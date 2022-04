Enthüllt: 7 von 10 „geimpften“ Mitarbeitern der US-Behörde CDC haben COVID

Mercola.com

Daten aus dem Freedom of Information Act (FOIA) zeigen, dass 70 % der geimpften Mitarbeiter der U.S. Centers for Disease Control and Prevention im August 2021 bahnbrechende COVID-Infektionen bekamen

Am 3. März 2022 hielt CDC-Direktorin Dr. Rochelle Walensky einen Vortrag an der Washington University, bei dem sie zugab, dass sie von der 95%igen Wirksamkeit der Pfizer-Impfung von CNN erfahren hatte, die auf einer Pressemitteilung von Pfizer beruhte.

Walensky behauptet, sie habe nicht gewusst, dass die Impfungen mit der Zeit an Wirksamkeit verlieren könnten. Wissenschaftler auf der ganzen Welt wissen jedoch seit langem, dass Coronaviren sehr anfällig für Mutationen sind, und Mutationen beeinträchtigen bekanntermaßen die Wirksamkeit eines Impfstoffs

Walensky hat der Öffentlichkeit auch vorgeworfen, zu glauben, dass „die Wissenschaft schwarz und weiß“ ist, während sie in Wirklichkeit „grau“ ist. In der Zwischenzeit wurde jeder, der eine vom Mainstream abweichende Meinung vertrat, zensiert, um die wissenschaftliche Debatte zu ersticken, und Walensky hat sich nie gegen diese Bemühungen ausgesprochen, eine „schwarz-weiße“ Darstellung der Wissenschaft zu verhindern

Walensky hat auch das Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS), das von der FDA und der CDC gemeinsam verwaltet wird, öffentlich diskreditiert. VAERS zeigt, dass die COVID-Impfungen die gefährlichsten Impfstoffe sind, die jemals entwickelt wurden

Am 2. Februar 2022 reichte das Informed Consent Action Network (ICAN) bei den U.S. Centers for Disease Control and Prevention einen Antrag auf Informationsfreiheit (Freedom of Information Act, FOIA) ein und forderte Unterlagen an, die „die Anzahl der COVID-19-Infektionen und davon die Anzahl der Durchbruchsinfektionen“ unter den CDC-Mitarbeitern im August 2021 zeigen.

Als Durchbruchsinfektionen werden Infektionen bezeichnet, die bei Personen auftreten, die eine oder mehrere COVID-Impfungen erhalten haben. Am 28. März 2022 veröffentlichte ICAN ein juristisches Update, in dem es mitteilte, dass es eine offizielle Antwort erhalten habe, aus der hervorging, dass etwa 70 % aller COVID-19-Fälle unter CDC-Mitarbeitern im August 2021 unter „geimpften“ Mitarbeitern auftraten.

7 von 10 „geimpften“ CDC-Mitarbeitern bekamen COVID

Nachfolgend die offiziellen Zahlen für Juni, Juli und August 2021, die in der FOIA-Antwort aufgeführt sind:

Juni 2021 4 Positiv Anzahl der Durchbruchsfälle 0

Juli 2021 18 Positiv Anzahl der Durchbruchsfälle 10

August 2021 36 Positiv Anzahl der Durchbruchsfälle 25

Wie von ICAN berichtet:

Wir kennen den Prozentsatz der CDC-Mitarbeiter nicht, die im August 2021 geimpft waren, aber wenn die Impfquote der CDC die der Erwachsenen in den Vereinigten Staaten widerspiegelt, lag sie weit unter 70 %. Aber selbst wenn mehr als 70 % der CDC-Mitarbeiter geimpft waren, hätte die Tatsache, dass Ende des Sommers 2021 70 % der COVID-19-positiven Mitarbeiter der CDC geimpft waren, eine schockierende Zahl sein und der CDC als Weckruf über das Versagen dieser Impfstoffe bei der Infektionsprävention dienen sollen.

‚CYB-Ausreden‘

Laut ICAN enthielt die Antwort der CDC „eine ganze Reihe von Vorbehalten, d.h. Ausreden, um sich abzusichern“, warum die Durchbruchsinfektionsrate so hoch war, einschließlich der Tatsache, dass viele CDC-Mitarbeiter zu dieser Zeit Telearbeit leisteten und nicht verpflichtet waren, ihren Impfstatus und/oder Testergebnisse zu melden.

Laut US-Senator Bill Cassidy, der die CDC-Direktorin Dr. Rochelle Walensky während einer Senatsanhörung am 4. November 2021 (siehe oben) über den Prozentsatz der geimpften CDC-Mitarbeiter befragte, arbeiteten schätzungsweise 75 % der CDC-Mitarbeiter während der Pandemie von unterwegs aus.

Walensky behauptete, sie kenne die tatsächliche Zahl nicht, und aus der FOIA-Antwort ging auch nicht hervor, wie viele tatsächlich aus der Ferne arbeiteten. Wie auch immer, diese Ausreden sind nicht überzeugend, sagt ICAN und fügt hinzu:

Es gibt keinen Grund zu glauben, dass CDC-Mitarbeiter ihren Impfstatus nicht offenlegen würden. Es gibt auch keinen Grund zu der Annahme, dass die Geimpften eher angeben würden, COVID-19-positiv zu sein. Wenn überhaupt, dann hätten die Geimpften mit geringerer Wahrscheinlichkeit angegeben, COVID-19-positiv zu sein, da, wie die CDC selbst sagt, ‚Personen, die geimpft worden sind, sich möglicherweise seltener testen lassen‘.

Walensky wusste nicht, dass die Wirksamkeit von COVID-Impfungen abnehmen könnte

Interessanterweise hielt Walensky am 3. März 2022 – demselben Tag, an dem die CDC auf ICANs FOIA-Anfrage nach Daten über Durchbruchsinfektionen bei CDC-Mitarbeitern antwortete – einen Vortrag vor Medizinstudenten an der Universität Washington, in dem sie zugab, dass sie von der Wirksamkeit der Pfizer-Impfung von CNN erfahren hatte.

Der CNN-Bericht wiederum beruhte auf einer Pressemitteilung von Pfizer, in der es hieß, die Impfung sei zu 95 % wirksam. Walensky sei nicht gesagt worden, dass die Impfung im Laufe der Zeit (und noch dazu nach kurzer Zeit) an Wirksamkeit verlieren könnte.

Dies sind wirklich schockierende Eingeständnisse. Der Enthüllungsjournalist Paul Thacker erörterte in seinem Artikel The Disinformation Chronicle den zeitlichen Ablauf der Ereignisse, die dazu führten, dass Walensky glaubte, der Pfizer-Impfstoff sei zu 95 % wirksam.

Er kam zu dem Schluss, dass Walensky sich wahrscheinlich auf einen CNN-Bericht von Maggie Fox und Amanda Sealy vom 18. November 2020 bezog, die anscheinend wenig dazu beigetragen haben, die Geschichte zu ergänzen, nachdem sie Informationen aus einer am selben Tag veröffentlichten Pfizer-Pressemitteilung übernommen hatten.

Wir haben es hier also mit einem bemerkenswerten Fall zu tun, in dem eine Geschichte in CNN, die aus einer Pressemitteilung übernommen wurde, Walenskys Denken über die Injektionen und die zukünftigen Richtlinien der CDC beeinflusst zu haben scheint. Wie Thacker feststellt:

Die Pfizer-Pressemitteilung … wurde zur Pandemiepolitik der CDC … Selten gibt es einen so direkten Beweis für die Beeinflussung der Bundespolitik durch ein Unternehmen, das seine Pressemitteilung über Medien wie CNN verbreitet. Darüber hinaus scheint die Wiederveröffentlichung von Pressemitteilungen eine weit verbreitete Praxis bei der Berichterstattung über COVID-19-Impfstoffe zu sein – was bedeutet, dass die Medien nicht viel berichten. Dies ist seit Ende 2020 offensichtlich.

Verlässt sich die CDC überhaupt auf die Wissenschaft?

Ebenso schockierend ist Walenskys offensichtliche Ignoranz gegenüber dem Potenzial einer nachlassenden Wirksamkeit. Wissenschaftler auf der ganzen Welt wissen seit langem, dass Coronaviren sehr anfällig für Mutationen sind, und Mutationen können bekanntermaßen die Wirksamkeit eines Impfstoffs beeinträchtigen.

Nahezu jeder Wissenschaftler auf der Welt rechnete damit, dass das Virus mutieren würde, denn das ist es, was Viren tun. Doch Walensky zog diese Möglichkeit nicht in Betracht, obwohl er Medizinprofessor an der Harvard Medical School war und jahrelange Erfahrung im Umgang mit Viren hatte.

Selbst diejenigen, die sich nicht mit Virologie auskennen, vermuteten, dass Mutationen die Wirksamkeit der Impfung beeinträchtigen könnten. So schrieb der ehemalige Reporter der New York Times, Alex Berenson, zwei Tage nach Walenskys Vortrag an der Universität Washington: „Sie hat Recht. Niemand konnte ahnen, dass Varianten ein Problem sein könnten“.

Darunter postete er einen Tweet vom 20. Januar 2021, in dem er schrieb: „Spoiler-Alarm: Die Impfstoffe funktionieren wahrscheinlich nicht gegen mindestens eine neue Variante und sie wollen, dass Sie sich im nächsten Herbst wieder impfen lassen.“

Im August hatte Twitter Berenson wegen „wiederholter Verstöße gegen unsere COVID-19-Fehlinformationsregeln“ dauerhaft gesperrt. Ironischerweise verglich der Tweet, der Twitter auf die Palme brachte, die COVID-Impfung mit einem „‚Therapeutikum‘ mit einem begrenzten Wirksamkeitsfenster …“. – eine Aussage, der ich und viele andere Experten zustimmen würden, dass sie zu 100 % sachlich und wahr ist.

Gaslighting in seiner schönsten Form

Während ihres Auftritts an der Washington University spielte Walensky auch auf Menschen in den Medien an, die „Beweise ablehnen“, und sagte, „Es gibt eine Menge Leute, die ihre Stimme benutzen, was für die öffentliche Gesundheit hilfreich sein kann oder auch nicht“, und dass dies „die öffentliche Gesundheit im Allgemeinen beeinträchtigt“. Aus diesem Grund „müssen wir uns über unsere Botschaften im Klaren sein“, fügte sie hinzu.

Walenskys Eingeständnisse während dieses Vortrags lassen jedoch die Frage aufkommen, wer unsere Entscheidungen im Bereich der öffentlichen Gesundheit trifft und warum. Es ist schwer vorstellbar, dass eine der größten und mächtigsten Gesundheitsbehörden der USA von einer Direktorin geleitet wird, die ihre Entscheidungen auf CNN-Berichte und Pressemitteilungen von Arzneimittelherstellern stützt – und damit die Öffentlichkeit in die Irre führt. Bedenken Sie, dass sie während dieses Vortrags:

Gab zu, von der 95%igen Wirksamkeit von Pfizer erfahren zu haben – Informationen, die dann zur Formulierung der CDC-Richtlinien verwendet wurden – aus einem CNN-Bericht, der nichts anderes war als eine wiederveröffentlichte Pressemitteilung von Big Pharma.

Behauptete, die CDC veröffentliche transparent Daten in einem „Pedal-to-the-metal“-Szenario, obwohl die New York Times nur wenige Tage zuvor aufgedeckt hatte, dass die CDC der Öffentlichkeit wichtige Daten vorenthält.

Behauptete, „niemand habe ihr gesagt“, dass das Virus mutieren und den Impfstoff unwirksam machen könnte, obwohl ein Finanzanalyst während einer Gewinnmitteilung von Pfizer am 2. Februar 2021 scharfsinnig genug war, Pfizer zu fragen, wie sich die 95%ige Wirksamkeitsrate angesichts von Mutationen ändern könnte.

Walensky warf der Öffentlichkeit auch vor, zu glauben, dass „die Wissenschaft schwarz und weiß ist“, obwohl sie in Wirklichkeit „grau ist“. In der Zwischenzeit wurde jeder, der eine vom Mainstream abweichende Meinung vertrat, zensiert und mit gefälschten „Fakten überprüft“, damit die Debatte über die Wissenschaft nie das Licht der Welt erblickte. Walensky hat sich nie gegen diese Bemühungen ausgesprochen, eine „schwarz-weiße“ Darstellung der Wissenschaft zu verhindern.

Ihr Kollege, Dr. Anthony Fauci – der als Direktor der National Institutes of Allergy and Infectious Diseases für das Weiße Haus das Gesicht von COVID-19 ist – hat sogar zu Protokoll gegeben, dass ER die Wissenschaft sei und dass ein Angriff auf seine Empfehlungen ein Angriff auf die Wissenschaft selbst sei. Walensky hat ihn aus irgendeinem Grund auch nie korrigiert.

Walensky hat versucht, das Vertrauen in VAERS zu untergraben

Walensky hat auch das Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS), das von der FDA und ihrer eigenen Behörde, der CDC, gemeinsam verwaltet wird, öffentlich diskreditiert. Während ihrer Aussage vom 11. Januar 2022 vor dem Senat erklärte Walensky, dass jeder Todesfall nach einer Impfung an VAERS gemeldet werden könne.

Konkret führte sie das Beispiel einer Person an, die geimpft wird und dann von einem Auto angefahren wird und stirbt. Sie implizierte eindeutig, dass ein solcher Todesfall in VAERS erfasst und als unerwünschte Reaktion auf den Impfstoff protokolliert würde. Doch das ist offensichtlich falsch.

Zunächst einmal werden unerwünschte Ereignisse nicht automatisch gemeldet, und ganz sicher werden offensichtliche Unfälle nicht als vermutete Nebenwirkung eines Impfstoffs in das System eingegeben.

Wie Health Impact News berichtet, gibt es in VAERS etwa 18 Berichte, in denen der Begriff „Verkehrsunfall“ vorkommt, aber die meisten, wenn nicht alle, beziehen sich auf ein unerwünschtes Ereignis, wie z. B. einen Herzinfarkt, der sich beim Autofahren ereignet hat. Sie wurden nicht von jemand anderem angefahren und dann in das System eingegeben. Wie von Pam Long in einem Twitter-Thread vom 12. Januar 2022 angemerkt:

Wenn jemand im öffentlichen Gesundheitswesen sagt: „Eine Person kann von einem Auto angefahren werden und ihren Tod bei VAERS melden“, müssen Sie ihn in einer öffentlichen Sitzung unterbrechen und ihn auffordern zu erklären, welches Motiv ein Arzt hätte, die VAERS-Meldungen mit Autounfällen oder anderen nicht damit zusammenhängenden Todesfällen aufzublähen. Trotz der klischeehaften Aussagen von Walensky und Fauci vor dem Kongress wurde nicht eine einzige Person „von einem Auto angefahren“ und meldete ihren eigenen Tod bei VAERS als Impfstoffverletzung. Die meisten Meldungen werden von medizinischen Fachleuten eingereicht, die diagnostische Ausdrücke über Arzneimittelreaktionen verwenden.

VAERS wurde als Frühwarnsystem konzipiert und eingerichtet, und dafür funktioniert es gut. Es stimmt zwar, dass jeder eine Meldung einreichen kann, aber das ist zeitaufwändig, erfordert Kenntnisse über medizinische Details, die ein Patient oft nicht hat, und es gibt Strafen für die Einreichung einer falschen Meldung. Es gibt absolut keinen Grund für den Verdacht, geschweige denn für die Annahme, dass die Leute falsche Berichte einreichen, nur um die Aufnahmen schlecht aussehen zu lassen.

Tatsache ist, dass VAERS zeigt, dass die COVID-Impfungen die gefährlichsten Impfstoffe sind, die jemals entwickelt wurden. Es ist schwer vorstellbar, warum Walensky das Vertrauen in dieses System untergraben will – es sei denn, sie will, dass jeder die Warnsignale, die es uns gibt, einfach ignoriert.

Die CDC hat eine klare Pro-Pharma-Agenda

Während der Anhörung im Senat am 4. November 2021, die im Video oben in diesem Artikel zu sehen ist, hob Cassidy auch einen anderen Bereich hervor, in dem die CDC so getan hat, als würde sie absichtlich die Grundlagen der Wissenschaft missachten, nämlich den der natürlichen Immunität.

Cassidy zitierte Forschungsergebnisse, die zeigen, dass 92 % derjenigen, die sich von COVID erholen, über T-Zellen, B-Zellen und Antikörper verfügen, die eine robuste Immunität für mindestens sechs bis acht Monate gewährleisten. Die CDC weigert sich jedoch, die natürliche Immunität anzuerkennen und sagt, dass diejenigen, die sich erholen, trotzdem eine COVID-Impfung erhalten müssen.

Cassidy wies darauf hin, dass die CDC Zugang zu Zehntausenden von elektronischen Gesundheitsakten (EHR) und patientenidentifizierbaren Daten darüber hat, wer positiv getestet wurde und eine symptomatische Infektion hatte. Mit diesen Daten könnten sie die Behauptung, dass eine natürliche Infektion einen ausreichenden Schutz vor einer erneuten Infektion bietet, leicht bestätigen oder widerlegen. Und wenn dies bestätigt würde, könnten diejenigen, die eine symptomatische Infektion durchgemacht haben, von der Impfpflicht ausgeschlossen werden.

Warum hat die CDC also keine prospektiven Studien durchgeführt, wenn sie doch über patientennahe elektronische Patientenakten verfügt, mit denen sie genau bestimmen kann, wer sich wieder infiziert und wer nicht? Cassidy zufolge ist der einzige Grund, warum wir nicht wissen, ob die natürliche Immunität so gut ist wie die COVID-Impfung, „weil wir uns entschieden haben, nicht nachzusehen“.

Walenskys Antworten auf Cassidys Fragen sind ebenso aufschlussreich wie die Eingeständnisse in ihrer Präsentation an der Washington University. Es gibt eine ganze Menge, was sie und die CDC offenbar nicht wissen, einschließlich der wichtigsten Grundlagen.

Kann ein Virus mutieren? Walensky „wurde nicht gesagt“, dass es das könnte, und glaubte daher nicht, dass es das tun würde. Kann eine Mutation die Wirksamkeit der Impfung beeinträchtigen? Walensky war sich einer solchen Möglichkeit nicht bewusst, und die Empfehlungen der CDC spiegeln diese Unkenntnis wider.

Wie viele CDC-Mitarbeiter arbeiten aus der Ferne? Sie hat keine Ahnung. Wie viele CDC-Mitarbeiter sind geimpft worden? Sie hat keinen Schimmer. Warum wurde keine Grundlagenforschung betrieben, um festzustellen, ob die natürliche Immunität genauso gut ist wie die Impfung? Sie führt ein zirkuläres Argument an, dass sie keine unvoreingenommenen korrelativen Daten hat, obwohl Cassidy ihr gerade erklärt hat, wie die Daten, die sie bereits haben, verwendet werden könnten, um diese Antwort zu finden.

Sie klopft sich selbst auf die Schulter für die Transparenz ihrer Behörde, während Beweise vorgelegt werden, die zeigen, dass die CDC absichtlich wichtige Impfstoffdaten zurückhält. Sie sagt, Wissenschaft sei eine Grauzone, während sie gleichzeitig Leute beschuldigt, Fehlinformationen zu verbreiten, wenn sie nicht mit ihr übereinstimmen.

Sie lügt über die Arten von unerwünschten Ereignissen, die an VAERS gemeldet werden, was ein unverhohlener Versuch zu sein scheint, dieses wertvolle Sicherheitsinstrument zu untergraben, und gibt zu, dass sie stattdessen Entscheidungen im Bereich der öffentlichen Gesundheit auf der Grundlage von Pfizer-Pressemitteilungen trifft. Die Tatsache, dass 7 von 10 geimpften CDC-Mitarbeitern an Durchbruchsinfektionen erkrankten, brachte Walensky nicht einmal auf die Idee, dass die COVID-Impfung nutzlos sein könnte.

Ein weiterer Beweis dafür wurde vor kurzem von Princess Cruises erbracht, die einen Ausbruch an Bord der Ruby Princess im März 2022 meldeten, obwohl sowohl die Besatzung als auch die Passagiere zu 100 % geimpft waren und ein negativer COVID-Test vor dem Einschiffen nachgewiesen werden konnte.

Wie sollen wir der CDC trauen, wenn sie scheinbar nichts von dem weiß, was wichtig ist, der Wissenschaft nicht folgt und Big Pharma bis zu dem Punkt schützt, an dem sie das Vertrauen in ihre eigenen Sicherheitsinstrumente untergräbt? Ich überlasse es Ihnen, das zu beurteilen.

