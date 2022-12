Elon Musk überschreitet eine Grenze

Alex Berenson

Seine unbedachten Äußerungen bringen einen ehemaligen Twitter-Mitarbeiter in Gefahr. Musk hat gewonnen. Er ist der EIGENTÜMER von Twitter. Er muss sich nicht auf diese Weise verhalten.

Elon Musk hat mich heute Morgen auf Twitter blockiert.

Wenn Sie DAS auf Ihrer Bingo-Karte für 2022 hatten, dann herzlichen Glückwunsch.

Die Ironie wird nur noch größer.

Musk ist wütend, weil ich ihn aufgefordert habe, Yoel Roth anzugreifen – der als ehemaliger Leiter der Abteilung für Vertrauen und Sicherheit bei Twitter wahrscheinlich zumindest teilweise für meine Sperre im letzten Jahr verantwortlich ist.

Ja, ich habe einen ehemaligen Twitter-Manager gegen den Mann verteidigt, von dem ich hoffte, dass er Twitter kaufen würde.

Und warum?

Weil Musk Roth auf eine sehr gefährliche Weise ins Visier genommen hat. In den letzten Tagen hat Musk wiederholt gesagt, dass das alte Twitter nicht genug getan hat, um Kinderpornografie und sexuelle Ausbeutung zu unterbinden. In der Tat werfen dieser Artikel und diese Klage ernsthafte Fragen darüber auf, wie gut das frühere Management von Twitter mit Nutzern umgegangen ist, die sexuelle Bilder von Minderjährigen veröffentlichten.

Aber Kinderpornografie ist ein Problem im gesamten Internet, und Musk hat keine konkreten Angaben dazu gemacht, was das frühere Management von Twitter falsch gemacht hat oder was er anders zu machen gedenkt. Außerdem hat er die meisten Mitarbeiter entlassen, die Twitter von missbräuchlichem Material freihalten sollten.

Vielleicht hat Musk sie entlassen, weil er dachte, sie hätten versagt. Vielleicht waren sie von den größeren Entlassungen betroffen. Auf jeden Fall sind sie weg. Wenn Musk plant, das Team wieder aufzubauen, hat er das nicht öffentlich gesagt.

Stattdessen hat er in den vergangenen 48 Stunden eine Kampagne gegen Yoel Roth angefeuert. Die Kampagne hat alte und unflätige Tweets von Roth hervorgehoben, sowie Roths Doktorarbeit an der University of Pennsylvania über Grindr, eine App für schwulen Sex und Dating. In der 289-seitigen Dissertation stellte Roth fest, dass einige Personen unter 18 Jahren den schwachen Altersbestätigungsschutz von Grindr ausgenutzt haben, um die Seite zu nutzen, und schrieb weiter:

Selbst mit der umfangreichen Inhaltsverwaltung des Dienstes mag Grindr zu unzüchtig oder zu aufreizend sein, um eine sichere und altersgemäße Ressource für Teenager zu sein; aber die Tatsache, dass Menschen unter 18 Jahren diese Dienste bereits nutzen, zeigt, dass wir diese Plattformen nicht ohne Weiteres als Schauplätze einer queeren Jugendkultur abtun können. Anstatt nur zu versuchen, sich von der rechtlichen Verantwortung freizusprechen oder, schlimmer noch, Teenager ganz zu vertreiben, sollten sich die Anbieter von Diensten stattdessen darauf konzentrieren, Sicherheitsstrategien zu entwickeln, die einer Vielzahl von Anwendungsfällen für Plattformen wie Grindr gerecht werden – möglicherweise auch ihrer Rolle bei der sicheren Verbindung von queeren jungen Erwachsenen. Quelle

Musk machte aus Roths Worten – die unmöglich als Verteidigung von Pädophilie oder sexueller Ausbeutung von Kindern verstanden werden können – Folgendes:

Es ist erwähnenswert, dass vor weniger als fünf Wochen – nachdem er Twitter übernommen hatte! – Musk Roth unterstützt hat:

Dann hörte Roth auf, und ich war froh, ihn gehen zu sehen – denn er unterstützte die politische und die Covid-Zensur. Das war der einzige Grund, den ich benötigte.

Ich kann nicht glauben, dass ich das sagen muss, aber niemand – weder Elon Musk noch sonst jemand – hat irgendeinen Beweis dafür vorgelegt, dass Roth Kinderpornografie oder sexuellen Missbrauch unterstützt.

Ich kann auch nicht glauben, dass ich das sagen muss, aber – wie ich von Anfang an klar gesagt habe – meine Ansicht, dass Twitter ein allgemeiner Träger ist, der seine Nutzer nicht zensieren kann, erstreckt sich NICHT auf Kinderpornografie. Material, das offline illegal ist, ist auch online illegal.

Kinderpornografie und sexueller Missbrauch von Kindern sind, gelinde gesagt, sehr brisante Themen (Achtung Untertreibung). Musk hat bereits erlebt, welchen Schaden es anrichten kann, wenn er jemanden vorschnell der Pädophilie bezichtigt. Im Jahr 2018 entschuldigte er sich dafür, dass er einen Briten in Thailand einen „Pädo-Typen“ genannt hatte:

Jetzt hat er seine 120 Millionen Anhänger ermutigt, das Schlimmste über Yoel Roth zu denken, einen Mann, den er gerne unterstützt hat – bis Roth kündigte und einen Meinungsartikel in der New York Times schrieb, in dem er die „plötzlichen und alarmierenden Veränderungen“ kritisierte, die Musk vorgenommen hatte.

Wie Sie wissen, unterstütze ich viele dieser „plötzlichen und alarmierenden Veränderungen“. Tatsächlich wünschte ich mir meistens, Musk wäre in seiner Politik weiter gegangen.

Aber egal. Musks Anfall an diesem Wochenende hat Yoel Roth in Gefahr gebracht. Wenn er Beweise dafür hat, dass Roth oder andere Twitter-Mitarbeiter den sexuellen Missbrauch von Kindern auf Twitter unterstützt haben, sollte er sie einer für die Untersuchung qualifizierten Stelle vorlegen. Wenn nicht, muss er Roth in Ruhe lassen und aufhören, die Emotionen in dieser Angelegenheit zu schüren, bevor jemand ernsthaft verletzt wird.

Wenn Blut fließt, wird es an den Händen von Elon Musk sein.