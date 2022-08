Eine merkwürdige Sache ist passiert….mit der Entwicklung einer neuen Ordnung

Die bekannteste Definition der Finanzialisierung lautet, dass sie die zunehmende Rolle von Finanzmotiven, Finanzmärkten, Finanzakteuren und Finanzinstitutionen in der Funktionsweise der nationalen und internationalen Volkswirtschaften umfasst. (1)

Die massive Veränderung des globalen Industrie- und Finanzsystems, das sich auf die Bretton-Woods-Institutionen stützte – d.h. den IWF (Internationaler Währungsfonds) und die Weltbank (früher bekannt als Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung und Internationale Entwicklungsagentur), die unabhängig von der Abschaffung des Goldstandards im Jahr 1971 weitergeführt wurden. Sowohl die Weltbank als auch der IWF hatten ihren Sitz in Washington. Darüber hinaus wurde eine weitere Bretton-Woods-Institution, das Allgemeine Zoll- und Handelsabkommen, im Januar 1995 in die Welthandelsorganisation (WTO) umgewandelt.

Alle Akteure waren sich einig, dass das Ziel darin bestand, dass sich Unternehmen in der Wirtschaft engagieren sollten, um Waren und Dienstleistungen zu produzieren und so Investitionen, Wachstum und Rentabilität zu fördern. Dies war der damalige Konsens und die Daseinsberechtigung des Kapitalismus. Diese politische Einmütigkeit begann sich jedoch grundlegend zu ändern.

Die oben erwähnte massive Verschiebung war ein Schritt hin zur Entkopplung des US$ vom Gold, als die US-Regierung garantierte, den US$ zum festen Kurs von 35 Dollar pro Unze in Gold zu tauschen. Damit wurden alle Währungen der Welt auf einen Goldstandard umgestellt, der durch das US-Gold in Fort Knox gedeckt war. Viele Regierungen akzeptierten den US-Dollar als Goldzertifikat und hielten ihre internationalen Devisenreserven lieber in Dollar als in Gold.

Das System funktionierte mehr als 20 Jahre lang recht gut, bis sich herausstellte, dass die Vereinigten Staaten weitaus mehr Dollars zur Finanzierung ihrer umfangreichen Militäroperationen, zunächst in Korea und dann in Indochina, schufen und dies mit den inländischen Sozialausgaben kombinierten, die Teil von Johnsons Demokratischer Partei waren, die sich in der „Great Society“-Geldschwemme verstrickte. Was dann geschah, war völlig vorhersehbar. Die Inhaber von US-Dollars in Übersee begannen, ihre Dollars zum Bankschalter der Fed zu bringen, aber die Fed konnte ihnen dafür nichts anderes geben als US-Staatsanleihen, die nur eine Form von Papiergeld sind! Es war ein französischer Politiker, Valery Giscard D’Estaing, der auf dieses „exorbitante Privileg“ der Amerikaner aufmerksam machte. Schon bald begann das gesamte Gold aus Fort Knox nach Europa und in den Fernen Osten zu fließen. Die US-Regierung musste etwas unternehmen, um den Abfluss zu stoppen. Am 15. August 1971 erklärte Präsident Richard Nixon, dass die USA keine Dollar mehr gegen Gold eintauschen würden. Der Dollar war letztlich nichts anderes als ein Stück hochwertiges Papier mit einer Nummer und einem komplizierten Kunstwerk, das von der US-Regierung ausgegeben wurde. Die Währungen der Welt waren nicht mehr mit einem realen Wert und der gemeinsamen Erwartung verbunden, dass andere sie im Austausch für reale Waren und Dienstleistungen akzeptieren würden.

Es war ein fantastischer (und glücklicher) Schachzug der Amerikaner, dies zu schaffen. Aber dieser finanzielle Coup schien wie der Startschuss für einen langen Abschied von der bestehenden wirtschaftlichen und politischen Ordnung. Es geschah in der Tat etwas Seltsames. Um es mit den Worten des irischen Dichters W.B. Yeats zu sagen: „Alles hat sich verändert, völlig verändert. Eine schreckliche Schönheit ist geboren. Aus dem Gedicht „Ostern 1916“.

Eine schreckliche Schönheit

Der Kapitalismus verwandelte sich eindeutig in ein anderes Tier mit einer neuen finanzwirtschaftlichen Struktur, die aus dem kapitalistischen Modus alten Stils hervorging; die alte Ordnung von Produktion und Konsum in einer traditionellen kapitalistischen Wirtschaft, die durch die Produktion von greifbarem Reichtum im Gegensatz zu extraktivem oder greifbarerem „Reichtum“ bedingt war. Früher konzentrierten sich die Unternehmen fast ausschließlich auf die Produktion von Gütern und Dienstleistungen, bei denen sie einen Wettbewerbsvorteil hatten, aber unter den wirtschaftlichen Bedingungen der heutigen Zeit konzentrierten sie sich wahrscheinlich ebenso sehr, wenn nicht sogar noch mehr, auf ihren Aktienkurs, ihre Dividendenregelung und darüber hinaus auf ihre Zinssätze.

Eine neue Klasse und ein neues System waren eindeutig im Entstehen begriffen, wenn auch noch nicht vollständig ausgeprägt. Gegenwärtig häufen eine winzige Minderheit von Menschen und Unternehmensinteressen in der ganzen Welt enormen Reichtum und Macht aus Mieteinnahmen nicht nur aus Wohnungen und Grundstücken, sondern auch aus einer Reihe anderer natürlicher und geschaffener Vermögenswerte an. Rentiers aller Art haben einen beispiellosen Aufstieg hinter sich, und der neoliberale Staat ist nur zu gern bereit, ihre Gier zu befriedigen.

Die Rentier-Klasse bezieht ihr Einkommen aus dem Besitz oder der Kontrolle von Vermögenswerten, die knapp sind oder künstlich verknappt werden. Am bekanntesten sind die Pachteinnahmen aus Grund und Boden, Immobilien, der Ausbeutung von Bodenschätzen oder Finanzinvestitionen, aber es gibt auch andere Quellen, die gleichwertig sind. Dazu gehören wiederum Einkünfte aus Schuldzinsen, Einkünfte aus dem Besitz von „geistigem Eigentum“ (Patente, Urheberrechte, Marken und Warenzeichen), Kapitalgewinne aus Investitionen, „überdurchschnittliche“ Unternehmensgewinne (wenn ein Unternehmen eine marktbeherrschende Stellung innehat, die es ihm erlaubt, höhere Preise zu verlangen oder Bedingungen zu diktieren), Einkünfte aus staatlichen Subventionen und Einkünfte von Finanz- und anderen Vermittlern aus Transaktionen mit Dritten. In den 1980er Jahren begann sich eine politische und wirtschaftliche Struktur herauszubilden. Um noch einmal Yeats zu zitieren: „Alles hat sich verändert, ganz und gar verändert. Eine schreckliche Schönheit ist geboren. Diese schreckliche Schönheit ist der Neoliberalismus. (2)

Die heutigen Unternehmen sind durch und durch finanzialisiert, und einige ähneln eher Banken als produktiven Unternehmen. Diese Finanzialisierung von Unternehmen, die nicht dem Finanzsektor angehören, hat zu einem Transfer von Gesellschaftsressourcen von den Arbeitnehmern zu den Aktionären der Aktien/Aktien geführt. Diese Verlagerung des Reichtums ist sowohl auf Veränderungen der politischen und wirtschaftlichen Grundlagen der Weltwirtschaft als auch auf das Aufkommen einer neuen Ideologie zurückzuführen, die besagt, dass das einzige Ziel von Unternehmen die Maximierung der Rentabilität durch die Steigerung der Rendite für die Aktionäre sein sollte. Sowohl die Ideen als auch die Machtverhältnisse müssen sich ändern, um einen dauerhaften wirtschaftlichen Wandel herbeizuführen – und die 1980er Jahre waren eine Periode des Übergangs von beidem.“ (3)

Ja, diejenigen unter uns, die alt genug sind, um sich an die 1980er Jahre zu erinnern, eine seltsame Zeit der Konterrevolution und – der Zeitgeist – Yuppies, Private Equity, Thatcher und Reagan, der Urknall, der Eurodollarmarkt, Milton Friedman und die Chicago School of Economics, „Gier ist gut“. Privatisierung war der letzte Schrei. Aber wie alle ähnlichen Perioden von Ersatzgoldzeitaltern sind auch die jüngsten Versionen an den Wahrheiten der wirtschaftlichen Realität gescheitert. Zum Beispiel, dass man nichts umsonst bekommt, dass Booms zu Pleiten führen oder dass die Inflation von Vermögenswerten nicht mit Wachstum gleichzusetzen ist. Um jedoch … „den Anschein von Vitalität aufrechtzuerhalten, ist der westliche Kapitalismus in zunehmendem Maße von der Ausweitung der Verschuldung und der Ausweitung des fiktiven Kapitals abhängig geworden. Letzteres besteht aus Finanzaktiva, die nur Symbole des Wertes sind, nicht aber reale Werte. (4)

Ja, in der Tat verkörpern Unternehmensaktien, die wie Waren und Dienstleistungen gehandelt werden, nicht auf dieselbe Weise einen Wert. Sie sind Token, die einen Teil des Eigentums an einem Unternehmen und die potenzielle Ausschüttung künftiger Gewinne in Form von Dividenden repräsentieren. Das Papier oder elektronische Zertifikat selbst ist kein echter Wert, der mehr Wert schaffen kann. Steigende Aktienkurse werden oft als Beweis für eine gesunde Wirtschaft angeführt, aber der Geldbetrag, den eine Aktie in die Hand nimmt, sagt nichts Definitives über den Wert der Vermögenswerte des Unternehmens oder über seine Produktionskapazität aus. Im Gegenteil: Wenn das reale Kapital stagniert, nimmt die Menge des fiktiven Kapitals tendenziell zu.

Die Jahre etwa zwischen den späten 1970er Jahren und der gegenwärtigen wirtschaftlichen Sackgasse waren seit der aufkommenden und zunehmenden Instabilität des gegenwärtigen Debakels in den 2020er Jahren beispiellos. Davor folgte auf jede aufeinanderfolgende Krisenwelle eine Welle von Kreditblasen, bei der die Verschuldung von ähnlich gelagerten Gruppen und Gruppen von Kreditnehmern drei, vier oder mehr Jahre lang um das Zwei- oder Dreifache des Zinssatzes anstieg, was wiederum eine Reihe von Kreditblasen zur Folge hatte. Diese historischen Blasen sind im Laufe der Zeit sogar noch hartnäckiger und zerstörerischer geworden. Irgendetwas scheint ernsthaft mit den Dysfunktionalitäten des Systems nicht in Ordnung zu sein, das inzwischen ganz offensichtlich versagt. Die wirtschaftliche Situation in einem Land nach mehreren Jahren blasenartigen Verhaltens ähnelt der eines jungen Menschen auf einem Fahrrad – der Fahrer muss den Schwung des Fahrrads aufrechterhalten, sonst wird es instabil. Während der anfänglichen Manie sinken die Preise von Vermögenswerten sofort, nachdem sie aufgehört haben zu steigen – es gibt kein Plateau oder einen Mittelweg. Der Preisverfall bei einigen Vermögenswerten lässt befürchten, dass die Preise weiter sinken und das Finanzsystem in eine Schieflage geraten wird. Die Eile, diese Vermögenswerte zu verkaufen, erfüllt sich von selbst und ist so überstürzt, dass sie einer Panik gleicht. Die Preise von Gütern – Häusern, Gebäuden, Grundstücken, Aktien und Anleihen – stürzen auf ein Niveau ab, das nur noch 30 oder 40 Prozent des Höchstpreises beträgt. Konkurse häufen sich, die Wirtschaftstätigkeit verlangsamt sich, und die Arbeitslosigkeit steigt.

Die Merkmale dieser Manien sind nie identisch, und doch gibt es ein ähnliches Muster. Der Anstieg der Immobilien-, Rohstoff- und Aktienpreise ist mit Euphorie verbunden, das Vermögen der Haushalte steigt und die Ausgaben nehmen zu. Es herrscht das Gefühl, dass es uns noch nie so gut ging. Dann erreichen die Vermögenspreise ihren Höchststand und beginnen dann zu sinken. Das anschließende Platzen der Blase führt zu einem Rückgang der Preise von Rohstoffen, Aktien und Immobilien. Einigen Finanzkrisen ging eher ein rascher Anstieg der Verschuldung einer oder mehrerer Gruppen von Kreditnehmern voraus als ein rascher Anstieg des Preises eines Vermögenswerts oder eines Wertpapiers. Diese tief greifenden Veränderungen in der Weltwirtschaft gingen mit politischen Verästelungen von erheblichem Ausmaß einher.

Die wirtschaftlichen Schocks der Nachkriegszeit führten zu politischen Schocks, die, wenn überhaupt, sichtbarer waren als das, was in den Volkswirtschaften der fortgeschrittenen Welt zu beobachten war. Seit 1945 galt alles nach dem Wiederaufbau als „L’Age Dor“ (Goldenes Zeitalter), wie die Franzosen es nannten. Es handelte sich dabei um eine Zeit ab Anfang der 1950er Jahre, die durch ein hohes Wachstum, niedrige und sinkende Arbeitslosigkeit, steigende Löhne und Investitionen gekennzeichnet war und in der man uns im Vereinigten Königreich mitteilte, dass „wir es noch nie so gut gehabt hatten“, wie die konservative Regierung stolz verkündete. Die Labour-Partei hatte von 1945 bis 1951 die Regierung innegehabt. Doch in den 1970er Jahren begannen sich die Dinge zu ändern: Ende der 70er und Anfang der 80er Jahre änderte sich die politische/wirtschaftliche Ausrichtung endgültig. Das Duo Thatcher/Reagan packte den Stier bei den Hörnern und etablierte die neue Ordnung.

Diese politisch-wirtschaftliche Ordnung sollte von den frühen 80er Jahren bis zur vermeintlichen Blüte der Clinton-Jahre des Wachstums und der Bereicherung, dem Höhepunkt des anglo-amerikanischen Moments, andauern. Um sicher zu sein: „Pippa’s Song“. Siehe unten.

Das Jahr ist im Frühling,

Und der Tag ist am Morgen;

Der Morgen ist um sieben;

Der Berghang ist mit Tau geperlt;

Die Lerche ist auf dem Flügel;

Die Schnecke sitzt auf dem Dorn;

Gott ist in seinem Himmel –

Alles ist in Ordnung mit der Welt!

Robert Browning (1812-1889)

Ja, wenn es nur immer so sein könnte. Aber natürlich ist es selten oder nie so, wie wir zu gegebener Zeit feststellen sollten.

Die Konsolidierung der neuen Ordnung

Margaret Thatcher und Ronald Reagan. Ein dynamisches Duo!

Die intellektuellen Theoretiker der neuen Ordnung – die Mount Perelin Society – eine aufstrebende Denkfabrik und intellektuelle Bewegung hinter dem Populismus von Thatcher und Reagan. In einem sowohl intern kohärenten Rahmen als auch einer Ideologie, die dazu dient, die Macht der Kapitaleigner im Allgemeinen und des Finanzkapitals im Besonderen zu fördern. Die Arbeiten von Hayek, von Mises und anderen stellten eine ernsthafte intellektuelle Übung dar, die auf einem bestimmten Wertesystem beruhte (zu dem auch Milton Friedman gehörte, wenn auch ein jüngeres Mitglied), nämlich dem Bekenntnis zur menschlichen Freiheit, die durch die Kontrolle über das eigene Eigentum definiert wird. Die Tatsache, dass dies die Verkleinerung des Staates, die Abschaffung von Kapitalverkehrskontrollen und Steuersenkungen rechtfertigte, veranlasste mehrere prominente internationale Finanziers (George Soros fällt mir da ein), einen großen Teil der Kosten für das erste Treffen zu übernehmen. Die Partei hatte also (sowohl in Bezug auf die politischen Aktivitäten als auch auf die Organisation) fast alle Fäden in der Hand.

Ein weiteres bedeutendes Ereignis war der intellektuelle Zusammenbruch der Arbeiterpartei und der sozialdemokratischen Parteien in Europa und möglicherweise auch des linken Flügels der Demokratischen Partei in den USA und von Bernie Sanders. Dies waren eindeutig die wichtigsten politischen Ereignisse in Europa und Nordamerika in den 1980er Jahren. Wir können sie aufzählen – allesamt späte Konvertiten zum neoliberalen Paradigma – in Frankreich (PS, Sozialistische Partei Frankreichs), in Deutschland (SPD), in Griechenland (PASOK), in Spanien (PODEMOS), im Vereinigten Königreich (Labour Party) – die Liste ließe sich fortsetzen. Nachdem diese ehemaligen Parteien jegliche Vorstellung von Sozialismus und Gleichheit aufgegeben hatten, verwandelten sie sich in Mitte-Rechts-Parteien, die von den militanten Konservativen nicht mehr zu unterscheiden sind. Die Anführer dieser Konterrevolutionen waren das unaussprechliche gekaufte Duo – Bill Clinton und Tony Blair.

Das Privatisierungsprogramm sollte alles mit sich reißen, einschließlich der massiven Enteignung von öffentlichem Grund und Boden ohne jegliche Prüfung oder Kontrolle. Das Programm für den ehemals öffentlichen Sektor, zu dem das nationale Gesundheitswesen, das Bildungswesen, der Verkehr, das Straßen- und Schienennetz, die Elektrizität, die Wasserversorgung … gehörten, beruhte eher auf ideologischen als auf praktischen Erwägungen; außerdem war die Liste sehr lang. Ein Beispiel für diese Politik war vielleicht die Bildung, insbesondere die Hochschulbildung, die durch die Bildungsmöglichkeiten an den Eliteuniversitäten bereitgestellt und subventioniert wurde. Als britischer Staatsbürger wurde ich 1979/82 durch ein großzügiges staatliches Stipendium gefördert. Ich beendete dann 1986 mein Hochschulstudium als Postgraduierter – wiederum unentgeltlich. Es ist natürlich unvorstellbar, dass ich heute dazu in der Lage gewesen wäre.

Das Wirtschaftssystem – d.h. das derzeitige finanzialisierte System der westlichen Welt – scheint seinen Krisenpunkt zu erreichen. Zu den Quacksalbern für die kränkelnden westlichen Wirtschaftsstrukturen gehören die Digitalwährungen der Zentralbanken (CBDCs) und/oder das schwarze Loch der ständig wachsenden Verschuldung, die anscheinend durch die Ausgabe von mehr Schulden überwunden werden sollen und als „Lösung“ für ein sich verschärfendes strukturelles Problem angepriesen werden, die Krise aber nur verschärfen.

Marx sagte: „In Frankreich und England hatte die Bourgeoisie die politische Macht erobert. Von nun an nahm der Klassenkampf sowohl praktisch als auch theoretisch immer offenere und bedrohlichere Formen an. Er läutet die Totenglocke der wissenschaftlichen bürgerlichen Ökonomie. Von nun an ging es nicht mehr darum, ob dieses oder jenes Theorem wahr war, sondern ob es dem Kapital nützlich oder schädlich, zweckmäßig oder unzweckmäßig, politisch gefährlich oder nicht war. An die Stelle der uneigennützigen Forscher traten Preisboxer, an die Stelle der echten wissenschaftlichen Forschung das schlechte Gewissen und die bösen Absichten der Apologeten. (Das Kapital, Band 1, Nachwort zur zweiten deutschen Ausgabe – London 1873).

Die gegenwärtige tiefe Wirtschaftskrise ist im Grunde genommen eine Klassenfrage. Die verbliebenen Elemente der alten Aristokratie überlebten den anfänglichen Angriff der politischen Ökonomen des 17/18/19. Jahrhunderts, zu denen Adam Smith (1723-1790), David Ricardo (1772-1823), John Stuart Mill (1806-1873), Karl Marx (1818-1883)/(Friedrich Engels (1820-1895) gehörten. Die herrschende Klasse betrachtete die oben genannten Gruppen als eine Ansammlung gefährlicher Radikaler, die eine alarmierende Bedrohung für die soziale und politische Ordnung darstellten. Aus ihrer Sicht hielten die Machthaber es daher für angebracht, 1870 eine Gruppe von Akademikern, die so genannten „Marginalisten“, zu engagieren. Zu diesen konterrevolutionären Mathematikern gehörten Leon Walras (Franzose), William Stanley Jevons (Engländer) und Carl Menger (Deutscher). Ob die von dieser Gegengruppe erreichte Ablehnung der klassischen politischen Ökonomie von Dauer war, sei dahingestellt (siehe oben). Aber es genügt zu sagen, dass diese Herren die ideologischen Fußsoldaten oder, in Marx‘ Worten, „gedungene Preiskämpfer“ für die Rentierklassen waren. Leider haben ihre erstarrten Wirtschaftstheorien bis heute überlebt und dominieren weiterhin die Lehrpläne von Schulen und Universitäten und stellen die zeitlosen (und langweiligen) Axiome der Mikroökonomie dar.

Das letzte Wort überlasse ich Michael Hudson.

Immobilien, Aktien und Anleihen machen den größten Teil des Reichtums in den heutigen Volkswirtschaften aus, denn der meiste Reichtum wird durch Rentensuche – Bodenrente, Monopolrente und finanzielle Gebühren für besondere Privilegien – und noch mehr durch die Kapitalisierung von Renteneinkünften in finanzierte Vermögenswerte erzielt, die alle durch Steuerbegünstigung unterstützt werden. Im Gegensatz zu dem Bestreben des Industriekapitalismus, die Rentenlasten zu minimieren, um eine kostengünstigere Wirtschaft mit geringeren Gemeinkosten zu schaffen, erhöht der Finanzkapitalismus diese Belastung. Unabhängig davon, wie Finanziers und Rentiermilliardäre ihr Vermögen machen, wird dieser Anstieg des Rentierreichtums als Zusatz zum BIP gezählt und als ausbeuterische Transferzahlung abgezogen … Ähnlich wie das Land und Englands Commons in den Enclosure-Bewegungen vom 15. bis zum 19. Jahrhundert durch eine Kombination aus Gewalt, legaler Heimlichkeit und Korruption privatisiert wurden, zielt die heutige Privatisierungswelle nach 1980 darauf ab, sich die grundlegende öffentliche Infrastruktur anzueignen, um Möglichkeiten zur Erhebung von Monopolrenten zu schaffen, zusammen mit Bankkrediten für die Privatisierer. Privatisierung und Finanzialisierung gehen in der Regel Hand in Hand – auf Kosten der Volkswirtschaften.“ (5)

(1) Stolen: How to save the world from financialization by Grace Blakeley. (2) The Corruption of Capitalism – Guy Standing – (Ibid. p. 3)

(3) Grace Blakeley – (Ibid. p.62)

(4) Creative Destruction – Phillip Mullan – (p.22)

(5) The Destiny of Civilization – Michael Hudson – (p.25)