lage, sie über die Grenze zu treiben und sie endgültig loszuwerden.

10. Ihr System wird zu Chaos führen, da verzweifelte, hungernde Menschen um Nahrung kämpfen werden. Das ist großartig für Sie. Es lässt sie wie eine wimmelnde Masse jener „menschlichen Tiere“ erscheinen, von denen Sie von Anfang an gesprochen haben. Haben sie ihr Schicksal nicht verdient? Und es bedeutet, dass junge, kräftige Männer – insbesondere diejenigen aus großen, oft bewaffneten, kriminellen Familien – am Ende den größten Teil der Lebensmittel erhalten werden. Was sie an den Verteilungsstellen nicht ergattern können, werden sie später überfallen, wenn die Menschen versuchen, mit ihren schweren Hilfspaketen nach Hause zurückzukehren. Das mag kontraproduktiv erscheinen, da Sie behaupten, die „Terroristen“ eliminieren zu wollen. Werden diese jungen, kräftigen Männer nicht, wenn sich die Bedingungen weiter verschlechtern, eine zukünftige Quelle für Rekruten für die „Terroristen“ darstellen? Aber denken Sie daran, das eigentliche Ziel hier ist es, die Bevölkerung so schnell wie möglich auszuhungern. Die Jungen, die Alten, die Kranken und die Schwachen sind diejenigen, die zuerst sterben werden. Je mehr von ihnen sterben, desto schneller wächst der Druck auf alle anderen, aus dem Gebiet zu fliehen, um sich selbst zu retten.

Sie sind fast am Ziel. Zwar werden westliche Politiker angesichts der ausgemergelten Leichen Ihrer Opfer harte Verurteilungen aussprechen. Aber sie haben Ihnen bereits einen Vorsprung von 20 Monaten verschafft. Seien Sie dafür dankbar. Viel länger brauchen Sie nicht mehr. Während sie zögern, können Sie mit der Ausrottung fortfahren. Überlassen Sie es den Geschichtsbüchern, zu beurteilen, was wirklich geschehen ist.