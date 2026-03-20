Entweder Iran oder Israel muss verschwinden

Paul Craig Roberts

Die Iraner haben gezeigt, dass Trump ihre Fähigkeiten stark unterschätzt hat. Trump fordert nun andere Länder – mit wenig Erfolg – auf, ihre Kriegsschiffe zu entsenden, um die Straße von Hormus offen zu halten, da diese Aufgabe für die US-Marine zu groß ist, und er versucht, mit Putin und Modi Abkommen zu schließen, um Sanktionen gegen russisches Öl aufzuheben, im Gegenzug dafür, dass dieses Öl nach Europa und nicht nach Asien geliefert wird.

Trump oder seine Berater haben einen Plan entwickelt, die Insel Kharg zu besetzen, was eher wie eine Selbstmordmission erscheint.

Die Iraner halten auf einer Ebene standhaft durch, scheinen aber auf einer anderen Ebene zu schwächeln, ohne es zu erkennen. Ich bin nicht davon überzeugt, dass die Iraner die Situation vollständig verstehen. So sagte beispielsweise Mohsen Rezaee, ehemaliger Kommandeur der Islamischen Revolutionsgarden und heute Mitglied des Schlichtungsrates, dass die „Präsenz der USA im Persischen Golf in den letzten 50 Jahren die Hauptursache für Unsicherheit gewesen sei“. Das Ende des Krieges erfordere, so sagte er, den „Abzug der USA aus dem Persischen Golf“.

Meiner Ansicht nach missversteht General Rezaee die Situation. Es ist nicht die amerikanische Präsenz an sich, die die Unsicherheit verursacht. Der Grund ist, dass die amerikanischen Stützpunkte dort sind, um Israel zu dienen. Darüber hinaus ist die eigentliche Ursache der Unsicherheit für alle muslimischen Staaten die zionistische Agenda eines Großisraels. Einst definiert als „vom Nil bis zum Euphrat“, wurde Großisrael kürzlich neu definiert als vom „Nil bis Pakistan“.

Der General scheint nicht zu verstehen, dass ein Abzug der USA aus dem Persischen Golf die zionistische Agenda eines Großisraels nicht beseitigt. Was der Iran fordern sollte, ist die Abkehr von dieser zionistischen Agenda.

Auch Irans Präsident Masoud Pezeshkian hat keinen klaren Überblick. Er sagt, der „einzige Weg, diesen Krieg zu beenden“, bestehe darin, Irans legitime Rechte anzuerkennen, Reparationen zu zahlen (an den Iran) und feste Garantien gegen zukünftige Aggressionen zu geben. Er liegt damit völlig falsch. Der Krieg könnte durch iranische Verantwortliche, die die Lage nicht begreifen, erneut nur pausiert werden, doch der einzige Weg, ihn wirklich zu beenden, wäre, dass Israel die zionistische Agenda eines Großisraels aufgibt. Und das wird Israel nicht tun.

Irans Außenminister Abbas Araghchi hat Gespräche über Friedensverhandlungen zurückgewiesen. Trump habe den Iran bereits zweimal getäuscht und überraschend angegriffen, während Verhandlungen liefen, und der Iran werde diesen Fehler nicht noch einmal machen.

Tatsächlich begeht der Iran einen noch größeren Fehler. Die zionistische Agenda eines Großisraels ist nicht vereinbar mit der Existenz eines muslimischen Iran (oder der Türkei und Saudi-Arabiens). Wenn diese Agenda nicht aufgegeben wird, bleibt dem Iran keine andere Wahl, als bis zu seinem eigenen Untergang oder dem Israels zu kämpfen. Die Tatsache, dass der Iran nie die Initiative ergriffen, nie seinen strategischen Vorteil genutzt, sondern abgewartet und Angriffe geradezu eingeladen hat, deutet darauf hin, dass der Iran diese Agenda nicht versteht.

Auch die Amerikaner, die Europäer und die Medien verstehen sie nicht. Die eigentliche Ursache des Krieges wird schlicht nicht erwähnt. Wenn der Iran nicht klüger wird, läuft er Gefahr, in ein weiteres sinnloses Abkommen gelockt zu werden.