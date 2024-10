Elon Musk lässt Epstein-Bombe in atemberaubendem Tucker Carlson-Interview platzen und mehr.

In einem „spontanen“ Gespräch mit Tucker Carlson verlor Elon Musk keine Zeit und sprach direkt über die Politik und die Wahl 2024.

Er brach sein Schweigen über seinen gelöschten Tweet über Kamala Harris und erklärte, dass niemand versucht, Kamala Harris zu ermorden, weil sie nur eine weitere „Puppe“ der „Maschine“ ist.

„Niemand versucht, eine Marionette zu ermorden“, sagte Musk.

„Sie ist sicher“, fuhr er fort. „Sie haben zweimal versucht, Trump mit echten Gewehren und Kugeln zu töten“.

Musk erklärte weiter, dass Trump von Natur aus die „Konstitution eines Ochsen“ habe, obwohl er keinen Sport treibe und „Cheeseburger und Diätcola und so“ konsumiere.

„Ich denke, dass er [Trump] von Natur aus eine starke Konstitution hat“, sagte Musk und fügte hinzu, dass er nach zwei Attentatsversuchen einen „gesunden Geist, einen starken Körper und ein robustes Rückgrat“ habe. Sie werden nicht glauben, wen er erwähnt hat.

Im weiteren Verlauf des Gesprächs erklärte Musk, dass es „ziemlich lustig“ sei, auf Donald Trump zu setzen, auch wenn die Nachteile dieser Wahl mit einigen Konsequenzen verbunden seien.

Diese Bemerkungen kamen, nachdem Musk über Kamala Harris hergezogen war und sich darüber wunderte, wie „erstaunlich“ es war, dass er auf Trumps Kundgebung ohne Teleprompter sprach.

„Wow. Erstaunlich. Ich kann ohne einen Teleprompter sprechen. Das ist verrückt“, spottete er.

Musk lachte, dass er „ganz tief drinsteckt [in Bezug auf Trump]“ und räumte ein, dass „in dem hoffentlich unwahrscheinlichen Fall, dass er verliert, es sich an mir rächen könnte„.

Musk sprach dann die schockierende und beunruhigende Enthüllung an, dass die illegale Einwanderung in einige wichtige Swing States in den vergangenen drei Jahren um 700 % zugenommen hat, und sagte, diese Wahl sei die „letzte Wahl„, falls die Demokraten gewinnen.

Warum sagt er das?

Denn „diese Swing State Margen betragen manchmal 10, 20 Tausend Stimmen. Was passiert also, wenn man Hunderttausende von Menschen in jeden Swing State schickt?“ fragte Musk.

„Wenn jemandem Asyl gewährt wird, erhält er ein beschleunigtes Verfahren. Sie können eine Green Card erhalten, und fünf Jahre nach der Green Card können sie die Staatsbürgerschaft erhalten, und sie können ganz legal wählen. Und wenn sie das tun, wählen sie mit überwältigender Mehrheit die Demokraten“, erklärte Musk.

Im Jahr 2028 wird jeder Swing State blau sein, sodass Amerika eine dauerhafte demokratische Übermacht haben wird.

Deshalb nennt Musk dies die „letzte Wahl“, wenn Kamala gewinnt.

Ohne mit der Wimper zu zucken, wandte sich Musk dem Thema zu, über das nur wenige Milliardäre zu sprechen wagen – Wahlbetrug und Wählerausweise.

Ohne ein einziges Stottern erklärte Musk: „Der Zweck eines fehlenden Wählerausweises ist ganz offensichtlich, Wahlbetrug zu betreiben.“

„Die gleichen Leute, die einen Impfausweis fordern, wenn man reisen oder etwas tun will, sind die gleichen, die sagen, dass kein Wählerausweis erforderlich ist“, fügte er hinzu.

Musk wies darauf hin, dass es „buchstäblich unmöglich“ sei, Betrug zu beweisen, wenn kein Wählerausweis erforderlich sei, und sagte, dies ermögliche „Betrug im großen Stil“.

„Der Zweck eines fehlenden Wählerausweises ist also ganz offensichtlich die Durchführung von Betrug bei Wahlen“, so Musk abschließend.

Die Bombe platzte, als Musk andeutete, dass Bill Gates, der demokratische Mega-Sponsor Reid Hoffman und andere Milliardäre „beunruhigt“ über einen möglichen Trump-Sieg sind, da im Falle seines Wahlsiegs die Epstein-Kundenliste ans Licht kommen könnte.

Musk sagte dies, nachdem er erklärt hatte, dass es eine „starke Überschneidung“ zwischen Kamalas Top-100-Puppenspielern und der Epstein-Kundenliste gibt.

Musk bezeichnete es als „umwerfend“, dass Hunderte von Demonstranten des 6. Januar zu Gefängnisstrafen verurteilt wurden, aber keine Maßnahmen ergriffen wurden, um den „schlimmsten Täter auf der Epstein-Kundenliste“ zu verfolgen. „Das ist Wahnsinn!“, betonte er.

„Ich denke, Kamala wird auch deshalb so stark unterstützt, weil im Falle eines Wahlsiegs von Trump die Liste der Epstein-Klienten an die Öffentlichkeit gelangen wird. Und einige der Milliardäre, die hinter Kamala stehen, haben Angst vor diesem Ergebnis,“ sagte Musk.

In einem weiteren bemerkenswerten Moment schaltete sich Musk in die Impfstoffdebatte ein und sagte: „Wir sollten die Menschen nicht zwingen, sich impfen zu lassen,“ und fügte hinzu: „Ich glaube an die Freiheit.“

Musk erklärte, dass er nicht „gegen Impfungen“ sei und dass er glaube, dass Impfstoffe viel Gutes bewirkt hätten, aber er glaube auch, dass die „Qualitätskontrolle von Impfstoffen“ „unglaublich gut sein sollte, wenn wir sie Kindern geben und so weiter.“

In den letzten Momenten des Interviews sagte Musk, dass er sein Sicherheitsteam aufstocken müsse, wenn die Trump-Regierung anfängt, Bundesbehörden zu streichen.

„Wenn das passiert, werde ich wahrscheinlich ein ziemlich großes Sicherheitsteam benötigen, weil jemand buchstäblich auf mich losgehen könnte,“ warnte er.

Musk wies auf die schwindelerregende Zahl von über 440 Bundesbehörden in der US-Regierung hin und meinte, dass diese Zahl ohne größere Folgen auf 99 reduziert werden könnte.

Er erzählte von seinen eigenen Erfahrungen bei X, wo er 80 % des Personals abbaute und „in den letzten anderthalb Jahren die Funktionen und die Funktionalität der Website mehr verbessert hat als in den vergangenen acht Jahren“.

Das komplette Interview mit Deutschen Untertiteln hier.